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10 кг сировини для наркотиків щомісяця ввозили в Україну з Єгипту, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці ліквідували великий канал доставки прекурсорів із Єгипту в Україну з допомогою авіатранспорту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.

"Наш співвітчизник упродовж 2019-2020 років організував і здійснював контрабандні поставки прекурсору з Єгипту в Україну авіаційним шляхом. З допомогою наркокур'єрів і через міжнародні поштові відправлення прекурсор (псевдоефедрин) в особливо великих розмірах потрапляв до України. Щомісячні поставки цього прекурсору сягнули 10 кг", - сказано в повідомленні.

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Чоловіка підозрюють в організації контрабанди прекурсорів в особливо великих розмірах (ч.3 ст.305 КК), а також незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні прекурсорів в особливо великих розмірах із метою їхнього використання для виготовлення психотропних речовин (ч.3 ст. 311 КК) .

Прокурори хочуть відправити його в СІЗО, запобіжний захід обиратиме Печерський райсуд Києва.

10 кг сировини для наркотиків щомісяця ввозили в Україну з Єгипту, - МВС 01
10 кг сировини для наркотиків щомісяця ввозили в Україну з Єгипту, - МВС 02

Автор: 

Єгипет (391) МВС (3501) наркотики (1447) Нацполіція (15164)


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24.05.2020 12:52 Відповісти
Хорошего понемножку.
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24.05.2020 13:06 Відповісти
Невже АТБ в картоплі завозило?
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24.05.2020 13:30 Відповісти
А крыша кто?
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24.05.2020 13:43 Відповісти
цигани "ліваком" зайнялися ..."мимо кассы"
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24.05.2020 15:30 Відповісти
Так это известная схема: ввозят нарко-сырье под видом спортивного питания (протеин).
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24.05.2020 13:47 Відповісти
КТО ТАКОЕ ХАПАЕТ ТОТ ДЕБИЛ !!! БЕЙТЕ ИХ ПО ПЕЧЕНИ !)
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24.05.2020 16:50 Відповісти
Будні аграрної глибинної країни.
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24.05.2020 17:04 Відповісти
 
 