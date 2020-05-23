План дій щодо ЗВТ у 2014-2015 рр. виконувався на 94%, сьогодні - на 38%, - Яценюк. ВIДЕО
Україна багато чого досягла у співпраці з Євросоюзом. Тепер країні потрібна прозахідна коаліція в українській владі і проукраїнська коаліція в ЄС.
Про це прем'єр-міністр України в 2014-2016 рр., голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк заявив під час онлайн-дискусії КБФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.
Арсеній Яценюк наголосив, що Україна досягла багато у співпраці з ЄС: "Нам вдалося забезпечити енергетичну незалежність України. Українці отримали безвізовий режим. Разом із партнерами з ЄС та США ми стримали російську агресію і впровадили санкції проти Російської Федерації. Разом ми розпочали безпрецедентні реформи в Україні".
"Найкраща відповідь ізоляціонізму – це інтеграція. Найкраща відповідь диктатурі – демократія і ще більше демократії. Найкраща відповідь на кризу – це співпраця. Найкраща відповідь корупції – це незалежні суди та верховенство права", – сказав він.
Голова КБФ підкреслив, що за опитуваннями більшість українців і далі в переважній більшості підтримують як європейську інтеграцію, так і інтеграцію в НАТО: "Зараз Європейський Союз має показати приклад, стати взірцем процвітаючого сильного суспільства. А практична відповідальність української влади полягає в тому, щоб рухати реформи вперед і якомога сильніше триматися курсу на ЄС".
"Нам потрібна ясність. Слід чітко визначити цілі. Чи буде Україна членом Європейського Союзу? Ми розуміємо, що це буде довга складна дорога. Але ми маємо чітко сказати українському народу: ось той шлях, яким ми йдемо. Маємо також відповісти на запитання, чи стане Україна членом НАТО, і які передумови необхідно виконати для цього", – підкреслив він.
Щоб досягти цих цілей, підкреслив Голова КБФ, потрібна прозахідна коаліція в українському уряді та українській адміністрації.
Він також підкреслив, що цифри щодо імплементації Угоди про зону вільної торгівлі "не такі оптимістичні, як він очікував": "У 2014-2015 роках виконання встановленого урядом плану дій щодо ЗВТ перевищувало 94%. На сьогодні це лише приблизно 38%".
"У Європейському Союзі нам потрібно проукраїнська коаліція. Наші польські, латвійські друзі – це ті, хто справді хоче бачити Україну частиною великої єдиної родини ЄС", – сказав він.
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а українцям - совок 2.0
Но почему тогда наша страна перманентно в заднице, а эти патриоты все, как один, сказочно богаты?
И в партию свою пусть набирает не кого попало, а нормальных людей.
Так может проблема какраз в вас?
Большинство выбирает ублюдков, а виновато меньшинство, которое этих ублюдков потом свергает.
Молчало бы уже, животное тупое...
Об этом говорится в статье британской газеты https://www.independent.co.uk/news/world/europe/politician-makes-claims-of-vast-corruption-in-ukraine-a7452961.html The Independent , обнародованной 2 декабря. Перевод статьи сделало агентство http://www.unian.net/politics/1659631-the-independent-sumki-polnyie-banknot-i-zagovor-s-tselyu-svergnut-premer-ministra-politik-zayavlyaet-o-masshtabnoy-korruptsii-v-ukraine.html УНИАН .
Как отмечает издание, нардеп утверждает, что старший государственный чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.
По его словам, кампания стоила примерно $ 3 млн в месяц, и длилась почти 10 месяцев.
The Independent не смогла проверить заявления Онищенко и не называет высокопоставленного чиновника или его посредников по юридическим причинам.
Онищенко утверждает, что в 2014 году его место депутата оказалось под угрозой, потому что он отсутствовал в стране, представляя Украину в конной команде на Олимпийских играх 2012 в Лондоне. Он говорит, что его отсутствие означало, что он не соответствовал правилам о необходимом сроке проживания в Украине.
Но Онищенко рассказал, что за два дня до окончания срока подачи заявок кандидатов в депутаты, ему позвонил высокопоставленный правительственный чиновник и сказал: «Тебе нужно прийти и встретиться с моим человеком, он объяснит, что делать».
«Я встречался с этим человеком, и он сказал мне, что я должен заплатить эту сумму - $ 6 млн, чтобы поддержать президента на выборах», - утверждает депутат.
На вопрос о том, как он может это доказать, Онищенко говорит, что у него нет письменных доказательств, но он готов пройти тест на детекторе лжи.
На вопрос о его реакции на такой платеж, он ответил: «У нас была эта привычка в течение 20 лет. Это всегда одна и та же система. Они (правительство, - Ред.) имеют полномочия, у них есть налоговая администрация, у них есть генеральный прокурор. Если они хотят создать вам проблемы, они это сделают. Они могут уничтожить вас полностью. Необходимо найти способ, чтобы сохранять хорошие отношения».
Также Онищенко заявил, что во времена режима Януковича, бизнесменам, вроде него, приходилось отдавать президенту половину прибыли после уплаты налогов. Он описывает нынешний механизм взяточничества, как нечто вполне обычное. На вопрос о том, как он уплатил предполагаемую взятку в $ 6 миллионов, он усмехается: «На самом деле, в то время мы платили в гривнах, так что это было примерно пять или шесть сумок».
Также Онищенко утверждает, что другие предполагаемые откаты были немного более тонкими. Он говорит, что высокопоставленный чиновник требовал через посредников платежи на сумму в 2000 гривен (примерно £ 60) за 1000 кубических метров проданного газа.
Он показал The Independent серию SMS-сообщений, в которых, по его словам, содержатся инструкции посредника об оплате. В дополнение к этому, говорит он, агент чиновника лично пришел в его кабинет и забрал $1 млн наличными на «карманные расходы».
Онищенко говорит, что потребовал сказать ему, что он получит в обмен на $6 млн, отметив, что предыдущие платежи не принесли пользы. «Нет, нет, нет, не волнуйтесь, мы будем говорить о газовом бизнесе, вы можете получить приоритет», - якобы ответил государственный чиновник.
Как пишет издание, на вопрос о том, почему он хотел стать депутатом, Онищенко отвечает с пугающей честностью: «Чтобы защитить свой бизнес».
Он говорит, что сначала все шло хорошо, но потом, по его утверждениям, чиновник сказал, что у их бизнес-планов есть препятствие - премьер-министр Арсений Яценюк.
Онищенко утверждает, что чиновник сказал ему: «Он (Яценюк) наш враг, и уничтожит все, что мы хотим сделать. Вы должны помочь мне вышвырнуть его, потому что с этим парнем мы никогда ничего не достигнем».
Поэтому, рассказывает Онищенко, он организовал отдел пропаганды против избранного премьер-министра.
«Я убил его за один год», - говорит он, утверждая, что рейтинг Яценюка упал с 30 до 1 процента. По его словам, с ежемесячным бюджетом в $ 3 млн, он финансировал протесты против Яценюка, заплатил ультраправым националистам за антиправительственные акции и подкупал СМИ ради публикаций против Яценюка.
Он объяснил, как предположительно можно организовать демонстрации в Украине: «Вы должны заплатить людям, чтобы они пришли, и вы должны заплатить телевидению, чтобы они осветили это. То же самое, что покупать рекламу или вроде того. Телевидение и газеты».
На вопрос о том, сколько людям заплатили за присутствие, он отвечает несколько расплывчато: «Около $ 50, примерно. Есть компании, которые организуют это».
По словам Онищенко, его пропагандистская машина нашла практически каждого врага, который когда-либо был у Яценюка, и предоставила им возможность атаковать его в средствах массовой информации.
На вопрос издания о том, были ли обвинения правдивыми, нардеп ответил: «Я не знаю точно, что было правдой, а что - нет. Я никогда не проверял. Для меня важно было просто устроить скандал».
Он утверждает, что его группа также помогла организовать массовые демонстрации, чтобы указать на политические ошибки, которые может допустить Яценюк.
«Например, он подал в парламент законы, согласно которым люди должны были бы платить самую высокую цену за воду и электроэнергию, поэтому мы организовали масштабные митинги против него. Мы видели его ошибку, и использовали ее. Видите ли, иногда вы можете сделать ошибку, но никто этого не видит. Но если я хочу изобличить вас, я превращаю вашу ошибку в большую проблему. Я говорил об этом всюду. Я собирал демонстрации, показывающие, что это «большая ошибка», - рассказывает Онищенко.
В апреле Яценюка заменил Владимир Гройсман, которого выдвинул президент, хотя в первый раз правящая коалиция отклонила его кандидатуру, отмечает издание.
Отношения между высокопоставленным чиновником и Онищенко испортились в начале этого года по многим причинам, говорит сам Онищенко.
Очевидно, одна из них заключалась в том, что ему не удалось убедить своего союзника, Юлию Тимошенко, принять определенную политику.
«Он просил меня быть рядом с Тимошенко, защищать его от нее, потому что у меня были с ней хорошие отношения. Но он всегда просил меня сделать то, чего она делать не хотела. Я никак не мог ее контролировать, а она не хотела говорить с ним», - рассказал депутат.
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