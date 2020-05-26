Спецпризначенці ДБР прийшли до музею Гончара, в якому відбувається виставка картин з особистої колекції Порошенка. ВIДЕО

Спецпризначенці Державного бюро розслідувань приїхали до музею Івана Гончара, де було відкрито виставку картин із приватної колекції Петра і Марини Порошенків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Прямого" розповів блогер, громадський активіст, ветеран АТО Олександр Погребиський.

"Сьогодні відбулися справжні "маски-шоу" часів Януковича біля музею, яке по суті зробили співробітники ДБР. Спочатку слідчі зайшли в галерею і почали її оглядати, і коли адвокат Головань (адвокат Петра Порошенка. - Ред.) почав їх питати, що вони тут роблять і з якою процесуальною дією вони тут перебувають, вони замовкли і не змогли відповісти на питання. Він показав їм свої документи адвоката, вони втекли в машину, потім вони повернулися разом зі спецпризначенцями в масках, в дорогому спеціальному одязі. Забігли із цими спецпризначенцями в адміністрацію музею імені Гончара. Заблокували вхід у кабінет директора і не дозволили ні журналістам, ні народним депутатам пройти в сам кабінет і дізнатися, що відбувається", - розповів Погребиський.

За його словами, є документи, декларації офіційні зі сплатою мита та відповідним документом.

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"З’явилися люди, які назвали себе співробітниками ДБР, на виставку, зчинили галас, намагалися якось вкинути якісь повістки. Але як тільки ми почали детально розбиратися, хто вони, які в них посади, запропонували їм не помахати посвідченнями перед нами, а надати нам можливість акуратно записати дані їхніх посвідчень, не тільки їхні імена, але й посади, дату видачі тощо, вони зразу ж почали поспішати і покинули приміщення виставки", - розповів адвокат Порошенка Ігор Головань.

"Є відео, як вони його покидали, як ми намагалися їх переслідувати, щоб все ж таки поговорити.

Потім вони повернулися вже з підкріпленням – хлопчиками в масках, бронежилетах з написами ДБР, які, як завжди, були мовчазні", - додав Головань.

За словами адвоката, абсолютно невідомо, для чого вони сюди прибули, абсолютно невідомо, що вони тут робили у приміщені музею, в офісах керівництва.

"Як завжди, порушували закон, не пропускаючи, я вже не кажу про адвоката, але навіть і народного депутата, який вимагав від них відповідно до закону і свого статусу, щоб надали йому можливість подивитися, що відбувається. Спочатку вони тут, всі ці хлопчики в масках, довго сиділи в мікроавтобусі, той, хто назвав себе слідчим Дощенком, довго спілкувався з кимось мобільним телефоном, десь із пів години. Потім вони начебто всі посідали в машини і чогось чекали. Державне бюро розслідувань перетворилося на збіговисько брехливих правопорушників, які безсоромно виконують замовлення на політичне переслідування", - підкреслив Головань.

Адвокат розповів, що бачив щонайменше трьох у масках зі зброєю.

"Може, їх було четверо, прохід мені загороджували троє, і один сказав, що він слідчий, і двоє сказали, що вони оперативні працівники. Тобто на політичні переслідування сил і засобів та ресурсів Державне бюро розслідувань не шкодує", - зазначив він.

"Значно важче знайти дії ДБР, які б відповідали закону. Останнім часом вони тільки те й роблять, що порушують закон і права громадян. Це по-перше. По-друге, Петро Порошенко запрошував людей пристойно - прийти і подивитися. А не вдиратися бандитським нападом зі зброєю в масках. А потім тікати, а потім повертатися", - повідомив Головань.

"А зараз ми тут стоїмо і я не знаю, можливо, вони за бронетранспортером поїхали. Ще раз кажу, президент Зеленський обіцяв нам пригоди – і ми маємо пригоду. Ось цю обіцянку він не порушив. Ми зараз займаємося тим, що працюємо над притягненням всіх цих осіб до відповідальності. Звичайно, це зараз непросто, оскільки такий замовник і покровитель, як президент Зеленський, і це створює для нас перешкоди. Але впораємося", - резюмував адвокат.

Нагадаємо, раніше ДБР викликало Порошенка на допит свідком у справі про контрабанду картин.

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