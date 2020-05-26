Кубраков опублікував докази інформаційної кампанії проти "Укравтодору" і стверджує, що розслідування Бігусу замовили. ВIДЕО

Керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков оприлюднив докази того, що сюжет Bihus.Info про завищення агентством цін на будівництві доріг є замовним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кубраков стверджує, що програму журналістських розслідувань Bihus.Info використовували для його умисної дискредитації як керівника "Укравтодору" і кількох найбільших українських компаній, зокрема "Онур" і "Автомагістраль-Південь".

"Два місяці тому частина ринку оголосила проти нас інформаційну війну. Справа в тому, що ми почали наводити порядок на ринку. Що відбувалося раніше? Уявіть собі широку дорогу, наприклад, Запоріжжя-Маріуполь. Я буду наводити цей приклад, тому що вона вже побудована. Відстань, яку відремонтовано минулого року, становить майже 150 км. Раніше такі дороги дробили на сотні метрів або кілька кілометрів. Дробили шматочками, рік за роком. Відповідно, сформувався пул підрядних організацій, який може робити сотні метрів, а не кілометрів. Що ми робимо зараз? Запроваджуємо систему типових кваліфікаційних вимог до підрядників. Раніше будь-який замовник дорожніх робіт міг прописувати тендерні вимоги під конкретних виконавців. Тепер вимоги єдині і зрозумілі для всіх. Під час реформування нових правил і вимог за основу були взяті європейські норми - правила закупівель ЄС, Світового банку та ЄБРР. Високі вимоги для підрядників - це гарантії якості роботи. Нормально вимагати від підрядника підтвердження досвіду і здатності виконати контракт. Кожен день затримки виконання робіт коштує економіці десятків мільйонів гривень. Ми поставили ринок перед вибором: або міняйтеся, інвестуйте в свою компанію, або нам доведеться прощатися з вами. Частина ринку вибрала найгірше рішення - інвестування не в техніку, не в людей, а в брудні кампанії проти нас", - пояснив Кубраков.

Керівник "Укравтодору" оприлюднив записи розмов, на яких людина з голосом, схожим на голос Артема Гриненка (колишній глава ДАК "Автомобільні дороги України" і помічник народного депутата від БПП Артура Герасимова, який зараз очолює ГО "Всеукраїнська дорожня асоціація". - Ред.) , розповідає, що ставить за мету звільнити Олександра Кубракова і розраховує це зробити за допомогою програми Дениса Бігуса.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Укравтодор" під час ремонту доріг у 2020 році переплатить 17 млрд бюджетних коштів, - розслідування Bihus.Info. ВIДЕО

"Мені треба, щоб пішов Кубраков, щоб ми з моєю компанією могли працювати", - звучить у записі нібито голос Гриненка. За його словами, журналістів не цікавить, що "порішати" з "Укравтодором" сьогодні неможливо (всі тендери проходять через систему Prozzoro).

"Нікого не цікавить. Журналістам цього стало достатньо. Вони взяли інтерв'ю і візьмуть його в розслідування, після якого Кубракова, швидше за все, звільнять. Там буде не тільки це. Бігус знімає його близько місяця. Кубракову не дзвонять. Вони стежать за ним близько місяця", - йдеться у записі нібито з голосом Гриненка.

Людина в запису з нібито голосом Гриненка стверджує, що співпрацює з сайтом "Наші гроші" як партнер. І може просити їх вкинути в інформаційний простір ту чи іншу інформацію. А далі зізнається, що саме він придумав, що нібито Кубраков дає "відкати" компаніям у розмірі 10% від суми отриманого авансу.

"Всі глави Укравтодору брали хабарі, але не викидали з ринку наші компанії. І інші компанії. Ось що він зробив. Він зараз всі ці компанії на ... послав, його за це ніхто не хоче прощати", - лунає голос, схожий на голос Гриненка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працівники "Укравтодору" заявили Зеленському про корупцію керівництва щодо тендерів на 1,4 млрд грн: "Просимо вжити термінових заходів". ДОКУМЕНТ

За словами Олександра Кубракова, записи свідчать, що замовників сюжетів цікавить тільки одне - щоб "Укравтодор" очолювала людина, яка працювала б за їхніми правилами гри, як було раніше.

"Мене атакували особисто, тому що "Укравтодор" вперше за історії України не прогнувся під правила кримінального дорожнього бізнесу. Викладені нами факти будуть передані в правоохоронні органи. Ми працюємо далі. В кінці року ви побачите понад 4 тисячі км оновлених доріг. Я б хотів звернутися ще раз до дорожніх компаній: інвестуйте, будь ласка, в техніку, в людей, в технології і перестаньте інвестувати в брудні замовні кампанії", - резюмує керівник "Укравтодору".