"Укравтодор" під час ремонту доріг у 2020 році переплатить 17 млрд бюджетних коштів, - розслідування Bihus.Info. ВIДЕО

Держагентство автомобільних доріг України розробило критерії, за якими до будівництва доріг можуть залучатися лише пів десятка великих компаній. Водночас близько 15% бюджетних коштів за такого підходу "Укравтодору" переплачується.

Про це йдеться у свіжому розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

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"У 2019 році Володимир Зеленський проанонсував дорожню реформу. Але 85 млрд гривень на тендерах потрапляють фактично в руки кільком найбільшим компаніям, які чомусь закуповують асфальт за дуже високими цінами", - йдеться в коментарі до сюжету.

Водночас журналісти наголошують, що маленькі компанії не можуть претендувати на перемогу в тендерах на будівництво доріг через нові критерії "Укравтодору". Саме тому велика націнка, яку збивають у результаті торгів, залишається.