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"Нацкорпус" провів акцію під офісом Медведчука: у нардепа заявляють про вибух і постраждалих. ВIДЕО (оновлено)

Біля офісу глави партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука в Києві 23 травня стався вибух. Напередодні там відбувалась акція "Національного корпусу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske повідомив прессекретар Медведчука Олег Бабанін.

"Там відбувалась акція, там багато чого було. Ми зараз готуємо заяву... Є постраждалі", - заявив він, не вказавши, про яку кількість постраждалих йдеться.

Дивіться також: Яценюк - Медведчуку: "Віктор, ти дурак?". ВIДЕО

Як повідомляється на сайті "Нацкорпусу", їхні представники прийшли під стіни офісу партії Медведчука, щоб "привернути увагу громадськості і нагадати, що ворог не лише на сході, він - серед нас".

"Під час акції затримали кількох наших активістів. Поліція, яка прибула на місце, виконувала вказівки одного з депутатів ОПЗЖ. Акції триватимуть, стежте за подіями", - йдеться в повідомленні.

У Печерському райуправлінні поліції повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", що "близько 20 активістів доставлено в райуправління поліції за скоєні правопорушення: вони палили фаєри і кидали димові шашки під час акції".

Водночас у поліції наголосили: "Жодних вибухів не було".

Автор: 

акція (1454) вибух (4451) Київ (19463) Медведчук Віктор (1707) Національний корпус (390)


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Топ коментарі
+54
началась предвыборная компания в регионах, и Медведчук проплатил "Анальному Корпусу", что бы те немножко взорвали дверь офиса ОПЗЖ.. так сказать, для пиара что б показать по КацапТв как ущемляют руцкаязычных..
ЗЫ.. а почему пресса не пишет, что "Анальный Корпус" имени Вождя Билецкого занимается физической охраной Медведчуковских облэнерго?!
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23.05.2020 15:36
+38
кстати да, я еще в 2000 -2005 годах обратил внимание на странности наших упоротых пОцтриотов в борьбе за кацапские деньги против Украины.. пример:
https://censor.net/news/3168325/**************************************************************************************************

Во время последнего обмена пленными Россия помимо террористов и убийц включила в список одного из бывших лидеров националистической организации УНА-УНСО Эдуарда Коваленко.
"Коваленко как раз тот, кого в РФ называют фашистом. Причём он не просто фашист, а настоящий матёрый фашистище. Зиговал, водил по Хрещатику марши с символикой СС, оскорблял в своих выступлениях кавказцев и евреев. Россияне у себя по ТВ ежедневно осуждают и проклинают таких людей, а Коваленко решили забрать из Украины вместе со своими "новоросами" и "ополченцами"", - пишет он.

По словам Казанского, этому есть причина.
"Эдуард Коваленко был ряженым провокатором и специально нанятым актером, который изображал максимально упоротого нациста. Ещё в 2004 году его нанимал Медведчук, чтобы дискредитировать Ющенко (Коваленко притворялся его сторонником). А теперь тот же Медведчук вероятно и добился его включения в списки на обмен", - отмечает блогер.
"Нацкорпус" провел акцию под офисом Медведчука: у нардепа заявляют о взрыве и пострадавших - Цензор.НЕТ 2415
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23.05.2020 15:47
+27
Я помню еще при позднем Кучме "дежурных нациков" Медведчука. Теперь их роль выполняют "нацщенки" Белой Воши с рашенской агентурой.
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23.05.2020 15:40
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нацики опять зарабатывают рублики от Кремля, делая нужную картинку для раши, а там и файерами помашут с портретом Бандеры, но, вся беда в том, что, это липовые патриоты, а в ОКОПЫ СЛАБО????????????Там и рыло не нужно закрывать трусами.
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23.05.2020 16:01 Відповісти
Ось тільки результату немає ,колоборанти п'ятої колони почуваются тут дуже впевнено.
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23.05.2020 16:04 Відповісти
Так оце ж і є результат...
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23.05.2020 16:06 Відповісти
Біля офісу глави партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктора Медведчука в Києві 23 травня стався вибух. Перед цим там проходила акція протесту.".Акція ....ь. У вихідний день.Коли в офісі нікого кого намалюєш.Протесту лядь .Перед курво порожнім офісом.Напередодні"Ні реваншу".Ок.
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23.05.2020 16:05 Відповісти
Ну то вийди,та покажи всім приклад,ти наче старий жид,але якісь думки в тебе недолугі.
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23.05.2020 20:39 Відповісти
Я была в октябре 2019 в Киеве на акции "Ні капітуляції". Когда люди пели гимн и поминали погибших побратимов - малолетки с Нацкорпуса ржали и громко разговаривали, видно было, что Украина их мало волнует, пришли отработать по приказу.
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23.05.2020 16:11 Відповісти
На форуме вообще есть люди следящие за порядком? Или очередная ватная опущенная ************* так и будет продолжать стать не голову всем,оскорбляя людей,нации и целые народы?
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23.05.2020 20:14 Відповісти
Та не читайте эти высеры *****-дегенерата,може то медведчук обосцаный вещает,обосралось и истерит
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23.05.2020 20:41 Відповісти
эту кацапо-фашитскую помойку опзж и их офисы давно нужно спалить!и так и будет!дело времени
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23.05.2020 16:17 Відповісти
шоу для заскучавших зебилов-телепузиков.. для них это как войнушка и экстрим
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23.05.2020 16:20 Відповісти
Жалкое зрелище. Лучше бы сидели дома.
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23.05.2020 16:30 Відповісти
кума ***** на палю 👎
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23.05.2020 16:34 Відповісти
Ну і придурок ти малолетній
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23.05.2020 20:51 Відповісти
Рекламна акція Бєліцкого,узгоджена з Медведчуком ? Мілєнько. Навіть пєтарду хтось кинув.
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23.05.2020 16:36 Відповісти
Тебе ж недавно банили ! Тільки нік інший був...
Не розумію.В чому сенс ? За коменти платять ? Але навіщо такі великі ?
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23.05.2020 20:14 Відповісти
Перепутав з розовою свинкою.
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24.05.2020 10:28 Відповісти
Ну и почем сейчас нанять титушек авакяна, шобы сделать картинку для *******?
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23.05.2020 16:42 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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23.05.2020 17:05 Відповісти
Перечисленным срать на Украину и украинцев. Они хотят быть губернаторам молороссии. А украинцы, пардон, хохлы должны батрачить на них - концепция простая.
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23.05.2020 18:43 Відповісти
пострадавшие это обрсрав...еся?
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23.05.2020 17:07 Відповісти
"Нацкорпус" провів акцію під офісом Медведчука: у нардепа заявляють про вибух і постраждалих - Цензор.НЕТ 9502
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23.05.2020 17:08 Відповісти
По сікрєтному заданію спєцслужб робить дівєрсію !
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23.05.2020 18:10 Відповісти
.Писакі.. ще й кацапською (мовою окупанта ) !
..І ні слова ніхто не написав супроти кума ***** та Пецика !...

.
....
.."Нацкорпус" провів акцію під офісом Медведчука: у нардепа заявляють про вибух і постраждалих - Цензор.НЕТ 960
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23.05.2020 17:19 Відповісти
Ще є агент ФСБ "Козир"
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24.05.2020 07:44 Відповісти
попахивает тупо картинкой для параша ТВ...ну какой смысл бузить там? По моему уже очевидно что с колоборантами и предателями Украины надо решать сооовсем другими методами....
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23.05.2020 17:20 Відповісти
а нам зачем думать о Параша ТВ , срать на их мнение .Много мы уделяем внимания , а как там подадут . да поХ . как подадут !
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23.05.2020 21:08 Відповісти
я не об этом. Я говорю что выхлопа от такой акции ноль целых хер десятых. Мертвечук ложил на это прибор и все равно будет делать то о чем договорился с кремлем. Зато появится еще одна чудесная картинка для их СМИ. Тогда зачем все это?
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23.05.2020 21:16 Відповісти
Это верно .но человек устроен так , что все это он будет переживать , нервничать со всеми вытекающими . А делать он будет то. что велят , само собой Но на картинки Раша ТВ , нам нужно ложить прибор .Конечно .лучше бы сжечь офис , но то потом . Кстати Гордону тоже офис закидали яйцами . и Дима оч оч нервничает . Это хорошо , хотя бы в мелочах .Соловьиный Помет найдет тем про Украину на 10 лет вперед .
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23.05.2020 21:27 Відповісти
раздайте всем оружие, пройдем период дикого запада а там глядишь что то да получится, так же реально невозможно, это те, это не те, ну я для себя знаю что шваль из жопоблока враги, бывшие рыги враги, сепары враги, рашка враги, я еще в среде патриотов разбираться должен? у меня инсайдерской инфы нет, вот кто гниду портнова пустил тот я знаю враг, дайте ак и бк и делайте что считаете нужным а там поглядим
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23.05.2020 17:22 Відповісти
Для Соловьева на"россия "-воскресный выпуск приготовили репортаж.
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23.05.2020 17:53 Відповісти
Монополія на патріотизм перешли від Свободи до НацКорпусу. на виході в обох випадках пшик.
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23.05.2020 17:55 Відповісти
московити самі підірвали вибухівку, ця погань навіть могла вбити когось з людей. аби потім звалити провину на нацкорпус,
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23.05.2020 18:07 Відповісти
Согласен с авторами. ОПЗЖ-ПАДЛОТА!
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23.05.2020 18:10 Відповісти
Медведчука на нары за работу на врага!!! статья 111. гос измена!
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23.05.2020 18:24 Відповісти
а чому просто не вбити як хлоп он під Житомиром?? Вже набридли ці нікчекмні вистави
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23.05.2020 18:30 Відповісти
"враг не только на востоке, он - среди нас" - очень тонко подмечено.
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23.05.2020 18:37 Відповісти
це не вибух, це всралася ОПЗЖОПА
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23.05.2020 18:39 Відповісти
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23.05.2020 20:12 Відповісти
ОПЗЖоповцы не всираются.
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24.05.2020 03:30 Відповісти
Вони завжди смердять, бо всрані.
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24.05.2020 07:59 Відповісти
Народ выберет следующим президентов проросийского человека. Они поняли, что проукраинские могут только всё в клоаку превращать.
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23.05.2020 18:55 Відповісти
Сами мертветчуки это и организовали!
Подождите, они еще сделают теракты по всей стране - и одно будет спасение, ТАЁЖНЫЙ СОЮЗ!
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23.05.2020 19:34 Відповісти
"Нацкорпус" провів акцію під офісом Медведчука: у нардепа заявляють про вибух і постраждалих - Цензор.НЕТ 6887
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23.05.2020 19:41 Відповісти
У нього пика російського нациста.
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24.05.2020 08:00 Відповісти
Треба не мітингувати а діяти. Якщо влада імпотентна в боротьбі з ворогами то вступає в дію патріотична частина населення і викидає зрадників на смітник історії. Пора всіх Мертвечуків, шуфричів, бойків ... викинути з України за зраду і допомогу агресора, розкрадання державного майна. Так розкрадання ними було введено в ранг закону і все майно народу пограбовано. Верніть майно назад і в тюрму або тікайте в Ростов поки не пізно.
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23.05.2020 19:44 Відповісти
надо 4 чела чтобы нажали под постом "отметить как спам" и ватный петух улетит домой - на россиию/на парашу.
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23.05.2020 20:37 Відповісти
Я уже сделал запрос в служебной ветке админам. Улетит. Ждем-с.
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23.05.2020 20:46 Відповісти
Спасибо Други. Ватное гуано-за поребрик на россию
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23.05.2020 22:36 Відповісти
Неужели кто-то поверит Билецкому и его штурмовикам? После того, как они топили Порошенко и привели к власти квартально-зелёное месиво? Травили Гладковского, но боялись демонстрировать против кума Путина?
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23.05.2020 21:03 Відповісти
Правильно АЗОВ , дрочите этого упыря Медведчука , что бы не расслаблялось .
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23.05.2020 21:09 Відповісти
"Нацкорпус" провів акцію під офісом Медведчука: у нардепа заявляють про вибух і постраждалих - Цензор.НЕТ 8193
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23.05.2020 21:17 Відповісти
Білецький по всім ознакам ....ворожий диверсант. Бо,якщо б він був патріот,а патріоти всі по духу державники, то він засвітився оборотнем і показав з Порошенко та іншими виходками: звичайним антидержавним диверсантом-провокатором,якого кришують...і охороняють. СБУ його тримає,але навіщо. Білецький захищений ще чомусь Аваковим. Не зрозуміло ,чому Герою України тримати це інородне в тілі України ...лайно. Може згодом дізнаємось правду?!
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23.05.2020 22:05 Відповісти
По его заказу, лохов разводят.
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23.05.2020 22:39 Відповісти
..а ...чука нельзя потягать по улицам Киева..как Каддафи..для самоустранения так сказать)))
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23.05.2020 22:47 Відповісти
По Станиславскому : НЕ ВЕРЮ в дешевые акции нацжен для картинки.
А мертвечук гнида конченная, странно, что он еще не на концерте кобзона ...
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24.05.2020 01:26 Відповісти
Чувак готовится.
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24.05.2020 03:33 Відповісти
Що агенти кгб роблять на території України ?
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24.05.2020 04:10 Відповісти
Судячи з видалених коментарів, модератори на форумі - явні ватніки. Агов, Бутусов!
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24.05.2020 07:53 Відповісти
Дык и он такой же, не трать энергию.
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24.05.2020 09:00 Відповісти
Там засіла упорота вата тому й видаляють - не дай Боже Таваріща Путєна обідеть
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24.05.2020 09:28 Відповісти
Коли пандемія душить,ще й формується нова провладна зеструктура ветеранів,стає очевидно,що ар сеня з ара сеном щось сурйозне також змушені мутити в ситуативному союзі рвучись до найвищої влади-то підставлять з арештом добровольців,то Європу на втик по Енергоатому підключать,то нардепа-кидалу кокнуть,прикриваючись відволікаючими вбивствами нацгвардійців,то картинку для срунета з нападом на жОП...Зоопарк відкрили-буде весело!От тільки порошеску скоріше зажмурять ніж медвячка.
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24.05.2020 08:27 Відповісти
"Нацкорпус" провів акцію під офісом Медведчука: у нардепа заявляють про вибух і постраждалих - Цензор.НЕТ 561
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24.05.2020 09:27 Відповісти
глядя на эту обтянуто-обколотую морду лица,понимаешь откуда взялось понятие.......****.
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24.05.2020 10:30 Відповісти
та ладно)) неужели НК дошли???
Ну так сделайте так,чтоб этих зажоповских мразей убрать с Украины.
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24.05.2020 10:32 Відповісти
Бачу майбутнє України - ліквідація усіх осередків політ сил як Риги - ОПЗЖ, Рабиновічі, "соціалісти" Киви дрочера, "пацріоти" на зарплатні Кремля, Зе совкодрочери та інша нечисть. Приняття закону про ануляцію громадняства України при неповазі до МОВИ, ІСТОРІЇ, СПІВПРАЦІ з Кремлем/ СЕПАРАТИСТАМИ і видача карту на проживання без права голосу і права на заняття держпосад і посад радником
ЦЕ ГАРНЕ МАЙБУТНЄ
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24.05.2020 10:42 Відповісти
герои россии......
герой россии рамзан кадыров обвинил в свое время другого героя россии,сулима ямадаева, в причастности к убийству своего отца,героя россии ахмада кадырова.
герой россии сулим ямадаев убит в Дубае, и по обвинению в его убийстве дубайская полиция обьявила в международный розыск героя россии адама делимханова.Брат убитого героя россии, руслан ямадаев, тоже герой россии,ранее убит в москве.
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24.05.2020 12:38 Відповісти
Да они сами себя взорвали, ***** же рассиянцев взрывал, чтобы рейтинг поднять.
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24.05.2020 13:27 Відповісти
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