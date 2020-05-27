Мета українського уряду – місце в тридцятці у рейтингу Doing Business, - Шмигаль. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що однією з цілей уряду є входження України до тридцятки в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business.

Про це він заявив під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Ми обговорюємо зменшення податкового навантаження для МСБ, а також т.з. "регуляторну гільйотину". Наш успіх буде показовий, коли прості "ФОПи" більше не будуть потребувати допомоги бухгалтерів у заповненні документів. Це важливо, спростити максимально роботу мікро-, малого і середнього бізнесу. Україна увійде до тридцятки країн світу в питанні легкості адміністрування податків. Це наша мета – місце в тридцятці в рейтингу Doing Business", - сказав Шмигаль.

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