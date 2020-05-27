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Затримання кілерів, які стріляли в громадянина Чорногорії в Києві. Оперативне ВІДЕО

Співробітники Нацполіції затримали групу кілерів, які скоїли замах на громадянина Чорногорії 26 травня в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, МВС опублікувало фрагменти оперативного відео, на якому зафіксовані і моменти затримання злочинців.

Як повідомлялося, вчора, 26 травня, в Печерському районі Києва невідомі здійснили кілька пострілів у чоловіка. Постраждалого з вогнепальними пораненнями доставили в лікарню.

Постраждалим виявився громадянин Чорногорії, що є одним з лідерів і організатором наркокартелю, члени якого поставляють наркотики на територію більшості європейських країн.

Правоохоронці затримали чотирьох іноземних кілерів в Одесі, вони чинили опір і намагалися втекти.

Автор: 

Київ (19457) замах (547) Нацполіція (15163)


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Топ коментарі
+16
Все дерьмо тусуеться в Украине !!! Своих девать некуда еще и залетные пруться як медом намазанно
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27.05.2020 14:52
+14
Портнов тому пример!
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27.05.2020 14:57
+8
Пострадавший - лидер черногорской криминальной группировки "Кавач" Радое Звицера, которого черногорская полиция разыскивает более двух лет.
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27.05.2020 14:47
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пущай побегают..
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27.05.2020 14:41 Відповісти
Пострадавший - лидер черногорской криминальной группировки "Кавач" Радое Звицера, которого черногорская полиция разыскивает более двух лет.
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27.05.2020 14:47 Відповісти
Все дерьмо тусуеться в Украине !!! Своих девать некуда еще и залетные пруться як медом намазанно
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27.05.2020 14:52 Відповісти
Портнов тому пример!
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27.05.2020 14:57 Відповісти
вопрос к погранцам-----ВЫ ТАМ ЕЩЕ НЕ ВСЕ ПРОСРАЛИ И ПРОДАЛИ ?????? С днем пограничника !!!!!!!
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27.05.2020 15:29 Відповісти
все верно, только Кавач это город, клан кавачский просто по названию города, а воюет с ним клан города Шкаляр, война развернулась после пропажи 200 кг кокаина в Валенсии в 2013 году.
эти же киллеры просто наемники, заказчик как и водится в тени.
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27.05.2020 15:51 Відповісти
"Жучка" жалко... Лучше бы мне отдали...
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27.05.2020 14:51 Відповісти
Порядочный пацан такой себе не купит
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27.05.2020 16:07 Відповісти
А я не порядочный. Я не побрезгую
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27.05.2020 16:45 Відповісти
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27.05.2020 16:57 Відповісти
с о всеми бы бы казнокрадами так и приближенными к казне лицами - можно взять для начала топ 100 миллиардеров Украины... где ж тех киллеров набраться.....
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27.05.2020 14:56 Відповісти
Видели как у него жопа горела?
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27.05.2020 14:59 Відповісти
Белое братство когда уберут?
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27.05.2020 15:02 Відповісти
отличная у нас полиция.оперативно задержала(а скорее всего сыграла втихую) лошков,которые могли нейтрализовать наркобарона.
и целый эпичный ряд беспесдуы,рекламы корда(да,сколько в нем беркутят?)
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27.05.2020 15:03 Відповісти
Белое братство когда уберут?
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27.05.2020 15:04 Відповісти
страна славиться на весь мир ежечасно))
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27.05.2020 15:08 Відповісти
Аваков сам крышует наркоту. Никаких конкурентов!
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27.05.2020 15:16 Відповісти
Дані особи прибули на початку травня, гарний карантин.
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27.05.2020 15:34 Відповісти
Это с каких пор чурки контролируют наркотрафик??)))
Эти граждане давно работают на итальянскую гомору обычными торпедами...
А вот аваков сосед по улице в италии с босами гоморы...
Хто знает??))
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27.05.2020 15:36 Відповісти
Інтерпол,мабудь,повинен зацікавитися,поки наші прокурорчики з суддями не випустили...
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27.05.2020 15:49 Відповісти
це дрiбницi в порiвняннi з шкодою вiд вiдкритих кордонiв з обiсРашкою.

вимагаємо Вiзовий режим та закритий кордон з рашею-паРашею та Центральною Азією !
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27.05.2020 16:24 Відповісти
Отличная операция по задержанию, но писали о сопротивлении при задержании не увидел, задерживая на минутку киллеров кричали стой стрелять буду (киллеры оказались иностранцами) но не слышал даже предупредительных выстрелов, посадили в микроавтобус всех вместе, для чего? Когда вели по лестнице что-бы помешало разбить окно и выпрыгнуть.
А в остальном отличная операция.
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27.05.2020 16:40 Відповісти
Ну так надо было подождать пока киллеры грохнут своего наркобарона, а потом брать - срока больше бы были, а биомусора на одну единицу было бы меньше.
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27.05.2020 17:43 Відповісти
Несогласованность служб.
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27.05.2020 17:45 Відповісти
вопрос как их ваще находят через телефон или видонаблюдения..как вообще возможно или 99 проц киллеров тупорылые селюки неудачники
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27.05.2020 18:20 Відповісти
Як швидко працюють, коли є замах на контроль за наркотою
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27.05.2020 18:50 Відповісти
Молодцы полиция, хорошо сработали.
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27.05.2020 18:55 Відповісти
заказчик бабло закрысячил и нанял криворуких наракетов - ни стрелять, ни машину спалить да еще в центре города.. стволы скинули а маслюки пачками с собой таскают...
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27.05.2020 19:18 Відповісти
Лучше расскажите как киллеров пропустили в Украину во время карантина, при закрытых пунктах пропуска, без обсервации или для для наёмных убийц зелёный коридор ?
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27.05.2020 23:15 Відповісти
 
 