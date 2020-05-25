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Яке в нас було місто! Особливо в 2012 році. Тепер стало біднішим, людей мало, немає колишнього лоску і заторів, - жителі про окупований Донецьк. ВIДЕО
Українське місто під контролем російських окупантів втрачає своє колишнє обличчя і стає біднішим.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповідають мешканці окупованого Донецька в сюжеті Радіо Свобода.
У центрі Донецька російські окупанти і їхні маріонетки намагаються створювати ілюзію, що місто так само живе і розвивається, але багато місцевих жителів сумують за тим, що раніше - в мирному житті, було для них чимось звичайним, повсякденним.
"Ви здивуєтеся, але сумую за заторами, які були в місті завжди в годину пік. За лоском, за красою. Яке в нас було місто! Особливо в 2012 році", - говорить одна з мешканок Донецька.
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