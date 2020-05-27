КГГА подготовила апелляцию на решение об отмене пешеходной зоны на Контрактовой площади, - Кличко. ВИДЕО
Власти Киева подготовили апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который признал противоправным и отменил распоряжение КГГА о создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Петра Сагайдачного.
Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Это решение суда в законную силу еще не вступило. И мы уже подготовили апелляцию. Потому что не может кучка людей, которые инициировали иск по разным причинам, в том числе и политическим, пренебрегать интересами общества. В решении суда говорится о нарушении прав шестерых человек. Якобы, пешеходная зона создает препятствия для этих людей. Непонятно, какие именно", - отметил Кличко.
Мэр Киева отметил, что опрос, который проводился после предоставления этой зоне статуса пешеходной, показал, что 82 процента жителей Подола положительно отнеслись к такому решению.
"Поэтому город будет отстаивать пешеходную зону на Контрактовой площади и улицы Сагайдачного. И будет обустраивать ее как одну из туристических локаций. В следующем году мы планируем реконструкцию Контрактовой площади и улицы Сагайдачного", - подчеркнул Кличко.
Напомним, ранее Окружной административный суд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади. Суд признал, что принятие такого решения противоречит интересам территориальной общины города.
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Краще б зробили там, як було раніше - пішохідну зону по вихідних і святкових днях. І на Сагайдачного також, бо те, що вони зараз на Сагайдачного зробили з пластиковими бонами - це жах - ані пішоходам не зручно, ані водіям.
То це одна мережа доріг - якщо б можна було б проїхати площею нормально - меншим було б навантаження на Набережно-Хрещатицьку і на Вали.
І конче потрібно прибрати той пластиковий жах з Сагайдачного - по вихідних там реально влаштовувати пішохідну зону на всю вулицю, а по буднях - там є тротуари і не має потреби у тих жахливих поплавках.
Як автомобілісту, мені може не дуже подобатися те, як зроблена ця пішохідна зона (можна було краще продумати все), але як киянин, я обома руками за її створення! І так, пішохідна зона набагато доцільніша саме на Контрактовій і Сагайдачного, ніж на Хрещатику в вихідні!
А зараз якась дурня - на Сагайдачного авто їздять серез жахливих поплавків що по буднях, що по вихідних, пішоходам цими поплавками нібито трохи розширили тротуари, але добавили незручності, бо перейти вулицю набагато складніше і виглядає це все просто мерзотно....
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А раніше 24 травня в Січеславі (Дніпрі), як і в багатьох інших містах України, відбулася акція "Стоп Реванш": і в центр міста Січеслава були стягнуті просто величезна кількість правоохоронців які перебудувалися під продажних ЗЕбілів -капітулянтів, і майже всі стали поліцейськими - українофобами.