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Бігус - Кубракову: Прокоментуйте мільярдні переплати на ремонті доріг, відкрийте документи. Говорити правду легко. ВIДЕО

Журналіст Денис Бігус записав відповідь главі "Укравтодору", який звинуватив його в підготовці "замовного" матеріалу з метою дискредитації агентства і його керівництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Бігус.

Зокрема, Бігус каже, що метою матеріалу була не спроба дискредитувати "Укравтодор", а отримати відповідь на запитання, чому агентство погоджується на мільярдні переплати обраним гравцям ринку. Журналіст нагадує, що Кубраков не хоче говорити про це як у самому розслідуванні, так і в записаному у відповідь на нього коментарі.

Він також говорить Кубракову, що з опублікованих главою "Укравтодору" записів випливає, що як глава ГО "Всеукраїнська дорожня асоціація" Артем Гриненко, так і радник Кубракова Вадим Олійник "негідники, яких треба гнати".

При цьому Бігус підкреслює, що "жодна людина у світі не має впливу на наші ефіри".

Також читайте: І розслідування Бігуса, і його спростування Кубраковим свідчать про одне - корупцію в "Укравтодорі", - Загребельська

"Олександре, як бачите, говорити, коли ти впевнений у своїй правоті, дуже просто ... Відкрийте документи, опублікуйте кошториси, нехай всі подивляться, скільки коштують дороги, на які у вас закладені сотні "ярдів". Можливо виявиться, що у вас є на чому заощадити відсотків 15-20%", - звертається до Кубракова Бігус.

Нагадаємо, вчора розслідування Bihus.Info випустили матеріал про те, що "Укравтодор" при ремонті доріг в 2020-му переплатить 17 млрд бюджетних коштів. Глава Автодору Олександр Кубраков назвав розслідування замовним.

Автор: 

дороги (3061) розслідування (2270) Укравтодор (1200) Бігус Денис (196) Кубраков Олександр (447)


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Топ коментарі
+13
Барига ніяк не вгамується. Правда, зебобіки?
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26.05.2020 14:42
+9
Бигус - Кубракову: Прокомментируйте миллиардные переплаты при ремонте дорог, откройте документы. Говорить правду легко - Цензор.НЕТ 7041
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26.05.2020 14:44
+5
Ну я його теж фінансую - щомісячними переводами. І таких багато, бо він робить важливу і необхудну справу - виводить на чисту воду корупційну падаль.
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26.05.2020 14:47
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Барига ніяк не вгамується. Правда, зебобіки?
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26.05.2020 14:42 Відповісти
Бигус - Кубракову: Прокомментируйте миллиардные переплаты при ремонте дорог, откройте документы. Говорить правду легко - Цензор.НЕТ 7041
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26.05.2020 14:44 Відповісти
Вони вже й самі не раді мабуть. Прання своїх штанів в турборежимі геть відбирає в них весь вільний час.
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26.05.2020 14:44 Відповісти
У вас вавка в голове - для вас каждый, кто смеет сказать плохое слово в сторону даже откровенных подонков из команды Порошка - "рассеянская".
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26.05.2020 14:49 Відповісти
Курбакова начальником Автодору призначив Порошенко у листопаді 2019 року.
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26.05.2020 14:57 Відповісти
У дистопаді 2019 року президентом був вже твій коханий зелеотсос
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26.05.2020 14:59 Відповісти
Це був сарказм.
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26.05.2020 15:10 Відповісти
хм..не одесит.
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26.05.2020 15:11 Відповісти
"ни один человек в мире не имеет влияния на наши эфиры" Источник: https://censor.net/v3198060

Навіть той, хто так жирно фінансує?
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26.05.2020 14:44 Відповісти
Ну я його теж фінансую - щомісячними переводами. І таких багато, бо він робить важливу і необхудну справу - виводить на чисту воду корупційну падаль.
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26.05.2020 14:47 Відповісти
Прежде, чем отправить ему очередной транш, вспомни, что, хоть собака лает, но караван идёт дальше, дальше и дальше...
Может, тебе собаку не кормить так щедро?
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26.05.2020 15:03 Відповісти
Коррупционная сволочь - это не караван, скорее - пиявки, присосавшиеся к каравану.
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26.05.2020 15:31 Відповісти
Коррупционная сволочь это целый караван, который возглавляет Беня на белом коне, и этому каравану расчищает и освещает дорогу 42-летний нелох, которому ты лично вручил фонарь.
Так что, не нужно громких слов.
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26.05.2020 16:27 Відповісти
Ай да Бігус! Мобілізував таки суспільство! І на купу програм, і на техніку, і на кваліфікований персонал, і на аренду приміщень грошей звичайних пересічних українців вистачає, і навіть на цілодобовий телеканал. А от цілий Шустер не зміг знайти їх по усьому світу. Дива.
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26.05.2020 16:40 Відповісти
"Бигус - Кубракову: Прокомментируйте миллиардные переплаты при ремонте дорог, откройте документы. Говорить правду легко." - Сейчас, держи карман шире, признается чистосердечно.
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26.05.2020 14:44 Відповісти
дороги, это такая же кормушка как и энергетика, газ (в своё время), порты, таможни!!!!
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26.05.2020 14:45 Відповісти
мо' дадуть парню посаду в наблюдатєльном совєтє "укравтодора"
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26.05.2020 14:51 Відповісти
Спалили кантору
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26.05.2020 15:23 Відповісти
Глава Укравтодора выложил запись, как его пытались заставить брать взятки и уволить через журналистов

Руководитель Всеукраинской дорожной ассоциации Артем Гриненко пытался добиться увольнения главы Государственного агентства автомобильных дорог (Укравтодор) Александра Кубракова.

Об этом глава Укравтодора заявил в видео, которое выложил у себя в Facebook.
В подтверждением своих слов Кубраков приводит https://www.facebook.com/100004848136863/videos/1558441584327431/ записанный разговор его помощника и Гриненко.
Из видео становится понятным, что Гриненко пытался реализовать свой план с помощью журналистов. И даже высказал надежду, что после расследования http://bihus.info/ Bihus.info Кубракова уволят. «Там будут его связи с картелем, они его уже месяц снимают», - говорит Гриненко на записи телефонного разговора.
«Минеэкономики приняло наш вариант, нормальный, не в сторону картеля. Но они сделали все, чтобы его не подписали», - рассказывает Гриненко собеседнику.
«Мне нужно, чтобы ушел Кубраков, чтобы мы с моей компанией смогли работать, а не то, что он сейчас устроил», - говорит Гриненко на записи.
Он признается, что после выхода сюжета собирался заказать веерную раскрутку на самых посещаемых сайтах, но после разговора с собеседником якобы отказался от мысли.
Гриненко также признается, что закинул через СМИ тезис, что Кубраков дает 50% аванс за автомагистрали, и берет за это 10% отката.
Кубраков также обнародовал переписку, где Гриненко радуется, что «они дожали Кубракова и его уволят».
«Бери, б…, взятки. Брали все главы Укравтодора, но не выкидывали с рынка наши компании и другие компании. Вот что он сделал. Он сейчас, по сути, все компании на х… послал. Его за это не хотят прощать», - говорит Гриненко на записи.
Он также говорит, что готов сбивать следующего главу Сиротинского, если его назначат.
«Будем сбивать следующего, пока не будет того, который будет с нами работать», - говорит Гриненко.
Артем Гриненко возглавляет Всеукраинскую дорожную ассоциацию и, по совместительству, владеет дорожно-строительной компанией, которая ранее получала подряды на проведение дорожных работ, но с недавних пор, после изменения требований к подрядчикам, не может принимать участия в тендерах на крупные объекты.
Кубраков в своем видео объяснил, что ранее каждый заказчик мог выписывать тендерные условия под конкретного исполнителя.
По его словам, с его приходом в Укравтодор, были разработаны единые тендерные правила, соответствующие мировым и европейским стандартам. Для выполнения работ на крупных объектах, которыми являются дороги государственного значения, находящиеся в ведении Укравтодора, подрядчик должен соответствовать набору требований, среди которых: наличие опыта выполнения подобных масштабных проектов, современная материально-техническая база, соответствующая квалификация персонала, банковская гарантия и другие.
СМИ ранее неоднократно ставили вопрос о том, что подряды на строительство дорог получает некий картель и цены завышены.
https://bykvu.com/ua/mysli/ministr-infrastruktury-vladyslav-kryklii-my-domahaiemos-shchob-robota-transportu-vidnovylas-ale-holovnyi-oponent-u-nas-tut-moz/ В интервью Буквам министр транспорта Владислав Кликлий сказал , что это связано с методологией и что не все компании теперь могут зайти на крупные строительства.
Также Буквы уже писали, что в мае у Кубракова заканчивается испытательный срок на должности. Но несмотря на то, что он избран на конкурсе, https://bykvu.com/ua/mysli/durni-i-dorohy-iak-u-zelenskoho-sami-sobi-vlashtuvaly-kadrovu-kryzu/ теперь его могут уволить просто решением Кабмина .
https://www.youtube.com/watch?v=2tCkL6sy9l8 Денис Бигус уже записал видео , где отрицает, что его расследование было заказом Гриненко. Но признал, что его журналист получала от него материалы.
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26.05.2020 16:05 Відповісти
О проститутка бигус-шмигус ......https://www.facebook.com/100004848136863/videos/1558441584327431/?t=1
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26.05.2020 19:41 Відповісти
https://www.facebook.com/100004848136863/videos/1558441584327431/?t=1 Александр Кубраков
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26.05.2020 19:42 Відповісти
"маленькие компании не могут претендовать" - і це правильно. Чим вони будуть ремонтувати якщо у них немає техніки. І хто нам потім буде відшкодовувати коли дорога розтане із снігом, а маленька компанія просто зникне? Виликі нікуда не втікнуть.
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26.05.2020 21:04 Відповісти
Бигус - это черт, которому разные ФПГ сливают компромат. Именно он и ему подобные тупые журналисты были использованы в 2019 году "в темную" для ведения информационной компании по уничтожению рейтинга Петра Порошенко. На россии таким чертом является Навальный - ему тоже время от времени сливают "типа компромат" и используют "в темную" и потом выходят "типа" охренительные разоблачительные сюжеты.
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27.05.2020 12:08 Відповісти
 
 