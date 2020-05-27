Два російські винищувачі влаштували провокацію літаку ВМС США над Середземним морем. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Два російські винищувачі Су-35 небезпечно перехопили патрульно-розвідувальний літак P-8A Шостого флоту Військово-морських сил США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Інцидент стався 26 травня над Середземним морем. Російські винищувачі впродовж 65 хвилин летіли на близькій відстані по обидва крила від американського літака, обмежуючи можливість P-8A маневрувати.







У пресслужбі американського флоту наголосили, що російські пілоти поводились непрофесійно і порушили міжнародні стандарти безпеки польотів. Зазначається, що під загрозою були всі літаки, а такі інциденти підвищують ризик зіткнень у повітрі.

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