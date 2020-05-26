Кубраков опублікував докази інформаційної кампанії проти "Укравтодору" і стверджує, що розслідування Бігусу замовили. ВIДЕО
Керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков оприлюднив докази того, що сюжет Bihus.Info про завищення агентством цін на будівництві доріг є замовним.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кубраков стверджує, що програму журналістських розслідувань Bihus.Info використовували для його умисної дискредитації як керівника "Укравтодору" і кількох найбільших українських компаній, зокрема "Онур" і "Автомагістраль-Південь".
"Два місяці тому частина ринку оголосила проти нас інформаційну війну. Справа в тому, що ми почали наводити порядок на ринку. Що відбувалося раніше? Уявіть собі широку дорогу, наприклад, Запоріжжя-Маріуполь. Я буду наводити цей приклад, тому що вона вже побудована. Відстань, яку відремонтовано минулого року, становить майже 150 км. Раніше такі дороги дробили на сотні метрів або кілька кілометрів. Дробили шматочками, рік за роком. Відповідно, сформувався пул підрядних організацій, який може робити сотні метрів, а не кілометрів. Що ми робимо зараз? Запроваджуємо систему типових кваліфікаційних вимог до підрядників. Раніше будь-який замовник дорожніх робіт міг прописувати тендерні вимоги під конкретних виконавців. Тепер вимоги єдині і зрозумілі для всіх. Під час реформування нових правил і вимог за основу були взяті європейські норми - правила закупівель ЄС, Світового банку та ЄБРР. Високі вимоги для підрядників - це гарантії якості роботи. Нормально вимагати від підрядника підтвердження досвіду і здатності виконати контракт. Кожен день затримки виконання робіт коштує економіці десятків мільйонів гривень. Ми поставили ринок перед вибором: або міняйтеся, інвестуйте в свою компанію, або нам доведеться прощатися з вами. Частина ринку вибрала найгірше рішення - інвестування не в техніку, не в людей, а в брудні кампанії проти нас", - пояснив Кубраков.
Керівник "Укравтодору" оприлюднив записи розмов, на яких людина з голосом, схожим на голос Артема Гриненка (колишній глава ДАК "Автомобільні дороги України" і помічник народного депутата від БПП Артура Герасимова, який зараз очолює ГО "Всеукраїнська дорожня асоціація". - Ред.) , розповідає, що ставить за мету звільнити Олександра Кубракова і розраховує це зробити за допомогою програми Дениса Бігуса.
"Мені треба, щоб пішов Кубраков, щоб ми з моєю компанією могли працювати", - звучить у записі нібито голос Гриненка. За його словами, журналістів не цікавить, що "порішати" з "Укравтодором" сьогодні неможливо (всі тендери проходять через систему Prozzoro).
"Нікого не цікавить. Журналістам цього стало достатньо. Вони взяли інтерв'ю і візьмуть його в розслідування, після якого Кубракова, швидше за все, звільнять. Там буде не тільки це. Бігус знімає його близько місяця. Кубракову не дзвонять. Вони стежать за ним близько місяця", - йдеться у записі нібито з голосом Гриненка.
Людина в запису з нібито голосом Гриненка стверджує, що співпрацює з сайтом "Наші гроші" як партнер. І може просити їх вкинути в інформаційний простір ту чи іншу інформацію. А далі зізнається, що саме він придумав, що нібито Кубраков дає "відкати" компаніям у розмірі 10% від суми отриманого авансу.
"Всі глави Укравтодору брали хабарі, але не викидали з ринку наші компанії. І інші компанії. Ось що він зробив. Він зараз всі ці компанії на ... послав, його за це ніхто не хоче прощати", - лунає голос, схожий на голос Гриненка.
За словами Олександра Кубракова, записи свідчать, що замовників сюжетів цікавить тільки одне - щоб "Укравтодор" очолювала людина, яка працювала б за їхніми правилами гри, як було раніше.
"Мене атакували особисто, тому що "Укравтодор" вперше за історії України не прогнувся під правила кримінального дорожнього бізнесу. Викладені нами факти будуть передані в правоохоронні органи. Ми працюємо далі. В кінці року ви побачите понад 4 тисячі км оновлених доріг. Я б хотів звернутися ще раз до дорожніх компаній: інвестуйте, будь ласка, в техніку, в людей, в технології і перестаньте інвестувати в брудні замовні кампанії", - резюмує керівник "Укравтодору".
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Но подобные записи, как известно, доказательством в суде служить не могут.
Их и раньше "передавали в правоохранительные органы".
И что?
Вряд ли до них руки дойдут, ведь сначала нужно переловить нарушителей карантина и спокойствия бубочки.
і жодних документів..
щось не те з цим кубраковим..
"..Проте, пан Кубраков так само не залишився в боргу і майже синхронно з «Bihus.Info» видав своє «розслідування» з записами голосів зацікавлених осіб, де ті обговорюють розслідування «Bihus.Info», спілкуються з журналістами проекту, а також обговорюють розміщення матеріалів на інших сайтах, як то на «Українській правді» (щирий привіт чесній-пречесній пані Мусаєвій), «Цензорі» (афігезний привіт не менш принциповому Бутусову) та «Наші гроші» (ще більший привіт моєму старому знайомцю Олексію Шалайському, який колись мріяв гамселити порохоботів ногами і виправдовував порушення кордону Саакашвілі).
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1558445050993751&id=100004848136863&__cft__[0]=AZX9MYXfGuP5gwCT4qTW7UBW2EDyjijMUzLj8QpdSSkOsrozCMQ0FK0MphKSyd3-yYw0zxHlwDIoU2pAZCLdQvGO2KFkCZRlgy6E9a7o_po6VI5jOdf_QVvlnC4NctVfOmyNT8DIDiG2spQYtTYfQDRi05dvwjmMNbVfZlrxaLm3sw&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/100004848136863/posts/1558445050993751/
Звертає на себе увагу кілька деталей. Пан Кубраков пообіцяв передати всі наявні матеріали в правоохоронні органи, а відтак проект «Bihus.Info» реально може постати перед перспективами допитів і участі в дізнанні. І якщо з'ясується що замазуха справді мала місце - доречне питання: хто і за скільки замовив йому цикл передач про батька і сина Гладковських, які торпедували шанси Петра Порошенка обратися на другий термін? З якою метою ті передачі робилися я не питаю - все і так зрозуміло. Насмілюся нагадати, що по злочинах закинутих Бігусом Гладковскому, контрольовані зеленими ДБР і Генпрокуратура та керована ніжно любимим гранітоїдами фігурантом реєстру корупціонерів НАБУ, знайшли велике і переконливе НІ ФІГА. Справа по якій Гладковського нині лякають змінами підозр - це геть чисто інша справа.
Те саме взагалі з усіма підозрами щодо Порошенка - ДБР вже певно зневірилася знайти бодай щось за період президентства Порошенка і викликає його на допити по справах про картини, яка відбулася в 2005 році. Очевидно - скоро за неправильний перехід вулиці викличуть.
Заслуговує на увагу й те, що закинувши Бігусу виконання замазухи, факти оприлюднені в передачі «Bihus.Info» пан Кубраков не спростував ніяк. Тобто - цілком можливо що махінації справді мали місце. Тобто - що обмеження учасників тендерів на будівництво доріг - то таки справді корупція в чистому вигляді.
Бігус взявся доводити, що в «Укравтодорі» є корупція. Керівник «Укравтодору» взявся доводити, що Бігус, УП, «Цензор» і «Наші гроші» виконували заказуху. Питання - що в цих умовах взяти всім нам? Нам - взяти філіжанку кави..."https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1020747581700826