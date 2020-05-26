Саакашвілі: Гральний бізнес треба легалізувати без винаходу "годівниць", інакше бюджет отримає "дірку від бублика". ВIДЕО

Голова виконкому Нацради реформ при президенті Міхеіл Саакашвілі провів онлайн-зустріч з главою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією, головою комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардепом від "Слуги народу" Данилом Гетманцевим, представниками парламенту і бізнесу щодо ухвалення в другому читанні закону про гральний бізнес.

Про це Саакашвілі написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Правда у тім, що гральний бізнес давно потрібно легалізувати. Бо наразі він і так працює, тільки дивіденди від нього отримує не бюджет у якості податків, а усілякого роду дахувальники", - зазначає Саакашвілі.

Голова виконкому НСР підкреслив, що свого часу гральний бізнес дозволив побудувати цілі всесвітньо відомі міста, такі як Лас-Вегас в Сполучених Штатах або Батумі в Грузії.

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"Ми можемо виділити певні депресивні регіони чи місцевості та перетворити їх у буквальному сенсі на Клондайк. За нашими попередніми підрахунками впровадивши єдину фіксовану ліцензію як на онлайн, так і на фізичні казино, вже у перший рік бюджет може отримати понад 230 мільйонів доларів прибутку. Це цілком реально та досить просто реалізувати", - говорить Саакашвілі.

Головне при цьому, підкреслює він, "не винаходити нових корупційних годівниць. Не створювати жодних непотрібних комісій, контролюючих органів та інших схем, єдиним призначенням яких буде вибивання податей з бізнесу. Це є головною умовою президента Зеленського і я з ним повністю згоден".