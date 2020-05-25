Суд, попри повідомлення про мінування, розблокував призначення нового директора "Центренерго". Тепер "замінували" ФДМ, - Сенниченко. ФОТО
Будівлю Фонду держмайна (ФДМ) замінували. Раніше замінували Шостий Апеляційний суд, який мав розглянути питання призначення нового керівництва "Центренерго". У підсумку, суд оперативно розглянув справу і скасував постанову, якою було заблоковано призначення нового директора "Центренерго".
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив глава ФДМ Дмитро Сенниченко, передає Цензор.НЕТ.
"Доповідаю - Фонд знову заміновано! Колектив звик, зберігає бадьорість духу і бойовий настрій! Історії про те, що потенційні менеджери підприємств у керуванні Фонду відмовляються від співпраці, тому що в їхній соціальний пакет не входить броньований транспорт і штат охоронців, можуть здатися фантастикою. Але коли в один день Шостий Апеляційний суд отримує повідомлення про мінування (а саме це відбулося сьогодні), і одночасно Фонд Держмайна також отримує повідомлення про мінування, і всі співробітники Фонду вимушені евакуюватися з будівлі, такі історії уже не звучать смішно, і я розумію людей, які не готові працювати буквально на пороховій діжці", - розповів він.
"Очевидно, така активна терористична діяльність пов'язана з "Центренерго" і процесом щодо зміни його керівництва, який мав сьогодні відбутися. Вдячний суддям Апеляційного суду, які продовжили діяльність після необхідних протитерористичних заходів. Суд оперативно продовжив роботу і ухвалив довгоочікуване рішення. Скасовано ухвалу, якою було заблоковано призначення нового директора "Центренерго". Тероризм не спрацював", - акцентував Сенниченко.
"З боку Фонду повідомляю, що співробітники Фонду також готові продовжувати боротися за захист державного майна після аналогічних заходів правоохоронців. У кожного своя війна, і наша війна - з олігархами і корупціонерами, яких ми маємо викорінити з державних підприємств. Особисто я вважаю, що така тактика ворогів свідчить про їхню слабкість і розуміння, що їхній час вичерпано. Вони знають, що їхній час минув, і намагаються лише з останніх сил виграти хоча б кілька місяців, або навіть тижнів. Наше завдання - щоб час, який їм залишився в Україні, був якнайкоротшим", - резюмував глава ФДМ.
Зазначимо, що від початку березня ФДМ не може виконати постанову Кабміну про зміну керівництва "Центренерго".
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Це якийсь наклеп.Які олігархи ,яка корупція Зеленський ще до нового року її поборов, а тим злочинцям на весні вже зробили посадки.