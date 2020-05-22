У Дніпрі підробляли перепустки для проїзду в громадському транспорті, - поліція. ВIДЕО

Співробітники Національної поліції відкрили кримінальне провадження через підробку перепусток для проїзду в громадському транспорті на період карантину в Дніпрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління Нацполіції Дніпропетровської області.

Як розповіли в поліції, пропуски продавали за 350 гривень через соціальну мережу "Instagram".

"До злочину причетний керівник одного з підприємств, яке надає послуги пасажирських перевезень у місті Дніпро. Маючи доступ до бланків офіційної звітності, він налагодив виготовлення і продаж через Інтернет спеціальних квитків для проїзду в громадському транспорті. До своєї діяльності він втягнув і членів своєї сім'ї, зокрема малолітнього сина, який розміщував рекламу в соціальній мережі "Instagram", - розповіли правоохоронці.





Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Також зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) Кримінального кодексу України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість пасажирів у наземному транспорті Києва буде обмежена кількістю посадочних місць, - заступник голови КМДА Мондрієвський