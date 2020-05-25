Біля зруйнованого моста на Дніпропетровщині побудують тимчасову понтонну переправу, - глава "Укравтодору" Кубраков. ВIДЕО
Вранці 24 травня в селище Олексіївка Дніпропетровської області попрямувала колона спеціальної техніки з Одеської області.
Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, поінформувала пресслужба "Укравтодору" із посиланням на керівника Олександра Кубракова.
За його словами, "за оптимістичним сценарієм" рух запустять вже 26 травня. Також Кубраков пообіцяв публікувати відеозвіти щодня і подякував Генштабу Збройних сил України.
Зокрема, до допису прикріплено відео проїзду колони техніки в Одеській області.
Нагадаємо, 20 травня у селі Олексіївка Нікопольського району обвалився автомобільний міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища. За фактом обвалення частини автомобільного моста поліція відкрила три кримінальні провадження.
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Даже на съёмку дронами деньги есть...
Що ти несеш? До чого тут мультик як рухається колонна, який викладено та зроблено у стилі зеклоуна, до того, що ти описуєш?
Те ж саме і з "виходом на навчання"... У мене, як ти розумієш, є військова освіта, тому я "трішки більше тямлю", ніж "піджак"...
(А якщо у мене "одна звивина", то у тебе їх взагалі немає - "коліно" лисе, замість кори головного мозку... Я стільки разів колони водив, в тому числі - по тривозі, що розбуди мене, навіть зараз, серед ночі, і я буду знать, що саме я повинен зробить, що перевірить і як нею керувать... А ти будеш ходить навкруг машин, і "бекать" та "мекать", не знаючи, як, навіть, колону для руху вишикувать і які машини де поставить... "САЛАБОН", навчися ще солдатську кашу їсти, а потім комусь "фуражкою" дорікай... ).
"Є запланована велика програма, на яку я нині шукаю - і це моя відповідальність - іще $3 млрд. Це всі мости нашої країни", - сказав Зеленський під час прес-конференції в середу.
и что понтонные автомобили он ненавистного Союза остались..