За добу в Києві 54 випадки COVID-19, серед захворілих 11 медиків, одужали 64 особи, - Кличко. ВIДЕО

54 мешканці Києва захворіли на коронавірус за минулу добу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Кількість мешканців Києва, у яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 54 особи, 11 з них - медики. На сьогодні в столиці 2793 підтверджені випадки COVID-19", - розповів мер.

Серед захворілих 30 жінок віком від 21 до 78 років і дві дівчинки - 11-річна і однорічна. А також - 17 чоловіків від 18 до 76 років і п'ять хлопчиків - від 2 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Другий день у нас позитивна динаміка у співвідношенні тих, хто вилікувався, і хто захворів - коли за добу одужує більше людей, ніж кількість тих, у кого підтвердили коронавірус. Так, за минулу добу в столиці одужали 64 особи. Загалом коронавірус перемогли 506 мешканців міста", - підкреслив Кличко.

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