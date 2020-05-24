Учасники акції "Стоп реванш" протестували біля будинку Зеленського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
З Майдану Незалежності учасники акції "Стоп реванш" вирушили маршем до будинку, в якому живе президент Володимир Зеленський. Паркан і ворота будинку вони обклеїли листівками.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
З Майдану Незалежності колона протестувальників рушила до Європейської площі і звідти вулицею Грушевського - до будинку поруч з Маріїнським парком, в якому живе президент.
Колону учасників акції супроводжували автомобіль і автобус вибухотехніків, співробітники поліції і кінологи з собаками. Рух вулицею Грушевського було перекрито.
Біля будинку, в якому живе президент, зібралися близько тисячі учасників протесту з символікою та прапорами політичних партій "Національний корпус", "Демократична сокира", ВО "Свобода" і громадської організації "Справа громад".
Метою свого візиту організатори називають необхідність нагадати главі держави про свої вимоги, серед яких звільнення і покарання для керівника Офісу президента Андрія Єрмака і припинення, як кажуть учасники акції, реваншу проросійських сил і капітуляційної політики щодо закінчення війни на Донбасі.
Учасники протесту обклеїли паркан і ворота навколо будинку, де президент володіє нерухомістю, листівками зі своїми вимогами і запалили фаєри під час виконання державного гімну. Після цього протест оголосили закінченим, люди почали розходитися.
Фото і відео — Олег Богачук
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
Цей дурачок - клоун вже встиг частину зерна з Резервного насіннєвого фонду продати за $ і частина була великою
а в инете каждая курица бегает расказывает за "большинство", "народ решил" и остальное...
и только единицы осознали как их развели
- Кому-то очень хочется походить с флагами по проспектам, выкрикивая "Геть!". Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили и призывают к дестабилизации в стране.