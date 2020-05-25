Біля зруйнованого моста на Дніпропетровщині побудують тимчасову понтонну переправу, - глава "Укравтодору" Кубраков. ВIДЕО

Вранці 24 травня в селище Олексіївка Дніпропетровської області попрямувала колона спеціальної техніки з Одеської області.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, поінформувала пресслужба "Укравтодору" із посиланням на керівника Олександра Кубракова.

За його словами, "за оптимістичним сценарієм" рух запустять вже 26 травня. Також Кубраков пообіцяв публікувати відеозвіти щодня і подякував Генштабу Збройних сил України.

Зокрема, до допису прикріплено відео проїзду колони техніки в Одеській області.

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Нагадаємо, 20 травня у селі Олексіївка Нікопольського району обвалився автомобільний міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища. За фактом обвалення частини автомобільного моста поліція відкрила три кримінальні провадження.

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