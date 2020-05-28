Поліція змінила маршрут підозрюваних у справі Шеремета, щоб "вписати" у свою версію, - ЗМІ. ВIДЕО

Слідчі національної поліції, які розслідують убивство Павла Шеремета, змінили маршрут чоловіка та жінки, які підкладали вибухівку під автомобіль журналіста, щоб версія поліції видавалася переконливою.

Про це "Слідство.Інфо" дізналося з тексту офіційної підозри, яку минулого тижня отримали троє підозрюваних у вбивстві - Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь, передає Цензор.НЕТ.

"Після цього Кузьменко та Антоненко залишили місце паркування автомобіля Шеремета П.Г. (…) в подальшому через двори повернулися на вул. О. Гончара, де через провулок Чеховський звернули в квартал між вулицями Бульварно-Кудрявська і Гончара", - йдеться у підозрі.

Журналісти продемонстрували відео з камер спостереження, які підтверджують, що маршрут підозрюваних не відповідає описаному у документі: вони пішли далі.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Адвоката Антоненка ознайомили з матеріалами справи в багажнику автомобіля біля ізолятора, захист вимагає від прокуратури належних умов. ФОТО+ДОКУМЕНТ

На думку журналістів, поліція "скоротила" маршрут для того, щоб версія, що чоловік і жінка, які підкладали вибухівку під машину Павла Шеремета в ніч перед убивством, повернулися у будинок на вул Гончара, 28Б. Саме там, за версією поліції, на той час мешкав музикант і підозрюваний у вбивстві Андрій Антоненко. Хоча сам він каже, що мешкав у іншому місці.

Будинок 28Б на вулиці Гончара

Згідно з раніше оприлюдненими і поліцією, й журналістами даними, у ніч з 19 на 20 липня 2016 року чоловік та жінка вийшли з арки на вулиці Гончара у Києві, пройшли дворами до авто журналіста Шеремета, куди жінка прикріпила вибухівку. Відповідно до відео з камер спостереження, вони залишили місце злочину прилеглими вулицями.

У фільмі "Вбивство Павла" журналісти оприлюднили відео з камер спостереження, яке раніше на показувала поліція. З нього, зокрема, видно, що востаннє пара з’являється на відео на алеї на вулиці Бульварно-Кудрявській, а далі зникає.





Під час брифінгу у грудні, коли міністр Арсен Аваков оголосив про нові затримання в справі Шеремета, було оприлюднено саме той маршрут, який показували журналісти у своєму фільмі-розслідуванні: востаннє пара з’являється на вулиці Бульварно-Кудрявській.

"Треба зазначити, що квартал, у якому сталося вбивство, - старої забудови й багато вулиць та дворів прохідні наскрізь. Однак ані журналісти, ані поліція раніше не демонстрували відео, яке підтверджувало б, що підозрювані "через двори повернулися на вул. О. Гончара", як зазначено в тексті підозри", - зазначає видання.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.