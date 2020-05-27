10 непарламентських партій вимагають від Зеленського дозволити політичні блоки на місцевих виборах 2020 року. ВIДЕО
Непарламентські партії "Сила Людей", "ДемАльянс", Громадянський рух "Хвиля", "Патріотична партія України", "Національна платформа", "Європейська партія України", "РЕСПУБЛІКА", "Правий Сектор", "Україна Соборна" та "Лібертаріанська партія 5.10" виступили з вимогою до Президента України Володимира Зеленського подати до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про можливість створення політичних союзів на місцевих виборах у жовтні 2020 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це представники партій заявили під час пресконференції.
Загалом заяву підписали 10 партій, 8 політичних експертів та 16 громадських організацій.
Представник партії "Сила людей" Євген Лебедєв заявив: "Влада відірвалася від народу і веде країну в президентську монархію. Ми вимагаємо від парламенту і президента - створити можливість об'єднатися, дайте нам таку юридичну можливість".
Водночас Віталій Кулик, голова Центру досліджень проблем громадянського суспільства, зазначив, що це можливість для політсил укрупнюватися: "Великі гравці, партії, які вже у Верховній Раді, будуть герметизувати політику, не давати людям потрапити у владу, блокувати соціальні ліфти і зупиняти появу альтернативи. Ми ж вважаємо, що треба дати можливість новим політичним силам рости".
За словами глави Центру "Ейдос" Віктора Тарана, реформа назріла давно. Політичні сили у владі зацікавлені в консервації системи: "Підвищення виборчого бар'єру, підвищення застави, запобігання політичним блокам - це рух до авторитаризму. Існування політичних блоків - це поширена міжнародна практика і це інструмент подолання загроз авторитаризму".
Представниця партії "ДемАльянс" Ольга Гвоздик додала, що на сьогодні умови законодавства роблять неолігархічні демократичні сили неконкурентоспроможними.
Лідерка партії "Національна платформа", яка зараз перебуває в процесі реєстрації, Катерина Одарченко, зазначила, що у виборчих блоках є кілька переваг для виборців: партії із загальними цінностями спілкуються, можуть об'єднатися ідеологічно: "У Німеччині так забезпечили стабільну економічну ситуацію. Другий момент - об'єднання регіональних партій із центральними. Це також і об'єднання ресурсів. І найголовніше - це дозволить проводити професійну політику, це спосіб об'єднатися фахівцям, наприклад, з оборони з іншими чудовими фахівцями з податкової політики, але з різних партій".
Представниця партії "Громадянський рух "Хвиля" Наталія Новак заявила, що сьогодні політичне поле у Верховній Раді не відповідає баченню виборців. "Ми повинні мати альтернативу за кого голосувати, але на політичній арені одні й ті самі партії. Треба створити можливість новим партіям увійти в політичне поле і співпрацювати", - наголосила вона.
Політичний експерт Сергій Гайдай, вважає, що лише в наших руках сьогодні закласти основи появи нової політичної еліти в країні.
"Якщо ти громадська організація, то ти блокуєшся з політичною партією і громадська організація стає суб'єктом виборчого права. Це питання прав людини - це наше право на політичну діяльність", - наголосив Гайдай.
У зверненні до президента партії зазначають, що сотні непарламентських партій і громадських організацій готові почати об'єднавчі процеси, але виборче законодавство не дозволяє цього зробити.
"Пане Президенте, Ви казали, що в країні кадровий голод. Саме у Ваших руках сьогодні створити політичне поле, на якому виростуть відповідальні громадські діячі. Щоб боротися за єдність країни, мають працювати ефективно не тільки силові механізми. Дайте відчуття кожній людині в країні, що її чекають у політичному діалозі, для неї відкриті всі двері, громадян, активістів запрошують увійти у велику і муніципальну політику", - йдеться у зверненні партій.
Позапарламентські партії зазначають, що місцеві вибори - шлях об'єднати країну і залучити тисячі нових людей у політику, дати шанс мільйонам висунути до влади своїх представників.
"Ви казали, що ми зробимо це разом. Час діяти - як гарант Конституції подайте до Верховної Ради відповідний законопроєкт як невідкладний, внесіть до Виборчого кодексу можливість створення політичних союзів, саме для того, щоб змінювати світ на краще разом", - підсумували представники партій.
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Жил-да был некогда король Иоанн Безземельный. Еще принцем он рассорился с отцом и король обделил его землями. Когда Иоанн стал королем, рассорился со всеми, с кем мог, причем - в одно и то же время.
Бароны не выдержали такой "мудрой государственной политики" и заставили его подписать Великую Хартию Вольностей. Вкратце ее суть формулировалась пословицей my home is my castle: даже король не мог войти в дом англичанина без его согласия, если не имел судебного ордера на арест/обыск.
Иоанн слишком быстро забыл об сей Хартии. Вспыхнула гражданская война, в которую влезли еще и французы. Знать, видя бедственное положение государства, отравила короля-шлемазла и моментально избрала нового. Он заключил мир с французами и успокоил бунт.
"Король" Владимио ЗЕ тоже забыл о Великой Хартии Вольностей, основные принципы которой перекочевали в украинские ( и не только ) законы. Его силовики вломились в музей, не имея судебного ордера. Теперь, по факту, они "получили право силы", санкционированное ЗЕленой властью, врываться в любые помещения без ордера суда. Лиха беда начало!
Иоанна Безземельного за такого рода "мудрую деятельность" отравили. Что будет с Владимиром ЗЕ?
рано еще им что то там требовать, раз до сих пор не знают что президент у нас Ермак, а не зеленский...
и не требовать нужно, а просить....- на Малоросиии просют, а не требуют...
Боже!, - как все запущено...
Перейменувався в ПЕСиків !
Думать не так просто, как оказывается.
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