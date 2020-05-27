В Одеській області перекрили канал контрабанди "димедролу" в особливо великих розмірах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці припинили діяльність злочинного угруповання, яке незаконно переміщало "Димедрол" з придністровського сегменту кордону з Молдовою і реалізовувало препарат в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

Оперативні співробітники Південного регіонального управління Держприкордонслужби України під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області викрили канал контрабанди сильнодіючої речовини "Димедрол" в особливо великих розмірах.

До складу злочинного угрупування, яке переправляло з придністровсього регіону в Україну сильнодіючий препарат, входило два громадянина Республіки Молдова та два громадянина України.

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Прикордонники затримали чотирьох осіб, які організували і здійснили незаконне переміщення в Україну близько 15 кг "димедролу".

За цим фактом СВ УСБУ в Одеській області розпочато кримінальне провадження за ст. 201 КК України "Контрабанда".

"З метою викриття всіх причетних до постачання виявлених сильнодіючих речовин було проведено спеціальну операцію, в результаті якої в м. Любашівка Одеської області оперативні співробітники Держприкордонслужби України, слідчі СВ УСБУ в Одеській області, за силової підтримки спецпідрозділу "ДОЗОР", затримали замовника вказаної партії. Цей громадянин України реалізовував сильнодіючі речовини та наркотики на території України. Таким чином, правоохоронці ліквідували всі ланки злочинного ланцюга: від контрабандистів постачальників до замовника-реалізатора", - сказано в повідомленні.



Фото: сайт МВС

Нагадаємо, ст. 201 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацію майна.

В рамках кримінального провадження перевіряється також інформація щодо можливої причетності персоналу Держприкордонслужби до цієї контрабанди.