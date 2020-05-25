Активісти під Печерським райсудом Києва вимагають справедливості для Кузьменко, Антоненка і Дугарь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Представники ветеранських організацій та близькі підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка та Яни Дугарь продовжили акцію під будівлею Печерського райсуду.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що там триває суд над підозрюваними. Уже продовжено термін перебування під вартою для Антоненка, засідання щодо Кузьменко відклали через відведення судді, стосовно Дугарь - триває.

Учасників акції підтримки в будівлю не пустили.













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Фото, відео: Олег Богачук

Нагадаємо, представники двох десятків ветеранських організацій та близькі підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка та Яни Дугарь прийшли 25 травня під Офіс президента. Після цієї акції учасники перейшли до Печерського райсуду.