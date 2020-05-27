Затримання кілерів, які стріляли в громадянина Чорногорії в Києві. Оперативне ВІДЕО

Співробітники Нацполіції затримали групу кілерів, які скоїли замах на громадянина Чорногорії 26 травня в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, МВС опублікувало фрагменти оперативного відео, на якому зафіксовані і моменти затримання злочинців.

Як повідомлялося, вчора, 26 травня, в Печерському районі Києва невідомі здійснили кілька пострілів у чоловіка. Постраждалого з вогнепальними пораненнями доставили в лікарню.

Постраждалим виявився громадянин Чорногорії, що є одним з лідерів і організатором наркокартелю, члени якого поставляють наркотики на територію більшості європейських країн.

Правоохоронці затримали чотирьох іноземних кілерів в Одесі, вони чинили опір і намагалися втекти.