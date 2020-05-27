"Побачив бронежилет. Визначив, де голова, і почав копати", - українські бійці врятували побратима, засипаного землею під час артобстрілу біля Новолуганським. ВIДЕО

Українським солдатам вдалося врятувати життя побратима, якого засипало землею після вибуху артснаряду під час обстрілу з боку російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Військове телебачення України, обстріл передових позицій ЗСУ біля Новолуганського почався близько восьми годин вечора 24-го травня. І українського воїна зхасипало землею практично відразу після того, як він одягнув бронежилет.

"Присипало його і притиснуло. Шукав голову. Витягнути її, щоб він міг дихати. Побачив бронежилет. Визначив, де голова, і почав копати. Коли він голову підняв, мені вже і на душі легше стало", - говорить боєць ЗСУ Володимир.

Завдяки швидкій реакції і діям побратимів, український боєць залишився живий і практично неушкоджений - кілька саден на голові, біль у нозі і підозра на закриту черепно-мозкову травму. Військові медики госпіталізували його в госпіталь для обстеження і лікування.

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