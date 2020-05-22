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У Дніпрі підробляли перепустки для проїзду в громадському транспорті, - поліція. ВIДЕО

Співробітники Національної поліції відкрили кримінальне провадження через підробку перепусток для проїзду в громадському транспорті на період карантину в Дніпрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління Нацполіції Дніпропетровської області.

Як розповіли в поліції, пропуски продавали за 350 гривень через соціальну мережу "Instagram".

"До злочину причетний керівник одного з підприємств, яке надає послуги пасажирських перевезень у місті Дніпро. Маючи доступ до бланків офіційної звітності, він налагодив виготовлення і продаж через Інтернет спеціальних квитків для проїзду в громадському транспорті. До своєї діяльності він втягнув і членів своєї сім'ї, зокрема малолітнього сина, який розміщував рекламу в соціальній мережі "Instagram", - розповіли правоохоронці.


Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Також зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) Кримінального кодексу України.

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Дніпро (3273) карантин (18172) транспорт (1393) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Такое "серьезное преступление" раскрыли,"горжусь" нашей полицией
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22.05.2020 17:12
+9
Весь карантин - коту под хвост.
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22.05.2020 17:14
+6
В столице с самого ввода этих пропусков народ по "ксероксам" ездит. Никакой "защиты" в виде голограмм или опознавательных знаков не было - просто картинка на картонке.
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22.05.2020 17:17
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22.05.2020 17:12 Відповісти
Такое "серьезное преступление" раскрыли,"горжусь" нашей полицией
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22.05.2020 17:12 Відповісти
Весь карантин - коту под хвост.
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22.05.2020 17:14 Відповісти
В столице с самого ввода этих пропусков народ по "ксероксам" ездит. Никакой "защиты" в виде голограмм или опознавательных знаков не было - просто картинка на картонке.
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22.05.2020 17:17 Відповісти
Ау лейтенант Баканов! Лови чертей с поддельными пропусками для проезда в трамвае
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22.05.2020 17:18 Відповісти
Тю! В Днепре только до этого додумались?!
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22.05.2020 17:20 Відповісти
Что то я не припоминаю чтобы эти пропуска делались на бланках строгой отчетности и вообще попадали под категорию "документы" (как следствие и под статью)
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22.05.2020 17:21 Відповісти
А в нас взагалі бланк був у вільному доступі в інтернеті ...Роздрукуй. став любу печатку ..і *с песней * !
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22.05.2020 17:36 Відповісти
Аваков заботится о нас. Слава Авакову! Ведь страшно подумать что бы было если бы эти проходимцы ездили бы в трамваях. От остановки до остановки 5трупов в каждом вагоне. Авакова в Министры здравоохранения! Заслужил!
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22.05.2020 17:23 Відповісти
о семейка!!
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22.05.2020 17:24 Відповісти
ВсЁ!!!!!! Преступность побеждена!!!!!!!! Вот они, те кто порой честно жить не хочет!!!!!
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22.05.2020 17:25 Відповісти
ну токо ж не жить - а ездить...
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22.05.2020 21:20 Відповісти
Пусть радуются что ипучки аваковцам не понабивали.. но больше мы такими добрыми не будем..
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22.05.2020 17:26 Відповісти
ну если разрешения на оружие подделывают, то проездые - это детский лепет)))
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22.05.2020 17:34 Відповісти
точно!!!
это организовал всё тот пацан, у него и инста своя есть!!!
он был на самом деле предводитель
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22.05.2020 17:40 Відповісти
можно подумать, что в других городах всё было идеально
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22.05.2020 17:38 Відповісти
шерлоки холмсы мне нашлись
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22.05.2020 17:39 Відповісти
Сей подвиг доблестных стражей войдет в учебники криминалистики всего мира, о нем будут слагать песни, легенды, дети будут мечтать (как раньше космонавтом) стать полициянтом!
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22.05.2020 17:52 Відповісти
"Слава" авакяну, такую криминальную семейку разоблачил...
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22.05.2020 19:22 Відповісти
Это не подделка документа - если на её оформила официальная структура ! А стуктура могла взять любого человека на общественных началах... это их личное дело !
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22.05.2020 21:21 Відповісти
..эта никакая бумажка - не документ, а такое же недоразумение, как и действующая власть...
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22.05.2020 21:21 Відповісти
ну хоч хтось має піклуватись про людей, якщо владі до нас байдуже. Людям треба їхати, кому на роботу, кому до стареньких батьків. Не все ж таксистам заробляти на нас. Правильно дядько робив що допомагав людям.
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22.05.2020 21:22 Відповісти
А ЧТО ТАМ НА СЧЕТ ТАКСИ !!!??? ОБРАБАТЫВАЮТ !)
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22.05.2020 23:55 Відповісти
 
 