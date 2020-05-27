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Мер Черкас Бондаренко подав позов проти Зеленського про захист честі і гідності: просить стягнути 1 грн моральної шкоди. ВIДЕО

Мер Черкас Анатолій Бондаренко подав до суду на президента України Володимира Зеленського і просить стягнути із Зеленського одну гривню моральної шкоди за "приниження честі, гідності та ділової репутації".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив адвокат Денис Ципін, який представляє інтереси позивача.

"Я, Денис Ципін, адвокат мера Черкас Анатолія Бондаренка, подаю до Печерського районного суду Києва позовну заяву про захист честі і гідності, ділової репутації мера Черкас. Ми всі пам'ятаємо, що кілька днів тому президент Зеленський назвав Бондаренка бандитом. Ось відповідь", - повідомив адвокат.

Згідно із заявою, подібні фрази в контексті його відповіді журналісту про мера Черкас були сприйняті позивачем і суспільством як те, що президент назвав особисто Бондаренка бандитом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Черкас Бондаренко: Слова Зеленського про кримінальні справи проти мене - брехня, готую позов до суду

Раніше Президент України Володимир Зеленський розповів, що мер Черкас Анатолій Бондаренко є фігурантом більш як десятка кримінальних проваджень.

Зеленський під час пресконференції сказав: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду" і "Будь ласка, вибирайте бандитів, якщо хочете".

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) позов (493) Бондаренко Анатолій (58)


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Топ коментарі
+30
Больше надо было указывать за моральний ущерб.
Несколько миллионов не помешали бы бюджету города.
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27.05.2020 11:59
+30
А це, між іншим, ПРЕЦЕДЕНТ!!! "Голосрачко" вже багато подібного "нателіпав" язиком... Так що, не виключено, що подібні позови підуть потоком...
"Ти плюнеш в громаду - громада втреться... Громада плюне - втопишся...".
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27.05.2020 12:02
+24
почему? пускай ЗЕ докажет, что мер - бандит..
он жеж, не лох...
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27.05.2020 12:00
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Больше надо было указывать за моральний ущерб.
Несколько миллионов не помешали бы бюджету города.
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27.05.2020 11:59 Відповісти
ага, Зе скажет - барыга...
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27.05.2020 11:59 Відповісти
Тогда подать еще один иск, еще на пару миллионов.))
За базар надо отвечать.
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27.05.2020 12:01 Відповісти
Ти за свій ротик научись "ОТВЄЧАТЬ"чи він у тебе чоловічими причандалами зайнятий постійно.
-Мер Черкас Бондаренко подав позов проти Зеленського про захист честі і гідності: просить стягнути 1 грн моральної шкоди - Цензор.НЕТ 1959
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28.05.2020 14:46 Відповісти
Не треба про свої звички розпинатись на публіці, Іванович.

"Володимир Зеленський сказав, що проти мера Черкас було відкрито 19 кримінальних справ."

https://zaxid.net/news/

"МВД и прокуратура подтвердили, что каких-либо уголовных производств в отношении мэра Черкасс Бондаренко НЕТ."



https://censor.net/news/3198443/mvd_i_prokuratura_podtverdili_chto_kakihlibo_ugolovnyh_proizvodstv_v_otnoshenii_mera_cherkass_bondarenko
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28.05.2020 14:56 Відповісти
не-не, все правильно!
(ну во-первых, выигранные деньги не пошли б в бюджет, а во-вторых... сказали б что хочет срубить деньгу.. а так - 1 грн - это так унизительно именно для самолюбивого напольёна...))))
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27.05.2020 12:03 Відповісти
Мэр может купить, сделать что-то для города за эти деньги даже без внесения в бюджет.
Например, купить оборудование в больницы.
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27.05.2020 12:06 Відповісти
ну Вы же написали про бюджет ...я и ответил
а так - Вы правы...он может по своему желанию растратить любую сумму (если это не смахивает на незадекларированный капитал или отмывание нечеснозаработанных, но...выигранные в суде не подпали не под то ни под другое)))
но поймите!... приколоться ж над ЗЕболтуном, ткнув его шнобелем в ... стоит того!!!))))
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27.05.2020 12:14 Відповісти
Алла, он всё делает правильно.
1 грн - это позор для Бубочки. Будет официально доказано, через суд, что Бубочка - лжец и негодяй.
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27.05.2020 12:41 Відповісти
Главый вопрос "Будет ли официально доказано через суд?".
Они под Беню гнутся на раз-два, а под преЗедента и подавно лягут.
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27.05.2020 12:50 Відповісти
Поглядим.
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27.05.2020 12:54 Відповісти
судам на президента накласть. Как Беня скажет, так и будет. Захочет Беня макнуть клоуна мордой в дерьмо - примут нужное решение.
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27.05.2020 13:10 Відповісти
В Раше была мода в 90х подавать иски на 1 рубль, правда на корреспондентов изданий, толку никакого не было, всё изменилось когда стали подавать миллионные иски, либо просто отстреливать. Суд миллионов никому не песуждал, ограничивалось десятками тысяч, но это было уже действенно для людей, не имеющих понятия о чести.
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27.05.2020 13:48 Відповісти
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/146592/
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28.05.2020 14:47 Відповісти
а чем плохо срубить деньгу на яном лохе?
Т.е. не на доверчивом человеке (что есть плохо) а именно на лохе.
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27.05.2020 12:39 Відповісти
тут не в деньгах смысл - а в унизительной сумме, как унижение пустобреха...
и в поводе указать настоящую цену словам болтуна-брехуна при должности
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27.05.2020 12:44 Відповісти
не согласен.

бОльшим унижением будет ежемесячное перечисление из зарплаты (или неважно как) денег.
И унижение и воспитание через унижение.

Дело в том что в той среде, в которой оперируют словами "лох", угрызения совести отсутствуют. Мало того - выплата 1 грн будет воспринята как - "ну и лохи - ну отдал я лохам одну гривну - могли срубить бабла - а не срубили - ЛОХИ"
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27.05.2020 12:51 Відповісти
по-моему сам факт подачи иска в суд уже сам по себе резонанс
(и сталось как сталось!) и все же цена слова презЕдента в 1 грн... это унизительно...
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27.05.2020 13:01 Відповісти
...
кому унизительно?
Это нормальные люди думают что это унизительно.
А тем козлам - им пофиг. Даже больше - им до ср.ки.

А ведь это вопрос не конкретного высказывания - вопрос того, что не работает законодательная система вообще.

Там не только безосновательное оскорбление - там коррупция - использование служебного положения с целью незаконного преследования человека - отдал распоряжение судебной системе накопать уголовки - и много много чего...

Не будет государства - а точнее мы уже одной ногой в таком тоталитаризме - что никому и не снилось. И если сейчас не будут движения в другую сторону - то фсё - допрыгались.
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27.05.2020 13:09 Відповісти
та получается, тут даже не о государстве речь... и даже не о самой должности президента
а о... лице, которое не понимает значения имиджа ни первого ни второго
это щелчок по шнобелю напольёну! а у него очень обострено самолюбие и самолюбование...
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27.05.2020 13:17 Відповісти
Де там "пустобрех"?Там клейма нема куди ставити на тому лиснянському наперсточнику під кришею юлькиної партії,і ось коли сбу підібрались до зв'язків цього бика з сєпарами воно начало як снунс пускати гази щоб видати майбутнє кримінальне провадження проти нього в політичне...
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/146592/
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28.05.2020 14:52 Відповісти
ЗЕбилу цена 5 копеек
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27.05.2020 12:03 Відповісти
зеленый ОКУРОК--в наркотическом угаре вообще берега потерял
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27.05.2020 12:08 Відповісти
Судья Вовк из Пещерного суда вынесет вердикт: Иск отклонить, т.к. ответчик (ЗЕторчёк) был в состоянии сильного душевного расстройства (кокс оказался сильно забористым) и поэтому не мог корректно высказываться
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27.05.2020 12:10 Відповісти
Скорее всего так и будет. Увы.
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27.05.2020 12:14 Відповісти
А где Бубочка возьмёт миллионы? Он же нищеброд и голодранец, Ленка за отдых в Омане все свои деньги потратила, на обратный рейс пришлось всему султанату Оман скинуться
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27.05.2020 12:15 Відповісти
Шоб Вы столько имели, сколько имеет долларовый миллионер Зеленский!
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27.05.2020 12:22 Відповісти
шоб мы все так жили как оно прибедняется )))
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27.05.2020 13:06 Відповісти
маловато будет, Бондаренко, у этого пц есть целая вилла в Испании, купленная за неуплаченные налоги
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27.05.2020 14:58 Відповісти
Зе - одну гривню стоит?
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27.05.2020 11:59 Відповісти
Zero вообще ничего не стоит.
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27.05.2020 12:03 Відповісти
Мэр заигрался
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27.05.2020 11:59 Відповісти
почему? пускай ЗЕ докажет, что мер - бандит..
он жеж, не лох...
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27.05.2020 12:00 Відповісти
А ти погугли і узнаєш хто такий отой дєятєль і скілько кримінальних справ на ньому по усіх роках ...в юлькиній партії таких повно.
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28.05.2020 14:38 Відповісти
Это тебя расстраивает ?
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27.05.2020 12:01 Відповісти
Зе! заболтался
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27.05.2020 12:04 Відповісти
https://censor.net/user/263667, по ходу Зе-лупень под собой земли не чувствует.
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27.05.2020 12:05 Відповісти
Человеческа глупость не стоит и гроша,а обходится оооочень дорого.
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27.05.2020 12:00 Відповісти
По 100. Каждому украинцу. Персонально с 3Енуковича!
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27.05.2020 12:00 Відповісти
Вам нужны Иудины сребреники ? Мне нет
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27.05.2020 12:03 Відповісти
Мне нужно чтобы враг Украины страдал и нёс наказание.
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27.05.2020 12:04 Відповісти
Для зенуковичей это не страдание. Рассчитаются деньгами из кредитов МВФ. Их гнать из Украины надо.
Nueva Tierra Verde Sociedad LimitadaИсточник: https://censor.net/n3197242
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27.05.2020 14:32 Відповісти
Маловато будет!
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27.05.2020 12:01 Відповісти
Близятся, близятся местные выборы!
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27.05.2020 12:01 Відповісти
Хотел бы я у себя в городе такого мэра. Сижу, черкасчанам завидую.
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27.05.2020 12:12 Відповісти
Не завідуй.Бондаренко на виборах підтримував клоуна,а зараз пробує набрать бали перед місцевими виборами.В Черкасах порядку і благоустрою не більше ніж деінде.Живу поруч Черкас.
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27.05.2020 12:21 Відповісти
А це, між іншим, ПРЕЦЕДЕНТ!!! "Голосрачко" вже багато подібного "нателіпав" язиком... Так що, не виключено, що подібні позови підуть потоком...
"Ти плюнеш в громаду - громада втреться... Громада плюне - втопишся...".
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27.05.2020 12:02 Відповісти
Земоника привыкло ляпать со сцены и за базар не отвечать, но одно дело когда ты клоун и шут и делаешь это на сцене, и совсем другое когда ты занимаешь наивысший государственный пост. Но как говорится человека можно вывести из клоунов, а вот клоуна из человека вывести получается далеко не всегда
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27.05.2020 12:02 Відповісти
Что еще раз доказывает: клоунское амплуа Зе! - не профессия. И Зе!избиратели выбрали не менеджера и бизнесмена, как они сейчас пытаются сказать, а пустопорожнее, быдловатое трепло, которое зарабатывало развлечением публики всякими глупыми ужимками, а теперь продолжает делать тоже, но только уже с серьезной миной и на высшем государственном посту.
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27.05.2020 12:10 Відповісти
то что писали мэру наводит на мысль, что у власти гопники
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27.05.2020 12:03 Відповісти
Зеленский его обесчестил?
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27.05.2020 12:03 Відповісти
А вот сейчас по решению суда и посмотрим. Скорее всего окажется, что Бондаренко не бандит, а вот Зе!ля как раз и есть бесчестное, признанное таковым судом, трепло.
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27.05.2020 12:12 Відповісти
Так посмотрим по решению суда или уже окажется?
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27.05.2020 12:32 Відповісти
По решению суда, окажется. Так как Бондаренко однозначно не бандит, по крайней мере, в конкретно таком контексте, другого решения быть и не может. Зе!ле придется отвечать за свой отвязный треп, ну или может дело както замылят.
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27.05.2020 13:54 Відповісти
Ты что вместо суда уже решил? Ты выводы можешь делать у себя на кухне или под забором.
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27.05.2020 18:02 Відповісти
Не тупи, олежа)) Никакой суд не признает Бондаренко бандитом))
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27.05.2020 18:57 Відповісти
я так думаю шо монику теперь все будут по судам таскать - но он первый начал ))
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27.05.2020 12:04 Відповісти
По украинским судам против враждебной народу и Украине власти? Ну-ну...
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27.05.2020 12:06 Відповісти
В Черкасах зеленим фіг а не влада. На вихід зєбіли.
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27.05.2020 12:07 Відповісти
как он сказал?!.. "чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс")))

Мэр Черкасс Бондаренко подал иск против Зеленского о защите чести и достоинства: просит взыскать 1 грн морального вреда - Цензор.НЕТ 9547
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27.05.2020 12:07 Відповісти
ну толік ще той кадр, але ж він дійсно на корпоративах у бандюків не виступав як зєльонський, він його замовляв
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27.05.2020 12:09 Відповісти
Щрек , ты валерьянки выпей.
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27.05.2020 12:14 Відповісти
А что у Бондаренко с этим не в порядке? Давай ссылку, а я тебе щас скину ссылку на видео зе!ли на ютюбе, которые он сам о себе распостранял зарабатывая этим денюшку на жисть.
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27.05.2020 12:16 Відповісти
слушай, я не сторонник Зеленой Шмаркли.. я лютый противник клоунов и малороссов у власти..
но Толика Бондаренко я знаю еще со времен, когда он был головой Лысянского сельсовета, и когда его хлопнули менты на взятке, Толик в сандалях, спортивных трениках и пожованном пинджаке(в таком виде его выпустили менты из камеры после ночи в ИВС), пришел к моему товарищу что бы занять 5000 баксов что бы откупиться от ментов..
а сейчас Толик стал респектабельным вором и коррупционером на "мерсе", который понимает, что мером этого дебила черкасщане больше не выберут, а Толику хочется в депутаты.. Поэтому Иолик нанял киевских модных политтехнологов, которые ему нарисовали за большие деньги план продвижения своей кандидатуры в Верховну Раду.. с этой целью, Толик начал снимать видосики и лить кал на Зеленского.. и все!
Не будьте наивными в отношении Толика Бондаренко!.. Толик пришел воровать и брать взятки!
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27.05.2020 12:31 Відповісти
Может и так, но это все не имеет значения. Рассмотрение дела именно в таком контексте, однозначно назовет зе!лю тем, кто порочит репутацию Бондаренко. Без вариантов.
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27.05.2020 13:56 Відповісти
Молодець! Вірно визначив вартість віслюка-лошари!!!
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27.05.2020 12:08 Відповісти
Главное - вытащить янелоха в суд!
Пусть покажет какой он юрЫст
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27.05.2020 12:21 Відповісти
А шо, нихто не знает, где щас вертольёт Августа, на котором чивокуня в 2014 улетело? А то чем Зеленкину в ростов тикать?
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27.05.2020 12:26 Відповісти
Его падлюку давно надо было посадить. Он вор и должен сидеть. Зеленский слишком либеральничает с таким отребьем.
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27.05.2020 12:26 Відповісти
ЗЕбот в спам
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27.05.2020 12:37 Відповісти
Знайшли куди подавати.... В Печерський суд... Та весь світ вже анекдоти складає про продажних і корумпованих суддів Печерського суду.
Думаю правильні хлопці Бакая і Авакова поговорять з мером, і конфлікт буде вирішиний через те, що позов буде просто відізваний.
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27.05.2020 12:27 Відповісти
За Бондаренко куча криминальных дел, прежде чем карлякать хоть поинтересуйтесь. И за Цыпина почитайте, что это за фрукт. Но кодле "тени прошлого" пофиг. Они привыкли писать одинаковые коменты везде, лишь бы из прогнившей трубы лилось не прекращаясь дерьмо.
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27.05.2020 12:41 Відповісти
А Зеля делает бизнес на крови и торгует с Рашкой своими г.а.вно-фильмами, но зебилам пофиг. И в оффшорах баблишко прячет, чтоб налоги не платить, но и это зебилов не интересует.
А все почему? А потому, что ЗП 6000 грн - это уже не бедность! Зебики благодарны Зеле за конец эпохи бидности))))
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27.05.2020 13:01 Відповісти
Маю надію, що Толік також виставе відео зі своїм адвокатом після того, як програють цю справу. Адже згідно теперішнього відео, вони вже визнають свою поразку, зробивши насмішливий наголос на СПРАВЕДЛИВИЙ І НЕ ПІДКУПНИЙ ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОНИЙ СУД МІСТА КИЄВА, щоб потім сказати: "Ну що ж ви хотіли, це ж Печерське правосуддя".
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27.05.2020 12:59 Відповісти
Я не розумію.... таке враження українців не має в цій країні ..ну дуже мало а одні ..єв.. гм.гм. іношої торгової національності.. Шановні діло не тільки в тому що пи...дить Черкаський мер і що він подав позов на Президента( Зеленський повинен теж меньше пи..діть ато він теж веде себе як урка бувалий) проблема в тому що в нашій країні місцева влада не виконує наказів і розпоряджень Президента і центральної влади...Один раз це вже сталося ..Забули...так напам'ятаю Луганську і Донецьку області..Що люди вам мало????? Так якого х ви не бачите бревна в оці..Черкаського мера теж всі Черкасчани знають... і хто він і що воно за гівно. Ось тому я вважаю що Зеленськи повинен признати що він багато іноді пи..дтит непотрібного а бо доказати що бондаренко гівно бандитьсьтке...Але потім судити того Черкаського пера за не виконання розпоряджень центральних органів країни і президента..звісно як що все це построено на законі...Сажать вас всіх перів мерів начальничків і міністрів і їх замів через одного треба ..даю100 відсотків що ні разу не ошибемось шо вони винні в корупціїї.
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27.05.2020 13:00 Відповісти
да, центральной власти в Украине де-факто НЕТ. Государство разваливается. Поэтому местные царьки берут себе столько власти сколько могут. Проблема не в местных царьках а в Зеленском который развалил центральную власть.
Именно поэтому важно скинуть Зе.
Любыми способами.
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27.05.2020 13:16 Відповісти
Зекленський розвалив..???)))) А хтоїї побудував? )))отожбо і воно що ні хтоїї не будував таку як треба було нормальну ...то авторитарна влада то паханяча...так що розвалювать ні чого було. обо треба було оці паханячі звички ломати і грубо по хребту. А то шо всяке гівно яке вибрали в мери чи пери просто не виконує накази центрального органу управління вже ламає любу вертикаль ..ладно б там було видано не правомірний наказ і мер його відмовився виконати і оскаржив ..а то *** анархія якась в країни одні пишуть херрнюі приймають ін ши їх на х посилають ..де держава де вона....Так що не мели дурню Скроня я не про зеленського іне про Бондаренка я про систему управління..
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27.05.2020 14:24 Відповісти
Короче все с тобой понятно, царь хороший - бояре плохие.
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27.05.2020 14:41 Відповісти
Дурень читати вміешь так читай, де я написав що Зеленськи хороший? ..До речі чого це ти все на царя зпригуєш??.ти не кацап часом.. Ага і прапорець амереканський ..мабудь через VPN залазиш в Україну щоб не вичислили??))))
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27.05.2020 15:16 Відповісти
Можно и побольше - 1 млн., и пустить деньги на нужды горожан.
А себе взять 1 грн.
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27.05.2020 13:41 Відповісти
Этот классическая сумма иска , когда речь идёт о чести.
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27.05.2020 14:21 Відповісти
Честі? Та припиніть..)))) Мер і честь??? ))))Знав би ти де їх честь дівається коли вони гроші гребуть з бізнесу і бюджету Особливо у цього уркагана.. Подивись на морду...гапота гапотой..
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27.05.2020 15:18 Відповісти
Я в загалі порекомендував всім хто захворів на короновірус в Черкасах після 30 квітня подати в суд на Мера Бондаренко ..на відшкодування збитків і здоров'я за те що він послабив карантин і з чого ви захворіли і втратили здоров'я ..Тоды буде все справедливо ..Зеленський відповість і Бонджаренко відповість..Всіх гадів буде наказано.
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27.05.2020 15:38 Відповісти
Мокати Зелайно у вигрібну яму... Мокати...
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27.05.2020 17:40 Відповісти
Немає, пане тролляка, такого суду, щоб за морду вирок .... Є в тебе щось на Бондаренка - добрапуть до суду. Годі локшину тут розвішувати... зараз зелю вже зачепило ФБР за спільні з Беней офшори..Так що тобі ще доведеться повправлятися як розбиратися у мордах бандитів ...
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27.05.2020 18:04 Відповісти
Я можу подарувати тому "дэятэлю"гривню...нехай йому пІде на користь!
-Але ж у чому Зеленський не правий??Невже правда так на декотрих тут діє
Мер Черкас Бондаренко подав позов проти Зеленського про захист честі і гідності: просить стягнути 1 грн моральної шкоди - Цензор.НЕТ 3358
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28.05.2020 14:33 Відповісти
Шановний, я не центр ліквідації неписьменності ... Якщо ви чогось не розумієте - не питайте в мене, а користуйтеся, як і я, відкритими джерелами інформації ... Але зауважу, що для людини, яка чогось не розуміє - ви занадто категоричні ... тут потрібно або мати більше айкю, або меньшу безапеляційність у висловлюваннях ... тому що не дуже зрозуміло: як ані хера не розуміючи можна так безоглядно робити висновки ... у чому Зеленський не правий - буде сказано у вироку .
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28.05.2020 21:19 Відповісти
 
 