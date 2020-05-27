Герасимов про прорив спецпризначенців у музей Гончара: "Зеленський опустився до того, що не менше ніж 6 разів дзвонив у ДБР". ВIДЕО

Незаконне захоплення приміщення музею Гончара, яке здійснили вчора співробітники ДБР, відбувалося під особистим контролем президента Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", про це повідомив нардеп Артур Герасимов.

Нардеп повідомив деталі учорашнього штурму музею, зокрема, про неодноразові телефонні переговори силовиків із керівництвом.

"Дуже боялися відповідальності за злочинні дії щодо порушення українських законів і доповідали про це наверх. І через це особисто Зеленський опустився до того, що не менше 6 разів телефонував до ДБР, наскільки я розумію, з наказами злочинно порушувати закон", – зазначив Герасимов.

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За його словами, за часів Порошенка спецпризначенці штурмували Слов'янськ, а спецпризначенці Зеленського штурмують музеї.

"Вчора Зеленським була перейдена чергова червона лінія. Я б хотів звернутися до українців: те, що вчора без рішення суду злочинно ламали двері в національний музей означає те, що вони хочуть без рішення суду злочинно ламати двері до оселі кожного українця. Вперше за багато років це сталося і дуже стрімко повертаються часи Януковича. Бо спецназ за Порошенка штурмував Слов’янськ, а спецназ Зеленського штурмує музеї", – наголосив нардеп.

"Вчора був ганебний день української правоохоронної системи, це був ганебний день особисто президента Зеленського. Але можливо ще є шанс виправити. Для цього перше, що треба зробити – особисто Зеленському вибачитися перед директором музею Петром Івановичем Гончаром. Особисто вибачитися перед журналістами, яких вчора побили. І перестати порушувати закон. Також нас дуже здивувало, шо немає жодної реакції від Верховної Ради України. Тому ми звертаємося до спікера ВРУ Разумкова і вимагаємо його жорсткої реакції на злочинні дії, які вчора відбулися в музеї Гончара. Також ми вимагаємо терміново зібрати комітет зі свободи слова, який має засудити злочинні дії ДБР по побиттю журналістів. Ми вимагаємо терміново зібрати комітет з гуманітарної інформаційної політики, який має засудити дії, коли без жодних рішень, без жодних аргументів, без жодних документів ламаються двері в національний музей. І ми вимагаємо терміново зібрати комітет з правоохоронної діяльності, який має розглянути ситуацію з поведінкою так званих слідчих ДБР, які не показували документів, які не представлялися, які застосовували фізичну силу і які ламали двері в Національний музей", – додав Герасимов.

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Герасимов звернув увагу, що за наказами Зеленського силовики намагаються вже рік знайти будь-що проти Порошенка, але їм це не вдається. "За рік вони перелопатили всі попередні 5 років, але всі 15-17-18 справ виявилися мертвонародженими. І це вже не ми – вони самі про це говорять. Такою самою мертвонародженою буде і ця справа".

Адвокат п'ятого президента України Порошенко Ігор Головань зазначив, що закон передбачає, що кожен обшук і проникнення правоохоронцями відбувається виключно за рішенням суду. Винятки становлять переслідування злочинця.

За словами адвоката, співробітникам ДБР нібито здалося, що картинам у музеї загрожує якась небезпека і вони прийшли їх рятувати.

"Слідчий Дощенко мав недійсне посвідчення, там була неправильно вказана посада, тому він не хотів його показувати. Вони (співробітники ДБР. - Ред.) кілька разів відвідували зал, де були розміщені картини. Вони чітко розуміли, що там відбувається і вони чітко розуміли і знали, що жодної загрози майну немає. Тому цей злом дверей і проникнення в приміщення музею, проведення так званого невідкладного обшуку вони здійснювали навмисне, усвідомлено і розуміючи, що їхні дії незаконні", - зазначив Головань.

"Є відео, всі бачили, що слідчий Дощенко буквально близько двох годин ходив у дворі з мобільним телефоном біля вуха. Тут можна порівняти інформацію з уже сказаною про дзвінки з Офісу президента в ДБР. Тобто, його або змушували, або вмовляли", - розповів адвокат.

Крім того, слідчі сфальсифікували протокол обшуку.