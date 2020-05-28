Активісти пікетували МВС на підтримку поета Хаєцького, обвинуваченого у справі про пожежу в одеському коледжі: "Досить саджати невинних". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти пікетували будівлю Міністерства внутрішніх справ з вимогою звільнити з СІЗО та припинити кримінальне переслідування поета Андрія Хаєцького, обвинуваченого в причетності до пожежі в одеському інституті.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Мітингувальники палили фаєри, скандували "Свободу Андрію Хаєцькому", а також тримали плакати з написами: "Свободу Андрію Хаєцькому", "Поезія - не злочин", "Досить! Саджати невинних" тощо.

Активісти озвучили свої вимоги в мікрофон, а також зачитали вірші Хаєцького.

"Це акція солідарності з нашими друзями в Одесі. Ми зібралися для того, щоб підтримати поета, волонтера, активіста Андрія Хаєцького", - заявили учасники мітингу.

За їхніми словами, на момент пожежі Хаєцький не обіймав жодної посади в коледжі - за два тижні до цього передав всі справи наступнику.

"Він абсолютно не причетний до тих звинувачень, які зараз є", - стверджують активісти.

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"Ніяких доказів у слідства про його причетність немає. Навпаки, є прямі докази непричетності Андрія. А проте, Андрій перебуває в СІЗО. З п'ятниці його взяли під варту. Андрій має серйозне захворювання серця, і перебування в СІЗО може призвести до критичних наслідків. Андрій єдиний, до кого суд застосував такий жорсткий запобіжний захід. Колишній керівник ДСНС в Одеській області Федорчак та директор коледжу - не в СІЗО", - заявили організатори акції.

Хаєцький є інвалідом III групи, у нього штучний клапан у серці. Зараз він перебуває в медичній частині слідчого ізолятора.

Нагадаємо, 4 грудня 2019 року в Одесі сталася пожежа в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. У результаті загинуло 16 осіб, ще понад 30 зазнали поранень.

























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ