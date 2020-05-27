Євросоюз передав українським прикордонникам засоби захисту від коронавірусу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Європейський Союз передав співробітникам Держприкордонслужби України маски, рукавички, захисні комбінезони, окуляри, екрани і термометри загальною вартістю майже 1 млн гривень.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"До переліку обладнання увійшли 1000 захисних масок для обличчя, 1000 медичних рукавичок, 1000 окулярів, 800 захисних екранів, 700 медичних ізоляційних комплектів, 1000 медичних чохлів і 79 безконтактних термометрів", - йдеться в повідомленні.
Це - перша частина допомоги українським прикордонникам у протидії коронавірусу. Також Євросоюз планує передати Держприкордонслужбі 2 стаціонарні системи температурного скринінгу.
Поки в Україні діє загальне міжнародне обмеження на поїздки, прикордонники оформляють спецрейси з українцями, які повертаються додому, та іноземцями, у яких є посвідка на проживання в Україні. Продовжують роботу деякі автомобільні пункти пропуску на кордоні та вантажні термінали в морських портах.
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каждая помощь от друга - это удар по врагу (по коронавирусу, например...или по жлобам у власти)
"3. КАК ПЕРЕДАЕТСЯ КОРОНАВИРУС?
Воздушно-капельный путь передачи (выделение вируса происходит при кашле, чихании, разговоре)
Контактно-бытовой путь передачи (через предметы обихода) (если попадает на слизистую)
Нахера этот цирк с костюмами, камерами и прочей хернёй?
вирус суров, но у всех есть "нить".
это греки знали даже стародревнославянские
И вероятность заражения им очень низкая (вроде встречал цифру ~5% но не помню. И то - при условии что попадания на слизистую).
а то шо заразно - это так вот просто масоны сделали карантин..... хм., я вроде прокололся(снимает треугольный колпак, кушает противоядие)
Есть другие данные у уважаемого https://censor.net/ua/user/446474?
Или оппоненту нравиться слушать дебилов с телевизора, которые засирают мозги и принимают решения поковырявшись в своей жопе...
Ну и пусть "чипируют"....
Ты в курсе шо в Трампщине оружия столько шо "только повод дай"
?
такшо - шо-шо, а мы будем знать если какой-то вирус их "позбавит прав и свобод"
Ну и?
А тем более государственные деятели, нанятые, тем более должны соблюдать (это законы прежде всего).
Иначе мы скатываемся в примитивное общество где действуют законы примитивной силы и наглости.
Мне не пофиг только лишь потому что это касается моих прав и свобод и противно смотреть на повальный дебилизм...
"Так, загалом в Україні зафіксували 21 905 випадків COVID-19.
Від початку пандемії в Україні померли 658 "
"Всего в 2019 году в Украине было зафиксировано 97 804 пожара, в результате которых погибло 1800 человек,"
Вероятность заболеть значительно ниже чем погибнуть от пожара...
(я не отрицаю необходимости соблюдать разумную культуру поведения при искусственно созданной пандемии)