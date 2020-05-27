Ветеран АТО, який втратив ногу, побив водія, що вигнав його з маршрутки у Чернігові. ВIДЕО
Конфлікт між учасником бойових дій і водієм маршрутки виник через питання про безкоштовний проїзд. Увага! Ненормативна лексика!
Відео розмови ветерана з водієм виклав у Фейсбуці начальник штабу "Національного корпусу" в Чернігові Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора моєму товаришеві Владиславу Шатилові, який втратив на війні ногу, відмовили у безкоштовному проїзді, гарантованому законом. Крім того, водій почав принижувати Владислава при пасажирах і розмахувати своїм посвідченням учасника бойових дій в Іраку", - написав Тарнавський.
Сьогодні, за його словами, він разом із товаришем приїхав на кінцеву зупинку, щоб поговорити з водієм.
"Все закінчилося невдалою спробою водія поговорити з Владиславом по-чоловічому. "Розмова" відбувалася виключно між водієм і хлопцем із протезом, ніхто сторонній не втручався. Вже після припинення зйомки, водій вибіг напівголий і почав кричати нецензурну лайку, за яку відповісти не зміг. Зрештою втік у невідомому напрямку, залишивши автобус відкритим", - написав Тарнавський.
"Окремо хочу подякувати міській владі, яка всупереч закону скасувала пільговий проїзд. Чекайте на нові конфлікти", - додав він.
22 травня виконком Чернігівської міськради прийняв рішення про відновлення роботи міського транспорту. У рішенні сказано, що в робочі дні з 6 до 9 і з 16 до 19 години транспорт працює в режимі спецперевезень. Скористатися ним можуть тільки ті, у кого є спеціальне посвідчення, пільги в цей період не діють.
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Але пільги повинні бути сплачені не перевізником, а державою або муніципалітетом.
а при Зепрезеденте-"а какая разница"...тьху,мля...
я так думаю, что маршрутки не забиты ветеранами
Кстати не исключено, что эта гнида иракская еще и заяву в мусарню накатает, а ватно-зебильные мрази сделают все для того чтобы выжать из этой потасовки по максимуму и впаять срок.
подписываем за выселение РПЦы-ФСБы из Киевской лавры!
За неправильну поведінку водіїв чи продавців і т.д. треба штрафувати власника фірми, магазину, тощо. На велику суму. Аж до скасування перевізницької ліцензії. І тоді він буде щодня виховувати своїх працівників. А так з обмеженого розумом роботяги-воділи зробили жертву та ще й купа дурнів облайкала все це гівно.
Майкл Фей, 16-тирічний американець, вчився в коледжі в Сінгапурі і прославився тим, що разом с китайським другом досить тривалий час розважався, вночі розмальовуючи граффіті десятки автомобілів сінгапурців, викрадав номерні знаки і т.д. Поліція тривалий час ловила вандалів, і врешті спіймала. Палицями в Сінгапурі давно не луплять. Вірніше, стаття 1963р за вандалізм є, просто вандалів давно не було, аж поки не приїхали китайський та американський підлітки-********. До них стару статтю і застосували. Не стали її міняти. Вона передбачала тюремне ув'язнення, плюс штраф, плюс 12 ударів палицею. Адвокати Фея звернулися до Президента США. Завдяки його проханню та каяттю Фея вирок йому було пом'ягшено, ніхто його не лупив, він відсидів півроку і його батьки сплатили штраф та компенсацію за заподіяну шкоду. А китаєць не признався у злочині, вів себе нахабно, хоч слідчими все було доведено. Тому він отримав покарання повною мірою. Сидів+штраф+12 ударів палицею.
І ситуації досить різні.
Бачив, як поспішає увійти в "маршрутку" пасажир, який вже з дверей волає "по удостовєрєнію". Виходить так, що я другий, бо він квапився, а я - ні.
Та я й не збирався. Нащо мені оті розборки?
І так непомітно минуло понад 30 років. Щоправда, був час, коли "маршруток" не було.
І захищав я невідомо що і невідомо для чого.
АТО-шників (ООС) треба поважати. Це справжні захисники.
Слава героям.
Это отрыжка совка. Если государство хочет предоставить бесплатный проезд - пусть покупает проездной на городской транспорт и дает его "льготникам", как в Германии.
А заставлять частников возить людей бесплатно - это совок.
Но начинать учить уважению нужно с четырежды немобилизованного хитропожого Зебила.
Что касается быдло-маршрутчиков (при всех их отвратительных качествах) -
это тяжко работающие люди, и несправедливо отбирать у них деньги,
которые держава должна возмещать, но не возмещает.
ЗЕ и его ватной шоблы СН это тоже касается.