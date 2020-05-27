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Відходимо від практики щомісячних премій держслужбовцям і переходимо до щоквартальних та щорічних, - Немчінов. ВIДЕО

Україна відходить від практики щомісячних премій для держслужбовців. Тепер їх будуть нараховувати щоквартально або щорічно згідно з ключовими показниками ефективності.

Про це під час брифінгу за підсумками засідання уряду повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знаємо, скільки нарікань у суспільстві викликали так звані великі премії, надбавки для державних службовців і особливо державних службовців категорії "А". За цією концепцією ми переходимо до іншої структури фонду оплати праці, переводимо 70% заробітку в посадовий оклад і тільки 30% ми вводимо в залежність від нарахувань заохочень тощо. Ми відходимо від щомісячних премій, переходимо до практики щоквартальних, а також щорічних премій, які будуть нараховуватися виключно за виконання своєрідного KPI (ключовий показник ефективності. - Ред.)", - зазначив міністр Кабінету Міністрів.

KPI визначатиметься окремо для кожного держслужбовця, а його ефективність визначатиметься конкретними грейдами для кожної посади.

Також дивіться: Держагентство розвитку туризму розробить схему переміщення для внутрішніх подорожей і нові підходи проходження обсервації, - міністр Кабміну Немчінов. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Кабмін (14085) зарплата (2241) Немчінов Олег (208)


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Топ коментарі
+11
Ни в одной нормальной стране, госслужащие высшего ранга не получают зарплаты в сотни раз больше, чем их подчинённые - работники.
Главы государственных предприятий - Укрпочты или Нафтогаза получают миллионы гривень в месяц, в то время как простые работники Нафтогаза или почтальоны на Укрпочте получают тысячи грн.
Разница зарплат в сотни раз. Такого нигде в мире нет. Максимум разница в зарплатах может быть 6-10 раз.
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27.05.2020 15:35
+9
ты вообще понял что написал??????
они живут на наши налоги!
каждая гривна это деньги налогоплательщиков
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27.05.2020 15:28
+8
А за что премии госслужащим?
Расскажите, народ интересуется куда тратятся его налоги!
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27.05.2020 15:23
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А за что премии госслужащим?
Расскажите, народ интересуется куда тратятся его налоги!
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27.05.2020 15:23 Відповісти
кстати, они тоже налоги платят, иногда даже больше, чем ФОПы...
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27.05.2020 15:25 Відповісти
ты вообще понял что написал??????
они живут на наши налоги!
каждая гривна это деньги налогоплательщиков
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27.05.2020 15:28 Відповісти
они берут деньги за предоставленные тебе послуги в виде регистрации авто, имущества и прочего..
или ты хочешь, чтобы было бесплатно?
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27.05.2020 15:34 Відповісти
а кто решил что это должно быть платно?
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27.05.2020 15:37 Відповісти
За предоставленные услуги,что вы перечислили,деньги идут в бюджет
Чиновники получают зарплату за свою работу,
За что премии?
И почему всем работающим не выписывают премии,а только оклад?
Что особенного сделал чиновник,более своих служебных обязанностей,чтоб быть вознагражденным с наших налогов?
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27.05.2020 16:07 Відповісти
Це не вони платять, а платяться все теж кошти з державного бюджету -спочатку фінансують кошти ( зарплату +податки), потім вертаються податки в бюджет. А ФОПи та весь інший сектор економіки зароблять кошти і частину з них сплачують в бюджет як податки
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28.05.2020 14:28 Відповісти
Найему - премия за экономию воды и шампуней и за то, что блестящий (в некоторых местах) специалист Укроборонпрома.
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27.05.2020 17:02 Відповісти
они уже СТОЛЬКО своровали-заработали (именно ТОП-чиновники), что могут без зарплаты работать...
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27.05.2020 15:23 Відповісти
Понятно. Денег нет, но вы держитесь
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27.05.2020 15:28 Відповісти
Слуги должны быть сытыми.
Тогда они служат намного лучше.
Так что хозяевам придется подзатянуть ремни...
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27.05.2020 15:32 Відповісти
Все закономірно: медикам-хій, підагогам-хій, а чим клєрки кращі?
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27.05.2020 15:33 Відповісти
Чего вы все носитесь именно с медиками и педагогами? Чем хуже водители троллейбуса, пожарники, кассиры в супермаркете, рабочие на заводе? Почему именно "врачи и учителя"? Что за мантра такая "врачи и учителя"? Объясните.
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27.05.2020 15:38 Відповісти
Тому що їх зарплати формуються з моїх податків - так зрозуміло?
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27.05.2020 15:51 Відповісти
Незрозуміло. А зарплата пожежника з чиїх податків формується? А зарплата бібліотекаря? Є багато в нашій країні професій, де платять менше ніж лікарям і вчителям. Чим вони гірше?
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27.05.2020 16:12 Відповісти
Теперь уже никто с ними не носится .Бубочка перед выборами наобещал им с три короба,а затем просто отмахнулся.Упоминание этих профессий-это презрительный плевок в сторону игрока на рояле хером.Я так это понимаю.Вкратце.
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27.05.2020 15:52 Відповісти
Ни в одной нормальной стране, госслужащие высшего ранга не получают зарплаты в сотни раз больше, чем их подчинённые - работники.
Главы государственных предприятий - Укрпочты или Нафтогаза получают миллионы гривень в месяц, в то время как простые работники Нафтогаза или почтальоны на Укрпочте получают тысячи грн.
Разница зарплат в сотни раз. Такого нигде в мире нет. Максимум разница в зарплатах может быть 6-10 раз.
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27.05.2020 15:35 Відповісти
Премии если и платить то исключительно по результатам работы.
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27.05.2020 15:37 Відповісти
Невже схаменулись , коли зрозуло стало , що МВФ урізає кредит ? За останні роки втратили розуміння слова премія . Раніше це означало , як винагорда за якесь досягнення .
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27.05.2020 15:38 Відповісти
Да, отэто рехворма патужна! Не ежемесячно по миллиону платить премии, а сразу в конце квартала три миллиона. Это да, это прорыв.
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27.05.2020 15:39 Відповісти
Какие могут быть премии госслужащим, когда страна в zhоpе ?
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27.05.2020 15:39 Відповісти
Премія (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. praemia - нагорода, відзнака) - одна з форм заохочення успіхів, досягнутих в праці, науці, літературі, мистецтві чи іншій суспільно корисній діяльності.

За какие такие заслуги во время глубочайшего падения экономики украинские чиновники получают премии , не говоря уже о величинах этих премий в сотни тысяч ? Вы разворовываете и без того нищенский бюджет Украины , а в отсутствие денег Украина не может себе позволить покупать крайне необходимое для укрепления нашей армии во время войны !!! Премии за подрывную деятельность внутри страны ? Во власти враги Украины !
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27.05.2020 15:43 Відповісти
..Ви на місцяї погляньте
..Коли *чинуша * при ставці 10-12 тис отримує по 45-50 *штук * .(інтенсивність .премія 100-200 % ) оздоровчі .і т.д ,..!..
Деякі місцеві чинуши отримують більше .як зараз міністри .
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27.05.2020 15:43 Відповісти
а что такое "премия" в понятии чинуши? есть голая ставка, есть какие-то доплаты за стаж и вредность, за доступ к гос.тайне, работу в праздничные и выходные, помощь (раз в год) на лечение, еще отпускные, еще там всякие льготы (на проезд и аренду) ну и еще что-то...
а вот премия (особенно в 200-300 процентов) чинуше за что??? за что его так уж сильно благодарить материально???
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27.05.2020 15:44 Відповісти
А,шо там с ежедневными и ежемиллионными премиями у коболева? Мама не голодует?
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27.05.2020 15:46 Відповісти
Беда и погибель нашего королевства - слишком дорогая власть .
Она того не стоит , поверьте .
Нигде в мире , ни в одной стране ( кроме Кацапии , конечно ) чиновник не получает столь много . Основная льгота для чиновников там - это чуть большая пенсия . И вместо безумных зарплат у них повышенная ответственность перед законом и постоянный контроль .
Вот так .
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27.05.2020 15:48 Відповісти
Никаких премий госслужащие вообще не должны получать! Они имеют гарантированную зарплату и пенсию в отличии от тех кто реально работает в экономике и создает прибавочную стоимость. Их зарплата должна зависеть от средней в стране и ВВП в процентном отношении - чем выше ВВП тем выше зарплата. Сейчас они премий не зарабатывают а просто легализовали воровство из бюджета.
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27.05.2020 15:48 Відповісти
ага, то чиновники получать ті ж гроші, бо фонд зарплати той же, тільки оклад збільшиця, а прємія знизиця. А згодом чиновники завопят - от раньше ми получали нормальну прємію, а щас не премія, а курам сміх - і їм повернуть прєжню прємію, залишивши повишений оклад. От так - степ бай степ
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27.05.2020 15:57 Відповісти
Сейчас опять низам всё урежут в который раз. И так работать некому...
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27.05.2020 15:59 Відповісти
нє, ну йєслі б в странє порядок, чістота, уют, бєзопасность, накатаний асфальт і яркойє освєщєнійє, то да - пусть получают вознаграждєніййє за труд і рвєнійє. Однако, йєсі воровать із буджета, то зачєм їм тот оклад с прємійєй - оні шо с такім портфєлєм (крєслом, пісталєтом) на жизнь сєбє нє заработают???
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27.05.2020 16:04 Відповісти
Общая сумма дохода "семьи" Немчинова за 2019 год более 3000000 гривен! Конечно, так можно и без премии жить!)
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27.05.2020 16:04 Відповісти
Не дутая, а реальная эффективность любого служащего, как правило, приводит к увеличению эффективности предприятия или отрасли. Когда будете выплачивать премии, не забудьте информировать общественность, какие гос. предприятия стали эффективными.
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27.05.2020 16:16 Відповісти
И за что, интересно, этим зелёным уродам начисляют премии? Причём премии космические - по 200-300-600 (ШЕСТЬСОТ!) ПРОЦЕНТОВ!!! наглые бессовестные бездельники. Паразиты, а не слуги народа. Есть хоть какая-то отрасль, где они не завалили всё, что было сделано до них? Конечно, сейчас они всё свалят на эпидемию, но все провалы начались до неё...
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27.05.2020 16:18 Відповісти
Не надо путыть высоких чинуш с основной массой госслужащих. У некоторых оклад ниже минимальной з.п. Если вытянет грязными 6-7 тис. - то и слава Богу. А хай поднимают как раз те, кто не платит вообще никаких налогов или 200 грн для приличия. Пенсия на общих основаниях. Какая зарплата - такая и пенсия. Вот и попробуй прожить за счет государства....
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27.05.2020 16:19 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3145345.html "Кінець епохи бідності" некоторых людей

Міністр у справа ветеранів України Сергій Бесараб, у перші ж 2 місяці перебування на посаді, оформив собі інвалідність І групи.
І отримав разову грошову допомогу у 500 000 гривень.
Ні, ну а чьо?
Заступникам міністрів - можна, Найєму - можна, зализничнику Лещенко - можна, а Бесараб вам що - рудий?
Ау, ветерани!
Як справи? Задоволені всім?
Д.Калинчук (Вовнянко)
Подробности https://censor.net/comments/locate/3198225/019214**-85f4-7064-bee5-d3061dc0d8f0
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27.05.2020 16:22 Відповісти
Опять что-то вымутить хотят, дурилово самое настоящее. Народ в основной массе пашет на 6-8 тыс. грв. в месяц и только отдельные категории получают большую зарплату, а эти кровопийцы живут с налогов народа, хотят жить в десятки раз лучше.
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27.05.2020 16:38 Відповісти
Значит платили премии Ежемесячно , теперь ежеквартально.Каждый месяц по 5тыс , а теперь каждый квартал по 15 тыс. В чем Сок.
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27.05.2020 17:22 Відповісти
У вас там вообще мозги наркотой выварились какие премии ни на что денег не хватает,Чиновникам надо продовольствиные карточки выдавать чтоб к деньгам на пушичный выстрел не допускались,все липнит.Эфективностьпоказал получи...
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27.05.2020 17:36 Відповісти
Отличное решение - это все равно что пустить козла в огород. Они большую часть премиального фонда переведут в оклады, а воры и бездельники будут получать те же деньги, толко в окладе. Офигенная мудрость, нас в очередной раз просто грабят под предлогом, что нас облагодетельствовали.
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27.05.2020 20:39 Відповісти
 
 