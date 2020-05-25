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Біля зруйнованого моста на Дніпропетровщині побудують тимчасову понтонну переправу, - глава "Укравтодору" Кубраков. ВIДЕО

Вранці 24 травня в селище Олексіївка Дніпропетровської області попрямувала колона спеціальної техніки з Одеської області.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, поінформувала пресслужба "Укравтодору" із посиланням на керівника Олександра Кубракова.

За його словами, "за оптимістичним сценарієм" рух запустять вже 26 травня. Також Кубраков пообіцяв публікувати відеозвіти щодня і подякував Генштабу Збройних сил України.

Зокрема, до допису прикріплено відео проїзду колони техніки в Одеській області.

Також читайте: Міст, який впав на Дніпропетровщині, у 2017-му визнали обмежено працездатним, планувався капремонт, - представник Служби автодоріг Хижняк

Біля зруйнованого моста на Дніпропетровщині побудують тимчасову понтонну переправу, - глава Укравтодору Кубраков 01

Нагадаємо, 20 травня у селі Олексіївка Нікопольського району обвалився автомобільний міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища. За фактом обвалення частини автомобільного моста поліція відкрила три кримінальні провадження.

Читайте також: Міст на Дніпропетровщині був зруйнований через перевантажену в кілька разів фуру, - ОДА

Автор: 

міст (1231) Кубраков Олександр (447) Дніпропетровська область (3721)


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Топ коментарі
+3
Пиар - наше всё.
Даже на съёмку дронами деньги есть...
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25.05.2020 01:30
+2
главное чтоб не навсегда
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25.05.2020 05:43
+1
Сонце моє, спеціаліст може побачить "систему" там, де дилетант бачить лише "безладний броунівський рух"... Приведу тобі простенький приклад: привезли тебе в ліс, десь у кінці серпня, після дощів, по гриби. Ти виходиш і бачиш "природу"... А я бачу конкретні природні умови, де можуть рости ті чи інші види грибів... В результаті ти "носишся, як сайгак", по лісі, і повертаєшся з десятком "шо попало" на дні відра, а я виходжу з парою відер білих, підосичників, польських...
Те ж саме і з "виходом на навчання"... У мене, як ти розумієш, є військова освіта, тому я "трішки більше тямлю", ніж "піджак"...
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25.05.2020 11:24
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Пиар - наше всё.
Даже на съёмку дронами деньги есть...
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25.05.2020 01:30 Відповісти
"Харьков", а знаєш, для чого людині голова? Та ще з мізками? Щоб "Думать, а не шашкой махать!...". У понтонників "позачергове тренування в умовах, наближених до бойових...". "Підняття по тривозі", "формування колони", "висування на висхідний рубіж", "розвертання", "установка тимчасової переправи для колон техніки через водну перешкоду". Ще-б викинули авангард, бокові дозори, організували оборону району переправи - ціни-б, не було... І ці з"йомки з дронів - це інформація для "розбору польтів" командирами, для оцінки правильності дій підрозділів... Чи ти думаєш, що пояснення "на пальцях" досить, щоб хлопці навчилися правильно діять? А в бойовій обстановці буде не до того - там снаряди літать будуть, думать буде ніколи...
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25.05.2020 05:17 Відповісти
"це інформація для "розбору польтів" командирами, для оцінки правильності дій підрозділів..."???

Що ти несеш? До чого тут мультик як рухається колонна, який викладено та зроблено у стилі зеклоуна, до того, що ти описуєш?
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25.05.2020 09:43 Відповісти
Сонце моє, спеціаліст може побачить "систему" там, де дилетант бачить лише "безладний броунівський рух"... Приведу тобі простенький приклад: привезли тебе в ліс, десь у кінці серпня, після дощів, по гриби. Ти виходиш і бачиш "природу"... А я бачу конкретні природні умови, де можуть рости ті чи інші види грибів... В результаті ти "носишся, як сайгак", по лісі, і повертаєшся з десятком "шо попало" на дні відра, а я виходжу з парою відер білих, підосичників, польських...
Те ж саме і з "виходом на навчання"... У мене, як ти розумієш, є військова освіта, тому я "трішки більше тямлю", ніж "піджак"...
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25.05.2020 11:24 Відповісти
Зеботік, до чого тут навчання з реальними справами? Вони повинні були вже побудувати міст та показати, як він працює. Я вони знімають мультик, як машини по дорозі їдуть...
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25.05.2020 11:51 Відповісти
Та до того ж, як і твої "виперди"... Для того, щоб в/ч "піднялася", наказ потрібен... Дали наказ - піднялись і пішли... Результат побачимо... А ти спостерігай... Буде "щось не те" - напишеш... Подивлюся - поясню...
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25.05.2020 12:30 Відповісти
До чого тут наказ? Річ йде про недоречні мультики, а не про військову службу. Чим ти там поясниш? У тебе одна звивина і та від фуражки...
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25.05.2020 13:20 Відповісти
"Поздравляю, Шарик, ты - болван...". Юрику, ти такий "піджак", що всім "піджакам" "піджак"!!! От у чому "дилетант" відрізняється від спеціаліста... Від того, що люди будуть робить "реальну справу", виконуючи свої обов"язки по наведенню понтонного мосту, у них закріпляться навички по виходу по тривозі, висуванню в місце зосередження, руху в колоні, розвертання понтонного парку, його установці... І коли прийде час наводить його в бойових умовах, руки будуть автоматично робить те, що їм належить, не зважаючи на обстріл!!! Дитя ти пукане, ти просто не розумієш, ЧОМУ ти пробуєш дать оцінку!!! Не вчи татка дітей робить!!!
(А якщо у мене "одна звивина", то у тебе їх взагалі немає - "коліно" лисе, замість кори головного мозку... Я стільки разів колони водив, в тому числі - по тривозі, що розбуди мене, навіть зараз, серед ночі, і я буду знать, що саме я повинен зробить, що перевірить і як нею керувать... А ти будеш ходить навкруг машин, і "бекать" та "мекать", не знаючи, як, навіть, колону для руху вишикувать і які машини де поставить... "САЛАБОН", навчися ще солдатську кашу їсти, а потім комусь "фуражкою" дорікай... ).
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25.05.2020 17:02 Відповісти
Дебільчику, ти навіть забуло, за що пішла мова. Яке відношення те, що ти пишеш, до мультиків, які знімають зелохи? Пригадав свої колони та мізки від інформації зав'язались?
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25.05.2020 20:42 Відповісти
"Дебільчика" шукай у дзеркалі - ти його там швидше побачиш... Звертаєшся до мене, дурь пишеш, пробуєш мене вчить тому, в чому сам не тямиш, та шей обзиваєшся! Чи не поцілував-би ти пса під хвіст?...
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25.05.2020 22:25 Відповісти
Що, з поцілунками є досвід? Головне, не відсасуй...
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25.05.2020 22:33 Відповісти
главное чтоб не навсегда
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25.05.2020 05:43 Відповісти
чёртарсенборисыч яркий тому пример))
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25.05.2020 11:04 Відповісти
Будєм іскать.
"Є запланована велика програма, на яку я нині шукаю - і це моя відповідальність - іще $3 млрд. Це всі мости нашої країни", - сказав Зеленський під час прес-конференції в середу.
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25.05.2020 06:53 Відповісти
На видео мост в пгт.Затока. Пантонщики из Белгорода-Днестровского.
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25.05.2020 10:06 Відповісти
слава Богу , хоть этот не упал...
и что понтонные автомобили он ненавистного Союза остались..
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25.05.2020 12:27 Відповісти
немає нічого більш постійного як тимчасове ...
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25.05.2020 11:22 Відповісти
причём тут автодор? Военным поставили задачу,они будут выполнять.
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25.05.2020 12:37 Відповісти
Чайками .як наші предки. прям да порогів..щоб Дніпро і кручі..все заср.. потомки ..бучі
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25.05.2020 17:49 Відповісти
У нас онлайн жизнь и все события должны сопровождаться видосами
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25.05.2020 19:33 Відповісти
Ще й под епічну музику. Знайшли чим хизуватися. Скоро шоу-концерти з лазерним шоу будуть давати навколо латнього ремонту доріг.
Біля зруйнованого моста на Дніпропетровщині побудують тимчасову понтонну переправу, - глава "Укравтодору" Кубраков - Цензор.НЕТ 5667
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25.05.2020 20:42 Відповісти
 
 