Організаторку незаконного "референдуму ЛНР" засудили до 5 років умовно. ВIДЕО
Мешканку Станично-Луганського району Луганської області засудили до 5 років в'язниці з випробувальним терміном за організацію "референдуму" луганських терористів.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
Було встановлено, що мешканка Станично-Луганського району Луганської області була організатором т. зв. "Референдуму про державну самостійність Луганської Народної Республіки". Жінка виконувала функції "члена виборчої комісії" на "референдумі", зокрема здійснювала облік осіб, які брали участь у голосуванні, видавала бюлетені, а також слідкувала за процесом голосування.
26 травня 2020 року суд визнав дану особу винною у вчинені кримінального правопорушення за ст. 110 КК України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України". Враховуючи щиросердне каяття та активне сприяння розкриттю злочину суд призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном.
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Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины,наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
ЭТИМ -"чемодан-вокзал", у них и паспорт РФ есть.
Тут комментаторы в других темах угрожают всех жителей физически уничтожить, а по факту реальным коллаборационистам дают условный срок.
Воно курво шмалена агітувала за лугандонію а після поразки по суті радянського реваншу пересрала що прийдуть бендєравци, і буде, мать її так, репрессії.
И можно будет ей представлять даже высшую власть как сбежавший в проклятую паРашу ЗЕК - Иуда. Или стать народным депутатам ЗРады в помощь продажным ЗЕбилам - капитулянтам, и помогать им кремлёвским выродкам уничтожать капитуляцией Украину.
Такие дела о госизмене надо рассматривать не обычным судом, и не по месту проживания "лица".