Кілери, що стріляли в громадянина Чорногорії на Печерську, мало не згоріли, намагаючись спалити свій автомобіль після замаху. ВІДЕО камер спостереження

Кілери, які вчинили вчора на Печерську замах на громадянина Чорногорії, ледь не згоріли, намагаючись спалити свій автомобіль після скоєння нападу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис цього моменту опублікував ресурс Київ Оперативний.

На записі видно, як кілери виходять з машини, а потім швидко тікають, коли машина спалахує. Водночас видно, що спина одного з них охоплена полум'ям.

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Як повідомлялося, вчора, 26 травня, в Печерському районі Києва невідомі здійснили кілька пострілів у чоловіка. Постраждалого з вогнепальними пораненнями доставили в лікарню.

Постраждалим виявився громадянин Чорногорії, що є одним з лідерів і організатором наркокартелю, члени якого поставляють наркотики на територію більшості європейських країн.

Правоохоронці затримали чотирьох іноземних кілерів в Одесі, вони чинили опір і намагалися втекти.