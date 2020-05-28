Організаторку незаконного "референдуму ЛНР" засудили до 5 років умовно. ВIДЕО

Мешканку Станично-Луганського району Луганської області засудили до 5 років в'язниці з випробувальним терміном за організацію "референдуму" луганських терористів.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Було встановлено, що мешканка Станично-Луганського району Луганської області була організатором т. зв. "Референдуму про державну самостійність Луганської Народної Республіки". Жінка виконувала функції "члена виборчої комісії" на "референдумі", зокрема здійснювала облік осіб, які брали участь у голосуванні, видавала бюлетені, а також слідкувала за процесом голосування.

26 травня 2020 року суд визнав дану особу винною у вчинені кримінального правопорушення за ст. 110 КК України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України". Враховуючи щиросердне каяття та активне сприяння розкриттю злочину суд призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном.

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