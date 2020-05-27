Ветеран АТО, який втратив ногу, побив водія, що вигнав його з маршрутки у Чернігові. ВIДЕО

Конфлікт між учасником бойових дій і водієм маршрутки виник через питання про безкоштовний проїзд. Увага! Ненормативна лексика!

Відео розмови ветерана з водієм виклав у Фейсбуці начальник штабу "Національного корпусу" в Чернігові Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора моєму товаришеві Владиславу Шатилові, який втратив на війні ногу, відмовили у безкоштовному проїзді, гарантованому законом. Крім того, водій почав принижувати Владислава при пасажирах і розмахувати своїм посвідченням учасника бойових дій в Іраку", - написав Тарнавський.

Сьогодні, за його словами, він разом із товаришем приїхав на кінцеву зупинку, щоб поговорити з водієм.

"Все закінчилося невдалою спробою водія поговорити з Владиславом по-чоловічому. "Розмова" відбувалася виключно між водієм і хлопцем із протезом, ніхто сторонній не втручався. Вже після припинення зйомки, водій вибіг напівголий і почав кричати нецензурну лайку, за яку відповісти не зміг. Зрештою втік у невідомому напрямку, залишивши автобус відкритим", - написав Тарнавський.

"Окремо хочу подякувати міській владі, яка всупереч закону скасувала пільговий проїзд. Чекайте на нові конфлікти", - додав він.

22 травня виконком Чернігівської міськради прийняв рішення про відновлення роботи міського транспорту. У рішенні сказано, що в робочі дні з 6 до 9 і з 16 до 19 години транспорт працює в режимі спецперевезень. Скористатися ним можуть тільки ті, у кого є спеціальне посвідчення, пільги в цей період не діють.

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