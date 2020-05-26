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"Дурка косит наши ряды", - у відділенні пошти у відповідь на зауваження жінка одягла труси замість маски. ВIДЕО камер спостереження

В одному з відділень "Нової пошти" жінка одягла труси замість захисної маски після зауваження співробітників. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Магнолія.ТВ, подію зафіксували камери спостереження поштового відділення. Інцидент, найімовірніше, стався в Києві 24 травня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Великі черги в зоопарк Києва на вихідних були пов'язані з карантинними обмеженнями, - Кличко. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) Київ (19466) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+57
100 % она голосовала за зеленских
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26.05.2020 14:05
+47
1 из 73%?
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26.05.2020 14:05
+40
Я, навіть, знаю про її політичні уподобання.
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26.05.2020 14:06
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Сторінка 4 з 4
Посмотрите статистику по короне во всём мире.... И смертность от неё!
На сейчас...
Зараженных
Total Confirmed. 5.550.399
Global Deaths -умерших 348.224
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26.05.2020 22:49 Відповісти
И это только от вируса короны. Обычная смертность на обычном уровне, это дополнительно...
У вас есть желание умереть? Вам никто не будет мешать.
В Гераании,где спокойно(без стерики)и носят маски везде,где полагается,при инфицированности 181.189 умерло всего 8.372 при населении 83 миллиона!
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26.05.2020 23:01 Відповісти
давно так не сміявся!!
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26.05.2020 18:08 Відповісти
Молодец. Нашла выход из ситуации. Хотите намордник на лицо? Неизвестно из чего сделан, какими свойствами антивирусными обладает, шейте сами из чего хотите. лишь был цак на морде.
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26.05.2020 18:21 Відповісти
Сюжет в стиле 95 квартала. Не удивлюсь появлению у них подобной репризы. Правда, я их, пошляков, после "эбонитовых палочек" и Украины- порочной женщины, на дух не переношу и не смотрю.
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26.05.2020 18:33 Відповісти
Я людям судя по комментам, зашло. Вот от сюда и 73%.
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27.05.2020 00:02 Відповісти
Ну да, кто то маски вместо памперсов носит универсально и креативно.Такую же паралель можно провести между зелупой , когда этого уродца выбрали все кто cделал этот выбор,ещё с тех пор носит трусы на голове, а некоторые и памперсы.
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26.05.2020 18:43 Відповісти
Правильно, такие идиотки ведут себя как хотят , потому что знают что некому вызвать дурку или полицию
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26.05.2020 18:47 Відповісти
А смысл? Физически она не больна... Законов никаких не нарушает.
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26.05.2020 19:58 Відповісти
Моральные законы, да просто человеческие приличия.
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26.05.2020 20:15 Відповісти
При всем уважении к Вам,позвольте не согласится.Какие моральные законы она нарушила?
И что в этом поступке такого неприличного?Кива,чешущий яйца в ВР уже никого не коробит,или Яременко,переписывающийся с проституткой прямо во время голосования стал нормой.Или продажа масок за рубеж во время пандемии не считается аморальным поступком?Или вот этот вид никого не коробит.Лучше бы трусы натянул на свой хохотальник.
"Дурка косит наши ряды", - у відділенні пошти у відповідь на зауваження жінка одягла труси замість маски - Цензор.НЕТ 4366
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26.05.2020 20:43 Відповісти
Имхо,она и божих законов не нарушила,ибо не возжелала маски ближнего своего.
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26.05.2020 20:45 Відповісти
Нельзя (женщине!) трусы снимать при людях, мы же не скоты. Даже на пляже есть переодевалки.
Кива,чешущий яйца в ВР уже никого не коробит - меня коробит, и все нормальные люди об этом уже отписались.
Яременко,переписывающийся с проституткой прямо во время голосования стал нормой - нет, не стал. И деградация Рашки пошла с полной деградации населения, которое обыдлили. Сейчас пытаются обыдлить нас, чтобы сделать такими же. А мы не дадим.
Или продажа масок за рубеж во время пандемии не считается аморальным поступком? - это более чем аморально, и подпадает под УК.

Со взаимным уважением.
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26.05.2020 20:48 Відповісти
Но позвольте,она ведь их не снимала привселюдно,не оголялась.Я так подозреваю,что она достала их из кулька,сумки,кармана(нужное подчеркнуть) и одела на голову.Перформанс,так сказать.И при этом никого не подвергала опасности.Да,носить трусы на голове-моветон,но отнесемся к этому как к панку
"Дурка косит наши ряды", - у відділенні пошти у відповідь на зауваження жінка одягла труси замість маски - Цензор.НЕТ 1235

Социальной опасности она ведь не представляет.И не мешает никому.Вонючий немытый бомж в общественном транспорте создает намного больше неудобств.
Ну это моё личное мнение и я его,конечно,никому не навязываю.
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26.05.2020 21:05 Відповісти
Забавно другое - что находятся люди "не читал, но осуждаю", "не видел, но ободряю".
Может просто запустите видео, прикрепленное к статье, чтоб увидеть, как телка снимает штаны, потом снимает трусы, и опять одевает штаны , ах, да - достает их из кулька,сумки,кармана(нужное подчеркнуть) и одевает на голову
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26.05.2020 21:19 Відповісти
Ув Артур,вы совершенно справедливо заметили,что я видео не видел.При первом просмотре этой статьи оно у меня не открывалось и после Вашего поста я таки перезагрузил комп и открыл и посмотрел ролик.Ничего предосудительного с моей точки зрения я там не увидел.
Она снимает штаны НАХОДЯСЬ В ПЛАТЬЕ.Вид чего так покоробил часть граждан мне до сих пор не понятно.Пусть Аваков с Венедиктовой решают после просмотра этого видео как её наказать за эту выходку.
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26.05.2020 22:03 Відповісти
Это не уголовное преступление, это просто недопустимое скотское поведение.
Быдло, сэр.
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26.05.2020 23:38 Відповісти
Ну,собсно,глупо утверждать что этот поступок был высокоморальным.
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27.05.2020 00:08 Відповісти
Предусмотрительно надетая длинная туника и наверняка без трусов на опе она точно не осталась.
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27.05.2020 07:36 Відповісти
Яременко переписувався приватно а ця демонструє своє спіднє напоказ
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26.05.2020 21:56 Відповісти
Некорректне порівняння.Яременко переписувався в робочий час на робочому місті,отримуючи за це зарплатню.Він публічна особа і його наміри(набагато грязніші,ніж білизна цієї жіночки) в цій переписці були більш ніж прозорі.
Приватною ця переписка стане,коли він закінчить роботу прийде додому і буде листуватися з ким йому заманецця.В порівнянні с Яременко витівка цієї жінки-безневинні пустощі.
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26.05.2020 22:16 Відповісти
ну так давайте опустимся на уровень кивы с яременко и будем одевать трусы на лицо???
странная у вас логика!
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26.05.2020 23:30 Відповісти
Дома вы можете одевать на лицо не только свои трусы но и чужие.На работе этого делать не стоит.
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27.05.2020 00:11 Відповісти
Ты веришь, шо она таки осталась без трусов на заднице? ><
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27.05.2020 07:34 Відповісти
Сара ты одела трусы навыворот?
да,и как ты узнал ?по шве?
нет,по гавне!
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26.05.2020 18:50 Відповісти
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26.05.2020 20:13 Відповісти
а вообще это показатель деградации общества когда люди вот так вот себя ведут и ничего плохого в том не видят а даже наоборот типа прикольно и при этом чувствуют себя комфортно типа -все свои
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26.05.2020 18:55 Відповісти
Тут деградантов немножко отписалось на этой странице.
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26.05.2020 20:14 Відповісти
- А Бубочка говорил "Какая разница?" если морда прикрыта!
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26.05.2020 18:57 Відповісти
Ахахах)))) Мда... Ось до чого карантин людей доводить...
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26.05.2020 19:21 Відповісти
Це чин. Гідний поваги. Який тут кримінал? Це вдар під дих шахраям, що лякають людей "коронвірусом"
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26.05.2020 19:27 Відповісти
Почему, если человек голосовал за Зе, то он же и против масок в общественных местах? Тут есть какая-то связь....
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26.05.2020 20:13 Відповісти
Уровень....уровень....
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26.05.2020 23:07 Відповісти
Героя Украины ей.
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27.05.2020 00:05 Відповісти
Хоть чистые?
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26.05.2020 20:08 Відповісти
Она их шо. на тебя одела? Или нюхать тебе давала? Фантаст -извращенец?
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26.05.2020 22:10 Відповісти
что за дебилы ржут за кадром..? А, женщине, респект.
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26.05.2020 20:12 Відповісти
В чём проблема..!? У нас президент, хером на рояле играл и ничего.., а тут женщину довели, до безысходности.
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26.05.2020 20:17 Відповісти
Не,ну действительно женщина-молодец.Позубоскалить конечно можно,но если разобраться-чем чистые трусы отличаются от балаклавы с нарисованными зубами?
"Дурка косит наши ряды", - у відділенні пошти у відповідь на зауваження жінка одягла труси замість маски - Цензор.НЕТ 4439
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26.05.2020 20:22 Відповісти
Для тех, у кого жопа вместо головы, разницы нет.
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27.05.2020 09:55 Відповісти
Зеленкина электораль. Картина маслом.
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26.05.2020 20:30 Відповісти
Протест? А снимать трусы при всех и голой дупой светить-тоже протест?
Попы в Лаврах тоже протестовали против масок и карантина - ВСЕ заболели и сдесяток трупов. Смешно?
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26.05.2020 20:39 Відповісти
Чомусь загальна статистика по померлих свідчить, що смертність під час коронвірусу тільки зменшилась.
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26.05.2020 21:00 Відповісти
Вы верите украинской статистике? У вас есть необходимое кол-ко тестов?
Я не Станиславскмй.но...:" Не верю ! "
У НАС тест делается при первом чихе! Ты звонишь по номеру "горячец линии" (по своему району), к тебе приезжает врач,берёт мазок, через 2 дня сообщают результат.
Если ты просто хочешь сделать тест - пожалуйста ! Людям из группы риска (это сахарный диабет.астматические пр-мы.,сердечники.гипертоники,ещё одна категория,не могу вспомнить) тест без признаков заболевания делается за счёт больничных касс,остальные должны оплатить стоимость анализа 70 €. Если есть любые,малейшие,признаки заболевания - оплатит больничная касса. Если у кого-то выявлен вирус короны, все контактные сдают анализы..
ВОТ ЭТО И НАЗЫВАЕТСЯ : "В СТРАНЕ ЕСТЬ ТЕСТЫ"
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26.05.2020 23:34 Відповісти
Назви статистику, которой можно верить и покажи по ней рост смертности. Удачи, а лучше подлечи мозги и включи в них блок сомнений.
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27.05.2020 09:09 Відповісти
Ванюша,зачем девушку снасильничал???
Я теперь,сулима,буду как ты себя вести-буду в каждом посте тебе напоминать об изнасилованнии тобой девушки. Написали же,что сулима изнасиловал-этого хватит. Как ты-годами постить хрень,вообще не утруждая себя в доказательствах. От слова вообще. И исключительно использовать информацию в нужном мне контексте,не обращая внимания на ее достоверность и адекватность. Тебе понравится.
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27.05.2020 10:53 Відповісти
ванюша ты хоть знаешь . что твой бубочка засекретил на время карантина данные о причине смерти
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27.05.2020 11:50 Відповісти
Где ты там видишь голую дупу? Нафантазировал уже. извращенец?
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26.05.2020 22:09 Відповісти
то ось він який - соєвий електорат ...
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26.05.2020 21:47 Відповісти
Нахрена она их на себя на пялила..надо было оранеру в пасть запхать шобы не чихал))))
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26.05.2020 21:55 Відповісти
От трусов , в отличие от маски, прекрасный эффект !
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26.05.2020 22:06 Відповісти
Зетипиллы. вот вы положительно относитесь к тому как Оссел играл пуем на пианино на всю страну? Вы за это его и президентом выбрали. Вот и последователи ваши появились. По приколу. С фишечками.
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26.05.2020 22:08 Відповісти
та сам помню - забыл маску одеть в Новую почту, оператор противным голосом говорит мужчина оденьте маску. ***** чуть не пере*бал, еле сдержался. Это при том, что там дохрена сотрудников, никто ничего не дезинфицирует, маски в отделения не раздают, и толпа почище в Эпицентре.
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26.05.2020 23:36 Відповісти
Злобная,грязная, оскотинившаяся дурноватая тетка! Явно любительница плоского юморка узеленского)))
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27.05.2020 01:05 Відповісти
Это же Танюха Черновил!
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27.05.2020 06:43 Відповісти
Совсем заболела.
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27.05.2020 07:11 Відповісти
Она, конечно, искрометно пошутила, но как она прошла по улицам без повязки? Она еще на улице должна была понять, что вышла без повязки. А если случится так?
https://focus.ua/world/455228-v_ssha_zhenshchina_shutivshaia_o_koronaviruse_okazalas_zarazhena В США женщина, шутившая о коронавирусе на вечеринке, оказалась заражена

И что, если потом к ней придет работник с того отделения Новой почты, у кторого кто-то тяжело заболел или не дай бог умер от ковида? Тогда будет не до шуток.
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27.05.2020 07:23 Відповісти
У когот то кто то заболел а ты без маски. Фабула обвинения не имет предела фантастической тупости. Ум как и глупость человеческая может достигать невиданых высот
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27.05.2020 08:11 Відповісти
Вы эту часть моего поста

"А если случится так?
https://focus.ua/world/455228-v_ssha_zhenshchina_shutivshaia_o_koronaviruse_okazalas_zarazhena В США женщина, шутившая о коронавирусе на вечеринке, оказалась заражена "

прочитать не осилили? Но кинулись строчить ответ на свою же выдумку и критиковать ее же
Поэтому эта часть Вашего поста "Фабула обвинения не имет предела фантастической тупости. Ум как и глупость человеческая может достигать невиданых высот" целиком и полностью относится к Вам.
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27.05.2020 10:01 Відповісти
Я ее знаю лично, она бесится до сих пор что Петя не президент.
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27.05.2020 08:49 Відповісти
73% надоела война,они выбрали Голобородько, - потом 73% надоел карантин, они надевают на лицо свои трусы
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27.05.2020 09:24 Відповісти
А что падлошенка нужно было оставить, путенского холуя?
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27.05.2020 10:56 Відповісти
А у нас когда-то по центру ходила по утрам тетка и отбивала ритмы пластиковой бутылкой себе по голове. А другая ходила с подушкой на голове, боялась падающих кирпичей. А еще ходят бабки, разговаривающие сами с собой или просто кроющие матюками прохожих. И что?Цензор, похоже, задался целью поведать миру обо всех городских сумасшедших.
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27.05.2020 09:37 Відповісти
надо отдать должное! смелый троллинг
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27.05.2020 10:42 Відповісти
Маски уже можно купить, но не везде, по этой причинен так же возникают внештатные ситуации , иногда человек забыл или не смог купить, супермаркеты, торговые центры, почтовые службы, должны продавать на входе маски для таких граждан, вот и все, я уже не говорю о бесплатной раздаче хотя бы для малоимущих, пенсионеров там и прочее. На станциях метро ,остановках где много людей, рынках, везде где большие скопления людей должны продаваться маски , по адекватной, доступной цене, а если их до сих пор проблематично купить то и трусы на голову натягивать будут неадекваты разные и скандалы и ругань с мордобоем, и прочее в этом роде. Кстати это бочина новой почты, деваха зашла в отделение без маски и никто это не проконтролировал.
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27.05.2020 11:06 Відповісти
А в чому власне кіпєж? Суть не у формі , а в матеріалі з якого зроблений це засіб індивідуального захисту. Жінка молодчинка . Швидко зорієнтуватися і знайшла вихід з становища 😃
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27.05.2020 11:40 Відповісти
Неадекватна поведінка завжди цікава на ідеї.
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27.05.2020 11:49 Відповісти
кто то считает женщину больной на голову, кто то делает даме респект за сообразительность.

а теперь по делу, кто мешал новой почте проявить сообразительность и на входе поставить ящичек с масками для тех кто забыл или потерял и взять денег, если такие уже бедные. сейчас маски одноразовые уже фигню стоят. ну какой бы был эффект и уважение к структуре.
и вспомните: не суди , да не судим будешь. никто не знает как реально обстоят дела у этой женщины.
всегда удивляюсь местному дебильному сброду, бросающему говно на вентилятор))))
будьте проще, сядьте на пол)))))
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27.05.2020 14:15 Відповісти
Как говорил один рашен графоман - есть женщины в ихних селеньях.
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27.05.2020 14:34 Відповісти
Как говорил один рашен графоман - есть женщины в ихних селеньях.
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27.05.2020 14:35 Відповісти
Как говорил один рашен графоман - есть женщины в ихних селеньях.
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27.05.2020 14:36 Відповісти
Как говорил один рашен графоман - есть женщины в ихних селеньях.
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27.05.2020 14:37 Відповісти
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