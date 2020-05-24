Працівники Білоцерківської станції екстреної допомоги оголосили страйк: отримують по 4 тисячі гривень, змушені прати одноразові маски і рукавички. ВIДЕО

Працівники Білоцерківської станції екстреної медичної допомоги оголосили страйк. Вони незадоволені скороченнями, практично відсутністю коштів індивідуальними захисту і низькими зарплатами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет телеканалу "Крокус".

Зокрема, деякі медпрацівники за квітень на руки отримали всього 4048 гривень зарплати.

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"Лікарям доводиться навіть прати одноразові маски і рукавички, адже на зміну вони можуть розраховувати на одну маску і одну пару рукавичок", - йдеться в сюжеті.

Колектив виступає з "рекомендацією" звільнити керівника Київської станції екстреної медичної допомоги, а якщо їхні вимоги не виконають, то обіцяють перенести свій протест в столицю.

"У другому за доходами місті області після Києва - Білій Церкві - для медперсоналу не вистачає одноразових масок і рукавичок", - відзначає у фейсбуці керівник StateWatch Гліб Каневський.

"Спостерігаючи за цим безладом в управлінській вертикалі охорони здоров’я, виникають філософські питання: якщо не влада, то хто тоді може забезпечити лікарні всім необхідним? І власне, хто той олігарх, за яким Зеленський закріпив Київську область на початку карантину? Де його грошова допомога?Очевидно, всі ці танці з товстосумами по ТБ не мають жодного відношення до ефективного захисту населення під час біозагрози. Жоден олігарх не замінить собою уряд", - зазначає він.