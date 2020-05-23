План дій щодо ЗВТ у 2014-2015 рр. виконувався на 94%, сьогодні - на 38%, - Яценюк. ВIДЕО

Україна багато чого досягла у співпраці з Євросоюзом. Тепер країні потрібна прозахідна коаліція в українській владі і проукраїнська коаліція в ЄС.

Про це прем'єр-міністр України в 2014-2016 рр., голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк заявив під час онлайн-дискусії КБФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Арсеній Яценюк наголосив, що Україна досягла багато у співпраці з ЄС: "Нам вдалося забезпечити енергетичну незалежність України. Українці отримали безвізовий режим. Разом із партнерами з ЄС та США ми стримали російську агресію і впровадили санкції проти Російської Федерації. Разом ми розпочали безпрецедентні реформи в Україні".

"Найкраща відповідь ізоляціонізму – це інтеграція. Найкраща відповідь диктатурі – демократія і ще більше демократії. Найкраща відповідь на кризу – це співпраця. Найкраща відповідь корупції – це незалежні суди та верховенство права", – сказав він.

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Голова КБФ підкреслив, що за опитуваннями більшість українців і далі в переважній більшості підтримують як європейську інтеграцію, так і інтеграцію в НАТО: "Зараз Європейський Союз має показати приклад, стати взірцем процвітаючого сильного суспільства. А практична відповідальність української влади полягає в тому, щоб рухати реформи вперед і якомога сильніше триматися курсу на ЄС".

"Нам потрібна ясність. Слід чітко визначити цілі. Чи буде Україна членом Європейського Союзу? Ми розуміємо, що це буде довга складна дорога. Але ми маємо чітко сказати українському народу: ось той шлях, яким ми йдемо. Маємо також відповісти на запитання, чи стане Україна членом НАТО, і які передумови необхідно виконати для цього", – підкреслив він.

Щоб досягти цих цілей, підкреслив Голова КБФ, потрібна прозахідна коаліція в українському уряді та українській адміністрації.

Він також підкреслив, що цифри щодо імплементації Угоди про зону вільної торгівлі "не такі оптимістичні, як він очікував": "У 2014-2015 роках виконання встановленого урядом плану дій щодо ЗВТ перевищувало 94%. На сьогодні це лише приблизно 38%".

"У Європейському Союзі нам потрібно проукраїнська коаліція. Наші польські, латвійські друзі – це ті, хто справді хоче бачити Україну частиною великої єдиної родини ЄС", – сказав він.