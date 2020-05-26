Корбан про підготовку Дніпра до коронавірусу: Зрозуміли, що звертатися до Києва марно. ВIДЕО
Глава громадської ради Дніпра Геннадій Корбан розповів, як місто готувалося до пандемії коронавірусу.
Про це він заявив в інтерв'ю Юрію Романенку, передає Цензор.НЕТ.
"У другій половині лютого, коли питання коронавірусу перекочувало до Європи, було очевидно, що він з'явиться тут. Це було просто очевидно. Перші повідомлення: Італія, Франція, Німеччина. Тому що безліч українців працює в цих країнах. Ми розуміли, що це прийде сюди", - зазначив він.
"Можна було чекати, можна було кричати до центральної влади, яка не чує, з якою немає комунікації, можна було висувати якісь свої пропозиції. Але ми зрозуміли, що це марно і безглуздо", - додав Корбан.
За його словами, в Україні такий устрій, що "громадяни існують окремо - держава існує окремо".
"Вивчивши те, що відбувалося в Китаї, Кореї, Ізраїлі, ми створили штаб, міський бюджет відразу виділив гроші (близько 100 млн грн) на закупівлю всіх необхідних засобів", - розповів Корбан.
Влада Дніпра орієнтувалася на досвід Ізраїлю та Південної Кореї і швидко зрозуміла, що ШВЛ не рятують і не потрібно витрачати гроші на експрес-тести, а відразу потрібно купувати ПЛР-тести.
"Купили лабораторію американську, купили до неї тести, засоби індивідуального захисту, закрили всі медзаклади, крім інфекційних. Залишили роботу приймальних покоїв. ... Насамперед перекрили лікарні, тому що найстрашніше - внутрішньолікарняне зараження", - пояснив Корбан.
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24.05.2020.
«If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants» (с)
«Мы дружим больше 20 лет и пережили такое, что другие не могут себе представить даже в страшном сне: банкротства, покушения, взрывы, смерть друзей, обыска, революцию, эмиграцию, войну, аресты, тюрьмы»
Написал.
Вытер.
«Твоя семья лечила и спасала моих самых близких»
Написал.
Вытер.
«Мы настолько разные люди, что даже не можем понять, почему уже столько лет вместе»
Написал.
Вытер.
«Десятки людей пытались нас поссорить, а когда мы ругаемся, то месяцами можем не разговаривать»
Написал.
Вытер.
Написал. Вытер.
Написал. Вытер.
Написал. Вытер.
Я не знаю, что написать лучшему другу в день 50-летия.
Просто запощу одну фотографию.
Она больше, чем жизнь.
И, да, «если я видел дальше других, то лишь потому, что стоял на плечах гигантов».
Спасибо за возможность заглядывать за горизонт, мой маленький еврейский друг», - написал Борис Филатов, мер Днепра.
порошенко приказал альфе/сбу арестовать Корбана
и потом организовал судебный процесс, где обвинил
его в отжиме госпиталя у кацапов, так как те
его фабрику в Липедске арестовали,
что не понятно ?
автоматчиками не бесновались ?
так вас понимать ?
автоматчиками не бесновались ?
так вас понимать ?
больше не буду, я не смотрел квартал, ее смотрел, как он членом на рояле играет,
теперь посмотрел
это было пять лет назад, вы наверное ещё читать не умели
скорее всего вы и голосовали за ЗеГнид,
я только во втором туре за вову, но то такое,
а вот Порошенко судил Корбана за отжатый у кацапов госпиталь,
отжатый для раненых ВСУ, или Порошенко, вакарчук подонок не голосуют
с зегнидой заодно ?
не Порошенко прикрывал охметова пять лет ?
не врите, палковник, тути не срамблер,
тути вам прям с этого сайта статей и видосов навалят,
но вы похоже писатель, а не читатель,
а кто убил Олега Мужчиля , не подскажете ?
не порошенко ли шакалов мусорских из «альфы»
отправил бойню при детях ми женщинах устраивать ?
а кто потом ребёнка/свидетеля выкрал и удерживал ?
это то, которые за голову русского оккупанта награду назначили ?
пердак подгорает ?
это то, которые за голову русского оккупанта награду назначили ?
пердак подгорает ?