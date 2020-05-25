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Невдячна вата. Як проросійські ЗМІ "вбивають" Зеленського за те, що їх пустили на пресконференцію. ВIДЕО

Практично всі запрошені на пресконференцію провідники "русского мира" аж ніяк не співають дифірамбів президенту, якраз навпаки - посилено розповідають, який він поганий! Для них, вочевидь, стало несподіванкою, що президент України захищає таки інтереси України, хай часом і трохи через силу.

Отже, що тепер розповідають російські пропагандисти про "президента миру"? Як Скабєєва порівнює його із попередником? Навіщо проросійський пул медіа почав нищити Володимира Зеленського і чим це загрожує "слугам народу" на місцевих виборах? Та чому українська безрейтингова позиція навряд чи скористається падінням рейтигів президента?

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Нагадаємо, на пресконференцію Зеленського не акредитували багато ЗМІ.

В акредитації, зокрема, відмовили журналістові програми "Схеми" Михайлу Ткачу, Яніні Соколовій, виданням "Бабель", "Главком", "Тиждень", знімальним групам "Настоящено времени" і "Шустер Live".

Відмови пояснювали однаково - обмеженнями через COVID-19.

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) пресконференція (188) ЗМІ (1360) медіа (232) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+50
да никто его не мочит. Так, поругивают чтобы создать видимость "это не наш агент".
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25.05.2020 10:40
+45
Зеленский уничтожает себя сам да ещё и украинскую государственность!
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25.05.2020 10:20
+42
Зєлєбєнь, А отчего ты так радовался, когда "проросийские СМИ" топили за Зеленсково? Ты не в чем не сомневался?
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25.05.2020 10:23
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Поярков, блазень? Передайте этой сучки рыжей, что он мудило! На Пояркове пять справ, и он за Украину точно, а не как эта гнида!
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25.05.2020 15:00 Відповісти
Увидел пальчевского и даже не стал смотреть дальше, понял это клоака. Что успел заметить - ваш ролик-вставка идет в зеркальном отражении - это сделано намеренно?
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25.05.2020 15:07 Відповісти
Когда враг хорошо отзывается о нашем главе, то это портит ему репутацию. А кидаясь гогном, лишь доказывают обоснованность нашего решения. мартышки говноделы.
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25.05.2020 15:10 Відповісти
Пресс-служба Зеленского пустила российских пропагандистов для того чтобы провернуть операцию ФСБ "Прикрытие". То есть показать что якобы Зеленский не российский ставленник а Президент Украины но по его делам понятно кто он на самом деле.
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25.05.2020 17:35 Відповісти
Позиция ху йлотролей понятна. Тогда Порошенко в вышиванке то же операция ФСБ "Прикрытие"? И мочилово ЗЕ на паРашинских аналах по же прикрытие? Только они перестарались и "российский ставленник" теряет рейтинги. Это разве выгодно Кремлю? А твой пост разве не направлен на дискредитацию ЗЕ? Похоже методички в Ольгино поменялись.
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26.05.2020 08:33 Відповісти
А разве зе сам себя не дискредитировал, как и по, не выполнением законов Украины? Чьи они ставленники если плюют на украинские законы? Ну а ваша осведомлённость о ольгинских методичках показывает вас как чьего ставленника?
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26.05.2020 10:23 Відповісти
Резвится тварь губатая:
Невдячна вата. Як проросійські ЗМІ "вбивають" Зеленського за те, що їх пустили на пресконференцію - Цензор.НЕТ 2722
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25.05.2020 17:56 Відповісти
Интересно есть ли на горизонте проукраиский кандидат?
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25.05.2020 19:24 Відповісти
Конечно есть - Юлия Тимошенко.
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25.05.2020 20:30 Відповісти
Поки шоколадно-колорадна вата мочить Зеленського,Україну поглинає мародерно-барижне свавілля через беззаконня-вже в тилу сепари-бариги сонними вбивають бійців нацгвардії,депутатів,погранців.Чи є ще десь країна,яка за заклик ввести терористичні війська дає умовний термін?Чи є країна,де за розпалювання ненависті роздають продовольчі пайки?Виходить-добре,що мочать безхребетних,у яких навіть поліція проти них.
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25.05.2020 20:29 Відповісти
В зверинце,где жмурят в тылу фронтовиков пачками-убийце почёт и это факт-сегодня одного под залог выпускают.Комент в спаме-это факт.Спамер-барыга-это факт.Тогда сайт чей?Неужели кровавого мародёркина-убийцы?
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26.05.2020 07:55 Відповісти
Хватит защищать Порошенко. При Януковиче милиционеры насиловали и убивали женщин во Врадиевке, Николаевской области.
При Порошенко Михаил Саакашвили дал ему своих, для реформирования украинской милиции в полицию. Реформировали так, что в Кагарлыцком отделении Киевской области, при президентстве Зеленского двое полицейских пытали людей и насиловали женщину, приглашенную в качестве свидетельницы.

А Зеленский взял недавно себе в команду Саакашвили, по советам которого на реформу полиции потрачены огромные деньги, а результат остался прежним. После года президентства, уже как-то по детски валить все свои промахи на папередника.

Через шесть дней заканчивается ВТОРАЯ весна, а саджать так и не начали, хотя во время выборов и обещалось с многочисленных бигбордов - точно такая же предвыборная ложь, как и у папередника "закончу АТО за две недели".

****, как же я ненавижу этих брехунов.
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25.05.2020 20:38 Відповісти
Где ж найти таких прокуроров, чтобы не рыжьи были не не барыжьи.
5 лет Порошенко учил рыго-барыжную Ылиту изворачиваться от реформ
в стиле Саакашвили. Куда уж Зеленскому одному, да при этом окруженному теми же
"новыми лицами" из старых людей, их за год построить. Тут нужен не один Зеленский
и не один Саакашвили, и даже не одна Тимошенко...
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25.05.2020 20:46 Відповісти
А всё предельно просто и описано в "Новом экономическом курсе Украины", экземпляр которого Юлия Владимировна передала Зеленскому.

За старыми лицами. но у которых была хоть толика профессионализма, должен быть жесткий надзор. А для этого надо создать "Палаты чести" из адвокатов, которые заходят в них работать, на основании компьютерного выбора случайных фамилий и очень важный нюанс - всего сроком на три месяца, а потом замена полного состава. Вот эти три месяца своей каденции они рассматривают все поданные другими адвокатами жалобы на незаконные решения суда. Судьи, зная про такой надзор или уволятся, если не могут принимать честные решения или будут выносить решения ПО ЗАКОНУ.
Кроме того, судей первой, начальной инстанции надо выбирать на выборах местных громад, а уже в админ суды назначать из числа избранных.
А Порошенко и зеленский всё сделали через задне проходное отверстие - разогнали специалистов, не готовят новых и НЕ изменили саму систему.
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26.05.2020 13:51 Відповісти
Советы Саакашвили по реформе полиции? Это что-то новое. Пока были грузинки - пока и шли реформы. Но, зачем Авакову какие-то реформы?
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25.05.2020 22:14 Відповісти
Это были не реформы, а откровенная фигня.
Я не мент, я офицер армии и прекрасно помню, КАК и СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ мы готовили своих специалистов, хотя бы тех же сержантов и прапорщиков, не говоря уже о простых офицерах и тем более офицеров не для простой, хоть и уважаемой мною пехоты.
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26.05.2020 13:44 Відповісти
Вообще странная ху.ня с этим преЗедентом, у нас в Украине всегда ругали власть, а тут за его критику сразу называют порохоботом, к чему такие преференции этому главе государства и где общество с похожим слепым преклонением к властьимущим....
Политтехнология создания и преклонения идолу.
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25.05.2020 21:36 Відповісти
Невдячна вата. Як проросійські ЗМІ "вбивають" Зеленського за те, що їх пустили на пресконференцію - Цензор.НЕТ 99
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26.05.2020 01:35 Відповісти
Невдячна вата. Як проросійські ЗМІ "вбивають" Зеленського за те, що їх пустили на пресконференцію - Цензор.НЕТ 2509
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26.05.2020 01:37 Відповісти
Невдячна вата. Як проросійські ЗМІ "вбивають" Зеленського за те, що їх пустили на пресконференцію - Цензор.НЕТ 5446

"убивают", говорите...
Да они из трусов выпрыгивали в 2019 году, шоб именно ЗЕ, а не Пороха выбрали наши дегенераты.
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26.05.2020 01:39 Відповісти
Буткевич, напомни-ка, за кого ты с Бутусовым голосовал год назад?
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26.05.2020 05:13 Відповісти
Так напьорсточнікі іноді лають свого, мовляв, він виграє багато. Аби тільки лохи юрбой стояли. І доїлись досуха.
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26.05.2020 07:27 Відповісти
Реваншисты мочат Зелю.Что непонятно?
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26.05.2020 08:01 Відповісти
Будь моя воля-гнал бы их всех отсюда сраным веником!
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26.05.2020 13:22 Відповісти
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