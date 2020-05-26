Саакашвілі: Гральний бізнес треба легалізувати без винаходу "годівниць", інакше бюджет отримає "дірку від бублика". ВIДЕО
Голова виконкому Нацради реформ при президенті Міхеіл Саакашвілі провів онлайн-зустріч з главою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією, головою комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардепом від "Слуги народу" Данилом Гетманцевим, представниками парламенту і бізнесу щодо ухвалення в другому читанні закону про гральний бізнес.
Про це Саакашвілі написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Правда у тім, що гральний бізнес давно потрібно легалізувати. Бо наразі він і так працює, тільки дивіденди від нього отримує не бюджет у якості податків, а усілякого роду дахувальники", - зазначає Саакашвілі.
Голова виконкому НСР підкреслив, що свого часу гральний бізнес дозволив побудувати цілі всесвітньо відомі міста, такі як Лас-Вегас в Сполучених Штатах або Батумі в Грузії.
"Ми можемо виділити певні депресивні регіони чи місцевості та перетворити їх у буквальному сенсі на Клондайк. За нашими попередніми підрахунками впровадивши єдину фіксовану ліцензію як на онлайн, так і на фізичні казино, вже у перший рік бюджет може отримати понад 230 мільйонів доларів прибутку. Це цілком реально та досить просто реалізувати", - говорить Саакашвілі.
Головне при цьому, підкреслює він, "не винаходити нових корупційних годівниць. Не створювати жодних непотрібних комісій, контролюючих органів та інших схем, єдиним призначенням яких буде вибивання податей з бізнесу. Це є головною умовою президента Зеленського і я з ним повністю згоден".
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Казино, публічні дома, продаж землі....оце і все.
Пенсам скидка!!
🤣🤣
Де логіка в тому, щоб ставити під удар благополуччя сотень тисяч сімей, тільки щоб дати (я не назву це "заробити") кільком сотням паразитів ?
сначала заробитчан вывести из тени, а том держбюджет ...затолкать в тень...
ибо шо там шиш да дохлая мышь - ясно, а от где одалживать - пока не ясно (не дають более))
словабрєда
Теперь его вертеть будут.
Любая кормушка заканчивается дыркой от бублика.
Недавно уже слышали.
Міхо, а що робити з ігроманами? Відкриєш при кожному казино чи залі гральних автоматів клініку для лікування людей з цією залежністю?
Эти 230 миллионов - это деньги из карманов украинцев. Разных украинцев и богатых и бедных. Скольким молодым эти казино испортят жизнь? Сколько семей разобьется? Это кровавые деньги, ничем не лучше денег от наркотиков...
Але ***** і його феесбешних господарів це не влаштовувало.
это вместо авиа-,ракето- и кораблестроения..