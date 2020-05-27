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"ЛДНР" не мають жодних перспектив у системі врегулювання ситуації на Донбасі, - Кулеба. ВIДЕО
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що так званій "владі" "ЛДНР" немає місця у врегулюванні ситуації на Донбасі.
Про це глава МЗС заявив в ефірі телеканалу "ATR", передає Цензор.НЕТ.
"Ми з ними (так званими "ЛДНР". - Ред.) не будемо вести розмови, відповідно вони не мають жодних перспектив в системі врегулювання Донбасу. Якщо буде безпека, якщо буде виведення військ, відновлений контроль кордону, то власне де в цій картинці окупаційні адміністрації. Відповідь - ніде", - зазначив Кулеба.
Топ коментарі
+7 Чайка Київ
показати весь коментар27.05.2020 17:12
+7 Sergey Yegorov
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+5 Анатолик
показати весь коментар27.05.2020 17:11
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"ЛДНР" не имеют никаких перспектив в системе урегулирования ситуации на Донбассе, - Кулеба. ВИДЕО
В моєму дописі немає жодного слова про кулебу. Хоча від його дефірамбів зЕ, нудить
Не уверен, что бюджет Украины выдержит все эти финансовые требования, придется занимать $20-30 млрд у МВФ.