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За добу на COVID-19 захворіли 32 дитини і 104 медпрацівники, загалом 1 627 дітей і 4 345 медиків, - Степанов. ВIДЕО
За минулу добу провели 10 298 тестів на коронавірус методом ПЛР.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли ( на коронавірусну хворобу. - Ред.) 477 осіб, з них 32 дитини та 104 медпрацівники. Було госпіталізовано 141 особу. Зафіксовано 11 летальних випадків. Одужали 444 людини. Всього з початку пандемії захворіло 22 382 особи, з них 1 627 дітей та 4 345 медпрацівників. За минулу добу провели 10 298 досліджень методом ПЛР", - розповів Степанов.
Топ коментарі
+1 Чайка Київ
показати весь коментар28.05.2020 09:56
+1 Борис Козлов #446474
показати весь коментар28.05.2020 09:57
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Стебанов, в норм. стране ты бы был уже..... отстранен, а в ненормальной - на бутылке был