УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12342 відвідувача онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
6 232 11

"Побачив бронежилет. Визначив, де голова, і почав копати", - українські бійці врятували побратима, засипаного землею під час артобстрілу біля Новолуганським. ВIДЕО

Українським солдатам вдалося врятувати життя побратима, якого засипало землею після вибуху артснаряду під час обстрілу з боку російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Військове телебачення України, обстріл передових позицій ЗСУ біля Новолуганського почався близько восьми годин вечора 24-го травня. І українського воїна зхасипало землею практично відразу після того, як він одягнув бронежилет.

"Присипало його і притиснуло. Шукав голову. Витягнути її, щоб він міг дихати. Побачив бронежилет. Визначив, де голова, і почав копати. Коли він голову підняв, мені вже і на душі легше стало", - говорить боєць ЗСУ Володимир.

Завдяки швидкій реакції і діям побратимів, український боєць залишився живий і практично неушкоджений - кілька саден на голові, біль у нозі і підозра на закриту черепно-мозкову травму. Військові медики госпіталізували його в госпіталь для обстеження і лікування.

Також читайте: Ворог за добу 6 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, загинув один український воїн, - штаб ОС

Автор: 

обстріл (28472) Донбас (22356)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+25
От що значить: "Не втратив голову". Молодець чоловік! Вчасно втямив, що робить, зберіг батькам - сина, дружині- чоловіка, а дітям - батька...
показати весь коментар
27.05.2020 10:28
+19
Молодці.
показати весь коментар
27.05.2020 10:27
+17
Представляю каково им сейчас если и отвечать, то только после вот таких "провокаций". При этом спокойно наблюдать как орки обустраивают новые позиции и готовят артиллерию...
показати весь коментар
27.05.2020 10:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці.
показати весь коментар
27.05.2020 10:27 Відповісти
От що значить: "Не втратив голову". Молодець чоловік! Вчасно втямив, що робить, зберіг батькам - сина, дружині- чоловіка, а дітям - батька...
показати весь коментар
27.05.2020 10:28 Відповісти
Представляю каково им сейчас если и отвечать, то только после вот таких "провокаций". При этом спокойно наблюдать как орки обустраивают новые позиции и готовят артиллерию...
показати весь коментар
27.05.2020 10:29 Відповісти
Живі. Бережи вас Господь, рідненькі
показати весь коментар
27.05.2020 11:02 Відповісти
Шморкля говорит - постреливают.
показати весь коментар
27.05.2020 11:13 Відповісти
"Надо просто прекратить стрелять". Что ж орки не прекращают? Не слушаются Зеленского?
показати весь коментар
27.05.2020 11:32 Відповісти
Клоун в глаза плешивому когда следующий раз заглядывать собрался?
показати весь коментар
27.05.2020 11:37 Відповісти
Дякую, хлопці. Бережіться.
показати весь коментар
27.05.2020 14:05 Відповісти
Одужання пораненному воїну України!!! Велика пошана рятівниуам!!! Слава Героям!!!
показати весь коментар
27.05.2020 15:32 Відповісти
Щастя яке !!
Молодець !! Знов на світ боєць народився!
показати весь коментар
27.05.2020 22:49 Відповісти
 
 