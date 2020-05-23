Чоловік захопив заручників у банку Москви, вимагав гроші та зустріч зі співачкою Бузовою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Банк взяв штурмом спецназ. Водночас один із заручників вів пряму трансляцію з будівлі.
Захоплення сталося у відділенні "Альфа-банку" в центрі Москви. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Чоловік взяв в заручники чотирьох співробітників банку та одного відвідувача. Загарбник погрожував влаштувати вибух.
Зловмисник був одягнений в костюм служби доставки їжі Delivery Club. Очевидці розповіли, що з його фірмового рюкзака стирчали дроти.
За інформацією Telegram-каналу Mash, загарбника звуть Олексій Баришников. Telegram-канал також повідомив, що він вимагав привезти в банк співачку Ольгу Бузову. Чоловік нібито хотів бачити співачку і поговорити з нею, тому що "вона у нього щось вкрала".
Російські ЗМІ стверджують, що це фото чоловіка, який захопив заручників
Частина ЗМІ кажуть, що чоловік вимагав велику суму грошей.
Спочатку в банку утримували п'ять осіб. Пізніше повідомили про одного заручника, інших вдалося вивести.
Незабаром будівлю взяли штурмом. Група захоплення увійшла в нього через чорний хід. Загарбник банку затриманий, при ньому виявили муляж бомби.
Під час захоплення і штурму єдиний заручник з банку вів пряму трансляцію в соцмережах. На відео загарбник і заручник курять, п'ють вино з пляшки і обговорюють, який варіант смерті кращий.
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https://www.youtube.com/watch?v=Dx7lRWJyMeY
как пишется в одной популярной книге.
https://www.youtube.com/watch?v=aAXQsnM8i6Y Кто не знает Бузову? Олю знают все!
https://www.youtube.com/watch?v=aAXQsnM8i6Y Но если к этой Бузовой вы придёте в Дом,
https://www.youtube.com/watch?v=aAXQsnM8i6Y там вы эту Бузову!...
https://www.youtube.com/watch?v=aAXQsnM8i6Y Либе-либе, Аморе-аморе... (с)
(та краще таке зубожіння, ніж "свежие впечатления от инстаграм-куриц")
Это рассия, детка!
Или как там те передача называлась
Мені таке не цікаво дивитися...
Я просто пов'язав Бузову з цим шоу...
А те, що вона ще і співачка, взнав з коментарів
Он приказал уволить всех врачей Гудермеса.
То была эта реклама
https://www.youtube.com/watch?v=fxsfTEXHAss
скучно в мацкве...
Какой-то клоун захватил отделение банка.
У нас вон клоун захватил страну...
-посмотрім шо ти сєбє там получіл
.Аріхмєтіка- два Ти шо не знаєш сколько будет дважди два ? не знаеш даааа??
-чістопісаніе - тоже два!! йо- ний рот чістопісаніе тоже два
-пєніе? пьять! Ціля , ты сліышишь мать ему ***? йон еще поет!!!!
Бутылку водки (можно и на бутылку)
Балалайку
И Бузову
Бо лілював та бугагував аж вголос