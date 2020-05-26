Спецпризначенці ДБР прийшли до музею Гончара, в якому відбувається виставка картин з особистої колекції Порошенка. ВIДЕО
Спецпризначенці Державного бюро розслідувань приїхали до музею Івана Гончара, де було відкрито виставку картин із приватної колекції Петра і Марини Порошенків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Прямого" розповів блогер, громадський активіст, ветеран АТО Олександр Погребиський.
"Сьогодні відбулися справжні "маски-шоу" часів Януковича біля музею, яке по суті зробили співробітники ДБР. Спочатку слідчі зайшли в галерею і почали її оглядати, і коли адвокат Головань (адвокат Петра Порошенка. - Ред.) почав їх питати, що вони тут роблять і з якою процесуальною дією вони тут перебувають, вони замовкли і не змогли відповісти на питання. Він показав їм свої документи адвоката, вони втекли в машину, потім вони повернулися разом зі спецпризначенцями в масках, в дорогому спеціальному одязі. Забігли із цими спецпризначенцями в адміністрацію музею імені Гончара. Заблокували вхід у кабінет директора і не дозволили ні журналістам, ні народним депутатам пройти в сам кабінет і дізнатися, що відбувається", - розповів Погребиський.
За його словами, є документи, декларації офіційні зі сплатою мита та відповідним документом.
"З’явилися люди, які назвали себе співробітниками ДБР, на виставку, зчинили галас, намагалися якось вкинути якісь повістки. Але як тільки ми почали детально розбиратися, хто вони, які в них посади, запропонували їм не помахати посвідченнями перед нами, а надати нам можливість акуратно записати дані їхніх посвідчень, не тільки їхні імена, але й посади, дату видачі тощо, вони зразу ж почали поспішати і покинули приміщення виставки", - розповів адвокат Порошенка Ігор Головань.
"Є відео, як вони його покидали, як ми намагалися їх переслідувати, щоб все ж таки поговорити.
Потім вони повернулися вже з підкріпленням – хлопчиками в масках, бронежилетах з написами ДБР, які, як завжди, були мовчазні", - додав Головань.
За словами адвоката, абсолютно невідомо, для чого вони сюди прибули, абсолютно невідомо, що вони тут робили у приміщені музею, в офісах керівництва.
"Як завжди, порушували закон, не пропускаючи, я вже не кажу про адвоката, але навіть і народного депутата, який вимагав від них відповідно до закону і свого статусу, щоб надали йому можливість подивитися, що відбувається. Спочатку вони тут, всі ці хлопчики в масках, довго сиділи в мікроавтобусі, той, хто назвав себе слідчим Дощенком, довго спілкувався з кимось мобільним телефоном, десь із пів години. Потім вони начебто всі посідали в машини і чогось чекали. Державне бюро розслідувань перетворилося на збіговисько брехливих правопорушників, які безсоромно виконують замовлення на політичне переслідування", - підкреслив Головань.
Адвокат розповів, що бачив щонайменше трьох у масках зі зброєю.
"Може, їх було четверо, прохід мені загороджували троє, і один сказав, що він слідчий, і двоє сказали, що вони оперативні працівники. Тобто на політичні переслідування сил і засобів та ресурсів Державне бюро розслідувань не шкодує", - зазначив він.
"Значно важче знайти дії ДБР, які б відповідали закону. Останнім часом вони тільки те й роблять, що порушують закон і права громадян. Це по-перше. По-друге, Петро Порошенко запрошував людей пристойно - прийти і подивитися. А не вдиратися бандитським нападом зі зброєю в масках. А потім тікати, а потім повертатися", - повідомив Головань.
"А зараз ми тут стоїмо і я не знаю, можливо, вони за бронетранспортером поїхали. Ще раз кажу, президент Зеленський обіцяв нам пригоди – і ми маємо пригоду. Ось цю обіцянку він не порушив. Ми зараз займаємося тим, що працюємо над притягненням всіх цих осіб до відповідальності. Звичайно, це зараз непросто, оскільки такий замовник і покровитель, як президент Зеленський, і це створює для нас перешкоди. Але впораємося", - резюмував адвокат.
Нагадаємо, раніше ДБР викликало Порошенка на допит свідком у справі про контрабанду картин.
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Но почему все его комплексы должны терапевтироваться за счет наших в вами, налогоплательщиков, денег, которые тратятся на весь этот трэш всякими ДБРами и прочими вроде правоохранителями?
Мы, налогоплательщики, содержим всю эту братию для того, чтобы терепевтировать комплекс неполноценности у личности, которая абсолютно не справляется с теми обязанностями, которые, как он почему-то решил, не имея никакого представления о том, что такое государство, каковы его функции и как строится госуправление, может исполнять?
Не дороговато ли налогоплательщикам обходится вся эта комедия?
https://rubryka.com/2020/05/26/dbr-peredaly-maryni-poroshenko-povtornu-povistku-na-dopyt-yiyi-cholovika/ ДБР передали Марині Порошенко повторну повістку на допит її чоловіка (Рубрика)
яке відношення пані Марина має до ДБР ?
Правда тогда они говорили бы не с адвокатами Порошенко, а с морской пехотой США.
Но проблема в том, что бычье английского не знает. Поэтому потом все равно пришлось бы отхватить ЗЕленым.
Петро Олексійовичу, навішо Ви так із розумово неповноцінними ?
какой суд порох проиграл педофилу?
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ДБР по беспрєдєлу тупо вломилося до приміщення музею.
Зламали двері ломом.
Документи чи постанову суду не показали.
Депутатів, журналістів, адвокатів в приміщення не пускають...
-Так начинается Россия.
Таку думку в ефірі "Прямого" висловив політтехнолог Віктор Уколов.
"ДБР зробило процесуальну помилку. Воно надіслало повістку через відеозвернення, а не так, як вимагає КПК: повісткою за кілька днів з врученням в руки…", - сказав Уколов.
Він зауважив, що співробітники ДБР, вриваючись спецназом до Музею Гончара, уподібнилися вандалам, які у 1989 році залізли у цей музей і розбили кілька скульптур, зокрема скульптуру Івана Мазепи.
"Взагалі, я чекав, що вони там з'являться. Там же ж є не просто 43 картини, які, за словами деяких російських журналістів і проросійських, Порошенко вивіз за кордон. Там ще є і митні декларації та платіжки про сплату мита за кожну з картин", - додав Уколов.
На його думку, приїзд зі спецназом ДБР до музею є спробою виправити процесуальну помилку.
"Тобто вони правильно не передали цю повістку, і тепер хочуть створити такий собі скандал, яскраву пляму, як кажуть у політтехнології, для того, щоб вона відвертала увагу від їхньої помилки. А помилка була в тому, що вони не згідно з Кримінально-процесуальним Кодексом вручили цю повістку. Тепер вони зробили хайп, як тепер говорять. Приїхав туди чомусь спецназ не відомо кого затримувати. Картини затримувати чи фотокопію документів? Я не розумію. Привернули увагу саме до спецназу, і вже ніхто не говорить про помилку самих слідчих, які невміло надіслали відеозвернення, взявши приклад з президента Зеленського, "відосик" зробили. А насправді мали згідно з процесуальним кодексом нормально передати повістку свідку", - сказав Уколов.
https://prm.ua/dbr-namagalosya-vidvernuti-uvagu-vid-svoyeyi-protsesualnoyi-pomilki-ukolov-pro-priyizd-spetsnazu-v-muzey-gonchara/
Тупо грабеж.
Пишут, что под каждой картиной на выставке представлена и таможенная декларация.
Но кому нужны эти декларации, если стоит задача чисто грабануть...
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=119128803139757&id=100051279142380 1 год ·
У процесі переслідування Порошенка цією тимчасовою владою Порошенко мав одну проблему: проблему довести, зокрема західним партнерам, що весь цей процес є незаконним, надуманим, фейковим і є політичним переслідуванням, а не розслідуванням його злочинів.
І це не так вже й просто: Порошенка 5 років обсирали, в тому числі і на Заході.
Таваріщ отримав велику підтримку українців, корчить з себе чесного і справедливого.
А що твориться в стінах ДБР на фейкових "допитах" ніхто й не знав і не міг оцінити рівня трешу.
Зате після сьогоднішніх зафільмованих подій, де працівники ДБР без будь-яких на те законних підстав топчуться біля чужої власності, а потім незаконно проникають в чуже приміщення - є найкращим доказом безпрєдєлу проти Порошенка.
Бо тут тобі і політичне переслідування, тут тобі і беззаконня, тут тобі і вказівки по телефону, тут тобі і мародерство, спроби привласнити чуже майно.
А головне, ця "справа" не вимагала взагалі подібних дій і проведення будь-яких "слідчих дій". Вони незаконні від початку і до кінця. Бо суть анонсованої справи полягає у ввезенні Порошенком картин. То ж досліджувати потрібно не картини, а митні документи.
Сьогодні керівеицтво ДБР діяло типово, типово логіці гусні, логіці орди. "Нас виіпали - ми вам помстимося".
Тому програли вони сьогодні тричі.
А реальні бандюки,чи кіллери попадуться,й обсереться той спецназ в спецшкарпетках.