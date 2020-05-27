Відходимо від практики щомісячних премій держслужбовцям і переходимо до щоквартальних та щорічних, - Немчінов. ВIДЕО

Україна відходить від практики щомісячних премій для держслужбовців. Тепер їх будуть нараховувати щоквартально або щорічно згідно з ключовими показниками ефективності.

Про це під час брифінгу за підсумками засідання уряду повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знаємо, скільки нарікань у суспільстві викликали так звані великі премії, надбавки для державних службовців і особливо державних службовців категорії "А". За цією концепцією ми переходимо до іншої структури фонду оплати праці, переводимо 70% заробітку в посадовий оклад і тільки 30% ми вводимо в залежність від нарахувань заохочень тощо. Ми відходимо від щомісячних премій, переходимо до практики щоквартальних, а також щорічних премій, які будуть нараховуватися виключно за виконання своєрідного KPI (ключовий показник ефективності. - Ред.)", - зазначив міністр Кабінету Міністрів.

KPI визначатиметься окремо для кожного держслужбовця, а його ефективність визначатиметься конкретними грейдами для кожної посади.

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