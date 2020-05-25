Активісти під Печерським райсудом Києва вимагають справедливості для Кузьменко, Антоненка і Дугарь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Представники ветеранських організацій та близькі підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка та Яни Дугарь продовжили акцію під будівлею Печерського райсуду.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Зазначимо, що там триває суд над підозрюваними. Уже продовжено термін перебування під вартою для Антоненка, засідання щодо Кузьменко відклали через відведення судді, стосовно Дугарь - триває.
Учасників акції підтримки в будівлю не пустили.
Нагадаємо, представники двох десятків ветеранських організацій та близькі підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка та Яни Дугарь прийшли 25 травня під Офіс президента. Після цієї акції учасники перейшли до Печерського райсуду.
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Мрази зеленые и позеленевшие хамелеоны...
и не сбываются"
Трохи я надлив зі своєї, трохи хлопці. Так він сечу на аналіз і здав.
А якщо випустити усіх зеків, надавши їм доступ до арсеналу - на вулицях Києва почнеться хаос насильства... сміття будуть розсіяні на безліч викликів - а це слушний момент, щоб починати збройне повалення влади.
Саме з хаосу і буде наведено порядок.
- Ми всі чули дуже професійно підготовлені виступи і просто розбиття всіх доказів прокурорів групи адвокатів як Яни, так і Андрія, так і Юлії. Але насправді ми бачимо, що суддя не чує цих доказів, і він приймає абсолютно політичні рішення. Тому що хтось призначив цих людей ймовірними вбивцями.
Хтось ухвалив політичне рішення. Ви когось конкретно звинувачуєте в цьому?
- Якщо це прозвучало насправді від глави держави на пресконференції, на брифінгу, а ми просто бачимо, як адвокати дуже професійно з усіх сторін доказову базу дуже фахово оформили і про неї говорять, і зараз такі надумані абсолютно докази від прокурорів… Повірте, я, наприклад, не маю фахової юридичної освіти, але, перебуваючи на дуже багатьох засіданнях суду і по іншим справам - і "майданівців", і військових, і ветеранів - на жаль, це не має відношення до правосуддя…
Дуже так випадково, що всі ці три клопотання розглядає один суддя. Чи це є автоматичний і справедливий розподіл? Дуже дивна ситуація. І я не бачу тут прозорості процесу.
Хто цей суддя?
- Це такий переселенець з Луганської області, Писанець. Достатньо по-хамськи себе поводив під час засідання…
https://prm.ua/suddya-ne-chuye-dokaziv-ta-priymaye-absolyutno-politichni-rishennya-nardep-pro-sudove-zasidannya-po-spravi-sheremeta/
За словами голови Київської міської спілки ветеранів АТО Ігора Марі, військовий і музикант Андрій Антоненко "Ріфмастер" та волонтер Юлія Кузьменко перебувають у тюрмі за справою Шеремета вже майже пів року.
"Ми, представники Київської міської спілки ветеранів АТО яка є частиною Руху Ветеранів України, не бачимо переконливих доказів їхньої провини у цьому злочині", - сказав голова організації.
Також зазначається, що у випадку з Андрієм Антоненком і Юлією Кузьменко вбачають очевидне порушення їхнього права на захист та справедливий суд.
"У своїй останній публічній пресконференції президент, як гарант Конституції, переклав відповідальність на міністра внутрішніх справ. Після цього вся країна побачила, як майже миттєво справа була передана в суд, тобто слідство переклало відповідальність на прокуратуру", - йдеться у заяві.
На думку ветеранської організації, це свідчить про те що "презентовані докази сміховинні, мотиви незрозумілі й найгірше - в голову кутка поставлені політичні забаганки".
"Вимагаємо від влади або надати переконливі докази причетності Ріфа та Юлі на наступному засіданні, або, якщо набір так званих доказів залишиться тим самим, вже на наступному засіданні звільнити їх з-під варти, обравши інший запобіжний захід", - заявили ветерани.
"В разі невиконання цієї вимоги - я і моя організація та Рух ветеранів України розпочнуть низку протестів по всій Україні", - наголосив Ігор Марі.
https://prm.ua/sprava-sheremeta-veterani-ato-visunuli-vimogu-ta-anonsuvali-masovi-protesti/