Розстріл кілерами громадянина Чорногорії на Печерську: п'ять кульових поранень, три з яких - у грудну клітку. ВІДЕО камер спостереження
Вчора на Печерську кілери, які приїхали з однієї з балканських країн, розстріляли громадянина Чорногорії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав Антон Геращенко.
За його словами, чоловік дістав п'ять кульових поранень з яких три - в грудну клітку і був госпіталізований у вкрай важкому стані в реанімацію. Зараз він під охороною поліцейських.
Він зазначив, що кілери покинули місце злочину на автомобілі "Smart", який вони спробували спалити, але не вдало.
"Поліція негайно оголосила план "Перехоплення". Всі були підняті по тривозі. Завдяки швидким і рішучим діям співробітників Департаментів стратегічних розслідувань і Кримінального розшуку Національної поліції п'ятеро підозрюваних в організації та виконанні цього замаху були затримані цієї ночі. Ними виявилися громадяни Сербії, Чорногорії та Македонії, один з яких перебуває в Міжнародному розшуку за вбивство на замовлення.
Співробітники поліції продовжують виявляти всіх осіб можливо причетних до цього злочину", - написав Геращенко.
Як повідомлялося, вчора, 26 травня, в Печерському районі Києва невідомі здійснили кілька пострілів у чоловіка. Постраждалого з вогнепальними пораненнями доставили в лікарню.
Постраждалим виявився громадянин Чорногорії, що є одним з лідерів і організатором наркокартелю, члени якого поставляють наркотики на територію більшості європейських країн.
Правоохоронці затримали чотирьох іноземних кілерів в Одесі, вони чинили опір і намагалися втекти.
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те ж і з Пейсбуком - наших банять а виродків "не бачать"
скаржся хоч до посиніння клавіатури
https://www.youtube.com/watch?v=hNDX5ibeE9Y
Спб за ссыль!
Русня на говно исходит!
Первое авто для убийства - главное надежность, по возможности - хорошая динамика и управляемость.
Второе авто для ухода с места уничтожения первого главное - незаметность.
Угу.
Тільки без прикриття ...
Просто =демократія= по-українськи - це хто що хоче - той те і робить, безлад, безкарність тотальна, беззаконня ...
"Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможен передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик", - сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Источник: https://censor.net/n3198243
Україна відбудеться, коли злочинний світ заговорить українською
И интересно чем закончилось дело наркокартеля "Химпром", члены которого были задержаны более года назад и почти все уже на свободе.
А що мила компанія - як і жертва так і кіллери взагалі робили в Україні?
У нас ДПСУ для чого існує?
У всіх країнах є таке поняття як небажана особа з точку зору безпеки чи ще чогось. Це автоматично означає недопуск в країну (навіть якщо сугубо з формальної точки зору претензій немає).
У Зьозьостані не так?
В Софии полиция сегодня отобрала 250 кг кокаина.