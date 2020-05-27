Відходимо від практики щомісячних премій держслужбовцям і переходимо до щоквартальних та щорічних, - Немчінов. ВIДЕО
Україна відходить від практики щомісячних премій для держслужбовців. Тепер їх будуть нараховувати щоквартально або щорічно згідно з ключовими показниками ефективності.
Про це під час брифінгу за підсумками засідання уряду повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми знаємо, скільки нарікань у суспільстві викликали так звані великі премії, надбавки для державних службовців і особливо державних службовців категорії "А". За цією концепцією ми переходимо до іншої структури фонду оплати праці, переводимо 70% заробітку в посадовий оклад і тільки 30% ми вводимо в залежність від нарахувань заохочень тощо. Ми відходимо від щомісячних премій, переходимо до практики щоквартальних, а також щорічних премій, які будуть нараховуватися виключно за виконання своєрідного KPI (ключовий показник ефективності. - Ред.)", - зазначив міністр Кабінету Міністрів.
KPI визначатиметься окремо для кожного держслужбовця, а його ефективність визначатиметься конкретними грейдами для кожної посади.
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Расскажите, народ интересуется куда тратятся его налоги!
они живут на наши налоги!
каждая гривна это деньги налогоплательщиков
или ты хочешь, чтобы было бесплатно?
Чиновники получают зарплату за свою работу,
За что премии?
И почему всем работающим не выписывают премии,а только оклад?
Что особенного сделал чиновник,более своих служебных обязанностей,чтоб быть вознагражденным с наших налогов?
Тогда они служат намного лучше.
Так что хозяевам придется подзатянуть ремни...
Главы государственных предприятий - Укрпочты или Нафтогаза получают миллионы гривень в месяц, в то время как простые работники Нафтогаза или почтальоны на Укрпочте получают тысячи грн.
Разница зарплат в сотни раз. Такого нигде в мире нет. Максимум разница в зарплатах может быть 6-10 раз.
За какие такие заслуги во время глубочайшего падения экономики украинские чиновники получают премии , не говоря уже о величинах этих премий в сотни тысяч ? Вы разворовываете и без того нищенский бюджет Украины , а в отсутствие денег Украина не может себе позволить покупать крайне необходимое для укрепления нашей армии во время войны !!! Премии за подрывную деятельность внутри страны ? Во власти враги Украины !
..Коли *чинуша * при ставці 10-12 тис отримує по 45-50 *штук * .(інтенсивність .премія 100-200 % ) оздоровчі .і т.д ,..!..
Деякі місцеві чинуши отримують більше .як зараз міністри .
а вот премия (особенно в 200-300 процентов) чинуше за что??? за что его так уж сильно благодарить материально???
Она того не стоит , поверьте .
Нигде в мире , ни в одной стране ( кроме Кацапии , конечно ) чиновник не получает столь много . Основная льгота для чиновников там - это чуть большая пенсия . И вместо безумных зарплат у них повышенная ответственность перед законом и постоянный контроль .
Вот так .
Міністр у справа ветеранів України Сергій Бесараб, у перші ж 2 місяці перебування на посаді, оформив собі інвалідність І групи.
І отримав разову грошову допомогу у 500 000 гривень.
Ні, ну а чьо?
Заступникам міністрів - можна, Найєму - можна, зализничнику Лещенко - можна, а Бесараб вам що - рудий?
Ау, ветерани!
Як справи? Задоволені всім?
Д.Калинчук (Вовнянко)
Подробности https://censor.net/comments/locate/3198225/019214**-85f4-7064-bee5-d3061dc0d8f0