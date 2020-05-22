Україна має стати частиною низки регіональних ініціатив, зокрема Ініціативи трьох морів, - Яценюк на КБФ. ВIДЕО
Україні потрібна рішучіша й активніша співпраця з партнерами з регіону, такими як Литва, Польща, Угорщина.
Таку думку висловив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час онлайн дискусії КБФ 22 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.
Він наголосив, що Україна має стати частиною низки регіональних ініціатив: "Ініціатива трьох морів – не бачу причин, чому б Україні не брати в ній участь. Бухарестська дев’ятка – це вже більш пов’язано з питаннями НАТО. Україна повинна бути партнером в таких ініціативах".
"Нам потрібна рішучіша, активніша і сильніша міжнародна співпраця з нашими друзями з регіону, такими як Литва, Польща, Угорщина. Ми маємо перегорнути сторінку суперечок та драм минулого, примиритися і дивитися в майбутнє", – підкреслив він.
"Ось у чому мета – спільне процвітаюче світле майбутнє. Для України, для Європейського Союзу і для наших друзів у Сполучених Штатах", – додав Арсеній Яценюк.
Тема нинішньої дискусії – "Стратегічний форпост: як надати поштовх європейській інтеграції України та зміцнити Східну Європу?".
Учасники розмови: Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус; колишній Прем’єр-міністр і Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт; голова Комітету Верховної Ради України з європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе; польський політик, Сенатор, заступник глави парламентського Комітету у закордонних справах Марцін Босацький; Спеціальний представник уряду Сполучених Штатів у справах України у 2017 – 2019 роках Курт Волкер.
Модератор – Данило Лубківський, колишній заступник Міністра закордонних справ України, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну".
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Праститя, у них там в Лобне всё с головой в порядке? Местные чинуши решили восстановить рубеж обороны 1941 года. Забацали противотанковый ров, расставили ежи и надолбы. Сделали для воспитания патриотизма. Не хватает много крови вместо воды и горы трупов.
Дажывали свою засохшую шаурму и поражаете весь мир глубиной своих навозных кучек прямо на просиженных диванах!
Бомбит у меня оттого, что у нас раскручивают антиамериканизм. Никогда такого не было и вот опять, да. Опять поют песни про агентов влияния, про злобные планы мировой закулисы и про вездессущий Госдеп.
Опасности я делю на тактические и стратегические. Тактические - временные. Они лечатся, иногда, за день, иногда за год. Стратегические не лечатся поколениями.
Антиамериканизм - зараза стратегическая. Заболев ей, люди быстро превращаются в вату. Выздоравливают очень немногие. И очень долго. Мы от него всю страну лечили пару поколений - и я серьезно думал, что у нас это прошло. Что все хлебантяи, у которых в голове насрано "гадящим Госдепом" и "злобной рукой Запада", остались по ту сторону если не российской границы, то линии разграничения уж точно. Что лютая иррациональная ненависть к "заокеанским атлантистам" - еще одна черта, отличающая свнсбк от нас и возводящая между нами надежный барьер непонимания.
Но кое-какие снусмумрики стараются насрать в головы гражданам по новой. И медведчуковские здесь спелись с бениными. У первых это давний стратегический интерес. У вторых - оперативная задача, поскольку шефа берет за бейцы американское правосудие. Но работают, не покладая рук.
Ах, ужас, ах, злобная Америка на нас пытается влиять! Я же скажу: к сожалению, нет. Я бы очень хотел, чтобы Америка пыталась влиять на украинскую политику - хотя бы потому, что это значит, что на нас станет меньше влиять Коломойский, Ахметов и Кремль. Но пока ее сложно уговорить взять на себя такой головняк.
Ах, у нас тут ползучая американская оккупация!
Вижу другую оккупацию: кремлевскую, выраженную в прямом отторжении украинских территорий. Американскую не вижу. Вижу российские войска на Донбассе, не вижу американских военных баз под Черновцами. Может, и зря.
Нет, я согласен: любая сверхдержава - хищный зверь. Только хищники бывают разные. Помню американскую оккупацию в других странах. Была американская оккупация Японии, была американская оккупация Западной Германии, была американская оккупация Южной Кореи. Капец как эти страны пострадали под натовским сапогом. Так пострадали, бедненькие, что в итоге как-то незаметно стали региональными и мировыми лидерами.
То ли дело их аналоги - Восточная Германия, Северная Корея и Вьетнам. Героически отстоявшие независимость от империалистов с чуткой помощью советских друзей. До сих пор от процветания избавиться не могут. Можете еще Пуэрто-Рико с Кубой сравнить, для полноты географической картины.
Тут обычно выходят гордые ребятки и рассказывают про третий путь. Мол, мы сами с усами. Сами тут построим лунапарк с блекджеком и национальными традициями. Ни с Вашингтоном, ни с Москвой!
Помню и такие страны. Китай, Албания, Демократическая Кампучия. А, да, чтобы быть Китаем, нужно иметь десятизначное число населения. У нас, вероятно, могла бы получиться Албания. Но нет, у нас граница с Россией, поэтому такой вариант нам тоже не дан.
Лично для меня все просто. Тот, кто у нас поет про злобную Америку, "соросят" и прочих масонов с Биллом Гейтсом во главе, толкает нас в объятия Кремля. Просто делает это скрыто.
А, значит, он наш враг.
В Ініціативу трьох морів входять https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Центральні і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Східноєвропейські https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держави : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F Австрія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Болгарія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Естонія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литва , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Румунія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Словаччина , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Словенія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Угорщина , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F Хорватія та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F Чехія.
Ініціатива спрямована на створення регіонального діалогу з різних питань, що стосуються країн-членів. Перший саміт відбувся в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA Дубровнику в 2016, на нього була запрошена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна , але не відповіла на запрошення, тим самим не стала однією з країн-засновниць. Також втратила можливість приєднатись пізніше, бо держави-учасниці першого саміту вирішили, що учасниками зможуть бути тільки члени https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Європейської Унії .
С евреями посложнее. Если еврей крестится в РПЦ - его национальность автоматически меняется на русский, а если в УГКЦ - на хохол.
То ж Сеня - щирий хохол.
при участии Кулявлоба, Кролика, Писяя и конечно же Бакая.