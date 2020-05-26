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Із 1 червня запрацюють басейни, спортзали, навчальні курси та залізничне сполучення, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО
Із 1 червня планується запровадження чергового пом'якшення карантинних заходів.
Про це на брифінгу заявив заступник голови МОЗ, головний санлікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Із 1 червня, якщо будуть досягнуті певні індикатори епідеміологічної ситуації, планується відкриття басейнів і спортзалів. Також буде дозволено відвідування освітніх занять у групах не більш ніж 10 осіб. Наприклад, почнуть роботу автошколи. Також планується з 1 червня запуск залізничних перевезень, а також міжобласних перевезень автотранспортом", - розповів Ляшко.
Топ коментарі
+2 ВКЛ_это_мы_01
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+2 Pavlo Dudra
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+1 Pavlo Dudra
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Все і відразу ?ПРи теперішньому "охоплені тестами" у 10 000 максимум в день ?
Тоді дійсно,треба було відразу йти "білоруським шляхом".
і писати всім -"смерть від плоскостопія" ((
стане Мером Києва.. .
тому ЯКІ ПРЕТЕНЗІЇ ?
топ-автор
Здравствуй, шведская модель!
Запуск общественного транспорта, де факто, означает окончание какого-либо карантина в Украине. С этого момента мы переходим на "шведскую модель", только на 2 месяца позже и со скидкой на слегка не шведский менталитет.
По-хорошему, люди начали класть с прибором на ограничения задолго до этого знаменательного события. В случае резкого прыжка заболеваемости, закрутить гайки взад уже вряд ли получится - народ будет демонстративно игнорировать все запреты.
https://site.ua/yesint/28499-zdravstvuy-shvedskaya-model/
Максимум что можем сделать мы, разумные люди, это пытаться минимизировать последствия для себя и ближайшего окружения:Носим маски в транспорте, магазинах и общественных местах.
Если есть возможность не таскаться на работу - работаем из дома.
Не ленимся делать замечания тем, кто носит маску на подбородке или на одном ухе.
Всячески избегаем транспорта в часы пик.
Ждем пока наши лучезарные чебурашки выработают-таки коллективный иммунитет.
добавлю.
Не користуємось ліфтами.ВЗАГАЛІ.
когда ты идешь по проветриваемому скверу с женой и дитем,она только вредна.