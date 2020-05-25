Невдячна вата. Як проросійські ЗМІ "вбивають" Зеленського за те, що їх пустили на пресконференцію. ВIДЕО

Практично всі запрошені на пресконференцію провідники "русского мира" аж ніяк не співають дифірамбів президенту, якраз навпаки - посилено розповідають, який він поганий! Для них, вочевидь, стало несподіванкою, що президент України захищає таки інтереси України, хай часом і трохи через силу.

Отже, що тепер розповідають російські пропагандисти про "президента миру"? Як Скабєєва порівнює його із попередником? Навіщо проросійський пул медіа почав нищити Володимира Зеленського і чим це загрожує "слугам народу" на місцевих виборах? Та чому українська безрейтингова позиція навряд чи скористається падінням рейтигів президента?

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Нагадаємо, на пресконференцію Зеленського не акредитували багато ЗМІ.

В акредитації, зокрема, відмовили журналістові програми "Схеми" Михайлу Ткачу, Яніні Соколовій, виданням "Бабель", "Главком", "Тиждень", знімальним групам "Настоящено времени" і "Шустер Live".

Відмови пояснювали однаково - обмеженнями через COVID-19.