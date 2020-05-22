Україна має стати частиною низки регіональних ініціатив, зокрема Ініціативи трьох морів, - Яценюк на КБФ. ВIДЕО

Україні потрібна рішучіша й активніша співпраця з партнерами з регіону, такими як Литва, Польща, Угорщина.

Таку думку висловив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час онлайн дискусії КБФ 22 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Він наголосив, що Україна має стати частиною низки регіональних ініціатив: "Ініціатива трьох морів – не бачу причин, чому б Україні не брати в ній участь. Бухарестська дев’ятка – це вже більш пов’язано з питаннями НАТО. Україна повинна бути партнером в таких ініціативах".

"Нам потрібна рішучіша, активніша і сильніша міжнародна співпраця з нашими друзями з регіону, такими як Литва, Польща, Угорщина. Ми маємо перегорнути сторінку суперечок та драм минулого, примиритися і дивитися в майбутнє", – підкреслив він.

"Ось у чому мета – спільне процвітаюче світле майбутнє. Для України, для Європейського Союзу і для наших друзів у Сполучених Штатах", – додав Арсеній Яценюк.

Читайте також: Київський безпековий форум: "Нова реальність: як захистити наш дім від війни, хвороби та розрухи?". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Тема нинішньої дискусії – "Стратегічний форпост: як надати поштовх європейській інтеграції України та зміцнити Східну Європу?".

Учасники розмови: Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус; колишній Прем’єр-міністр і Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт; голова Комітету Верховної Ради України з європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе; польський політик, Сенатор, заступник глави парламентського Комітету у закордонних справах Марцін Босацький; Спеціальний представник уряду Сполучених Штатів у справах України у 2017 – 2019 роках Курт Волкер.

Модератор – Данило Лубківський, колишній заступник Міністра закордонних справ України, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну".