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Новини Відео Убивство Шеремета
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"Де справедливість, пане президенте?" - на Банковій відбулася акція на підтримку Кузьменко, Антоненка і Дугарь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Представники двох десятків ветеранських організацій та близькі підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка та Яни Дугарь прийшли 25 травня під Офіс президента.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Планується, що захисники обвинувачених у "Справі Шеремета" передадуть офіційні вимоги Володимиру Зеленському.

Як повідомляють організатори, вже 164 дні триває історія зі "Справою Шеремета", заручниками якої "призначили" висококваліфікованого кардіохірурга і волонтерку Юлію Кузьменко, відомого музиканта і бійця ССО Андрія Антоненка і військову медсестру Яну Дугарь.

Де справедливість, пане президенте? - на Банковій відбулася акція на підтримку Кузьменко, Антоненка і Дугарь 01
Де справедливість, пане президенте? - на Банковій відбулася акція на підтримку Кузьменко, Антоненка і Дугарь 02
Де справедливість, пане президенте? - на Банковій відбулася акція на підтримку Кузьменко, Антоненка і Дугарь 03
Де справедливість, пане президенте? - на Банковій відбулася акція на підтримку Кузьменко, Антоненка і Дугарь 04

Читайте також: Прокуратура подала клопотання про продовження запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві Шеремета Кузьменко, засідання призначене поспіхом, - адвокат Безпалий

Де справедливість, пане президенте? - на Банковій відбулася акція на підтримку Кузьменко, Антоненка і Дугарь 05
Де справедливість, пане президенте? - на Банковій відбулася акція на підтримку Кузьменко, Антоненка і Дугарь 06
Де справедливість, пане президенте? - на Банковій відбулася акція на підтримку Кузьменко, Антоненка і Дугарь 07
Де справедливість, пане президенте? - на Банковій відбулася акція на підтримку Кузьменко, Антоненка і Дугарь 08
Де справедливість, пане президенте? - на Банковій відбулася акція на підтримку Кузьменко, Антоненка і Дугарь 09

Учасники запалили фаєри, а потім вирушили до Печерського райсуду, де відбувається засідання у "Справі Шеремета".

Де справедливість, пане президенте? - на Банковій відбулася акція на підтримку Кузьменко, Антоненка і Дугарь 10
Де справедливість, пане президенте? - на Банковій відбулася акція на підтримку Кузьменко, Антоненка і Дугарь 11
Де справедливість, пане президенте? - на Банковій відбулася акція на підтримку Кузьменко, Антоненка і Дугарь 12
Де справедливість, пане президенте? - на Банковій відбулася акція на підтримку Кузьменко, Антоненка і Дугарь 13

Де справедливість, пане президенте? - на Банковій відбулася акція на підтримку Кузьменко, Антоненка і Дугарь 14
Де справедливість, пане президенте? - на Банковій відбулася акція на підтримку Кузьменко, Антоненка і Дугарь 15
Фото, фідео: Олег Богачук

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці вимагають змінити запобіжний захід для підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугарь на заставу 168 тис. грн, - адвокат Ломанов

Автор: 

акція (1454) Зеленський Володимир (23829) Київ (19466) Богачук Олег (1457) Офіс Президента (2022)


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Топ коментарі
+46
"Де справедливість, Пане Президенте?", - на Банковой прошла акция в поддержку Кузьменко, Антоненко и Дугарь - Цензор.НЕТ 6884
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25.05.2020 20:37
+45
"Де справедливість, Пане Президенте?", - на Банковой прошла акция в поддержку Кузьменко, Антоненко и Дугарь - Цензор.НЕТ 8407
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25.05.2020 20:31
+34
"Де справедливість, Пане Президенте?", - на Банковой прошла акция в поддержку Кузьменко, Антоненко и Дугарь - Цензор.НЕТ 877
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25.05.2020 20:36
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Так він же "каклєтку" дав.
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25.05.2020 21:30 Відповісти
Клоун в свое время решил поколотить понты, а получился такой резонанс, который никто не ожидал. Теперь он думает как выкрутиться с этой ситуации, боится что придет такое время, что разорвут жопу по самые уши - уж слишком много дерьма он натворил в нашей стране
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25.05.2020 21:03 Відповісти
"Де справедливість, пане президенте?", - на Банковій відбулася акція на підтримку Кузьменко, Антоненка і Дугарь - Цензор.НЕТ 3363
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25.05.2020 21:08 Відповісти
Уже больше пяти месяцев наши воины и волонтер сидят в кпз ни за что, так оставлять нельзя, за это преступление должны ответить все известные преступники, начиная с авакорюкзака и выше.
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25.05.2020 21:33 Відповісти
Совконутий кловун вас ненавидить.
Про яку справедливість ви питаєте....
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25.05.2020 21:33 Відповісти
мародерину зеЛю ждет ростов
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25.05.2020 21:39 Відповісти
Дело шитое белыми нитками но вавий оманский ишако и эта чёноногая монико решил что он всесилен и полез как всегда не в совю парафию а назад сдавать тогда он лох полный на все 73 %
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25.05.2020 22:03 Відповісти
Патриоты за решёткой, зато путинская говорящая жопа, диверсантка Гадя Савченко лазит по ТВ -каналам Мертведчука , гадит нам, как только может....
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25.05.2020 22:30 Відповісти
виноваты-отправляйте дело в суд,нет-отпустите людей ! держат в сизо уроды и в суд не отправляют дело. какой мотив у этих людей был?? зачем им сдался ваш шеремет ?!
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25.05.2020 23:59 Відповісти
Мстюча, і кусюча зелена блоха смердюча.
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26.05.2020 09:56 Відповісти
Видимо, не зря, Аваков ездил в Италию. Посмотрел, как там местная "фемида" без каких-либо доказательств впаяла 24 года Маркиву - и решил сам такой фортель провернуть...
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26.05.2020 05:08 Відповісти
Найперша і остання вимога має бути така:
Зєлю геть. Дострокові. Узгоджуємо єдиного кандидата на дострокові цього літа від демсил. Зєля - російський шпигун.
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26.05.2020 06:16 Відповісти
Пропоную Олену Зеркаль. Пані з орбіти Порошенка, але справами довела, що за такий вибір нам соромно не буде.
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26.05.2020 07:31 Відповісти
Та пропонуй вже Ваня Портнова, він з орбіти Юлі. Завдячуючи тобі і таким як ти, він неофіційно керує, особливо всіма судами і проавоохоронними органами.Ніяких перевиборів, хавайТе те, шо вибрали. Ще недовго Ваньок - 4 роки. Коли нажретеся, тоді можвиво і подумаєте.
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26.05.2020 08:28 Відповісти
Портнов Юлю посадив. Тому тобі такого друга в орбіту. Але продажному, мародерському тролю друзі - срібнякі іудіни.
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26.05.2020 09:12 Відповісти
Ваньок, не обіжайся, але Портнов із Бюту, він вихованець Юлі.
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26.05.2020 19:36 Відповісти
Хто назвав зю "пан пр."?Воно повинно сидіти в тюрмі за цих людей - це за його вказівкою над ними знущаються .
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26.05.2020 07:04 Відповісти
А де нацсуки? Чомусь їх немає? Немає зелених свинок у вигляді ігрушок, якими мала бути закадана вся вулиця біля офісу (як було раніше при Порошенко) Ау - де ви - "патрійоти"? А чому не закидали офіс рюкзакова за злочини його підлеглих у Кагарлику, та фактично по всій Україні?
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26.05.2020 08:31 Відповісти
Ті щенята відробляють тому, хто їм платить.
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26.05.2020 10:10 Відповісти
Ну вы загнули ребята : Осел и справедливость. Этого мало умного членограя , у которого судя по всему 10 членов для игры на рояле , бо физиологически от Пороха отличается ,все творят что хотят , каждый соблюдает свои интересы , кто политические , а кто тривиально набивает свои карманы .Такого бардака во власти не было в Украине еще не когда .Меня лично радует одно , что уже даже зебилы начали друг друга обвинять , что они это недоразумение привели к власти, а еще не вечер и экономический кризис только начался.
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26.05.2020 09:21 Відповісти
аХтивисты от власти? Или от бывшей власти? Показуха.
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26.05.2020 09:53 Відповісти
Пропоную "Свободу" до влади. Тільки ця партія достойна поваги і довіри. Вона державницька і не змінила своєї "шкури".
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26.05.2020 10:17 Відповісти
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