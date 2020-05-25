УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4624 відвідувача онлайн
Новини Відео
2 064 8

Суд, попри повідомлення про мінування, розблокував призначення нового директора "Центренерго". Тепер "замінували" ФДМ, - Сенниченко. ФОТО

Будівлю Фонду держмайна (ФДМ) замінували. Раніше замінували Шостий Апеляційний суд, який мав розглянути питання призначення нового керівництва "Центренерго". У підсумку, суд оперативно розглянув справу і скасував постанову, якою було заблоковано призначення нового директора "Центренерго".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив глава ФДМ Дмитро Сенниченко, передає Цензор.НЕТ.

"Доповідаю - Фонд знову заміновано! Колектив звик, зберігає бадьорість духу і бойовий настрій! Історії про те, що потенційні менеджери підприємств у керуванні Фонду відмовляються від співпраці, тому що в їхній соціальний пакет не входить броньований транспорт і штат охоронців, можуть здатися фантастикою. Але коли в один день Шостий Апеляційний суд отримує повідомлення про мінування (а саме це відбулося сьогодні), і одночасно Фонд Держмайна також отримує повідомлення про мінування, і всі співробітники Фонду вимушені евакуюватися з будівлі, такі історії уже не звучать смішно, і я розумію людей, які не готові працювати буквально на пороховій діжці", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Державне "Центренерго" втратило 1 млрд грн на продажу електроенергії заводам Коломойського, - ЗМІ

"Очевидно, така активна терористична діяльність пов'язана з "Центренерго" і процесом щодо зміни його керівництва, який мав сьогодні відбутися. Вдячний суддям Апеляційного суду, які продовжили діяльність після необхідних протитерористичних заходів. Суд оперативно продовжив роботу і ухвалив довгоочікуване рішення. Скасовано ухвалу, якою було заблоковано призначення нового директора "Центренерго". Тероризм не спрацював", - акцентував Сенниченко.

"З боку Фонду повідомляю, що співробітники Фонду також готові продовжувати боротися за захист державного майна після аналогічних заходів правоохоронців. У кожного своя війна, і наша війна - з олігархами і корупціонерами, яких ми маємо викорінити з державних підприємств. Особисто я вважаю, що така тактика ворогів свідчить про їхню слабкість і розуміння, що їхній час вичерпано. Вони знають, що їхній час минув, і намагаються лише з останніх сил виграти хоча б кілька місяців, або навіть тижнів. Наше завдання - щоб час, який їм залишився в Україні, був якнайкоротшим", - резюмував глава ФДМ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16 днів ФДМ не може виконати постанову Кабміну про зміну керівництва "Центренерго": ось де б Зеленському відпрацювати надзвичайний стан, - Бутусов

Зазначимо, що від початку березня ФДМ не може виконати постанову Кабміну про зміну керівництва "Центренерго".

Суд, попри повідомлення про мінування, розблокував призначення нового директора Центренерго. Тепер замінували ФДМ, - Сенниченко 01
Суд, попри повідомлення про мінування, розблокував призначення нового директора Центренерго. Тепер замінували ФДМ, - Сенниченко 02
Суд, попри повідомлення про мінування, розблокував призначення нового директора Центренерго. Тепер замінували ФДМ, - Сенниченко 03
Суд, попри повідомлення про мінування, розблокував призначення нового директора Центренерго. Тепер замінували ФДМ, - Сенниченко 04

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) мінування (1218) Центренерго (549) ФДМУ (1602) Сенниченко Дмитро (127)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"У каждого своя война, и наша война - с олигархами и коррупционерами, которых мы должны искоренить с государственных предприятий. Источник: https://censor.net/v3197739
Це якийсь наклеп.Які олігархи ,яка корупція Зеленський ще до нового року її поборов, а тим злочинцям на весні вже зробили посадки.
показати весь коментар
25.05.2020 12:48 Відповісти
Я вам завидую, вы в кукольном театре, наверное верите в то что куклы живые, и если вас этой куклой п*дить то будете с ней яростно бороться. Ни шмаркля ни порохня никтобытт другой не защимит олигархов, хотите изменений - майданьте кукловодов, хотя такие советы ботам наверное не сруки - останитесь без зп)))
показати весь коментар
25.05.2020 13:04 Відповісти
Тут в соседней теме отдельные личности смеются и надменно относятся к странам африки. Очень зря, в такой себе Африке Коломойше понадобилась бы военная база и передвижение на бронетранспортере, здесь же все заняты марионеткой, в том числе патриотичный оппонент. Измельчал нарид с прошлого майдана, ни мусорников ни автомайданов, олигархам и путину удалось сломать дух, если он когдато был.
показати весь коментар
25.05.2020 12:54 Відповісти
Нещастя.. А про ІР телефонію в курсі? Чи проблема накупити сімок в Молдові? Чи ти дуже хочеш в концлагер? Рабство в душі недає спокою?
показати весь коментар
25.05.2020 15:40 Відповісти
 
 