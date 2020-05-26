Із 1 червня запрацюють басейни, спортзали, навчальні курси та залізничне сполучення, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Із 1 червня планується запровадження чергового пом'якшення карантинних заходів.

Про це на брифінгу заявив заступник голови МОЗ, головний санлікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Із 1 червня, якщо будуть досягнуті певні індикатори епідеміологічної ситуації, планується відкриття басейнів і спортзалів. Також буде дозволено відвідування освітніх занять у групах не більш ніж 10 осіб. Наприклад, почнуть роботу автошколи. Також планується з 1 червня запуск залізничних перевезень, а також міжобласних перевезень автотранспортом", - розповів Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодної маніпуляції з цифрами немає. Показники критеріїв для пом'якшення карантину перераховувалися об'єктивно, - головний санлікар Ляшко