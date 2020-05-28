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За добу в Києві 54 випадки COVID-19, серед захворілих 11 медиків, одужали 64 особи, - Кличко. ВIДЕО

54 мешканці Києва захворіли на коронавірус за минулу добу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Кількість мешканців Києва, у яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 54 особи, 11 з них - медики. На сьогодні в столиці 2793 підтверджені випадки COVID-19", - розповів мер.

Серед захворілих 30 жінок віком від 21 до 78 років і дві дівчинки - 11-річна і однорічна. А також - 17 чоловіків від 18 до 76 років і п'ять хлопчиків - від 2 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Другий день у нас позитивна динаміка у співвідношенні тих, хто вилікувався, і хто захворів - коли за добу одужує більше людей, ніж кількість тих, у кого підтвердили коронавірус. Так, за минулу добу в столиці одужали 64 особи. Загалом коронавірус перемогли 506 мешканців міста", - підкреслив Кличко.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19457) Кличко Віталій (3512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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"заболевшие медики - это как "коррумпированные прокуроры.
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28.05.2020 12:08 Відповісти
Поясните, а то не совсем понятен Ваш этот "как".
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28.05.2020 12:10 Відповісти
ИМХО
по каждому заболевшему медику должно быть расследование.
И результатом такого расследования может быть только ОДНО из ДВУХ:
а) или медика в достаточной мере не снабдили защитными средствами
б) или медик - не умел / не хотел соблюдать меры безопасности, защиты и дезинфекции
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28.05.2020 12:09 Відповісти
Это-то - да, но не было слышно, чтобы, когда передавали помощь в поликлиники и больницы, кто-то сказал: Не надо, мы всем обеспечены...
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28.05.2020 12:12 Відповісти
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28.05.2020 12:36 Відповісти
 
 