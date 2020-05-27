Мер Черкас Бондаренко подав позов проти Зеленського про захист честі і гідності: просить стягнути 1 грн моральної шкоди. ВIДЕО

Мер Черкас Анатолій Бондаренко подав до суду на президента України Володимира Зеленського і просить стягнути із Зеленського одну гривню моральної шкоди за "приниження честі, гідності та ділової репутації".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив адвокат Денис Ципін, який представляє інтереси позивача.

"Я, Денис Ципін, адвокат мера Черкас Анатолія Бондаренка, подаю до Печерського районного суду Києва позовну заяву про захист честі і гідності, ділової репутації мера Черкас. Ми всі пам'ятаємо, що кілька днів тому президент Зеленський назвав Бондаренка бандитом. Ось відповідь", - повідомив адвокат.

Згідно із заявою, подібні фрази в контексті його відповіді журналісту про мера Черкас були сприйняті позивачем і суспільством як те, що президент назвав особисто Бондаренка бандитом.

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Раніше Президент України Володимир Зеленський розповів, що мер Черкас Анатолій Бондаренко є фігурантом більш як десятка кримінальних проваджень.

Зеленський під час пресконференції сказав: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду" і "Будь ласка, вибирайте бандитів, якщо хочете".