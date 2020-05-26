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Із 1 червня запрацюють басейни, спортзали, навчальні курси та залізничне сполучення, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Із 1 червня планується запровадження чергового пом'якшення карантинних заходів.

Про це на брифінгу заявив заступник голови МОЗ, головний санлікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Із 1 червня, якщо будуть досягнуті певні індикатори епідеміологічної ситуації, планується відкриття басейнів і спортзалів. Також буде дозволено відвідування освітніх занять у групах не більш ніж 10 осіб. Наприклад, почнуть роботу автошколи. Також планується з 1 червня запуск залізничних перевезень, а також міжобласних перевезень автотранспортом", - розповів Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодної маніпуляції з цифрами немає. Показники критеріїв для пом'якшення карантину перераховувалися об'єктивно, - головний санлікар Ляшко

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
И гастроли 95 квартала в Минск 6 июня...
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26.05.2020 09:21
+2
https://site.ua/yesint/ Семен Єсилевський
топ-автор

Здравствуй, шведская модель!

Запуск общественного транспорта, де факто, означает окончание какого-либо карантина в Украине. С этого момента мы переходим на "шведскую модель", только на 2 месяца позже и со скидкой на слегка не шведский менталитет.
По-хорошему, люди начали класть с прибором на ограничения задолго до этого знаменательного события. В случае резкого прыжка заболеваемости, закрутить гайки взад уже вряд ли получится - народ будет демонстративно игнорировать все запреты.


https://site.ua/yesint/28499-zdravstvuy-shvedskaya-model/



Максимум что можем сделать мы, разумные люди, это пытаться минимизировать последствия для себя и ближайшего окружения:Носим маски в транспорте, магазинах и общественных местах.
Если есть возможность не таскаться на работу - работаем из дома.
Не ленимся делать замечания тем, кто носит маску на подбородке или на одном ухе.
Всячески избегаем транспорта в часы пик.
Ждем пока наши лучезарные чебурашки выработают-таки коллективный иммунитет.

добавлю.
Не користуємось ліфтами.ВЗАГАЛІ.
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26.05.2020 10:52
+1
спортзали,басейни відкривають і електрички запускають..
Все і відразу ?ПРи теперішньому "охоплені тестами" у 10 000 максимум в день ?

Тоді дійсно,треба було відразу йти "білоруським шляхом".
і писати всім -"смерть від плоскостопія" ((
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26.05.2020 10:36
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И гастроли 95 квартала в Минск 6 июня...
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26.05.2020 09:21 Відповісти
В маске до сих пор ходишь и лежишь в кровати? Потерпи чуток, ещё лет десять осталось....
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26.05.2020 10:11 Відповісти
спортзали,басейни відкривають і електрички запускають..
Все і відразу ?ПРи теперішньому "охоплені тестами" у 10 000 максимум в день ?

Тоді дійсно,треба було відразу йти "білоруським шляхом".
і писати всім -"смерть від плоскостопія" ((
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26.05.2020 10:36 Відповісти
А как же ролики Минздрава что мы все умрем если перестанем сидеть по домам? Как же Вирус? Куда он делся? Умер? Люди верили тебе, Ляшко, носили маски, не общались родными, тёрли все антисептиком, молились просто н тебя......а ты..... хочешь поеду пустить и все мы умрем от Ковида из-за твоей трусости....
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26.05.2020 10:14 Відповісти
на "Другу хвилю" епідемії Ляшко вже змінить посаду..

стане Мером Києва.. .

тому ЯКІ ПРЕТЕНЗІЇ ?
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26.05.2020 10:37 Відповісти
https://site.ua/yesint/ Семен Єсилевський
топ-автор

Здравствуй, шведская модель!

Запуск общественного транспорта, де факто, означает окончание какого-либо карантина в Украине. С этого момента мы переходим на "шведскую модель", только на 2 месяца позже и со скидкой на слегка не шведский менталитет.
По-хорошему, люди начали класть с прибором на ограничения задолго до этого знаменательного события. В случае резкого прыжка заболеваемости, закрутить гайки взад уже вряд ли получится - народ будет демонстративно игнорировать все запреты.


https://site.ua/yesint/28499-zdravstvuy-shvedskaya-model/



Максимум что можем сделать мы, разумные люди, это пытаться минимизировать последствия для себя и ближайшего окружения:Носим маски в транспорте, магазинах и общественных местах.
Если есть возможность не таскаться на работу - работаем из дома.
Не ленимся делать замечания тем, кто носит маску на подбородке или на одном ухе.
Всячески избегаем транспорта в часы пик.
Ждем пока наши лучезарные чебурашки выработают-таки коллективный иммунитет.

добавлю.
Не користуємось ліфтами.ВЗАГАЛІ.
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26.05.2020 10:52 Відповісти
маски только в людных местаъх.
когда ты идешь по проветриваемому скверу с женой и дитем,она только вредна.
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26.05.2020 13:39 Відповісти
Только забыл упомянуть,что только для полвины областецй будет смягчение!
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26.05.2020 12:02 Відповісти
 
 