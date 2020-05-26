Корбан про підготовку Дніпра до коронавірусу: Зрозуміли, що звертатися до Києва марно. ВIДЕО

Глава громадської ради Дніпра Геннадій Корбан розповів, як місто готувалося до пандемії коронавірусу.

Про це він заявив в інтерв'ю Юрію Романенку, передає Цензор.НЕТ.

"У другій половині лютого, коли питання коронавірусу перекочувало до Європи, було очевидно, що він з'явиться тут. Це було просто очевидно. Перші повідомлення: Італія, Франція, Німеччина. Тому що безліч українців працює в цих країнах. Ми розуміли, що це прийде сюди", - зазначив він.

"Можна було чекати, можна було кричати до центральної влади, яка не чує, з якою немає комунікації, можна було висувати якісь свої пропозиції. Але ми зрозуміли, що це марно і безглуздо", - додав Корбан.

За його словами, в Україні такий устрій, що "громадяни існують окремо - держава існує окремо".

"Вивчивши те, що відбувалося в Китаї, Кореї, Ізраїлі, ми створили штаб, міський бюджет відразу виділив гроші (близько 100 млн грн) на закупівлю всіх необхідних засобів", - розповів Корбан.

Влада Дніпра орієнтувалася на досвід Ізраїлю та Південної Кореї і швидко зрозуміла, що ШВЛ не рятують і не потрібно витрачати гроші на експрес-тести, а відразу потрібно купувати ПЛР-тести.

"Купили лабораторію американську, купили до неї тести, засоби індивідуального захисту, закрили всі медзаклади, крім інфекційних. Залишили роботу приймальних покоїв. ... Насамперед перекрили лікарні, тому що найстрашніше - внутрішньолікарняне зараження", - пояснив Корбан.

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