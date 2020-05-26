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Саакашвілі: Гральний бізнес треба легалізувати без винаходу "годівниць", інакше бюджет отримає "дірку від бублика". ВIДЕО

Голова виконкому Нацради реформ при президенті Міхеіл Саакашвілі провів онлайн-зустріч з главою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією, головою комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардепом від "Слуги народу" Данилом Гетманцевим, представниками парламенту і бізнесу щодо ухвалення в другому читанні закону про гральний бізнес.

Про це Саакашвілі написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Правда у тім, що гральний бізнес давно потрібно легалізувати. Бо наразі він і так працює, тільки дивіденди від нього отримує не бюджет у якості податків, а усілякого роду дахувальники", - зазначає Саакашвілі.

Голова виконкому НСР підкреслив, що свого часу гральний бізнес дозволив побудувати цілі всесвітньо відомі міста, такі як Лас-Вегас в Сполучених Штатах або Батумі в Грузії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі: Досить вже викручувати руки інвесторам в зелену енергетику

"Ми можемо виділити певні депресивні регіони чи місцевості та перетворити їх у буквальному сенсі на Клондайк. За нашими попередніми підрахунками впровадивши єдину фіксовану ліцензію як на онлайн, так і на фізичні казино, вже у перший рік бюджет може отримати понад 230 мільйонів доларів прибутку. Це цілком реально та досить просто реалізувати", - говорить Саакашвілі.

Головне при цьому, підкреслює він, "не винаходити нових корупційних годівниць. Не створювати жодних непотрібних комісій, контролюючих органів та інших схем, єдиним призначенням яких буде вибивання податей з бізнесу. Це є головною умовою президента Зеленського і я з ним повністю згоден".

Автор: 

гральний бізнес (289) Саакашвілі Міхеіл (2155) Арахамія Давид (1104)


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Топ коментарі
+25
Більше нічого організувати ви не здатні.
Казино, публічні дома, продаж землі....оце і все.
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26.05.2020 10:14
+10
а заодно простітуцію та маріхуану
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26.05.2020 10:14
+10
а ви яких рихворм чекали від Карлсона, зебіли?
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26.05.2020 10:16
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Більше нічого організувати ви не здатні.
Казино, публічні дома, продаж землі....оце і все.
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26.05.2020 10:14 Відповісти
Отак і перетворимось на Тайланд.
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26.05.2020 10:15 Відповісти
Быстрее на Гвателупу.
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26.05.2020 11:58 Відповісти
А була якась надія на краще?
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26.05.2020 10:16 Відповісти
хужинибудит?
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26.05.2020 10:20 Відповісти
так тіки цим і живемо
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26.05.2020 10:38 Відповісти
кожен мислить на підставі свого буття - ото якшо воно шляєця по казінам і барделям по ночам, то і мислі про рулєтку і куртізанок
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26.05.2020 10:17 Відповісти
Да ладно! А марихуана с псилоцибиновыми грибочками? Обязательно нужно их легализовать, тогда и бюджет наполнится, и реформы получат новый импульс.
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26.05.2020 10:24 Відповісти
причем они хотят не организовать, а просто получать с них. все уже организовано
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26.05.2020 10:54 Відповісти
А тебе не всё равно где проституцией занимацца, здесь или в барделе?
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26.05.2020 11:31 Відповісти
По себе не суди дырявое
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26.05.2020 12:40 Відповісти
Порохобот, ты хоть иногда слезай с бутылки шоп пробсдецца
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26.05.2020 15:11 Відповісти
а заодно простітуцію та маріхуану
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26.05.2020 10:14 Відповісти
Пока просматривается МНОГОЖЕНСТВО Саакашвілі: Гральний бізнес треба легалізувати без винаходу "годівниць", інакше бюджет отримає "дірку від бублика" - Цензор.НЕТ 1250
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26.05.2020 10:38 Відповісти
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26.05.2020 10:40 Відповісти
Едь к себе в Грузию, деятель - там и порядки наводи, да землёй торгуй.
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26.05.2020 10:14 Відповісти
а ви яких рихворм чекали від Карлсона, зебіли?
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26.05.2020 10:16 Відповісти
Ульотних і отпадних!
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26.05.2020 10:18 Відповісти
Всьо вєрно! Мудрий нарід, який повертається з заробітків повинен мати де законно спустити свої доляри та євро!
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26.05.2020 10:17 Відповісти
Согласен с Саакашвили в этом вопросе. Тем более что Украина до 2008 года получала приличные дньги от игорного бизнеса. В Одессе казино было в самом престижном здании архитектора Бернардацци на ул. Пушкинской ( в том же здании, что и филармония).
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26.05.2020 10:18 Відповісти
пральна... для чего еще престижные здания? Для буржуинских филармоний или интеллихентских библиотек? Неее, палп фикшн - наше всьо... дольче вита, вино, касИно и проститутки... опять таки ж, где сынку авакова, саше авакяну, деньги рюкзачные спускать, а? Не по притонам же кокс нюхать. Всё должно быть организовано по высшему разряду... раз уж о победе на фронте речь не идет, победим преступный мир, легализовав игорные наперстки...
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26.05.2020 10:31 Відповісти
а в чому проблема? не хочеш не грай, ніхто не примушує, але якщо з цього будуть податки в бюджет, а не в кишеню мусорам, то це повинно працювати легально.
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26.05.2020 12:23 Відповісти
а мо яке проізвоцтво? Ну, хоча п по обробці сировини - зерна, молока, м'яса, деревини...
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26.05.2020 10:18 Відповісти
та нуйогонах те проізвоцтво! Там тре шось робить...
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26.05.2020 10:19 Відповісти
спочатку млинок шоп те зерно змолоти на борошно та крупи, потім із того борошна якісь макарони, хліб, тістечка, торти, пиріжки та пироги. А на ті пироги туристів прівлєчь і виманити з них побільше валюти шоп потім ше яку хвабрику чи завод змайструвати та дороги гарні, та парки пречудові - ставок, млинок та вишневенький садок....
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26.05.2020 10:22 Відповісти
прям как у таньки засцухи в ковалевке... и прудик, и церквушка, и парк джонов-оленей... а надо всего лишь стать рыго-аналом...
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26.05.2020 10:40 Відповісти
ну йа нє профффєсіАнал - так, навскидку, мислі вслух на тєму о
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26.05.2020 10:55 Відповісти
не обижайся, друже... это - иносказательное выражение мысли: "тількі не в цієї державі"... народ выбрал бубочку... стало быть, хлебу народ предпочел зрелища...
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26.05.2020 11:02 Відповісти
раді бога! всьо харашо. Вибрали, бо спрагли так шо не побачили типового дємагога. Воно ж всім всьо обіщало: зємлю - крістьянам, фабрики - рабочім, мір - наротам, мужикам - баб, дітям - морожено, бабє - цвєти
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26.05.2020 11:12 Відповісти
Кажи це сировинним олігархам і місцевим князькам, яким вигідніше збирати і гнати дешеву сировину в Європу, а не інвестувати в виробництво готової продукції, яку потім ніхто не захоче купляти, бо на "відкритому європейському ринку" - квоти.
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26.05.2020 10:23 Відповісти
И публичныя дома!
Пенсам скидка!!
🤣🤣
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26.05.2020 10:19 Відповісти
опіумні курильні
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26.05.2020 10:21 Відповісти
а шо? жива копіка
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26.05.2020 10:23 Відповісти
...і менше остолопів, що шарахаються без діла і відволікають нарід від титанічної праці на благо своєї країни.
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26.05.2020 10:25 Відповісти
МИша совесть *** дь нации!
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26.05.2020 10:24 Відповісти
Иначе бюджет получит.....плёнки Порошенко!))))Их тоже назвали "дыркой от бублика"))) Меньше кокса, Миша...Меньше кокса....
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26.05.2020 10:25 Відповісти
На кормушку рюкзакова наехал...
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26.05.2020 10:26 Відповісти
злопамятный )))) (бе-бе-бе не забыл))))
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26.05.2020 10:31 Відповісти
Якщо все його реформаторство це кришування паразитів(ігровий бізес, зелена енергетика), то скажемо так, в нас самих таких реформаторів більше ніж достатньо.
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26.05.2020 10:26 Відповісти
Играют , Азартные и с большим запасом от оборота денег. Казино Есть игорные заведения Есть. Просто легализовать и получить в Бюджет и пустить на Развитие , а не кому то в карман.
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26.05.2020 10:26 Відповісти
Ну так, ну так, а потім ігромани виносять все з квартири, залишаючи родину без засобів для існування, але то таке, головне гроші власникам казино і гроші в бюджет.
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26.05.2020 10:30 Відповісти
Хворі люди всюди є.Алкоголік , то же Виносить.Ви по святі тоже рюмочку , но надіюсь не Виносите.У людей Великі Статки и Вони все Занясять , коли б Виносили то нічого б не Було.
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26.05.2020 10:58 Відповісти
Я особисто знаю ігромана. В звичайній ситуації це цілком адекватна людина, спеціально шукати нічого не буде, але якщо офіційно легально по сусідству з люмінесцентною рекламою буде казино, то чоловік не стримається, і спустить тяжко зароблені гроші на які сімя могла би незле жити.

Де логіка в тому, щоб ставити під удар благополуччя сотень тисяч сімей, тільки щоб дати (я не назву це "заробити") кільком сотням паразитів ?
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26.05.2020 11:19 Відповісти
Давайте Так .Проаналізуємо там Де є Казино + і - Статистика . Думаю що не більше буде чим від Куріння , Алкоголізму , залежність від Шопінгу і багато чого.Грають заради Розваги , а другі заради збагачення, - а там де Дурень думкою Багатіє і єсть фіаско.
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26.05.2020 11:40 Відповісти
Главный вопрос на повеске дня
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26.05.2020 10:28 Відповісти
С 0:14 секунды: "...всё заходит ЧОРТ знает кому"
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26.05.2020 10:29 Відповісти
шоубиз он такой...сначала шоу...а потом уже сельское хозяйство или производство...
сначала заробитчан вывести из тени, а том держбюджет ...затолкать в тень...
ибо шо там шиш да дохлая мышь - ясно, а от где одалживать - пока не ясно (не дають более))
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26.05.2020 10:30 Відповісти
За такі слова тебе завтра погонять... дарма лужниківськи свою людину поставили закон розробляти.
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26.05.2020 10:31 Відповісти
Оооо... Оце конче необхідна рєхворма! Мішіко той ще рєхворматор! 1 - Блекджек, 2 - пляді, підмивайтесь і робіть аналізи поки черги немає.
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26.05.2020 10:31 Відповісти
Порхоскот набежал, бред свой пишет.
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26.05.2020 10:32 Відповісти
а ти свой брєд пішеш - бачиш як харашо - свабода слова брєда
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26.05.2020 10:53 Відповісти
Саакашвили: Игорный бизнес надо легализовать без изобретения "кормушек", иначе бюджет получит "дырку от бублика" - Цензор.НЕТ 7624
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26.05.2020 10:33 Відповісти
Саакашвілі: Гральний бізнес треба легалізувати без винаходу "годівниць", інакше бюджет отримає "дірку від бублика" - Цензор.НЕТ 227
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26.05.2020 10:36 Відповісти
О наступний президент штатів. Надіну на кукан зєбєню і буде крутити як вентилятор.
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26.05.2020 11:25 Відповісти
Ты напоминаешь мне петю, который точно так думал, на прошлых выборах президента США.
Теперь его вертеть будут.
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26.05.2020 11:30 Відповісти
Я і є Пєтя, страчьна? Що до вєртєть, то першого на вєртєл нахлобучать Каламоскага, наступний Зеев Зєлєнський...
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26.05.2020 11:44 Відповісти
Ты - петрушка картонная.
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26.05.2020 11:45 Відповісти
А ти гандошка дірявая?
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26.05.2020 11:51 Відповісти
Пэдрики негодують. Пєтя 5 років шифєр на кришах гральних закладів ремонтував, а тут раз і всьо прапало
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26.05.2020 10:33 Відповісти
Браво!
Любая кормушка заканчивается дыркой от бублика.
Недавно уже слышали.
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26.05.2020 10:35 Відповісти
Даешь десятки казино в Кирилловке.))
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26.05.2020 10:37 Відповісти
Даёш гроші на - програщі.
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26.05.2020 11:26 Відповісти
А хіба вони не були легалізовані до заборони? І навіть відомо хто кришував той бізнес...
Міхо, а що робити з ігроманами? Відкриєш при кожному казино чи залі гральних автоматів клініку для лікування людей з цією залежністю?
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26.05.2020 10:37 Відповісти
"Не создавать никаких бесполезных комиссий, контролирующих органов и других схем" так исходя из такой логики одним из первых нужно разогнать эту Мишкину кормушку "Нацсовет Рехворм"
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26.05.2020 10:41 Відповісти
бюджет может получить более 230 миллионов долларов ...

Эти 230 миллионов - это деньги из карманов украинцев. Разных украинцев и богатых и бедных. Скольким молодым эти казино испортят жизнь? Сколько семей разобьется? Это кровавые деньги, ничем не лучше денег от наркотиков...
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26.05.2020 10:43 Відповісти
Выживает сильнейший в этом мире..пусть будет всё но по под руководством,всё равно это всё есть...даже при сралине в годы войны в Мацкве были тайные казино.
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26.05.2020 10:52 Відповісти
Горько смешно будет ,если завтра проснёшься в советской Украине со столицей Мацква.
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26.05.2020 10:54 Відповісти
лана. Легалізуємо казіни - получимо доход в бюджет від рулєтки, а інтірєсно - сумарний доход в буджет як від цього покращиця??? і в конєчном ітогє - народ стане жити краще від цього???Бо я так представляю, шо люди, отчаявшись, понесуть останні копіки в те казіно як послєдній шанс вирватись із ніщєти, а чи вже вкінець програтись і пустити кулю в скроню. І, таки, на кулю ше тра' мати гроші, то просто стрибатимуть з висотки - а то так нєкрасіво виглядає
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26.05.2020 10:49 Відповісти
шо ж Міхо Карлсон не назіваея в качестве крішевателя своего любимого Авакова? ссікотно?)))
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26.05.2020 10:54 Відповісти
Чем бороться с проституцией и казино! То уж лучше легализовать! Чем меньше запрета тем меньше корупции!
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26.05.2020 11:01 Відповісти
Рібята, а ми ж з вами тоже ці.... тіпа ігромани, наркозавісімі. Сижу оце на хворумі і понімаю шо в мене грядки не сапані, коти нестрижені, коні не підковані, поросята нечухані, корови недоєні, хата не мазана, стріха протікає, штани протерлись, мешти розвалились, а я россуждаю про палітіку та іканоміку. А відірватись нема сил - прівлікає. Ото ощущєнійє прічасності к вєлікому і значімому - к общєствєнной жизні страни... І, главнойє, бєсплатно - ше й за елєктрічєство та інтринєт платі
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26.05.2020 11:03 Відповісти
Це нагальне питання? Коли профукано всю аерокосмічну, машинобудівну, сільгоспбудівну, електронну і оборонну галузь, пан Міхо вирішив лизнути яєчник мафії і відродити гральний бізнес. Тоді коли Саакашвілі сказав А, потрібно сказати і Б та дати зелене світло публічним будинкам, адже, як бачимо по Кагарлику мусорня контролює проституцію і наркоманів дрібних злодіїв і казино. Краще публічні дома і контроль за розповсюдженням СНІДу і кошти в бюджет та захист товаришив проституток від побоїв і рекету їх мафіозних хазяїв. Дивує чому його так гральний бізнес припік, коли стоїть вся важка і легка індустрія.
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26.05.2020 11:11 Відповісти
Нифига се.Казино в Америке поднимают 37.34 миллиарда долларов оффициально.Какие там налоги-не менее 20%.Вот и считай-выгодно государству или нет.
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26.05.2020 11:54 Відповісти
Вообщем фаворит и пари-матч хотят узурпировать (монополизировать) букмекерский рынок. Это им нельзя позволять делать - иметь право покупки лицензии должны все компании!
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26.05.2020 11:16 Відповісти
Все правильно Міхо каже , тако ж тре і зі зброєю , все рівно ринок зброі є , ті кому тре по любє придбають люфу якщо конче потрібна а податки мимо каси йдуть
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26.05.2020 11:25 Відповісти
Якщо легалізувати:гральний бізнес,проституцію,маріхуану де ж мусора харчуватися будуть?!
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26.05.2020 11:26 Відповісти
За всем игорным бизнесом в Украине всегда стояли чиновники ... и как обойти уплату налогов знают в совершенстве: зарплата сотрудникам в "конверте", а по факту "минималка" или 1/2 ставки, за ночные и праздничные дни никаких "белых" доплат,... НАЛОГ с суммы выигрыша НЕ снимался - через касу набивали чеки на покупку фишек ровно на суму, котороя перекроет выигрыш...А при проверках УБЕП или других структур "договаривались "вожди" за очень хорошие суммы..... Саму систему сломать не сложно - изменить отношение к "ворованному, не чесному, не правильному" практически невозможно....Даже если принять закон о игровом бизнесе и разрешить ему работать - все миллиардные доходы от игр. останутся в тени....
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26.05.2020 11:29 Відповісти
тепер бюджет лусне від надходжень з казіно
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26.05.2020 11:46 Відповісти
Так легализуйте. Абы что то поп#здеть. Где дела, дела где! Карлсон и осел, два балабола!
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26.05.2020 11:57 Відповісти
зачем Саакашвили с этими мразями связался ?
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26.05.2020 12:03 Відповісти
так, бо авакову треба легалізувати статку від кришування казино та борделів
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26.05.2020 12:07 Відповісти
До початку лобіювання пєтєю нелегальної ігорки у 2015 році, компанія державних лотерей "МСЛ" була найбільшим платником військового збору.
Але ***** і його феесбешних господарів це не влаштовувало.
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26.05.2020 12:20 Відповісти
убёки,ну что тут скажешь..
это вместо авиа-,ракето- и кораблестроения..
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26.05.2020 12:21 Відповісти
Какой ушлепок дал гражданство этому галстукоеду?
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26.05.2020 12:40 Відповісти
Очень нужная потужная реформа. Просто необходимая. И своевременная. Во всем остальном же уже полный порядок,как я понимаю со слов бубочки? Особенно в кономике?
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26.05.2020 12:43 Відповісти
Никто из трудового народа ничего не получит ! Продадут землю ,легализуют проституцию ,игорный бизнес ,каннабис ,а пенсия будет 1600гр ! Это все песни жирных котов !
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26.05.2020 13:04 Відповісти
всё верно сказал.
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26.05.2020 19:03 Відповісти
What do you think about service of online casino rating https://jennycasino.com/ UK?
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27.05.2020 14:13 Відповісти
 
 