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Кілери, що стріляли в громадянина Чорногорії на Печерську, мало не згоріли, намагаючись спалити свій автомобіль після замаху. ВІДЕО камер спостереження

Кілери, які вчинили вчора на Печерську замах на громадянина Чорногорії, ледь не згоріли, намагаючись спалити свій автомобіль після скоєння нападу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис цього моменту опублікував ресурс Київ Оперативний.

На записі видно, як кілери виходять з машини, а потім швидко тікають, коли машина спалахує. Водночас видно, що спина одного з них охоплена полум'ям.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розстріл кілерами громадянина Чорногорії на Печерську: п'ять кульових поранень, три з яких - у грудну клітку. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомлялося, вчора, 26 травня, в Печерському районі Києва невідомі здійснили кілька пострілів у чоловіка. Постраждалого з вогнепальними пораненнями доставили в лікарню.

Постраждалим виявився громадянин Чорногорії, що є одним з лідерів і організатором наркокартелю, члени якого поставляють наркотики на територію більшості європейських країн.

Правоохоронці затримали чотирьох іноземних кілерів в Одесі, вони чинили опір і намагалися втекти.

Автор: 

затримання (4339) Київ (19457) замах (547) Нацполіція (15163)


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Топ коментарі
+31
ПраФФесиАналы))) С пяти выстрелов не убрали жертву, сами чуть не сгорели и в конце концов попались
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27.05.2020 12:50
+27
Матёрые.
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27.05.2020 12:14
+25
Киллеры, стрелявшие в гражданина Черногории на Печерске, едва не сгорели, пытаясь сжечь свой автомобиль после покушения - Цензор.НЕТ 7425
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27.05.2020 12:20
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Матёрые.
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27.05.2020 12:14 Відповісти
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27.05.2020 12:31 Відповісти
Кілери, що стріляли в громадянина Чорногорії на Печерську, мало не згоріли, намагаючись спалити свій автомобіль після замаху - Цензор.НЕТ 1082
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27.05.2020 12:41 Відповісти
Дауни...
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27.05.2020 16:41 Відповісти
Впали з воза, колесом переїхало, ще й кобила обісрала...
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28.05.2020 03:17 Відповісти
То бандитські розбірки, то громадянин Чорногорії! Все як завжди і беззмінний рюкзакан!
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27.05.2020 12:15 Відповісти
по чом закінчення твого речення? я не то, що за нього, просто вже звучить як зад підтерти, обиддєнно.
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27.05.2020 13:41 Відповісти
Киллеры, стрелявшие в гражданина Черногории на Печерске, едва не сгорели, пытаясь сжечь свой автомобиль после покушения - Цензор.НЕТ 7425
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27.05.2020 12:20 Відповісти
не переживай, посушим Зе-феном.
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27.05.2020 13:42 Відповісти
а) бачу кицю - ставлю вподобайку :3
б) ґахтунг, самовподобайка детектед! Ремове іт іммедіателі!
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27.05.2020 20:00 Відповісти
Навіть бандюки з маленької Чорногорії усвідомили всю недолугість і безпорадність окацаблених Зеленського і вірменина Авакова... і тепер їдуть в Україну торгувати наркотою і вбивати один одного.
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27.05.2020 12:23 Відповісти
Миттєва карма
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27.05.2020 12:34 Відповісти
ПраФФесиАналы))) С пяти выстрелов не убрали жертву, сами чуть не сгорели и в конце концов попались
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27.05.2020 12:50 Відповісти
это ДА! на одного из них машина была зарегистрирована
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27.05.2020 13:17 Відповісти
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27.05.2020 14:34 Відповісти
дилетанты
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27.05.2020 13:32 Відповісти
Их поймали по обгорелым штанам.
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27.05.2020 13:40 Відповісти
95 квартал, взяв халтурку, поки епідемія?
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27.05.2020 13:44 Відповісти
Так этот квартет явно из Одессы, почерк один и тот же.
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27.05.2020 14:01 Відповісти
Ахахах...биба и боба ...ну дальше сами знаете)))
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27.05.2020 14:30 Відповісти
прохфессионалы
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27.05.2020 15:14 Відповісти
Матерого уголовника криминального - пытаются убить дилетанты?

Что-то здесь не так....

Получается, что деньги на заказ - присвоил посредник...
Но карантин, и жалко было нанять профи, поэтому спустил исполнение на должников..

"Дешева юшка пагана рибка.."
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27.05.2020 15:33 Відповісти
Кілери, що стріляли в громадянина Чорногорії на Печерську, мало не згоріли, намагаючись спалити свій автомобіль після замаху - Цензор.НЕТ 7324
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27.05.2020 15:47 Відповісти
Поросенко и Сорос😀 Ротшильдов не хватает
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27.05.2020 18:07 Відповісти
гАлАбародьки
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27.05.2020 16:35 Відповісти
Что тут компрометировать,новая професиональная полиция собакова в деле)))))
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27.05.2020 16:42 Відповісти
Кілери, що стріляли в громадянина Чорногорії на Печерську, мало не згоріли, намагаючись спалити свій автомобіль після замаху - Цензор.НЕТ 8139
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27.05.2020 19:04 Відповісти
Чтоб эти твари сгорели вместе с машиной...
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27.05.2020 19:18 Відповісти
Екшен раптом перетворився на кримінальну комедію (причому в стилі покійного Леслі Нільсена).
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27.05.2020 20:06 Відповісти
Перевелись профессионалы!Александр Солоник ворочается в земле, за профессию обидно!
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27.05.2020 20:43 Відповісти
Ну и машину выбрали, она же приметная.
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27.05.2020 21:50 Відповісти
Вопреки тому что Голливуд преподносит зрителю в своих фильмах киллеров сверх людьми, в реальности это слабоумные ничтожества, которые могли бы вызывать смех если бы не столь сильно вредили обществу.
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28.05.2020 08:52 Відповісти
 
 