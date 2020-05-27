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"ЛДНР" не мають жодних перспектив у системі врегулювання ситуації на Донбасі, - Кулеба. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що так званій "владі" "ЛДНР" немає місця у врегулюванні ситуації на Донбасі.

Про це глава МЗС заявив в ефірі телеканалу "ATR", передає Цензор.НЕТ.

"Ми з ними (так званими "ЛДНР". - Ред.) не будемо вести розмови, відповідно вони не мають жодних перспектив в системі врегулювання Донбасу. Якщо буде безпека, якщо буде виведення військ, відновлений контроль кордону, то власне де в цій картинці окупаційні адміністрації. Відповідь - ніде", - зазначив Кулеба.

Також читайте: Найманці РФ розміщують на Донбасі з порушенням ліній відведення "Гради", "Гвоздики" і танки, - ОБСЄ

Автор: 

МЗС (4120) Донбас (22355) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
То може, для початку, перестаньте їх величати лднр. Це окуповані Окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО; також окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей) - частина території Донецької і Луганської областей України, в межах якої збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль
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27.05.2020 17:12
+7
Ну, слава Богу. Доперли. Привет из Донецка!
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27.05.2020 17:16
+5
Да вы на хрен некому не нужны,кормильцы. Вы нужны только для того что бы отвлекать внимание от крыма.
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27.05.2020 17:11
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Да вы на хрен некому не нужны,кормильцы. Вы нужны только для того что бы отвлекать внимание от крыма.
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27.05.2020 17:11 Відповісти
Они себе уже место Нашли , - Нашли паспорт с курицей обворовавши и купивши в россии домик на гектар. Говорили , что Донбасс кормил Украину, а теперь Пушилина с Пасечником.
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27.05.2020 17:11 Відповісти
Соя, розходься. Зради нема
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27.05.2020 17:11 Відповісти
А может ты е...анат назад на петушатню вернёшься?
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27.05.2020 17:32 Відповісти
Мені до вас не треба повертатися. Я у вас не був. Сидіть, жріть самі
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27.05.2020 17:47 Відповісти
Ну так и не надо к нормальным людям таким как ты возвращатся,чеши в свой петушиный угол и можеш там вскукарекивать про сою барыг Липецк.
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27.05.2020 17:51 Відповісти
То може, для початку, перестаньте їх величати лднр. Це окуповані Окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО; також окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей) - частина території Донецької і Луганської областей України, в межах якої збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль
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27.05.2020 17:12 Відповісти
"перестаньте їх величати лднр"-----Якщо ти почув, то скажи хоч на якій секунді це було сказане. Бо я шось пропустив.
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27.05.2020 17:18 Відповісти
Ты дурное пропустило одну стадию эволюции
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27.05.2020 17:33 Відповісти
Ви даун? Тоді Вам не сюди
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27.05.2020 17:43 Відповісти
Можливо, ви не втигли прочитати назву статті. Будь ласка.
"ЛДНР" не имеют никаких перспектив в системе урегулирования ситуации на Донбассе, - Кулеба. ВИДЕО
В моєму дописі немає жодного слова про кулебу. Хоча від його дефірамбів зЕ, нудить
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27.05.2020 17:36 Відповісти
Я все встиг. Навіть встиг побачити, як маніпулює цензор, приписучи те що не сказано.
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27.05.2020 17:42 Відповісти
На фоне Сивухи, Дерьмака и Зеленского , Кулеба выглядит адекватным....
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27.05.2020 17:14 Відповісти
Слабое звено...
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27.05.2020 17:42 Відповісти
Ну, слава Богу. Доперли. Привет из Донецка!
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27.05.2020 17:16 Відповісти
Единственная перспектива ЛДНР:
"ЛДНР" не мають жодних перспектив у системі врегулювання ситуації на Донбасі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6157
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27.05.2020 17:27 Відповісти
Поэтому они и не хотят в Украину, а силой не вернуть.
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27.05.2020 18:17 Відповісти
Это ж сколько расходов древесины! Может использовать шахтные пустоты?
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27.05.2020 19:47 Відповісти
Тут иди знай. Процесс выдачи паспортов пошёл сильно. Официально вроде 200 тыс получили. Два есть варианта. Всем кто получил---автоматом рубить гражданство Украины. Это остановит скорее всего многих, на время. Или пусть так и идёт. Но как только получат много, проведут между такими референдум под подпись и Дума удумает про протекторат какой нибудь. Кстати уже и заявили в РФ. Пробный камень кинули. Но выбирать нам здесь. Оба варианта хороши по своему. Один кардинальный---отрубить, забыть навеки. Другой подороже и по деньгам тоже. Но с таким руководством страны в такие игры нам не сыграть на победу.
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27.05.2020 17:40 Відповісти
Как для меня самое печальное, что те учителя даунбаса, которые учили детей патриотизму к "родной стране днр", принимали в "захарята" (а теперь в "пушилинята"? ); чиновники-коллаборанты "госадминистраций", принявшие присягу своим ублюдочным "родинам" "днр" и "лнр", после освобождения территорий получат амнистию, украинские пенсии, ну а самые наглые через европейские суды - компенсации за "вынужденный прогул", разрушенные войно (читай "украми") дома, "неиспользованные отпуск" и "нарушение прав человека", так как Украина "не защитила обитателей даунбаса от российской чумы". Подождите, то ли еще будет.
Не уверен, что бюджет Украины выдержит все эти финансовые требования, придется занимать $20-30 млрд у МВФ.
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27.05.2020 18:01 Відповісти
які. блін "ЛДНР"??? !! ОРДіЛО, а не якісь там лднр..
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27.05.2020 17:49 Відповісти
ДерьмоНасраноеРаиссией!
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27.05.2020 17:58 Відповісти
Правильно.
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27.05.2020 19:11 Відповісти
А что на это скажет товарищ Ермак? Кулеба у него спросился или через брата действовал?
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27.05.2020 19:46 Відповісти
Вот вот ,лучший кореш вислюка оманского дермак думает,совсем по другому.И вообще он ,что тебе говорить разрешил?
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28.05.2020 10:21 Відповісти
Та сказано вірно..... От тільки єрмаки обдурити і Кулебу пробують , і нас грішних.
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27.05.2020 21:57 Відповісти
 
 