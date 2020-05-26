"Укравтодор" під час ремонту доріг у 2020 році переплатить 17 млрд бюджетних коштів, - розслідування Bihus.Info. ВIДЕО
Держагентство автомобільних доріг України розробило критерії, за якими до будівництва доріг можуть залучатися лише пів десятка великих компаній. Водночас близько 15% бюджетних коштів за такого підходу "Укравтодору" переплачується.
Про це йдеться у свіжому розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.
"У 2019 році Володимир Зеленський проанонсував дорожню реформу. Але 85 млрд гривень на тендерах потрапляють фактично в руки кільком найбільшим компаніям, які чомусь закуповують асфальт за дуже високими цінами", - йдеться в коментарі до сюжету.
Водночас журналісти наголошують, що маленькі компанії не можуть претендувати на перемогу в тендерах на будівництво доріг через нові критерії "Укравтодору". Саме тому велика націнка, яку збивають у результаті торгів, залишається.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на юге (Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье)все как было со времен пенькобежного легитимца так никто ничего и не ремонтировал.
========================
так эта ана и есть-реформа от зеленскава!
- В Україні стрімко падає якість охорони здоров'я, зростають захворюваність та смертність, але міністерство охорони здоров'я є...
-В Україні стрімко зростає корупція і контрабанда , але міністерств охорони корупції і контрабанди - немає...
- То може для знищення корупції і контрабанди слід заснувати ще й міністерство охорони корупції та контрабанди?
Глупые глупые избиратели зеленского...что вы натворили?!
Кловун це вам навіть не продавець трусів з вінницького базарю.
В нас багато доріг поремонтували.
Забувай, вже пора на "аЧьо Зюзя", переходити!
Налогоплательщики делайте выводы))
Вопрос к знатокам, сколько пролежит это чудо дорожных волшебников?