"Казліна ти дурна!" - ексглава ОП Богдан надавав по вухах козлу в київському зоопарку. ВIДЕО
Колишній глава Офісу президента без маски і рукавичок, але з собачкою під пахвою подався в зоопарк.
Відвідування Андрієм Богданом контактної зони, яка відкрилася після реконструкції столичного зоопарку, вдалося зняти журналісту Роману Сухану, інформує Цензор.НЕТ.
На цих кадрах видно, як Богдан тягає за вухо білого козла, а відтак б'є його по лобі, примовляючи "Казліна ти дурна!".
При цьому з рота тварини випав стаканчик корму, що довело до сліз хлопчика, який стояв поруч.
Богдан нітрохи не засмутився, він фотографувався з козлами і намагався прокатати на одному з них собачку, яку весь час тримав у руках.
"Втомився від політиків - пішов у зоопарк до звіряток. Зустрів Богдана", - написав журналіст.
Сухан зазначив, що в зоопарку "натовпи народу". Більшість відвідувачів, за його словами, не звертають уваги на карантин, більшість з них - без масок.
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Першій підлозі.
Не менш дико.
у Боди дежаву работы в ОПе
а козла реально жалко.....
И мальчика
С собачкой.
Говорят , большой чин при ПРЕЗЕРденте Украины, двери в его кабинет рогами открывает, жопой закрывает.
А ПРЕЗЕРдент ему своё ушко пожевать даёт и потом дня три сам не свой.
Чи правда....Вже й не пойму.
Богдан міг зґвалтувати у клоаку чи дати на дзьоб - "у-у-у, пєтушара шкварная!"
Казлы - род пресмыкающихся паразитов семейства малороссов подсемейства "Слуга народа"
А богдан на наркоте сидит - это слишком очевидно.