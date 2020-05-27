КГГА подготовила апелляцию на решение об отмене пешеходной зоны на Контрактовой площади, - Кличко. ВИДЕО

Власти Киева подготовили апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который признал противоправным и отменил распоряжение КГГА о создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Петра Сагайдачного.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Это решение суда в законную силу еще не вступило. И мы уже подготовили апелляцию. Потому что не может кучка людей, которые инициировали иск по разным причинам, в том числе и политическим, пренебрегать интересами общества. В решении суда говорится о нарушении прав шестерых человек. Якобы, пешеходная зона создает препятствия для этих людей. Непонятно, какие именно", - отметил Кличко.

Мэр Киева отметил, что опрос, который проводился после предоставления этой зоне статуса пешеходной, показал, что 82 процента жителей Подола положительно отнеслись к такому решению.

"Поэтому город будет отстаивать пешеходную зону на Контрактовой площади и улицы Сагайдачного. И будет обустраивать ее как одну из туристических локаций. В следующем году мы планируем реконструкцию Контрактовой площади и улицы Сагайдачного", - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади. Суд признал, что принятие такого решения противоречит интересам территориальной общины города.

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