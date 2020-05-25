Невдячна вата. Як проросійські ЗМІ "вбивають" Зеленського за те, що їх пустили на пресконференцію. ВIДЕО
Практично всі запрошені на пресконференцію провідники "русского мира" аж ніяк не співають дифірамбів президенту, якраз навпаки - посилено розповідають, який він поганий! Для них, вочевидь, стало несподіванкою, що президент України захищає таки інтереси України, хай часом і трохи через силу.
Отже, що тепер розповідають російські пропагандисти про "президента миру"? Як Скабєєва порівнює його із попередником? Навіщо проросійський пул медіа почав нищити Володимира Зеленського і чим це загрожує "слугам народу" на місцевих виборах? Та чому українська безрейтингова позиція навряд чи скористається падінням рейтигів президента?
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Нагадаємо, на пресконференцію Зеленського не акредитували багато ЗМІ.
В акредитації, зокрема, відмовили журналістові програми "Схеми" Михайлу Ткачу, Яніні Соколовій, виданням "Бабель", "Главком", "Тиждень", знімальним групам "Настоящено времени" і "Шустер Live".
Відмови пояснювали однаково - обмеженнями через COVID-19.
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При Порошенко Михаил Саакашвили дал ему своих, для реформирования украинской милиции в полицию. Реформировали так, что в Кагарлыцком отделении Киевской области, при президентстве Зеленского двое полицейских пытали людей и насиловали женщину, приглашенную в качестве свидетельницы.
А Зеленский взял недавно себе в команду Саакашвили, по советам которого на реформу полиции потрачены огромные деньги, а результат остался прежним. После года президентства, уже как-то по детски валить все свои промахи на папередника.
Через шесть дней заканчивается ВТОРАЯ весна, а саджать так и не начали, хотя во время выборов и обещалось с многочисленных бигбордов - точно такая же предвыборная ложь, как и у папередника "закончу АТО за две недели".
****, как же я ненавижу этих брехунов.
5 лет Порошенко учил рыго-барыжную Ылиту изворачиваться от реформ
в стиле Саакашвили. Куда уж Зеленскому одному, да при этом окруженному теми же
"новыми лицами" из старых людей, их за год построить. Тут нужен не один Зеленский
и не один Саакашвили, и даже не одна Тимошенко...
За старыми лицами. но у которых была хоть толика профессионализма, должен быть жесткий надзор. А для этого надо создать "Палаты чести" из адвокатов, которые заходят в них работать, на основании компьютерного выбора случайных фамилий и очень важный нюанс - всего сроком на три месяца, а потом замена полного состава. Вот эти три месяца своей каденции они рассматривают все поданные другими адвокатами жалобы на незаконные решения суда. Судьи, зная про такой надзор или уволятся, если не могут принимать честные решения или будут выносить решения ПО ЗАКОНУ.
Кроме того, судей первой, начальной инстанции надо выбирать на выборах местных громад, а уже в админ суды назначать из числа избранных.
А Порошенко и зеленский всё сделали через задне проходное отверстие - разогнали специалистов, не готовят новых и НЕ изменили саму систему.
Я не мент, я офицер армии и прекрасно помню, КАК и СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ мы готовили своих специалистов, хотя бы тех же сержантов и прапорщиков, не говоря уже о простых офицерах и тем более офицеров не для простой, хоть и уважаемой мною пехоты.
Политтехнология создания и преклонения идолу.
"убивают", говорите...
Да они из трусов выпрыгивали в 2019 году, шоб именно ЗЕ, а не Пороха выбрали наши дегенераты.