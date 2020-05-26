Бігус - Кубракову: Прокоментуйте мільярдні переплати на ремонті доріг, відкрийте документи. Говорити правду легко. ВIДЕО

Журналіст Денис Бігус записав відповідь главі "Укравтодору", який звинуватив його в підготовці "замовного" матеріалу з метою дискредитації агентства і його керівництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Бігус.

Зокрема, Бігус каже, що метою матеріалу була не спроба дискредитувати "Укравтодор", а отримати відповідь на запитання, чому агентство погоджується на мільярдні переплати обраним гравцям ринку. Журналіст нагадує, що Кубраков не хоче говорити про це як у самому розслідуванні, так і в записаному у відповідь на нього коментарі.

Він також говорить Кубракову, що з опублікованих главою "Укравтодору" записів випливає, що як глава ГО "Всеукраїнська дорожня асоціація" Артем Гриненко, так і радник Кубракова Вадим Олійник "негідники, яких треба гнати".

При цьому Бігус підкреслює, що "жодна людина у світі не має впливу на наші ефіри".

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"Олександре, як бачите, говорити, коли ти впевнений у своїй правоті, дуже просто ... Відкрийте документи, опублікуйте кошториси, нехай всі подивляться, скільки коштують дороги, на які у вас закладені сотні "ярдів". Можливо виявиться, що у вас є на чому заощадити відсотків 15-20%", - звертається до Кубракова Бігус.

Нагадаємо, вчора розслідування Bihus.Info випустили матеріал про те, що "Укравтодор" при ремонті доріг в 2020-му переплатить 17 млрд бюджетних коштів. Глава Автодору Олександр Кубраков назвав розслідування замовним.