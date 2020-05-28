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За добу на COVID-19 захворіли 32 дитини і 104 медпрацівники, загалом 1 627 дітей і 4 345 медиків, - Степанов. ВIДЕО

За минулу добу провели 10 298 тестів на коронавірус методом ПЛР.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли ( на коронавірусну хворобу. - Ред.) 477 осіб, з них 32 дитини та 104 медпрацівники. Було госпіталізовано 141 особу. Зафіксовано 11 летальних випадків. Одужали 444 людини. Всього з початку пандемії захворіло 22 382 особи, з них 1 627 дітей та 4 345 медпрацівників. За минулу добу провели 10 298 досліджень методом ПЛР", - розповів Степанов.

Також читайте: На ранок 28 травня зафіксовано 477 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 382, ​​летальних - 669, одужали 8 439 осіб

Автор: 

діти (5064) карантин (18172) МОЗ (5393) статистика (2247) лікарі (1287) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Швидкого одужання
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28.05.2020 09:56
+1
помолюсь за них, Осіріс допоможе, на відміну від Кетцалькоатля, чи в шо там вірять ..... "віруючі"
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28.05.2020 09:57
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Швидкого одужання
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28.05.2020 09:56 Відповісти
помолюсь за них, Осіріс допоможе, на відміну від Кетцалькоатля, чи в шо там вірять ..... "віруючі"
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28.05.2020 09:57 Відповісти
"За минувшие сутки заболели (коронавирусной болезнью. - Ред.) 477 человек, из них 32 ребенка и 104 медработника Источник: https://censor.net/n3198484\\\\\\\\\\\\\\\\\

Стебанов, в норм. стране ты бы был уже..... отстранен, а в ненормальной - на бутылке был
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28.05.2020 10:00 Відповісти
Скільки медиків ще залишилось в Україні?
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28.05.2020 10:02 Відповісти
Тобто медики могли ще кілька тисяч заразити, чи не так? Ну все по плану, потихеньку більшість перехворіє і якщо імунітет буде справлятися від нових заражень, то буде час на стратегію, хоча знову ж порогу епідемічного нема, лише паніка.
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28.05.2020 10:11 Відповісти
За добу на COVID-19 захворіли 32 дитини і 104 медпрацівники, загалом 1 627 дітей і 4 345 медиків, - Степанов - Цензор.НЕТ 4848

За добу на COVID-19 захворіли 32 дитини і 104 медпрацівники, загалом 1 627 дітей і 4 345 медиків, - Степанов - Цензор.НЕТ 8049
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28.05.2020 10:27 Відповісти
Снова манипулирования цифрами и понятиями. В предыдущем сообщении говорится, что количество активных больных увеличилось на 22 человека. Т.е. симптомы только у 22, у остальных просто положительные тесты.
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28.05.2020 13:29 Відповісти
 
 