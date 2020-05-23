Чоловік захопив заручників у банку Москви, вимагав гроші та зустріч зі співачкою Бузовою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Банк взяв штурмом спецназ. Водночас один із заручників вів пряму трансляцію з будівлі.

Захоплення сталося у відділенні "Альфа-банку" в центрі Москви. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Чоловік взяв в заручники чотирьох співробітників банку та одного відвідувача. Загарбник погрожував влаштувати вибух.

Зловмисник був одягнений в костюм служби доставки їжі Delivery Club. Очевидці розповіли, що з його фірмового рюкзака стирчали дроти.

За інформацією Telegram-каналу Mash, загарбника звуть Олексій Баришников. Telegram-канал також повідомив, що він вимагав привезти в банк співачку Ольгу Бузову. Чоловік нібито хотів бачити співачку і поговорити з нею, тому що "вона у нього щось вкрала".

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Російські ЗМІ стверджують, що це фото чоловіка, який захопив заручників

Частина ЗМІ кажуть, що чоловік вимагав велику суму грошей.

Спочатку в банку утримували п'ять осіб. Пізніше повідомили про одного заручника, інших вдалося вивести.

Незабаром будівлю взяли штурмом. Група захоплення увійшла в нього через чорний хід. Загарбник банку затриманий, при ньому виявили муляж бомби.

Під час захоплення і штурму єдиний заручник з банку вів пряму трансляцію в соцмережах. На відео загарбник і заручник курять, п'ють вино з пляшки і обговорюють, який варіант смерті кращий.

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