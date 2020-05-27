Мер Черкас Бондаренко подав позов проти Зеленського про захист честі і гідності: просить стягнути 1 грн моральної шкоди. ВIДЕО
Мер Черкас Анатолій Бондаренко подав до суду на президента України Володимира Зеленського і просить стягнути із Зеленського одну гривню моральної шкоди за "приниження честі, гідності та ділової репутації".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив адвокат Денис Ципін, який представляє інтереси позивача.
"Я, Денис Ципін, адвокат мера Черкас Анатолія Бондаренка, подаю до Печерського районного суду Києва позовну заяву про захист честі і гідності, ділової репутації мера Черкас. Ми всі пам'ятаємо, що кілька днів тому президент Зеленський назвав Бондаренка бандитом. Ось відповідь", - повідомив адвокат.
Згідно із заявою, подібні фрази в контексті його відповіді журналісту про мера Черкас були сприйняті позивачем і суспільством як те, що президент назвав особисто Бондаренка бандитом.
Раніше Президент України Володимир Зеленський розповів, що мер Черкас Анатолій Бондаренко є фігурантом більш як десятка кримінальних проваджень.
Зеленський під час пресконференції сказав: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду" і "Будь ласка, вибирайте бандитів, якщо хочете".
Будь ласка, зачекайте...
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Несколько миллионов не помешали бы бюджету города.
За базар надо отвечать.
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"Володимир Зеленський сказав, що проти мера Черкас було відкрито 19 кримінальних справ."
https://zaxid.net/news/
"МВД и прокуратура подтвердили, что каких-либо уголовных производств в отношении мэра Черкасс Бондаренко НЕТ."
https://censor.net/news/3198443/mvd_i_prokuratura_podtverdili_chto_kakihlibo_ugolovnyh_proizvodstv_v_otnoshenii_mera_cherkass_bondarenko
(ну во-первых, выигранные деньги не пошли б в бюджет, а во-вторых... сказали б что хочет срубить деньгу.. а так - 1 грн - это так унизительно именно для самолюбивого напольёна...))))
Например, купить оборудование в больницы.
а так - Вы правы...он может по своему желанию растратить любую сумму (если это не смахивает на незадекларированный капитал или отмывание нечеснозаработанных, но...выигранные в суде не подпали не под то ни под другое)))
но поймите!... приколоться ж над ЗЕболтуном, ткнув его шнобелем в ... стоит того!!!))))
1 грн - это позор для Бубочки. Будет официально доказано, через суд, что Бубочка - лжец и негодяй.
Они под Беню гнутся на раз-два, а под преЗедента и подавно лягут.
Т.е. не на доверчивом человеке (что есть плохо) а именно на лохе.
и в поводе указать настоящую цену словам болтуна-брехуна при должности
бОльшим унижением будет ежемесячное перечисление из зарплаты (или неважно как) денег.
И унижение и воспитание через унижение.
Дело в том что в той среде, в которой оперируют словами "лох", угрызения совести отсутствуют. Мало того - выплата 1 грн будет воспринята как - "ну и лохи - ну отдал я лохам одну гривну - могли срубить бабла - а не срубили - ЛОХИ"
(и сталось как сталось!) и все же цена слова презЕдента в 1 грн... это унизительно...
кому унизительно?
Это нормальные люди думают что это унизительно.
А тем козлам - им пофиг. Даже больше - им до ср.ки.
А ведь это вопрос не конкретного высказывания - вопрос того, что не работает законодательная система вообще.
Там не только безосновательное оскорбление - там коррупция - использование служебного положения с целью незаконного преследования человека - отдал распоряжение судебной системе накопать уголовки - и много много чего...
Не будет государства - а точнее мы уже одной ногой в таком тоталитаризме - что никому и не снилось. И если сейчас не будут движения в другую сторону - то фсё - допрыгались.
а о... лице, которое не понимает значения имиджа ни первого ни второго
это щелчок по шнобелю напольёну! а у него очень обострено самолюбие и самолюбование...
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/146592/
он жеж, не лох...
Nueva Tierra Verde Sociedad LimitadaИсточник: https://censor.net/n3197242
"Ти плюнеш в громаду - громада втреться... Громада плюне - втопишся...".
но Толика Бондаренко я знаю еще со времен, когда он был головой Лысянского сельсовета, и когда его хлопнули менты на взятке, Толик в сандалях, спортивных трениках и пожованном пинджаке(в таком виде его выпустили менты из камеры после ночи в ИВС), пришел к моему товарищу что бы занять 5000 баксов что бы откупиться от ментов..
а сейчас Толик стал респектабельным вором и коррупционером на "мерсе", который понимает, что мером этого дебила черкасщане больше не выберут, а Толику хочется в депутаты.. Поэтому Иолик нанял киевских модных политтехнологов, которые ему нарисовали за большие деньги план продвижения своей кандидатуры в Верховну Раду.. с этой целью, Толик начал снимать видосики и лить кал на Зеленского.. и все!
Не будьте наивными в отношении Толика Бондаренко!.. Толик пришел воровать и брать взятки!
Пусть покажет какой он юрЫст
Думаю правильні хлопці Бакая і Авакова поговорять з мером, і конфлікт буде вирішиний через те, що позов буде просто відізваний.
А все почему? А потому, что ЗП 6000 грн - это уже не бедность! Зебики благодарны Зеле за конец эпохи бидности))))
Именно поэтому важно скинуть Зе.
Любыми способами.
А себе взять 1 грн.
-Але ж у чому Зеленський не правий??Невже правда так на декотрих тут діє