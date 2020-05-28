За добу на COVID-19 захворіли 32 дитини і 104 медпрацівники, загалом 1 627 дітей і 4 345 медиків, - Степанов. ВIДЕО

За минулу добу провели 10 298 тестів на коронавірус методом ПЛР.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли ( на коронавірусну хворобу. - Ред.) 477 осіб, з них 32 дитини та 104 медпрацівники. Було госпіталізовано 141 особу. Зафіксовано 11 летальних випадків. Одужали 444 людини. Всього з початку пандемії захворіло 22 382 особи, з них 1 627 дітей та 4 345 медпрацівників. За минулу добу провели 10 298 досліджень методом ПЛР", - розповів Степанов.

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