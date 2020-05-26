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Великі черги в зоопарк Києва на вихідних були пов'язані з карантинними обмеженнями, - Кличко. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що черги в столичний зоопарк на вихідних були пов'язані з обмеженнями за кількістю людей, які можуть одночасно перебувати в парку.

Про це Кличко сказав під час брифінгу 26 травня, передає Цензор.НЕТ.

Видео Pavlovsky News

"Кількість відвідувачів зараз обмежена. Одночасно в зоопарку можуть гуляти люди з розрахунку не більше 1 людини на 10 кв. м площі. Зокрема, і з цим були пов'язані черзі біля входу в зоопарк. До того ж, дуже багато людей в неділю приїхали погуляти з дітьми, подивитися на звірів і на зміни, що відбулися в столичному зоопарку", - сказав мер.

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Кличко зазначив, що протягом перших 3 днів після відкриття оновлений столичний зоопарк відвідали 7 тисяч 130 осіб. Більш як півтори тисячі з них придбали квитки в зоопарк онлайн.

Як повідомлялося, 23 травня київський зоопарк відкрився після реконструкції.

Автор: 

зоопарк (63) Київ (19457) Кличко Віталій (3512)


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прикольно!
сами сидели как животные взаперти, но чуть власть дала отмашку - поперли смотреть на животных, которым власть такой отмашки не даст, мол - "гы-гы-гы, мы не животные, нам позволили идти в зоопарк".

Я бы еще поспорил кто именно тут животные(в смысле тех кого ставят в стойло)
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26.05.2020 13:00 Відповісти
это как совки в "КНДР" - "ыыыы, смотрите, у них тут жевачки нет, а у меня есть, сосед папиного деда привез из загнивающих стран и дал мне после себя пожевать, а за это нужно было всего то два раза присесть на бутылку...., ну, не совсем на бутылку, но жевачка вкусная, мятная"
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26.05.2020 13:02 Відповісти
Черги за коронами? Прикольно.
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26.05.2020 13:05 Відповісти
КАЗЛІНА ТИ ДУРНАЯ™ прошла в зоопарк по мандату как своя
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26.05.2020 13:22 Відповісти
Свій до свого по своє...
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26.05.2020 13:50 Відповісти
Толпились, чтобы на Богдана с козлом посмотреть.
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26.05.2020 13:31 Відповісти
Богдана выгуливали для завлекания посетителей ?
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26.05.2020 14:31 Відповісти
 
 