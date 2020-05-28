Активісти пікетували МВС на підтримку поета Хаєцького, обвинуваченого у справі про пожежу в одеському коледжі: "Досить саджати невинних". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Активісти пікетували будівлю Міністерства внутрішніх справ з вимогою звільнити з СІЗО та припинити кримінальне переслідування поета Андрія Хаєцького, обвинуваченого в причетності до пожежі в одеському інституті.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Мітингувальники палили фаєри, скандували "Свободу Андрію Хаєцькому", а також тримали плакати з написами: "Свободу Андрію Хаєцькому", "Поезія - не злочин", "Досить! Саджати невинних" тощо.
Активісти озвучили свої вимоги в мікрофон, а також зачитали вірші Хаєцького.
"Це акція солідарності з нашими друзями в Одесі. Ми зібралися для того, щоб підтримати поета, волонтера, активіста Андрія Хаєцького", - заявили учасники мітингу.
За їхніми словами, на момент пожежі Хаєцький не обіймав жодної посади в коледжі - за два тижні до цього передав всі справи наступнику.
"Він абсолютно не причетний до тих звинувачень, які зараз є", - стверджують активісти.
"Ніяких доказів у слідства про його причетність немає. Навпаки, є прямі докази непричетності Андрія. А проте, Андрій перебуває в СІЗО. З п'ятниці його взяли під варту. Андрій має серйозне захворювання серця, і перебування в СІЗО може призвести до критичних наслідків. Андрій єдиний, до кого суд застосував такий жорсткий запобіжний захід. Колишній керівник ДСНС в Одеській області Федорчак та директор коледжу - не в СІЗО", - заявили організатори акції.
Хаєцький є інвалідом III групи, у нього штучний клапан у серці. Зараз він перебуває в медичній частині слідчого ізолятора.
Нагадаємо, 4 грудня 2019 року в Одесі сталася пожежа в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. У результаті загинуло 16 осіб, ще понад 30 зазнали поранень.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Ответственныйм на тот момент был совершенно другой человек, которому перед увольнением Андре передал дела.
Без лжи не можете расследовать дела?
"Благодаря тому, что он передавал дела Соловей (Светлана Соловей - заведующая отделением гостинично-ресторанного и туристического бизнеса - ред.), на руках осталась его должностное, где указано, что он не отвечает за пожарную безопасность, но указано, что он должен организовать процесс обучения ответственных лиц. Ответственными за пожарную безопасность в колледже были Коваль А.П., а здания на Троицкой - Фомич Т.Г., об этом свидетельствует документ об оплате за их обучение в сентябре 2019 года", - пишет Ротари.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3858269597578922&set=a.454797754592807&type=3&theater# https://www.facebook.com/puzikvaleriy/posts/3858269670912248 26 мая ·
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Знайомтесь, це поет Андрій Хаєцький і він в СІЗО. 2 місяці без права застави. Його роблять крайнім в пожежі на Троїцькій (Одеса). Тоді загинуло 16 людей.
Все головне написала Лена Ротарі:
Правда всегда слабая, а за справедливость тебе назовут цену. К сожалению, мы живем в стране, где не работают законы. Если у тебя есть все доказательства невиновности, но нет денег, то из тебя сделают виновного. Потому что при расследовании громкого дела кому-то нужно любой ценой удержаться в кресле и отрапортовать об удачном раскрытии.
Так случилось и с трагедией в Одесском колледже экономики и права. Директору и завхозу (ответственной за пожарную безопасность) предъявили обвинение в халатности. ХАЛАТНОСТЬ, понимаете?
Заведующей отделением, в кабинете которой, по мнению следствия, началось возгорание, - нарушение правил пожарной безопасности. Такую же статью дали и бывшему заместителю директора, его единственного отправили в СИЗО. При этом пресс-служба Прокуратуры Одесской области дала заведомо неправдивую информацию.
Итак, 4 ноября, он предупредил руководство колледжа, что увольняется по состоянию здоровья. Все, кто знаком с Андреем давно, знают, что у него была операция на сердце. Он по закону отрабатывает две недели, и 18.11 вышел приказ о его увольнении.
Благодаря тому, что он передавал дела Соловей, на руках осталась его посадова, где указано, что он не являлся ответственным за пожарную безопасность, но указано, что он должен был организовать процесс обучения ответственных лиц. Ответственными за пожарную безопасность в колледже были Коваль О. П и здания на Троицкой - Фомич Т. Г., о чем свидетельствуют транзакции оплаты за их обучение. Последнее было в сентябре 2019 года. Кстати, на заседании судья под аудиозапись сказал: он в курсе, что ответственным за пожарную безопасность на Троицкой является Фомич Т. Г.
В материалах дела Коваля, как ответственного, назвали все преподаватели. Как вы думаете, Коваля хоть как-то привлекли? Нет, конечно. Отсутствует в деле и пожарный инспектор, который в 2017 году дал директору заключение о том, что здание отвечает нормам противопожарной безопасности. Именно эти документы изъяли в ГСЧС в декабре 2019-го, а пожарный инспектор до сих пор работает и по такому же принципу проверяет Политех. Эти материалы дела есть в заводском суде, который рассматривает дело Федорчака. Как вы думаете прокуратура их изъяла? Нет.
И да, распорядителем средств в колледже была только директор. Только она могла решать вопросы по приобретению того или иного. С ее стороны действительно было письмо в Министерство образования по поводу закупки противопожарной системы и ремонта в здании. Это было в 2017 году, и тогда министерство спустило это на ОГА, а облгосадминистрация ответила, что не является балансодержателем здания колледжа.
Дальше - по якобы розыску. Эту информацию очень легко проверить на сайте, который обновляется ежедневно и хранит все данные. Попробуйте здесь найти Хаецкого Андрея Ивановича. https://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/ Его просто не могли ввести в розыск, потому что все это время Андрей официально работал, и не просто официально, а в госструктуре. Об этом знали все друзья и справка с места работы, и характеристика есть. Проверить это было совсем нетрудно, но этого никто не делал, потому что они просто не знали, за какие уши можно его притянуть к этому делу.
Я могу лишь предполагать, что первые фигуранты дела, учитывая связи некоторых, смогли просто «решить вопрос» и нужно было срочно найти того, на кого повесят. Как видим стрелочника нашли и на него все повесили.
4 декабря 2019 года в Одессе была самая страшная трагедия. Нам всем хотелось понять, кто же виноват в этом. Только наказание ради наказания - это такое же преступление, но в нашей стране законы не работают.
Ниже скрины с транзакций по оплате за обучение по пожарной безопасности. Так вот эти документы правоохранители тоже не смогли найти хотя они в открытом доступе.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10220761517735233&id=1456174872
- с https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%A5%D0%B0%D1%94%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9/100000896427593 Андрій Хаєцький .