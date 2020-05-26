Геращенко про можливість відставки Авакова через події в Кагарлику: "В цій ситуації рішення необґрунтоване". ВIДЕО

Заступник глави МВС Антон Геращенко прокоментував можливість відставки глави відомства Арсена Авакова через події в Кагарлику, де поліцейські катували і зґвалтували дівчину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

"Я вважаю, що у цій ситуації рішення не обґрунтоване. Тому що ми будуємо систему, за якої вона реагує на подібні події. Ще раз наголошу: до Майдану подібні дії приховували. У нас же позиція - і це якраз результат роботи міністра внутрішніх справ — у нас повна нетерпимість до катувань і насильства. Миттєва реакція на те, щоб притягати до відповідальності таких людей", - наголосив заступник керівника МВС.

Геращенко наголосив, що після дзвінка потерпілої до поліції про скоєне, протягом 12 годин було здійснено розслідування, а підозрювані - затримані.

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"Це і є найкраща реакція поліції", - зауважив Антон Геращенко.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

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