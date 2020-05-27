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Ветеран АТО, який втратив ногу, побив водія, що вигнав його з маршрутки у Чернігові. ВIДЕО

Конфлікт між учасником бойових дій і водієм маршрутки виник через питання про безкоштовний проїзд. Увага! Ненормативна лексика!

Відео розмови ветерана з водієм виклав у Фейсбуці начальник штабу "Національного корпусу" в Чернігові Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора моєму товаришеві Владиславу Шатилові, який втратив на війні ногу, відмовили у безкоштовному проїзді, гарантованому законом. Крім того, водій почав принижувати Владислава при пасажирах і розмахувати своїм посвідченням учасника бойових дій в Іраку", - написав Тарнавський.

Сьогодні, за його словами, він разом із товаришем приїхав на кінцеву зупинку, щоб поговорити з водієм.

"Все закінчилося невдалою спробою водія поговорити з Владиславом по-чоловічому. "Розмова" відбувалася виключно між водієм і хлопцем із протезом, ніхто сторонній не втручався. Вже після припинення зйомки, водій вибіг напівголий і почав кричати нецензурну лайку, за яку відповісти не зміг. Зрештою втік у невідомому напрямку, залишивши автобус відкритим", - написав Тарнавський.

"Окремо хочу подякувати міській владі, яка всупереч закону скасувала пільговий проїзд. Чекайте на нові конфлікти", - додав він.

22 травня виконком Чернігівської міськради прийняв рішення про відновлення роботи міського транспорту. У рішенні сказано, що в робочі дні з 6 до 9 і з 16 до 19 години транспорт працює в режимі спецперевезень. Скористатися ним можуть тільки ті, у кого є спеціальне посвідчення, пільги в цей період не діють.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При президенті України буде створено консультативну раду учасників бойових дій та сімей загиблих, - позаштатний радник глави ОП Куніцин

Ветеран АТО, який втратив ногу, побив водія, що вигнав його з маршрутки у Чернігові 01

Автор: 

ветерани (1069) пільги (438) маршрутки (347) Чернігів (787)


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Топ коментарі
+135
Потерявший ногу ветеран АТО побил водителя, выгнавшего его из маршрутки в Чернигове - Цензор.НЕТ 305
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27.05.2020 16:25
+84
Так, дійсно мало дали. Воно ж зразу видно, що то є кончений ********. Таким якщо так просто то все одно не дійде. Потрібно було б хоча б ноги переламати.
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27.05.2020 16:40
+73
Стыдоба, за 3 копейки удавятся курвы
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27.05.2020 16:25
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Выше я только что ответил https://censor.net/user/459945
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28.05.2020 07:09 Відповісти
не можуть, а зобов'язані, ще раз повторю, це не проблема пільговика, і він не повине від цього страждати, а якщо страждає перевізник, то нехай іде до законодавця і щось змінює, а не злість зганяє. так система крива і її не хоче міняти в першу чергу законодавець, але й той хто ті пільги скажімо так реалізовує, перевізник, в цьому випадку, і не вимагає, тому всіх влаштовує.
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28.05.2020 07:18 Відповісти
Все льготы надо монетизировать. А так имеем, то что имеем и будем иметь.
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28.05.2020 07:31 Відповісти
так отож
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28.05.2020 07:33 Відповісти
Разом повинні йти. Водій - сволота, дійсно, де його солідарність ветерана? Але у ветерана-інваліда теж несповна розуму. Якби він відразу дав по пиці - все в порядку. А так ... Вишукувати, вичікувати ... Це вже злочин. Ось так влада і підбурює людей нерозумних. А самі чиновники сміються і жеруть.
Але пільги повинні бути сплачені не перевізником, а державою або муніципалітетом.
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28.07.2020 04:21 Відповісти
На самом деле виновата власть, которая доводит людей до состояния быдла. АТОвцы должны получать достаточную компенсацию, чтобы не унижаться на бесплатный проезд. И водитель не обязан возить бесплатно.
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27.05.2020 22:19 Відповісти
Зачем ждать государство, если льготы можно выбить прямо сейчас, из пересичных.)
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27.05.2020 22:22 Відповісти
а шо-с вадилы бы корона упала..?!!! при Порохе -это было честью ветерана провезти...
а при Зепрезеденте-"а какая разница"...тьху,мля...
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27.05.2020 22:37 Відповісти
так сейчас же "не все ли равно....", что ветеран АТО, что жлоб, рубивший бабло в Ираке
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27.05.2020 23:18 Відповісти
если жлоб-маршруточник провезет раз в день ветерана АТО и недополучит свои 7 гривен - не облезет

я так думаю, что маршрутки не забиты ветеранами
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27.05.2020 23:16 Відповісти
самое смешное , что водила -чмошник боролся за пять ( максимум восемь гривен ) , это жлоб и урод , которых полно в Украине. Именно такие маугли - люмпены голосуют ,глядя в зомбоящик , " по приколу" . У этой категории существ нет своего мнения , они не хотят думать и принимать трудные решения .Сказали по Г + Г , что Порох " ворует" , " убил брата" , " вальцман" -верит не думая. Вот в чём беда нашего общества . Таких 73%.
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27.05.2020 22:23 Відповісти
Скотов уклонистов вместе с бубочкой надо пиз...ть до усрачки.
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27.05.2020 22:27 Відповісти
А водії маршрутки прирівнюються у нас до таких людей як Шуфрич?
Ветеран АТО, який втратив ногу, побив водія, що вигнав його з маршрутки у Чернігові - Цензор.НЕТ 4141
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27.05.2020 22:30 Відповісти
ветерану АТО-низкий поклон и масса уважения!!! вот так ссученых вадил учить и надо...а то твари -то ночью на трассе высадят то из автобуса ветерана гонят...вообще рамсы попутали...!
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27.05.2020 22:35 Відповісти
МАРШРУТЧІК - це вирок моральному вигляду людини Бувають і нормальні, але як виключення з правил
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27.05.2020 22:35 Відповісти
Абсолютно правильно заехал недоноску у голову. Украинский народ одобряет.
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27.05.2020 22:37 Відповісти
А вообще пора маршрутки ликвидировать как класс.
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27.05.2020 22:38 Відповісти
маршрутки это рассадник хамства, пошлости и жлобизма
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27.05.2020 23:10 Відповісти
Ці нахабні рила,які не поважають українських вояків іноді хочеться розривати руками од вуха і до вуха.
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27.05.2020 22:39 Відповісти
Правильно сделали! Видел много видео, как в США относятся к своим военным и это такое уважение, что оно само достойно уважения! А у нас это быдло тупорылое в маршрутках мерзкое до корней совести с полным отсутствием принципов морали. У этих маршрутчиков минталитет жлоба чистокровного! Им все похер и они за тех пару грн. удавятся!
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27.05.2020 22:52 Відповісти
В США за льготы материальные платит государство. А моральное уважение и прочая (в т.ч. материальная добровольно) поддержка - от общества и народа. В Украине же людей власть стравливает. Скоро до кацапии страна дорастёт.
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28.07.2020 04:38 Відповісти
Нужно воспитывать маршрутчиков морали и патриотизму!!!
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27.05.2020 22:53 Відповісти
Вообще-то палить маршрутки куда эффективнее, вот так спалят пару маршруток и владелец маршрута сам начнет требовать от водил, чтобы возили всех АТОшников бесплатно и не выеживались.
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28.05.2020 01:52 Відповісти
палить? ... ты шо,дамбасяо?
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28.05.2020 10:10 Відповісти
А ты похоже терпила или водитель маршрутки?
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28.05.2020 18:44 Відповісти
плохо, плохо мы еще воспитываем наших.... жлобов
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27.05.2020 23:09 Відповісти
Хлопці, ви молодці!!
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27.05.2020 23:16 Відповісти
вгадайте, за кого цей воділа голосував? Є сумніви?
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27.05.2020 23:19 Відповісти
мінімум за Янукевича,максимум за Зе
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27.05.2020 23:34 Відповісти
Нажаль сумнівів немає-зебіл 100%
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28.05.2020 01:36 Відповісти
за петю ПАРАШУ...тут и к бабке не ходи))))
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28.05.2020 15:25 Відповісти
мимо
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08.06.2020 21:04 Відповісти
Судячи ветеранам АТО треба самим за себе стояти ..)) В якій країні ще так на них наізжають ?))... і деколи , нагло розстрілюють ..
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27.05.2020 23:56 Відповісти
Завжди публікують відео про наслідки конфлікту. А сам момент зародження протистояння - ні. Те, що водій - жлоб і гнида, це ясно. Проте цього могло б не бути, попросив би ветеран АТО за проїзд по-людськи, чи заплатив ті нещасні 6-8 грн за проїзд, якщо вже пільги тимчасово офіційно скмсовпні
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28.05.2020 00:27 Відповісти
ким скасовані, є закон, що передбачає пільги.
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28.05.2020 00:40 Відповісти
У моєму місті пільги в маршрутках і тролейбусах тимчасово не діють. Рішення комітету ТЕБ і НС міської ради. Закінчиться карантин - відновлять пільговий проїзд
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28.05.2020 09:49 Відповісти
Он не должен платить и местная власть не имеет права отменять льготы прописанные в законах или постановлениях кабмина. Кроме того этот урод сам признался, что маршрутка была полупустая и непонятно тогда какого хрена эта тварь начала **********.
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28.05.2020 01:50 Відповісти
Поясьніть мені, недолугому, ЯК МІСЬКА влада може відміняти "Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» и т.і.???????????
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28.05.2020 17:01 Відповісти
Конечно все тут радуются тому как инвалид-ветеран при поддержке друзей навялал очередному шакалу-маршрутчику, но проблема то носит систематический характер, когда водилы маршруток в наглую нарушая законы высаживают ветеранов войны и других льготчиков. при этом зачастую когда у них полупустые салоны (как например в этом случае). И на один такой случай когда такого мудака наказывают, приходится сотни случаев, когда эти твари не несут вообще никакого наказания.

Кстати не исключено, что эта гнида иракская еще и заяву в мусарню накатает, а ватно-зебильные мрази сделают все для того чтобы выжать из этой потасовки по максимуму и впаять срок.
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28.05.2020 01:47 Відповісти
Молодец!
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28.05.2020 03:26 Відповісти
от быдло маршруточное...
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28.05.2020 06:39 Відповісти
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/3497

подписываем за выселение РПЦы-ФСБы из Киевской лавры!
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28.05.2020 06:59 Відповісти
Система льгот у нас просто жесть какое гавно.Льготы это уважение прежде всего к тому кто их имеет. УВАЖЕНИЕ людей и Государства.В США нет бесплатного проезда или иных льгот кроме уважения.Там компенсируют свою заботу к ветерану деньгами и страховкой.Нужно пересмотреть законы и льготы нужно упразднить а платить достойно за подвиг.Тогда не будет таких моментов.Монетизация льгот только так.
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28.05.2020 07:55 Відповісти
О, теперь аваковцы кинут ветерана на шконку, а судья пятерик на крытке впаяет.
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28.05.2020 07:57 Відповісти
Це все херня і дурня. Це мордобій і порушення закону. Ніякої поваги це не додасть.
За неправильну поведінку водіїв чи продавців і т.д. треба штрафувати власника фірми, магазину, тощо. На велику суму. Аж до скасування перевізницької ліцензії. І тоді він буде щодня виховувати своїх працівників. А так з обмеженого розумом роботяги-воділи зробили жертву та ще й купа дурнів облайкала все це гівно.
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28.05.2020 08:17 Відповісти
В твоем предложении есть смысл. Но ... не меньше смысла есть и в действиях ребят. В Сингапуре, в свое время граждан этой бывшей британской колонии, Ли-Куан-Ю учил цивилизационному способу жизни примерно таким же образом. Кстати и сегодня там учат точно также. Американский студент,слегка пьяненький, помочился в море с пирса, полиция арестовала, суд приговорил к пяти ударам бамбуком. Получил, несмотря на личную просьбу смягчить приговор от Президента США Клинтона. Был в Сигапуре, не один раз, везде чистота и порядок и т.д.и т.п.
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28.05.2020 11:27 Відповісти
Україна не Азія, а Європа, це по-перше. По-друге, історію американця перебрехали. Чомусь ідею побиття палицями, рубання рук за крадіжку тощо найбільше ******* в недорозвинутих країнах, як от в Росії. І в Україні.
Майкл Фей, 16-тирічний американець, вчився в коледжі в Сінгапурі і прославився тим, що разом с китайським другом досить тривалий час розважався, вночі розмальовуючи граффіті десятки автомобілів сінгапурців, викрадав номерні знаки і т.д. Поліція тривалий час ловила вандалів, і врешті спіймала. Палицями в Сінгапурі давно не луплять. Вірніше, стаття 1963р за вандалізм є, просто вандалів давно не було, аж поки не приїхали китайський та американський підлітки-********. До них стару статтю і застосували. Не стали її міняти. Вона передбачала тюремне ув'язнення, плюс штраф, плюс 12 ударів палицею. Адвокати Фея звернулися до Президента США. Завдяки його проханню та каяттю Фея вирок йому було пом'ягшено, ніхто його не лупив, він відсидів півроку і його батьки сплатили штраф та компенсацію за заподіяну шкоду. А китаєць не признався у злочині, вів себе нахабно, хоч слідчими все було доведено. Тому він отримав покарання повною мірою. Сидів+штраф+12 ударів палицею.
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28.05.2020 13:18 Відповісти
Та нахрен мне такая "чистота и порядок" не впала! Мы ж не азиаты-островитяне. Хай там сами у себя телесные наказания палками по жопе применяют. У нас наказывать надо на бабло!
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28.05.2020 13:43 Відповісти
А по теме - инвалид прав на 100%. Видать, водила и впрямь неадекват - по поведению заметно.
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28.05.2020 13:46 Відповісти
Воділи нерідко крутять бублик по 18 годин... Сплять в маршрутці. Так працюють вахтовим методом, потім додому на тиждень чи два. Яка там адекватність?
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29.05.2020 02:25 Відповісти
Мое мнение наверно будет не популярным здесь, но я считаю, что каким бы ни было это ЧМО, бить его не стоило. Есть много других эффективных способов его наказать...
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28.05.2020 08:59 Відповісти
например вызвать полицию нравов)))) такое быдло понимает только силу
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28.05.2020 11:37 Відповісти
Есть вариант, что он сам начал толкотню, а там и драка.
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28.05.2020 13:48 Відповісти
В Запорожье одного водителя даже порезали, потому что ******** не понимал. Ездит, дуется, ему при случае напоминают, фыркает только, но спросишь "Что?", так **** опускает, боится, попискивает. По-другому не понимают
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28.05.2020 09:06 Відповісти
Дикость какая-то.
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28.05.2020 09:10 Відповісти
Питання досить неприємне.
І ситуації досить різні.
Бачив, як поспішає увійти в "маршрутку" пасажир, який вже з дверей волає "по удостовєрєнію". Виходить так, що я другий, бо він квапився, а я - ні.
Та я й не збирався. Нащо мені оті розборки?
І так непомітно минуло понад 30 років. Щоправда, був час, коли "маршруток" не було.
І захищав я невідомо що і невідомо для чого.

АТО-шників (ООС) треба поважати. Це справжні захисники.
Слава героям.
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28.05.2020 09:41 Відповісти
Государство должно постараться о ветеранах -инвалидах .Чтоб в дальнейшем ,барыги -перевозчики не осмелились высаживать инвалида.
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28.05.2020 10:41 Відповісти
Вот бы так Зебила с его хитрожопой кодлой...
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28.05.2020 10:45 Відповісти
Ваши слова и пожелания да БОГУ в уши !
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28.05.2020 11:29 Відповісти
Лучше Патриотам в руки и ноги....
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28.05.2020 11:40 Відповісти
Лучше мародера с его шестерами.
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28.05.2020 13:06 Відповісти
Идеально - и мародера, и зебила. Обое - кагальное. Толку - не будет...
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28.05.2020 17:20 Відповісти
Еще прорашкованов всех,ряжанных националистов,воров-коррупционеров и просто ублюдков и останется один Саакашвили.
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28.05.2020 19:51 Відповісти
Не должно быть никакого "льготного" проезда.
Это отрыжка совка. Если государство хочет предоставить бесплатный проезд - пусть покупает проездной на городской транспорт и дает его "льготникам", как в Германии.
А заставлять частников возить людей бесплатно - это совок.
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28.05.2020 11:15 Відповісти
Абсолютно разумный подход.
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28.05.2020 11:30 Відповісти
а чему удивляться, наш доморощенный капитализм, розбудовують бывшие камуняки и камса
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28.05.2020 13:01 Відповісти
Карточка- это хорошо)) Я только ЗА. Но............. Покажите мне хоть какого-нибудь "маршрутчика", у которого есть билеты или электронная система оплаты проезда????????
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28.05.2020 17:08 Відповісти
это следующий вопрос. Пусть выдают льготникам деньги (монетизированные льготы) на оплату проезда в частном транспорте.
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28.05.2020 18:01 Відповісти
Только так этих гнид надо учить уважению к своим защитникам, к СВОЕЙ АРМИИ !
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28.05.2020 11:18 Відповісти
Надо было так ометелить барыгу что бы через неделю печень высрал.
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28.05.2020 11:26 Відповісти
и это не первый случай, маршрутчики все рождены от одной мамаши)) все курят, ездят не по правилам, слушают шансон и люто ненавидят льготников)))) они отдельная раса, ниже человека и выше обезьяны, на голосующих реакция лучше чем у голкипера на мяч)))
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28.05.2020 11:35 Відповісти
Только так учить этих сук! Учить, учить, учить и еще раз учить! Как говаривал великий воШть мирового пролетариата! Пока до них не дойдет, что свою Армию надо уважать! Похоже, что иначе они не понимают. Очень обидно, что такое у нас происходит до сих пор.
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28.05.2020 11:35 Відповісти
С одной стороны Вы правы - Армию нужно уважать.
Но начинать учить уважению нужно с четырежды немобилизованного хитропожого Зебила.
Что касается быдло-маршрутчиков (при всех их отвратительных качествах) -
это тяжко работающие люди, и несправедливо отбирать у них деньги,
которые держава должна возмещать, но не возмещает.
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28.05.2020 11:54 Відповісти
Согласитесь - каким бы тяжелым не был труд, но человек, всегда должен оставаться человеком. Тем более если он мужик!
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28.05.2020 12:49 Відповісти
1000%
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28.05.2020 17:21 Відповісти
Приезжай. И тебе поможем, ватка затычная)))
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28.05.2020 12:32 Відповісти
Это не народ, это коллаборационисты. Их, вообще-то, надо отстреливать.
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28.05.2020 12:36 Відповісти
Полез - получил. Всё правильно.
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28.05.2020 12:57 Відповісти
Маршрутчик?
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28.05.2020 13:05 Відповісти
кацап
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28.05.2020 15:34 Відповісти
все нормально, если не дибил, поймет
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28.05.2020 12:33 Відповісти
водитель маршрутки - это диагноз.
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28.05.2020 14:56 Відповісти
Мерзкий жлоб. За дело ему наваляли и шкурку порвали Респект ветерану АТО!
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28.05.2020 15:03 Відповісти
И так должно быть с каждым, кто не уважает защитников Украины.

ЗЕ и его ватной шоблы СН это тоже касается.
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28.05.2020 15:36 Відповісти
А мог ведь и убить. Сколько можно повторять эту прописную истину.
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28.05.2020 17:22 Відповісти
Я может что-то не понимаю, но зачем рукоприкладствовать, если ты потерял ногу в АТО, это не значит что тебе теперь все должны и привилегий в избиении человека нет, так же как и повышения голоса и употребления матов. Потратить жалкие 8 грн на проезд не так сложно, давайте тогда приезжать всей колонной и расстреливать, за то что не так посмотрели и не так что-то сказали.
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28.05.2020 18:08 Відповісти
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