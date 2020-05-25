"Казліна ти дурна!" - ексглава ОП Богдан надавав по вухах козлу в київському зоопарку. ВIДЕО

Колишній глава Офісу президента без маски і рукавичок, але з собачкою під пахвою подався в зоопарк.

Відвідування Андрієм Богданом контактної зони, яка відкрилася після реконструкції столичного зоопарку, вдалося зняти журналісту Роману Сухану, інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як Богдан тягає за вухо білого козла, а відтак б'є його по лобі, примовляючи "Казліна ти дурна!".

При цьому з рота тварини випав стаканчик корму, що довело до сліз хлопчика, який стояв поруч.

Богдан нітрохи не засмутився, він фотографувався з козлами і намагався прокатати на одному з них собачку, яку весь час тримав у руках.

"Втомився від політиків - пішов у зоопарк до звіряток. Зустрів Богдана", - написав журналіст.

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Сухан зазначив, що в зоопарку "натовпи народу". Більшість відвідувачів, за його словами, не звертають уваги на карантин, більшість з них - без масок.