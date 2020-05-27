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10 непарламентських партій вимагають від Зеленського дозволити політичні блоки на місцевих виборах 2020 року. ВIДЕО

Непарламентські партії "Сила Людей", "ДемАльянс", Громадянський рух "Хвиля", "Патріотична партія України", "Національна платформа", "Європейська партія України", "РЕСПУБЛІКА", "Правий Сектор", "Україна Соборна" та "Лібертаріанська партія 5.10" виступили з вимогою до Президента України Володимира Зеленського подати до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про можливість створення політичних союзів на місцевих виборах у жовтні 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це представники партій заявили під час пресконференції.

Загалом заяву підписали 10 партій, 8 політичних експертів та 16 громадських організацій.

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Представник партії "Сила людей" Євген Лебедєв заявив: "Влада відірвалася від народу і веде країну в президентську монархію. Ми вимагаємо від парламенту і президента - створити можливість об'єднатися, дайте нам таку юридичну можливість".

Водночас Віталій Кулик, голова Центру досліджень проблем громадянського суспільства, зазначив, що це можливість для політсил укрупнюватися: "Великі гравці, партії, які вже у Верховній Раді, будуть герметизувати політику, не давати людям потрапити у владу, блокувати соціальні ліфти і зупиняти появу альтернативи. Ми ж вважаємо, що треба дати можливість новим політичним силам рости".

За словами глави Центру "Ейдос" Віктора Тарана, реформа назріла давно. Політичні сили у владі зацікавлені в консервації системи: "Підвищення виборчого бар'єру, підвищення застави, запобігання політичним блокам - це рух до авторитаризму. Існування політичних блоків - це поширена міжнародна практика і це інструмент подолання загроз авторитаризму".

Представниця партії "ДемАльянс" Ольга Гвоздик додала, що на сьогодні умови законодавства роблять неолігархічні демократичні сили неконкурентоспроможними.

Лідерка партії "Національна платформа", яка зараз перебуває в процесі реєстрації, Катерина Одарченко, зазначила, що у виборчих блоках є кілька переваг для виборців: партії із загальними цінностями спілкуються, можуть об'єднатися ідеологічно: "У Німеччині так забезпечили стабільну економічну ситуацію. Другий момент - об'єднання регіональних партій із центральними. Це також і об'єднання ресурсів. І найголовніше - це дозволить проводити професійну політику, це спосіб об'єднатися фахівцям, наприклад, з оборони з іншими чудовими фахівцями з податкової політики, але з різних партій".

Представниця партії "Громадянський рух "Хвиля" Наталія Новак заявила, що сьогодні політичне поле у ​​Верховній Раді не відповідає баченню виборців. "Ми повинні мати альтернативу за кого голосувати, але на політичній арені одні й ті самі партії. Треба створити можливість новим партіям увійти в політичне поле і співпрацювати", - наголосила вона.

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Політичний експерт Сергій Гайдай, вважає, що лише в наших руках сьогодні закласти основи появи нової політичної еліти в країні.

"Якщо ти громадська організація, то ти блокуєшся з політичною партією і громадська організація стає суб'єктом виборчого права. Це питання прав людини - це наше право на політичну діяльність", - наголосив Гайдай.

У зверненні до президента партії зазначають, що сотні непарламентських партій і громадських організацій готові почати об'єднавчі процеси, але виборче законодавство не дозволяє цього зробити.

"Пане Президенте, Ви казали, що в країні кадровий голод. Саме у Ваших руках сьогодні створити політичне поле, на якому виростуть відповідальні громадські діячі. Щоб боротися за єдність країни, мають працювати ефективно не тільки силові механізми. Дайте відчуття кожній людині в країні, що її чекають у політичному діалозі, для неї відкриті всі двері, громадян, активістів запрошують увійти у велику і муніципальну політику", - йдеться у зверненні партій.

Позапарламентські партії зазначають, що місцеві вибори - шлях об'єднати країну і залучити тисячі нових людей у політику, дати шанс мільйонам висунути до влади своїх представників.

"Ви казали, що ми зробимо це разом. Час діяти - як гарант Конституції подайте до Верховної Ради відповідний законопроєкт як невідкладний, внесіть до Виборчого кодексу можливість створення політичних союзів, саме для того, щоб змінювати світ на краще разом", - підсумували представники партій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На місцевих виборах ми хочемо продовжити наше політичне цунамі, але не відкидаємо побічних ефектів, - "слуга народу" Арахамія

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) виборчий закон (151) місцеві вибори (1366) партія (368)


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Топ коментарі
+2
Малi партii ,кого вони представляють? Мiсцевих феодалiв,честолюбних авантюристiв,користолюбцiв, бажаючих заробити? Чисельнiсть цих партiй мiзерна.Треба збiльшити вимоги до партiй стосовно чисельностi,обов'зкову наявнicть парторганiзацiй у всiх областях Украiни,а також обов'язковicть мати iдеологiчнi партiйнi програми .Треба забеспечити санкцii проти партiй,яки дiють всупереч своэi програми.
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27.05.2020 10:10
+1
Иоанн БезЗЕмельный и Владимир ЗЕ
Жил-да был некогда король Иоанн Безземельный. Еще принцем он рассорился с отцом и король обделил его землями. Когда Иоанн стал королем, рассорился со всеми, с кем мог, причем - в одно и то же время.
Бароны не выдержали такой "мудрой государственной политики" и заставили его подписать Великую Хартию Вольностей. Вкратце ее суть формулировалась пословицей my home is my castle: даже король не мог войти в дом англичанина без его согласия, если не имел судебного ордера на арест/обыск.
Иоанн слишком быстро забыл об сей Хартии. Вспыхнула гражданская война, в которую влезли еще и французы. Знать, видя бедственное положение государства, отравила короля-шлемазла и моментально избрала нового. Он заключил мир с французами и успокоил бунт.

"Король" Владимио ЗЕ тоже забыл о Великой Хартии Вольностей, основные принципы которой перекочевали в украинские ( и не только ) законы. Его силовики вломились в музей, не имея судебного ордера. Теперь, по факту, они "получили право силы", санкционированное ЗЕленой властью, врываться в любые помещения без ордера суда. Лиха беда начало!
Иоанна Безземельного за такого рода "мудрую деятельность" отравили. Что будет с Владимиром ЗЕ?
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27.05.2020 09:49
+1
Пройдіть в місцеву владу через вибори і там вже об"єднуйтесь. Які проблеми?
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27.05.2020 09:51
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Иоанн БезЗЕмельный и Владимир ЗЕ
Жил-да был некогда король Иоанн Безземельный. Еще принцем он рассорился с отцом и король обделил его землями. Когда Иоанн стал королем, рассорился со всеми, с кем мог, причем - в одно и то же время.
Бароны не выдержали такой "мудрой государственной политики" и заставили его подписать Великую Хартию Вольностей. Вкратце ее суть формулировалась пословицей my home is my castle: даже король не мог войти в дом англичанина без его согласия, если не имел судебного ордера на арест/обыск.
Иоанн слишком быстро забыл об сей Хартии. Вспыхнула гражданская война, в которую влезли еще и французы. Знать, видя бедственное положение государства, отравила короля-шлемазла и моментально избрала нового. Он заключил мир с французами и успокоил бунт.

"Король" Владимио ЗЕ тоже забыл о Великой Хартии Вольностей, основные принципы которой перекочевали в украинские ( и не только ) законы. Его силовики вломились в музей, не имея судебного ордера. Теперь, по факту, они "получили право силы", санкционированное ЗЕленой властью, врываться в любые помещения без ордера суда. Лиха беда начало!
Иоанна Безземельного за такого рода "мудрую деятельность" отравили. Что будет с Владимиром ЗЕ?
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27.05.2020 09:49 Відповісти
Велика хартія то, не про Україну, нею у нас ще не пахло. Жоден президент не притримувався Конституції.
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27.05.2020 10:39 Відповісти
идиоты...
рано еще им что то там требовать, раз до сих пор не знают что президент у нас Ермак, а не зеленский...
и не требовать нужно, а просить....- на Малоросиии просют, а не требуют...
Боже!, - как все запущено...
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27.05.2020 09:49 Відповісти
А ви попробуйте це питання вирішити через відомого брата, буде швидше і простіше.
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27.05.2020 10:27 Відповісти
"карманные" команды, точнее их хозяева, хотят прибыль.
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27.05.2020 09:50 Відповісти
Пройдіть в місцеву владу через вибори і там вже об"єднуйтесь. Які проблеми?
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27.05.2020 09:51 Відповісти
Був ..один такий .БеПеПе ..!
Перейменувався в ПЕСиків !
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27.05.2020 10:04 Відповісти
Якщо між двома партіями можлива політична спілка, тобто ідеологія і партійна програма близькі, то хай об'єднуються в ОДНУ партію, це і буде вирішенням проблеми. Але, схоже, з перерахованих підписантів жодна партія не потрапить у владу ні разом, ні окремо одна віід одної, тож немає потреби і папір на подовжений бюлетень витрачати.
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27.05.2020 10:07 Відповісти
К сожалению, последняя избирательная кампания показала что альтернатива никому не нужна.
Думать не так просто, как оказывается.
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27.05.2020 10:08 Відповісти
Малi партii ,кого вони представляють? Мiсцевих феодалiв,честолюбних авантюристiв,користолюбцiв, бажаючих заробити? Чисельнiсть цих партiй мiзерна.Треба збiльшити вимоги до партiй стосовно чисельностi,обов'зкову наявнicть парторганiзацiй у всiх областях Украiни,а також обов'язковicть мати iдеологiчнi партiйнi програми .Треба забеспечити санкцii проти партiй,яки дiють всупереч своэi програми.
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27.05.2020 10:10 Відповісти
Блок "Слуга народу","Лакей народу","Лизоблюд народу","Підспівувач народу" і "Народний гівнюк"...
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27.05.2020 10:28 Відповісти
Ти диви! Праві, ліві групи творять опозиції, намагаються похитнути партії Зеленського позиції.
https://censor.net/activity
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27.05.2020 10:30 Відповісти
які там нафіг праві, які там нафіг ліві? З чого ви робите висновок що, хтось там правий чи лівий? Ви взагалі знаєте чим відрізняється правий від лівого? У нас є тільки ті хто при годівниці, і ті хто хоче до неї дістатися. Інших різниць між ними немає бо, нема ідеологічного підгрунтя під жодною з тих політпроектів. Як не має у них реальних членів, їх заміняють гаманці власників, які набирають "членів" перед виборами по оголошенню.
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27.05.2020 11:04 Відповісти
Праві беруть правою рукою, а ліві - лівою рукою (шульги). Це відповідь на Ваше питання чим відрізняються праві від лівих. А відносно ідеологічного підгрунтя Ви праві на всі 100%, нема його, тільки "золоте теля".
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27.05.2020 16:00 Відповісти
ІВАН ФРАНКО: "Коли я ознайомився з партіями марксистів, соціалістів, демократів та лібералів, то за спиною кожного з них я побачив хитрий писок жида". Відень, 18 травня 1893р.
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27.05.2020 10:35 Відповісти
хто ж винен що, українці ні на що не здатні?
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27.05.2020 10:57 Відповісти
Тобто, Зеленський вже вище Конституції?
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27.05.2020 10:41 Відповісти
як і всі папєрєднікі
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27.05.2020 10:56 Відповісти
Проблема не в альянсах, бачили ми вже багато альянсів. Проблема у відсутності справжніх ідеологічних партій побудованих з низу вверх. Різниця між великими та малими політпроектами тільки у гаманці їх власників. Що заважало політсилам, які виникли підчас Майдану проводити агітацію серед народу та розбудовувати реальні партії з десятками тисяч однодумців готових боротися за спільні інтереси? По-факту, у нас навіть таксисти, перевізники, торговці та фермери виявилися нездатними організувати свої профспілки, які б захищали їх інтереси. Здавалося б, що є легше організуватися людям зі спільними інтересами? Де партія дрібного та середнього бізнесу? Віруючих наче й багато, а де християнські партії, які відстоюють традиційні цінності? Політика вам брудна? Так витісніть з політики брудних людей і в країні стане набагато чистіше.
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27.05.2020 10:55 Відповісти
Все уроды рвуться к кормушке. Все хотят языком трепать. Работать ни кто не хочет.
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27.05.2020 11:11 Відповісти
Проблема не в тому. Система у нас побудована так що, не маючи влади ти й працювати нормально не зможеш. Тебе швиденько задавлять місцеві князьки, або "вищий клас".
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27.05.2020 11:26 Відповісти
Так на фига нам эти депутатишки? Есть меры, это хозяйственники. Пусть работают и отвечают за свои действия. А при депутатишках размывается ответственность и процветает дерибан.
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27.05.2020 12:10 Відповісти
Во первых при чём тут Зеленский, Я отвечу за него: Да пошли вы все со своими предложениями наХ. Сегодня блоки завтра шайки, а там глядишь и до ОПГ дойдёт.
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27.05.2020 14:26 Відповісти
 
 