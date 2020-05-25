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"Казліна ти дурна!" - ексглава ОП Богдан надавав по вухах козлу в київському зоопарку. ВIДЕО

Колишній глава Офісу президента без маски і рукавичок, але з собачкою під пахвою подався в зоопарк.

Відвідування Андрієм Богданом контактної зони, яка відкрилася після реконструкції столичного зоопарку, вдалося зняти журналісту Роману Сухану, інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як Богдан тягає за вухо білого козла, а відтак б'є його по лобі, примовляючи "Казліна ти дурна!".

При цьому з рота тварини випав стаканчик корму, що довело до сліз хлопчика, який стояв поруч.

Богдан нітрохи не засмутився, він фотографувався з козлами і намагався прокатати на одному з них собачку, яку весь час тримав у руках.

"Втомився від політиків - пішов у зоопарк до звіряток. Зустрів Богдана", - написав журналіст.

Дивіться також: Київський зоопарк відкрився після реконструкції. ФОТО

Сухан зазначив, що в зоопарку "натовпи народу". Більшість відвідувачів, за його словами, не звертають уваги на карантин, більшість з них - без масок.

Казліна ти дурна! - ексглава ОП Богдан надавав по вухах козлу в київському зоопарку 01

Автор: 

тварини (463) зоопарк (63) Богдан Андрій (425)


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Топ коментарі
+93
это уровень!.. несомненно..
и вот такой идиот работал главой Офиса перЗедента...
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25.05.2020 16:01
+69
Он еще и мылится в меры Киева...
Хотя самое подходящее место для него в вольере зоопарка.
Это явно повысило бы посещаемость и зрелищность зоопарка.
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25.05.2020 16:05
+64
"Козлина ты дурная!" - экс-глава ОП Богдан надавал по ушам козлу в киевском зоопарке - Цензор.НЕТ 2300
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25.05.2020 16:01
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Ни один из (двух) козлов не пострадал!
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25.05.2020 20:27 Відповісти
- Та-а-ак... Який смертний хробак цапка образив?!

"Казліна ти дурна!" - ексглава ОП Богдан надавав по вухах козлу в київському зоопарку - Цензор.НЕТ 2571
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25.05.2020 20:38 Відповісти
Ого. І кара буде страшною...
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25.05.2020 21:04 Відповісти
Так. На Богдана чекають лихі парфуми та пекельні борошна
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25.05.2020 22:04 Відповісти
...і одна підлога України дико волатиме, а друга підлога - аплодуватиме.
Першій підлозі.
Не менш дико.
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25.05.2020 22:20 Відповісти
(Звісно, волатимуть від радості.).
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25.05.2020 22:22 Відповісти
"Таких козлов нам не надо", говорил дважды не судимый проФФесор, и тут я с ним соглашусь.
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25.05.2020 20:39 Відповісти
КОЖНОМУ СВОЄ, А Є ЩЕ ПРЕЗИДЕНТСЬКЕ ПРИСЛІВЬЯ ПОКАЖИ МЕНІ СВОГО ДРУГА З КОЗЛОМ І ВЗНАЮ ХТО ТИ.
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26.05.2020 19:09 Відповісти
Боже, які уроди керували і керують країною! КоЗеліни дурні!
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25.05.2020 20:46 Відповісти
Реально не факт, кто там больше козёл.
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25.05.2020 21:02 Відповісти
На этих кадрах видно, как Богдан тягает за ухо белого козла, а после бьет его по лбу, приговаривая "Козлина ты дурная!".

у Боди дежаву работы в ОПе
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25.05.2020 21:22 Відповісти
Козлина ты дурная
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25.05.2020 23:08 Відповісти
Козел из зоопарка привык к таким посетителям и терпит. А вот величайший лидер современности от такого обращения осерчал и Богдана уволил. Скорее всего не понял шутку.
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25.05.2020 23:27 Відповісти
вот это интеллектуал был у нас главой АП!
а козла реально жалко.....
И мальчика
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26.05.2020 00:03 Відповісти
И собачку...
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26.05.2020 01:06 Відповісти
Какое тупое грубое животное...
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26.05.2020 02:37 Відповісти
Ходил в зоопарк, кормил козлов, видел одного козла ,умеющего говорить.
С собачкой.
Говорят , большой чин при ПРЕЗЕРденте Украины, двери в его кабинет рогами открывает, жопой закрывает.
А ПРЕЗЕРдент ему своё ушко пожевать даёт и потом дня три сам не свой.
Чи правда....Вже й не пойму.
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26.05.2020 02:58 Відповісти
ну ни хрена он себе с бубочкой - подумал я, прочитав название статьи
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26.05.2020 03:34 Відповісти
Вот и встретились два одиночества.
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26.05.2020 05:41 Відповісти
Ці слова Богдан вимовляв в адрес Зе.Не може забути і пробачити втраченої близкості до особи номер один. Це були зйомки нового номера 95го квартала.
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26.05.2020 07:49 Відповісти
экс-глава ОП Богдан надавал по ушам другу в киевском зоопарке.
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26.05.2020 08:17 Відповісти
Просто він попутав цього козла зі своїм коханцем зебуїном
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26.05.2020 08:21 Відповісти
*********** це ваш вирок
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26.05.2020 08:45 Відповісти
Понятно кто там козел
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26.05.2020 10:18 Відповісти
Примитивное, бескультурное , быдловатое мурло. Представляю, как его поведение коробило и пугало нормальных западных политиков и чиновников.... От Богдана за километр смердит подворотней, такое "чудо" только в нашей стране могло трудоустроиться в офис главы державы...
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26.05.2020 11:14 Відповісти
а от молдавского бандита тебе не "смердело"5 лет...а уж от дважды-несудимого у тебя был постоянный тонус в прямой кишке?
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26.05.2020 15:37 Відповісти
для быдла карантина не существует))) да и их лидер далеко не отошел
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26.05.2020 11:41 Відповісти
Виборці ЗЕ бекечуть.
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26.05.2020 12:17 Відповісти
Зебил есть зебил...
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26.05.2020 12:58 Відповісти
Он по ходу бухой ....этот удмурт
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26.05.2020 13:18 Відповісти
Богдан разговаривал с едой! Огоооо.
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26.05.2020 13:26 Відповісти
Да ладно ,перестань такие перлы выдавать. У меня живот от смеха болит.
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26.05.2020 14:58 Відповісти
То ще добре, що в контактному зоопарку не було півнів.
Богдан міг зґвалтувати у клоаку чи дати на дзьоб - "у-у-у, пєтушара шкварная!"
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27.05.2020 00:12 Відповісти
Козлы - род жвачных парнокопытных млекопитающих из подсемейства козлиных семейства полорогих.
Казлы - род пресмыкающихся паразитов семейства малороссов подсемейства "Слуга народа"
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26.05.2020 13:53 Відповісти
какой длб-*** и всё остальное зелёное гавно такого же уровня, посадить рядом с тем козлом и можно перепутать какой из них настоящий
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26.05.2020 14:02 Відповісти
Став Богдан на воротах в червоних чоботях.А чи їла ти ,а чи пила ти казліна дурнувата.???
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26.05.2020 14:13 Відповісти
Чи тварина винувата що казліна дурнувата.
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26.05.2020 14:16 Відповісти
Вообще, он умница и красавчик... это я про козла.

А богдан на наркоте сидит - это слишком очевидно.
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26.05.2020 14:23 Відповісти
так казёл его нюхал и не помер,..а вот есле тебя нюхнёт то наверное помрёт...
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26.05.2020 15:00 Відповісти
Хоть бы кто написал об убогом содержании животных. Я так понял здесь типа люди собрались? Какие же вы все уроды.
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26.05.2020 14:59 Відповісти
так ось той цап має усі шанси стати мером Києва та буде мерія у зоопарку..
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26.05.2020 15:02 Відповісти
Решил родственничков навестить
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26.05.2020 15:03 Відповісти
Ну прийшов чоловік родину провідати, після карантину, що тут такого...
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26.05.2020 16:13 Відповісти
яке ж воно дике, шо козлів живих ніколи не бачив.
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26.05.2020 16:56 Відповісти
Не иначе,как под балдою,вирус подействовал на умственные способности.
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26.05.2020 18:56 Відповісти
*****.так оно ж пьяное в жопу!Посмотрите внимательно на его рыло,когда он козлу леща дал.
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01.08.2020 03:01 Відповісти
Сотня людей написала комент,и ни один ***** не обратил внимания,что он бухой!Это говорит о том,наксолько люди у нас серые и деревянные,ну и голосуют соотвественно,так как елментарно в людях не разбираются вообще!Стадо баранов
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01.08.2020 03:05 Відповісти
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