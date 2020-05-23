"Нацкорпус" провів акцію під офісом Медведчука: у нардепа заявляють про вибух і постраждалих. ВIДЕО (оновлено)
Біля офісу глави партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука в Києві 23 травня стався вибух. Напередодні там відбувалась акція "Національного корпусу".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske повідомив прессекретар Медведчука Олег Бабанін.
"Там відбувалась акція, там багато чого було. Ми зараз готуємо заяву... Є постраждалі", - заявив він, не вказавши, про яку кількість постраждалих йдеться.
Як повідомляється на сайті "Нацкорпусу", їхні представники прийшли під стіни офісу партії Медведчука, щоб "привернути увагу громадськості і нагадати, що ворог не лише на сході, він - серед нас".
"Під час акції затримали кількох наших активістів. Поліція, яка прибула на місце, виконувала вказівки одного з депутатів ОПЗЖ. Акції триватимуть, стежте за подіями", - йдеться в повідомленні.
У Печерському райуправлінні поліції повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", що "близько 20 активістів доставлено в райуправління поліції за скоєні правопорушення: вони палили фаєри і кидали димові шашки під час акції".
Водночас у поліції наголосили: "Жодних вибухів не було".
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Не розумію.В чому сенс ? За коменти платять ? Але навіщо такі великі ?
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
..І ні слова ніхто не написав супроти кума ***** та Пецика !...
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Подождите, они еще сделают теракты по всей стране - и одно будет спасение, ТАЁЖНЫЙ СОЮЗ!
А мертвечук гнида конченная, странно, что он еще не на концерте кобзона ...
Ну так сделайте так,чтоб этих зажоповских мразей убрать с Украины.
ЦЕ ГАРНЕ МАЙБУТНЄ
герой россии рамзан кадыров обвинил в свое время другого героя россии,сулима ямадаева, в причастности к убийству своего отца,героя россии ахмада кадырова.
герой россии сулим ямадаев убит в Дубае, и по обвинению в его убийстве дубайская полиция обьявила в международный розыск героя россии адама делимханова.Брат убитого героя россии, руслан ямадаев, тоже герой россии,ранее убит в москве.