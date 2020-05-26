Великі черги в зоопарк Києва на вихідних були пов'язані з карантинними обмеженнями, - Кличко. ВIДЕО
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що черги в столичний зоопарк на вихідних були пов'язані з обмеженнями за кількістю людей, які можуть одночасно перебувати в парку.
Про це Кличко сказав під час брифінгу 26 травня, передає Цензор.НЕТ.
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"Кількість відвідувачів зараз обмежена. Одночасно в зоопарку можуть гуляти люди з розрахунку не більше 1 людини на 10 кв. м площі. Зокрема, і з цим були пов'язані черзі біля входу в зоопарк. До того ж, дуже багато людей в неділю приїхали погуляти з дітьми, подивитися на звірів і на зміни, що відбулися в столичному зоопарку", - сказав мер.
Кличко зазначив, що протягом перших 3 днів після відкриття оновлений столичний зоопарк відвідали 7 тисяч 130 осіб. Більш як півтори тисячі з них придбали квитки в зоопарк онлайн.
Як повідомлялося, 23 травня київський зоопарк відкрився після реконструкції.
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сами сидели как животные взаперти, но чуть власть дала отмашку - поперли смотреть на животных, которым власть такой отмашки не даст, мол - "гы-гы-гы, мы не животные, нам позволили идти в зоопарк".
Я бы еще поспорил кто именно тут животные(в смысле тех кого ставят в стойло)