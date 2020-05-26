УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10314 відвідувачів онлайн
Новини Відео
13 913 119

Геращенко про можливість відставки Авакова через події в Кагарлику: "В цій ситуації рішення необґрунтоване". ВIДЕО

Заступник глави МВС Антон Геращенко прокоментував можливість відставки глави відомства Арсена Авакова через події в Кагарлику, де поліцейські катували і зґвалтували дівчину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

"Я вважаю, що у цій ситуації рішення не обґрунтоване. Тому що ми будуємо систему, за якої вона реагує на подібні події. Ще раз наголошу: до Майдану подібні дії приховували. У нас же позиція - і це якраз результат роботи міністра внутрішніх справ — у нас повна нетерпимість до катувань і насильства. Миттєва реакція на те, щоб притягати до відповідальності таких людей", - наголосив заступник керівника МВС.

Геращенко наголосив, що після дзвінка потерпілої до поліції про скоєне, протягом 12 годин було здійснено розслідування, а підозрювані - затримані.

Читайте також: До справи про зґвалтування в Кагарлику можуть бути причетні й інші співробітники райвідділу, - пресофіцер ДБР Білоусенко

"Це і є найкраща реакція поліції", - зауважив Антон Геращенко.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР перевіряє можливу причетність поліцейських, затриманих за зґвалтування жінки, до інших злочинів, - перший заступник голови бюро Бабіков

Автор: 

Аваков Арсен (2189) зґвалтування (385) Київська область (4022) Нацполіція (15164) Геращенко Антон (935)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+44
Интересно если бы те менты изнасиловали Антонину, то его риторика была бы другой или он все равно бы за шефа топил?
показати весь коментар
26.05.2020 09:38
+33
Есть банальное человеческое понятие - честь. Она что у антонины что у авака в рудиментальном состоянии.
показати весь коментар
26.05.2020 09:41
+29
Аваков уже на десять відставок заслужив собі, а Антоша все відмазує свого хазяїна.
показати весь коментар
26.05.2020 09:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну якщо янеЛох 42 левела задумується про другий термін преЗеденства, то що йому ще залишається? АналіЗе він уже здав, з Томосом його об"їхали, а без "кумів"- як з"ясувалось на пресспохеренціїї, кадровий голод. То що він має робити?..
показати весь коментар
26.05.2020 11:20 Відповісти
хм...ваще-то в полиции ДОЛЖНЫ предотвращать преступления,а у вас все описля и то,если стало известно,а сколько подобных случаев скрывается?
В Одессе патрульные устраивают охоту за водителями, стращают и шантажируют.....а давайте проедем в райотдел и мы вам ТАМ покажем видео "нарушения"......ценник от 400 гр.
показати весь коментар
26.05.2020 11:23 Відповісти
В отставку,в отставку,ганьба,ганьба!
показати весь коментар
26.05.2020 11:55 Відповісти
Стосовно цього.....(добре не буду..а то бутусов буде нервувати) . Громадянин рюкзако-сабакоу ( запишіть собі) НІКОЛИ без гарантій подальшого заняття криміналом та повної безпеки від в'язниці не піде з посади просто так..Не меліть нісенітниць ,громадяни хороші..Його ніхто не зніме просто так,що б не трапилося навіть найскандальніше. Хоч воно й саме кого згвалтує та запише на камеру. Придумають казку що "жінка так його хотіла що сама його згвалтувала під прицілом напарника". А потім знайдуть на вулиці перших ліпших, визвуть зелену шмарклю для більш авторитетної картинки підтвердження та посадять кого упіймають. Ну як у кацапії..Єдине що це тупе бидло може зняти - це снайпер кулею у голову. За таку безпеку цієї наволочі, - дяка порошенко та теперишнім придуркам. Як що буде хтось насідати на громадянина дахувальника шльондр та ігорки - підніметься усе - тітушки, білецький. мусори а ля беркут ..Звісно прийдеться показати вже обличчя всім - не без цього - але ставки такі будуть що вже насрати.. Чому? Бо як тільки зніметься ця худоба - воно або у в'язницю або - з країни та переховуватися.. Може й в кацапії..Або у Азербайджані. Або там де накрало нерухомості..не важливо..Тут зразу буде небезпечно. А тому - піде на все за для безпеки да посади. Хто на сьогодні здатен зняти сабака з посади?? Тільки вулиця та не мала.. Де вона? У сраці. то й не обговорюйте якоїсь х...ні.
показати весь коментар
26.05.2020 12:04 Відповісти
Кто его снимет? Он уже как памятник стал, забронзовел.
показати весь коментар
26.05.2020 12:12 Відповісти
Так він сам п*яниця та крадій, який колись порізав та продав на металобрухт атракціон..і баб тягав .
показати весь коментар
26.05.2020 12:15 Відповісти
Щот тебе хряка жирного так захищали..... Захарчеко теж думав що надовго і всерйоз....
показати весь коментар
26.05.2020 12:22 Відповісти
А что кому не нравится? Это же кадры Хряка- Херащенко и Авакян, а еще раньше - Юща -помаранчевые.
показати весь коментар
26.05.2020 12:51 Відповісти
Ну да, вся нынешняя мусарня - плод "работы" Авакова, но оснований, конечно, нет...
показати весь коментар
26.05.2020 12:51 Відповісти
Предложения об отставке вполне обосновано !! У Гера другого мнения и не можетбыть т,к, его тоже надо выпереть !!
показати весь коментар
26.05.2020 12:51 Відповісти
В Росії вже давно були б фрески Авакова в церквах
показати весь коментар
26.05.2020 12:57 Відповісти
Цей випадок теж би замовчали,але жінка попала в лікарню,а звідтам вже подзвонили в обласну поліцію...Випадково про це дізналась преса - і керівництво поліціі вирішило спрацювати на випередження...А взагалі подібне відбувається на кожному кроці,безкарність - головна фішка реформованих копів...Вони це називають братством,порукою,чуттям ліктя...Ми ж пам"ятаєм,як Аваков прийшов в суд відстоювати вбивцю Олійника,привів з собою і Кличка,і купу високопоставленого бидла...Олійник і досі працює в поліціі,Аваков і досі розглядає МВС як власну армію,яку він може виставити проти будь кого в державі...Порох його боявся,але хоч трохи інтригував проти,але Зєля і чути не хоче про можливу відставку,настільки переляканий і ПС,і іншими ультрас які Аваков давно прикормив...Тому копи і нагліють,цих покарають,звичайно,але не за те,що гвалтували,били і знущались,а за те,що не сховали кінці у воду...тобто що випустили живою...
показати весь коментар
26.05.2020 13:04 Відповісти
2012. Убийство Оксаны Макар в Николаеве.Министр МВС - на месте. 2013 - трагедия во Врадиевке. Министр - как вкопаный. 2014 - первые смерти на Грушевского, затем в Крепостном - как с гуся вода. Затем Институтская, со всем известными последствиями.. Однако, эстафетная палочка успешно передана. Межвидовые ментовские разборки в Княжичах. 5 трупов. Тишина. Убийство ментами ребенка в Переяславе. Министерское кресло даже не качнулось. Теперь - Кагарлык. Ждем еще чего-то? Пане президент ? Так Ростов не резиновый. Думай-те !
показати весь коментар
26.05.2020 14:04 Відповісти
Цікаво а якщо б згвалтували самого Геращенка чи його дружину, щоб він тоді співав . Про чудового міністра який не покриває такі випадки, а можна ж було.Кожен рядовий мент (не поліцай) має знати що за його безчинства відповість міністр,обласний начальник,районний начальник і він. Повірте тоді таких випадків не буде.Цікаво а що рішить Зеля,далі буде плямкати губами,хрином грати на піаніно і вещать про епоху жлобства.
показати весь коментар
26.05.2020 14:11 Відповісти
Земля молчит. Ему этот ужас и сам Аваков не интересны. Абы посадить Порошенко . Вот главная цель Зечма кремлёвского.
показати весь коментар
26.05.2020 15:00 Відповісти
Гнать в шею надо обоих и ававова и геращенко. Достали народ своей ложью!!!
показати весь коментар
26.05.2020 14:16 Відповісти
"В этой ситуации решение необоснованное". Я благодарен Авакову за то, что в 14-м он привез в Харьков винницкий ОМОН и разогнал "ХНР". Но последнее время "ситуации" возникают одна за одной. Седьмой год на этом посту. Пора менять.
показати весь коментар
26.05.2020 15:20 Відповісти
Всё правильно сказал.
показати весь коментар
26.05.2020 19:07 Відповісти
якщо прибрати зараз Авакова, то нема гарантій взагалі, що замість нього призначать когось толкового з проєвропейською позицією. позицією не в політичному сенсі, а з проєвропейською позицією в сенсі цінностей. Зважаючи на недолугу кадрову політику зекоманди, вони швидше призначать на таку посаду когось на зразок Портнова чи інше якесь ватне чепушило.
показати весь коментар
26.05.2020 22:07 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 