10 кг сировини для наркотиків щомісяця ввозили в Україну з Єгипту, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці ліквідували великий канал доставки прекурсорів із Єгипту в Україну з допомогою авіатранспорту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.

"Наш співвітчизник упродовж 2019-2020 років організував і здійснював контрабандні поставки прекурсору з Єгипту в Україну авіаційним шляхом. З допомогою наркокур'єрів і через міжнародні поштові відправлення прекурсор (псевдоефедрин) в особливо великих розмірах потрапляв до України. Щомісячні поставки цього прекурсору сягнули 10 кг", - сказано в повідомленні.

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Чоловіка підозрюють в організації контрабанди прекурсорів в особливо великих розмірах (ч.3 ст.305 КК), а також незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні прекурсорів в особливо великих розмірах із метою їхнього використання для виготовлення психотропних речовин (ч.3 ст. 311 КК) .

Прокурори хочуть відправити його в СІЗО, запобіжний захід обиратиме Печерський райсуд Києва.



