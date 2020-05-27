"ЛДНР" не мають жодних перспектив у системі врегулювання ситуації на Донбасі, - Кулеба. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що так званій "владі" "ЛДНР" немає місця у врегулюванні ситуації на Донбасі.

Про це глава МЗС заявив в ефірі телеканалу "ATR", передає Цензор.НЕТ.

"Ми з ними (так званими "ЛДНР". - Ред.) не будемо вести розмови, відповідно вони не мають жодних перспектив в системі врегулювання Донбасу. Якщо буде безпека, якщо буде виведення військ, відновлений контроль кордону, то власне де в цій картинці окупаційні адміністрації. Відповідь - ніде", - зазначив Кулеба.

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