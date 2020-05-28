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Новини Відео Убивство Шеремета
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Поліція змінила маршрут підозрюваних у справі Шеремета, щоб "вписати" у свою версію, - ЗМІ. ВIДЕО

Слідчі національної поліції, які розслідують убивство Павла Шеремета, змінили маршрут чоловіка та жінки, які підкладали вибухівку під автомобіль журналіста, щоб версія поліції видавалася переконливою.

Про це "Слідство.Інфо" дізналося з тексту офіційної підозри, яку минулого тижня отримали троє підозрюваних у вбивстві - Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь, передає Цензор.НЕТ.

"Після цього Кузьменко та Антоненко залишили місце паркування автомобіля Шеремета П.Г. (…) в подальшому через двори повернулися на вул. О. Гончара, де через провулок Чеховський звернули в квартал між вулицями Бульварно-Кудрявська і Гончара", - йдеться у підозрі.

Журналісти продемонстрували відео з камер спостереження, які підтверджують, що маршрут підозрюваних не відповідає описаному у документі: вони пішли далі.

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На думку журналістів, поліція "скоротила" маршрут для того, щоб версія, що чоловік і жінка, які підкладали вибухівку під машину Павла Шеремета в ніч перед убивством, повернулися у будинок на вул Гончара, 28Б. Саме там, за версією поліції, на той час мешкав музикант і підозрюваний у вбивстві Андрій Антоненко. Хоча сам він каже, що мешкав у іншому місці.

Поліція змінила маршрут підозрюваних у справі Шеремета, щоб вписати у свою версію, - ЗМІ 01

Будинок 28Б на вулиці Гончара

Згідно з раніше оприлюдненими і поліцією, й журналістами даними, у ніч з 19 на 20 липня 2016 року чоловік та жінка вийшли з арки на вулиці Гончара у Києві, пройшли дворами до авто журналіста Шеремета, куди жінка прикріпила вибухівку. Відповідно до відео з камер спостереження, вони залишили місце злочину прилеглими вулицями.

У фільмі "Вбивство Павла" журналісти оприлюднили відео з камер спостереження, яке раніше на показувала поліція. З нього, зокрема, видно, що востаннє пара з’являється на відео на алеї на вулиці Бульварно-Кудрявській, а далі зникає.

Поліція змінила маршрут підозрюваних у справі Шеремета, щоб вписати у свою версію, - ЗМІ 02
Поліція змінила маршрут підозрюваних у справі Шеремета, щоб вписати у свою версію, - ЗМІ 03

Під час брифінгу у грудні, коли міністр Арсен Аваков оголосив про нові затримання в справі Шеремета, було оприлюднено саме той маршрут, який показували журналісти у своєму фільмі-розслідуванні: востаннє пара з’являється на вулиці Бульварно-Кудрявській.

Поліція змінила маршрут підозрюваних у справі Шеремета, щоб вписати у свою версію, - ЗМІ 04

"Треба зазначити, що квартал, у якому сталося вбивство, - старої забудови й багато вулиць та дворів прохідні наскрізь. Однак ані журналісти, ані поліція раніше не демонстрували відео, яке підтверджувало б, що підозрювані "через двори повернулися на вул. О. Гончара", як зазначено в тексті підозри", - зазначає видання.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

Автор: 

Антоненко Андрій (252) Кузьменко Юлія (165) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+48
Полиция изменила маршрут подозреваемых по делу Шеремета, чтобы "вписать" в свою версию, - СМИ - Цензор.НЕТ 5328
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28.05.2020 13:54
+42
А скільки ми сміялись або обурювались з дурості кацапського "Слєдствєнного комітєта", який шив справи Яценюку, Сєнцову...
Свої такі є, брати по розуму цапів.
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28.05.2020 13:58
+41
Зебилы, вы хоть чуть-чуть понимаете, что эти ваши потуги ещё сильнее обваливают рейтинг вашего недоделанного "воШЬдя"?
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28.05.2020 13:54
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підробка доказів-це кримінальна стаття щодо слідчих...

Але якщо журналісти не погодились свідчити на стороні захисту ,КОТРий ПОВИННен СКОРИСТАТИСЬ ЦИМ ФАКТОМ,а просто "розказали історію",то і справи немає.
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28.05.2020 14:24 Відповісти
Якщо хтось бував у цій місцині одразу зрозуміє, що за цим, новим маршрутом пройти неможливо так як там ведеться будівництво ЖК Ярославів град і проходу просто немає!
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28.05.2020 15:13 Відповісти
Усю ******* "еліту" запакувати на довічне з чинною правоохоронною практикою!...
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28.05.2020 15:32 Відповісти
Полный идиотизм Но мне с самого начала , было не понятно, три человека обвиняються в убийстве , Аваков а где мотив , с )(ера ли им убивать Шеремета обидно , что потом вся Украина будет платить им компенсацию за произвол правовой системы, по решению ЕСПЧ А судьи и прокуроры выйдут со службы с шикарными пенсиями Дебилизм как он есть
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28.05.2020 15:38 Відповісти
Через корупційні та помилкові рішення держслужбовців Україна несе колосальні збитки.В ЄСПЧ зараз на розгляді понад 20 тис.справ ,а Мін'юст навіть незнає цифри скільки у нас взагалі невиконаних рішень в реєстрі чи 150 чи 200 тисяч.Також лишається незрозумілим, яку суму заборгувала Україна. Відомо лише, що йдеться про вкрай високу заборгованість.
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29.05.2020 11:00 Відповісти
http://argumentua.com/stati/veroyatnyi-ubiitsa-pavla-sheremeta-i-agent-fsb-priblizhen-k-avakovu-i-druzhit-s-synom-ministra Вероятный убийца Павла Шеремета и агент ФСБ приближен к Авакову и дружит с сыном министра

Багато тексту, але дуже цікава інформація.
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28.05.2020 16:03 Відповісти
https://censor.net/user/334810 А то вы не знаете , за наш счет ., всех Украинцев , и за счет зебилов тоже У меня, когда товарищ в ЕСПЧ выиграл дело , платило государство
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28.05.2020 16:07 Відповісти
так і є, а мали б у свою чергу стягнути і тих хто допустив порушення, тоді б такого не було.
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30.05.2020 10:01 Відповісти
А я думаю что новая ментовская "версия"-это просто затягивание времени,для того что бы сломить или купить некоторых фигурантов дела!!!Ведь читал что регулярно подсылаются к женщинам люди,которые предлагают им (за огромные деньги и условный срок) оговорить Антоненко!!!
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28.05.2020 16:09 Відповісти
Что тут говорить... В стране есть два преступника - Зезедент и минстр Сабаков. Им надо посадить хоть кого-то, показав,что переступление раскрыто. Поэтому суды все эти аргументы просто НЕ УСЛЫШАТ!!!
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28.05.2020 16:19 Відповісти
Чи ба не Кагалика запросили слідчих?
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28.05.2020 19:37 Відповісти
Не вижу разницы. Журналисты дополнили последний участок маршрута до ул. Бульварно-Кудрявской. Легко видеть, что оттуда так же можно пройти дворами к дому по О. Гончара 28б. При этом журналисты полностью подтвердили весь маршрут преступников по версии полиции.
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28.05.2020 20:13 Відповісти
Ця справа буде вироком правоохоронній системі, незалежно від того яке по ній буде приняте рішення.
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28.05.2020 20:34 Відповісти
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