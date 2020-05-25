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Яке в нас було місто! Особливо в 2012 році. Тепер стало біднішим, людей мало, немає колишнього лоску і заторів, - жителі про окупований Донецьк. ВIДЕО

Українське місто під контролем російських окупантів втрачає своє колишнє обличчя і стає біднішим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповідають мешканці окупованого Донецька в сюжеті Радіо Свобода.

У центрі Донецька російські окупанти і їхні маріонетки намагаються створювати ілюзію, що місто так само живе і розвивається, але багато місцевих жителів сумують за тим, що раніше - в мирному житті, було для них чимось звичайним, повсякденним.

"Ви здивуєтеся, але сумую за заторами, які були в місті завжди в годину пік. За лоском, за красою. Яке в нас було місто! Особливо в 2012 році", - говорить одна з мешканок Донецька.

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Автор: 

Донецьк (946) окупація (6694) росія (65162)


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Топ коментарі
+76
У дончано-быдла еще и довойны всегда было "какой у нас был город красивый!"
А на самом деле это туфта для быдла. Даунецк всегда был городом наркоманов, бандитов и быдла. Целые кварталы куда обычному человеку лучше не ступать - Азотный, например. Город нищеты, нариков, и совковой разваливающейся архитектуры.
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25.05.2020 11:37
+66
Зато фашыстов нету, и Ленин есть!
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25.05.2020 11:39
+56
Пусть теперь лоск вам дарит ополченец Сопля
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25.05.2020 11:38
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Сторінка 4 з 4
Вата понищила своє майбутнє. Донецьк не буде таким як раніше. Не бачити там ні великого футболу, ні світових зірок, ні розвитку, ні добробуту. Поки самі не попросяться в Україну.
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26.05.2020 09:20 Відповісти
Яке в нас було місто! Особливо в 2012 році. Тепер стало біднішим, людей мало, немає колишнього лоску і заторів, - жителі про окупований Донецьк - Цензор.НЕТ 5181
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26.05.2020 09:42 Відповісти
Добре, що хтось збирає це все докупи. Щоб не загубилося і не забувалося.
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27.05.2020 09:30 Відповісти
Найбільше здивувала фраза:"Хочеться увидеть людей". Як одне на одне дивляться,то людей не бачать,чи що?
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26.05.2020 10:42 Відповісти
По большей части там остались лишь ходячие тени. Увы.
"Русский мир" в разы чудовищней "Чернобыля".
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27.05.2020 11:15 Відповісти
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