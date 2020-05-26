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Кубраков опублікував докази інформаційної кампанії проти "Укравтодору" і стверджує, що розслідування Бігусу замовили. ВIДЕО

Керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков оприлюднив докази того, що сюжет Bihus.Info про завищення агентством цін на будівництві доріг є замовним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кубраков стверджує, що програму журналістських розслідувань Bihus.Info використовували для його умисної дискредитації як керівника "Укравтодору" і кількох найбільших українських компаній, зокрема "Онур" і "Автомагістраль-Південь".

"Два місяці тому частина ринку оголосила проти нас інформаційну війну. Справа в тому, що ми почали наводити порядок на ринку. Що відбувалося раніше? Уявіть собі широку дорогу, наприклад, Запоріжжя-Маріуполь. Я буду наводити цей приклад, тому що вона вже побудована. Відстань, яку відремонтовано минулого року, становить майже 150 км. Раніше такі дороги дробили на сотні метрів або кілька кілометрів. Дробили шматочками, рік за роком. Відповідно, сформувався пул підрядних організацій, який може робити сотні метрів, а не кілометрів. Що ми робимо зараз? Запроваджуємо систему типових кваліфікаційних вимог до підрядників. Раніше будь-який замовник дорожніх робіт міг прописувати тендерні вимоги під конкретних виконавців. Тепер вимоги єдині і зрозумілі для всіх. Під час реформування нових правил і вимог за основу були взяті європейські норми - правила закупівель ЄС, Світового банку та ЄБРР. Високі вимоги для підрядників - це гарантії якості роботи. Нормально вимагати від підрядника підтвердження досвіду і здатності виконати контракт. Кожен день затримки виконання робіт коштує економіці десятків мільйонів гривень. Ми поставили ринок перед вибором: або міняйтеся, інвестуйте в свою компанію, або нам доведеться прощатися з вами. Частина ринку вибрала найгірше рішення - інвестування не в техніку, не в людей, а в брудні кампанії проти нас", - пояснив Кубраков.

Керівник "Укравтодору" оприлюднив записи розмов, на яких людина з голосом, схожим на голос Артема Гриненка (колишній глава ДАК "Автомобільні дороги України" і помічник народного депутата від БПП Артура Герасимова, який зараз очолює ГО "Всеукраїнська дорожня асоціація". - Ред.) , розповідає, що ставить за мету звільнити Олександра Кубракова і розраховує це зробити за допомогою програми Дениса Бігуса.

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"Мені треба, щоб пішов Кубраков, щоб ми з моєю компанією могли працювати", - звучить у записі нібито голос Гриненка. За його словами, журналістів не цікавить, що "порішати" з "Укравтодором" сьогодні неможливо (всі тендери проходять через систему Prozzoro).

"Нікого не цікавить. Журналістам цього стало достатньо. Вони взяли інтерв'ю і візьмуть його в розслідування, після якого Кубракова, швидше за все, звільнять. Там буде не тільки це. Бігус знімає його близько місяця. Кубракову не дзвонять. Вони стежать за ним близько місяця", - йдеться у записі нібито з голосом Гриненка.

Людина в запису з нібито голосом Гриненка стверджує, що співпрацює з сайтом "Наші гроші" як партнер. І може просити їх вкинути в інформаційний простір ту чи іншу інформацію. А далі зізнається, що саме він придумав, що нібито Кубраков дає "відкати" компаніям у розмірі 10% від суми отриманого авансу.

"Всі глави Укравтодору брали хабарі, але не викидали з ринку наші компанії. І інші компанії. Ось що він зробив. Він зараз всі ці компанії на ... послав, його за це ніхто не хоче прощати", - лунає голос, схожий на голос Гриненка.

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За словами Олександра Кубракова, записи свідчать, що замовників сюжетів цікавить тільки одне - щоб "Укравтодор" очолювала людина, яка працювала б за їхніми правилами гри, як було раніше.

"Мене атакували особисто, тому що "Укравтодор" вперше за історії України не прогнувся під правила кримінального дорожнього бізнесу. Викладені нами факти будуть передані в правоохоронні органи. Ми працюємо далі. В кінці року ви побачите понад 4 тисячі км оновлених доріг. Я б хотів звернутися ще раз до дорожніх компаній: інвестуйте, будь ласка, в техніку, в людей, в технології і перестаньте інвестувати в брудні замовні кампанії", - резюмує керівник "Укравтодору".

Автор: 

Укравтодор (1200) Бігус Денис (196) Кубраков Олександр (447)


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Топ коментарі
+6
Да ну что Вы, мы же знаем, что Вы занижаете и даже очень занижаете цены!!!
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26.05.2020 11:23
+3
схемы расследуют наем бихуса за наші гроші?
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26.05.2020 11:22
+3
Бигус по вызову.
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26.05.2020 11:24
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схемы расследуют наем бихуса за наші гроші?
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26.05.2020 11:22 Відповісти
Кубраков просто взяв і віддав все дорожнє будівництво в кілька найбільших дорожних компаній а всі дрібні дорожні компанії лишились без роботи! А те що дорожні компанії дають хабарі - це навіть не обговорюється, дають і чиновники Укравтодору беруть! Але сенс конфлікту навіть не в хабарах! Сенс конфлікту в тому що дрібні дорожнобудівельні компанії усунуті з ринку будівництва доріг! Для чого це було зроблено? Якість будівництва доріг не стала кращою! Дороги будують похабно як і раніше! Ніхто не замінює ливневу каналізацію, не посилює мости, дамби, не змінює профіль дороги - тупо накатують новий асфальт на стару подушку! Але ж панове, ще радянські будівельні норми вимагають повної заміни всієї дорожної інфраструктури при капітальному будівництві доріг! Кошторис на капітальне будівництво дороги передбачає повну заміну всіх ливневих, дренажних та мостових споруд, посилення дамб, облаштування узбічь! Це все ніхто не робить - тупо накатують новий асфальт на стару основу а це фальсифікація капітального будівництва доріг! За це Кубракова потрібно знімати, він не розуміє що гідрологія змінилась, інтенсивність дощів збільшилась, кількість води яку потрібно пропускати через водовідведення збільшилась і тому потрібно повністю переоблашовувати всі дороги, додавати дренажні та ливневі лотки та труби там де їх раніше не було, а там де були - міняти на більший діаметр, збільшувати прольоти мостів, щоб пропускати потоки ливневої води з брудом, деревами та сміттям. Фактично велике будівництво доріг перетворилось на величезне наїпалово держави і розкрадання бюджетних коштів! Укравтодор перед початком великого будівництва мав розробити і затвердити нові норми на облаштування всієї мостової, ливневої та дренажної номенклатури і розробити нові кошторисні розцінки на ці роботи і починати велике будівництво за новими кошторисними та будівельними нормами! Але професійний рівень Кубракова не дозволяє йому правильно формувати порядок денний, він лише перерозподілив тендери в інтересах найбільших компаній, але не змінив суті дорожного будівництва і не наблизив це будівництво до європейських норм! Ми будуємо дороги за європейськими цінами, але отримуємо куйову якість цих робіт - нікчемний результат! Водою ці дороги будуть розмиті та знищені, бо профіль доріг ніхто не змінює, не посилює і продавлений вантажівками асфальт буде збирати воду, а вода знищить асфальто-бетонне покриття! Ми взялись потужно будувати, але зробили це по-тупому, як все в нас робиться!
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26.05.2020 13:33 Відповісти
Да ну что Вы, мы же знаем, что Вы занижаете и даже очень занижаете цены!!!
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26.05.2020 11:23 Відповісти
Бигус по вызову.
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26.05.2020 11:24 Відповісти
Всі воюють проти всіх.
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26.05.2020 11:24 Відповісти
відкрили секрет
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26.05.2020 11:26 Відповісти
Вполне допускаю, что Бигус-проститутка, берет у того, кто платит.
Но подобные записи, как известно, доказательством в суде служить не могут.
Их и раньше "передавали в правоохранительные органы".
И что?
Вряд ли до них руки дойдут, ведь сначала нужно переловить нарушителей карантина и спокойствия бубочки.
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26.05.2020 11:30 Відповісти
Зйнятні стосунки жаби і гадюки.
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26.05.2020 11:36 Відповісти
Где доказательства? Бигус вас свиным рылом ткнул, что вы завышаете цену на 30%.
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26.05.2020 11:44 Відповісти
Вся эта препалка ломаного Гроша не Стоит проехав по Дорогам Украины .Завышали , занижали , - Где Дороги, для направления Для этого есть Компас.
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26.05.2020 11:48 Відповісти
Охотно верю, что Бигус продажная проститутка. Передайте этому ******** при случае
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26.05.2020 11:49 Відповісти
Что за грязный поклёп! Никогда ещё в Автодоре не крали? Решение судов есть? Нет? Значит честные!😌
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26.05.2020 12:30 Відповісти
Апять этат Парашенка, жить зельцманату не даёт! Только они пристроились, во главе с зельцманом сожрать все дорожные деньги, а тут на тебе, Бигус! А сожрать-то хочется все! Не зря "самый честный из людей" - косноязычный гундосов такой упор на дороги делал на своей прессухе для шакалия. Понятно, что никаких откатов сегодня нет. Как нет коррупции в СБУ, возглавляемом самым честным чуваком из соседнего подьезда)))
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26.05.2020 12:37 Відповісти
Странная логика. Если расследование выявило неопровержимые факты коррупции, лично нме пох.. за чьи деньги оно проводилось.
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26.05.2020 17:17 Відповісти
УКРАВТОДОР займається прошлушкой ?

і жодних документів..
щось не те з цим кубраковим..
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26.05.2020 18:08 Відповісти
Да ладно, скоро на Бигуса в суд подадут за клевету, посадют и все деньги отберут. а кива еще и *уём по лбу настучит. толи дело при Порошенко - бреши на кого хочеш
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26.05.2020 22:38 Відповісти
Кгм ! Не прочитав найцікавішого.

"..Проте, пан Кубраков так само не залишився в боргу і майже синхронно з «Bihus.Info» видав своє «розслідування» з записами голосів зацікавлених осіб, де ті обговорюють розслідування «Bihus.Info», спілкуються з журналістами проекту, а також обговорюють розміщення матеріалів на інших сайтах, як то на «Українській правді» (щирий привіт чесній-пречесній пані Мусаєвій), «Цензорі» (афігезний привіт не менш принциповому Бутусову) та «Наші гроші» (ще більший привіт моєму старому знайомцю Олексію Шалайському, який колись мріяв гамселити порохоботів ногами і виправдовував порушення кордону Саакашвілі).

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1558445050993751&id=100004848136863&__cft__[0]=AZX9MYXfGuP5gwCT4qTW7UBW2EDyjijMUzLj8QpdSSkOsrozCMQ0FK0MphKSyd3-yYw0zxHlwDIoU2pAZCLdQvGO2KFkCZRlgy6E9a7o_po6VI5jOdf_QVvlnC4NctVfOmyNT8DIDiG2spQYtTYfQDRi05dvwjmMNbVfZlrxaLm3sw&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/100004848136863/posts/1558445050993751/

Звертає на себе увагу кілька деталей. Пан Кубраков пообіцяв передати всі наявні матеріали в правоохоронні органи, а відтак проект «Bihus.Info» реально може постати перед перспективами допитів і участі в дізнанні. І якщо з'ясується що замазуха справді мала місце - доречне питання: хто і за скільки замовив йому цикл передач про батька і сина Гладковських, які торпедували шанси Петра Порошенка обратися на другий термін? З якою метою ті передачі робилися я не питаю - все і так зрозуміло. Насмілюся нагадати, що по злочинах закинутих Бігусом Гладковскому, контрольовані зеленими ДБР і Генпрокуратура та керована ніжно любимим гранітоїдами фігурантом реєстру корупціонерів НАБУ, знайшли велике і переконливе НІ ФІГА. Справа по якій Гладковського нині лякають змінами підозр - це геть чисто інша справа.

Те саме взагалі з усіма підозрами щодо Порошенка - ДБР вже певно зневірилася знайти бодай щось за період президентства Порошенка і викликає його на допити по справах про картини, яка відбулася в 2005 році. Очевидно - скоро за неправильний перехід вулиці викличуть.

Заслуговує на увагу й те, що закинувши Бігусу виконання замазухи, факти оприлюднені в передачі «Bihus.Info» пан Кубраков не спростував ніяк. Тобто - цілком можливо що махінації справді мали місце. Тобто - що обмеження учасників тендерів на будівництво доріг - то таки справді корупція в чистому вигляді.

Бігус взявся доводити, що в «Укравтодорі» є корупція. Керівник «Укравтодору» взявся доводити, що Бігус, УП, «Цензор» і «Наші гроші» виконували заказуху. Питання - що в цих умовах взяти всім нам? Нам - взяти філіжанку кави..."https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1020747581700826
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26.05.2020 23:58 Відповісти
Что-то в этих тупых отмазках кубракова я не услышал самого главного - завышали ли цены на асфальто-ботон или нет???
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27.05.2020 01:19 Відповісти
 
 