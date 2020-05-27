Євросоюз передав українським прикордонникам засоби захисту від коронавірусу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Європейський Союз передав співробітникам Держприкордонслужби України маски, рукавички, захисні комбінезони, окуляри, екрани і термометри загальною вартістю майже 1 млн гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"До переліку обладнання увійшли 1000 захисних масок для обличчя, 1000 медичних рукавичок, 1000 окулярів, 800 захисних екранів, 700 медичних ізоляційних комплектів, 1000 медичних чохлів і 79 безконтактних термометрів", - йдеться в повідомленні.

Це - перша частина допомоги українським прикордонникам у протидії коронавірусу. Також Євросоюз планує передати Держприкордонслужбі 2 стаціонарні системи температурного скринінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США додатково виділяє Україні $1 млн на боротьбу з COVID-19, - посольство

Поки в Україні діє загальне міжнародне обмеження на поїздки, прикордонники оформляють спецрейси з українцями, які повертаються додому, та іноземцями, у яких є посвідка на проживання в Україні. Продовжують роботу деякі автомобільні пункти пропуску на кордоні та вантажні термінали в морських портах.













