Затримання кілерів, які стріляли в громадянина Чорногорії в Києві. Оперативне ВІДЕО
Співробітники Нацполіції затримали групу кілерів, які скоїли замах на громадянина Чорногорії 26 травня в Києві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, МВС опублікувало фрагменти оперативного відео, на якому зафіксовані і моменти затримання злочинців.
Як повідомлялося, вчора, 26 травня, в Печерському районі Києва невідомі здійснили кілька пострілів у чоловіка. Постраждалого з вогнепальними пораненнями доставили в лікарню.
Постраждалим виявився громадянин Чорногорії, що є одним з лідерів і організатором наркокартелю, члени якого поставляють наркотики на територію більшості європейських країн.
Правоохоронці затримали чотирьох іноземних кілерів в Одесі, вони чинили опір і намагалися втекти.
Топ коментарі
+16 Василий Филон
показати весь коментар27.05.2020 14:52
+14 Roman Podyu #221750
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+8 Никонор Босой
показати весь коментар27.05.2020 14:47
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пущай побегают..
эти же киллеры просто наемники, заказчик как и водится в тени.
и целый эпичный ряд беспесдуы,рекламы корда(да,сколько в нем беркутят?)
Эти граждане давно работают на итальянскую гомору обычными торпедами...
А вот аваков сосед по улице в италии с босами гоморы...
Хто знает??))
вимагаємо Вiзовий режим та закритий кордон з рашею-паРашею та Центральною Азією !
А в остальном отличная операция.