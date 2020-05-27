Два російські винищувачі влаштували провокацію літаку ВМС США над Середземним морем. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Два російські винищувачі Су-35 небезпечно перехопили патрульно-розвідувальний літак P-8A Шостого флоту Військово-морських сил США.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Інцидент стався 26 травня над Середземним морем. Російські винищувачі впродовж 65 хвилин летіли на близькій відстані по обидва крила від американського літака, обмежуючи можливість P-8A маневрувати.
У пресслужбі американського флоту наголосили, що російські пілоти поводились непрофесійно і порушили міжнародні стандарти безпеки польотів. Зазначається, що під загрозою були всі літаки, а такі інциденти підвищують ризик зіткнень у повітрі.
Топ коментарі
+76 Лидия Севастьянова
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+73 Павло ШОвте
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+71 Temprary FD
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Не потянет рашка) че вы там курите))
Мої герої - Віктор Беленко, Адольф Толкачов, Александр Огородник, Олег Гордієвський та інші, які протистояли режиму перш за все з ідейних міркувань.
Не відповідай, твої "рефлекси" мені нецікаві. Заспамлю.
СРСР типа "развалился", на его месте теперь Раша с точно такой же ненавистью к соседям и точно так же воюющая со всеми до кого может дотянуться. И так уже лет 600. Тот народец который там живет - исключительно злобное тупое стадо, перемена названия и государственного устроя ничего не меняет.
"В стойло" Рашу ставили много раз, за 600 лет, только потом все начиналось по новой. Украине жить с этим пьяным тупым и злобным соседом ВСЕГДА, никуда он не денется. Название может поменяется после "распада", и все.
Здається тут все зрозуміло. Чи варто американцям ризикувати всесвітньою катастрофою заради якоїсь України? Відповідь дуже проста - не варто. Але тут є одне "але". Чи варто затуляти очі на вимоги божевльного, якщо він хоче задовольнити якесь своє усталене, маніакальне бажання? Наприклад оволодіти сусідкою? Заради того, щоб цей маньяк не підпалив весь дім? Може краще віддати йому цю його сусідку і жити далі у мирі і злагоді?
Ось тут і є вибір. Ось тут і є питання.