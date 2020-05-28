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Організаторку незаконного "референдуму ЛНР" засудили до 5 років умовно. ВIДЕО

Мешканку Станично-Луганського району Луганської області засудили до 5 років в'язниці з випробувальним терміном за організацію "референдуму" луганських терористів.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Було встановлено, що мешканка Станично-Луганського району Луганської області була організатором т. зв. "Референдуму про державну самостійність Луганської Народної Республіки". Жінка виконувала функції "члена виборчої комісії" на "референдумі", зокрема здійснювала облік осіб, які брали участь у голосуванні, видавала бюлетені, а також слідкувала за процесом голосування.

26 травня 2020 року суд визнав дану особу винною у вчинені кримінального правопорушення за ст. 110 КК України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України". Враховуючи щиросердне каяття та активне сприяння розкриттю злочину суд призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном.

Також читайте: Два депутати сільради на Донеччині підозрюються в проведенні псевдореферендуму "ДНР", - СБУ

Автор: 

вирок (1069) референдум (627) Донбас (22355)


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Топ коментарі
+15
это статья 111. гос измена!
Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины,наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
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28.05.2020 15:45
+12
Бо зевлада оберігає сепарів.
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28.05.2020 15:41
+12
Жестко, однако. Я б сказал, даже жестоко.
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28.05.2020 15:51
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Бо зевлада оберігає сепарів.
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28.05.2020 15:41 Відповісти
Як там Штепа себе почуває? Нічого? Бо соєва влада оберігає сепарів!
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28.05.2020 15:54 Відповісти
Зараз при владі твої сепари!
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28.05.2020 16:19 Відповісти
Всё для неё хорошо . Две пенсии . 5 лет условно .
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28.05.2020 15:44 Відповісти
Ойопт, а єво то зашо? От нелюді, іспортілі чєловєку судьбінушку.
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28.05.2020 15:45 Відповісти
это статья 111. гос измена!
Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины,наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
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28.05.2020 15:45 Відповісти
К сожалению нам придется таких отпускать с условными сроками, а то и просто амнистировать. Никуда не деться, хотя я конечно за тюрягу...из-за таких пришлось крым покинуть. Но пока рашка в состоянии диктовать, нам приходится лавировать - никого же не убила, и даже не стреляла. А за то что дура в тюрьму не содять
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28.05.2020 18:55 Відповісти
В Австрії бабі виписали 14 років тільки за сепаратистські розмови . І всі згодні , ніяких протестів . Сьогодні одному дурневі суд виписав 6 років за те що рік служив в ОРДЛОСОС , а наступний рік воював в ЗСУ за Україну . Якби не служив в ЗСУ то обійшлося б умовним терміном . На Домбасі всі суди просєпарські .
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28.05.2020 19:12 Відповісти
Австрия может себе это позволить. В реальности мы не можем, нам приходится показывать что мы ждем этих людей назад, вместе с территорией. Нажаль.
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28.05.2020 19:23 Відповісти
ЭТИХ ждем? На фиг в Украине про-рашкинские дебилы? Зачем способствовать распространению опухоли?
ЭТИМ -"чемодан-вокзал", у них и паспорт РФ есть.
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28.05.2020 19:58 Відповісти
территория очень нужна назад.
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28.05.2020 20:35 Відповісти
Жестко, однако. Я б сказал, даже жестоко.
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28.05.2020 15:51 Відповісти
Судей расстрелять, ублюдков.
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28.05.2020 15:52 Відповісти
Согласєн. Такому чєловєку жизь іспортіть! Аяяй.
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28.05.2020 15:57 Відповісти
Ты не смог понять верно. Подумай ещё раз.
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28.05.2020 16:02 Відповісти
С - Сарказм! Думай. Тє
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28.05.2020 16:09 Відповісти
Если можете - извините.
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28.05.2020 16:11 Відповісти
Жестко, однако. Я б сказал, даже жестоко.
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28.05.2020 15:52 Відповісти
А чому в жопу не поцілували, цього "героя"!!! Чмошніки!!!
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28.05.2020 15:56 Відповісти
Бо "поцілунку" скоріш за все у прайсі не було. Хоча, за 100 американських гривень вони б поцілували.
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28.05.2020 15:59 Відповісти
Да уж. Вы на пути к успеху.

Тут комментаторы в других темах угрожают всех жителей физически уничтожить, а по факту реальным коллаборационистам дают условный срок.
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28.05.2020 16:19 Відповісти
А чо так мало дали?Можно было 25 лет условно.
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28.05.2020 16:22 Відповісти
"Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" - ПЯТЁРОЧКА "НА ПОТОМ"... И ничего страшного...
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28.05.2020 16:26 Відповісти
якщо в населеному пункті проводився так званий референдум, то можна сміливо заходити в школу та сільраду і саджати усіх кто був працівником у період до 14 року. Я пам'ятаю одну курву-вчилку яка влітку 2014 року працювала продавцем в одному із сіл Станично-Луганського р-ну. До того вона була якраз у комісії по цьому балагану. Після того як українські танки зайшли в Станицю(десь у серпні) ця курва все варнякала що почнеться 37-й рік, сталінські часи.
Воно курво шмалена агітувала за лугандонію а після поразки по суті радянського реваншу пересрала що прийдуть бендєравци, і буде, мать її так, репрессії.
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28.05.2020 16:41 Відповісти
Вот поэтому это дерьмо никогда у нас не прекратится.А вот посадили бы на пятнашку,как положено за измену-глядишь,другой сепар бы призадумался....
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28.05.2020 16:43 Відповісти
Во как жестоко это ей кремлёвской продажной с@чке даже придётся пару раз на месяц ходить отмечаться к ментовку к местным полу-сепаратистам копам ...А а если договорится то и без неё отметят... А по истечения испытательного срока с этой условно осуждённой бандитской особы , все ограничения с неё коллаборантки снимаются, судимость погашается.
И можно будет ей представлять даже высшую власть как сбежавший в проклятую паРашу ЗЕК - Иуда. Или стать народным депутатам ЗРады в помощь продажным ЗЕбилам - капитулянтам, и помогать им кремлёвским выродкам уничтожать капитуляцией Украину.
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28.05.2020 16:46 Відповісти
Теперь она станет популярным политиком, как некий агент ФСБ Шарий, который освещал этот самый "референдум", доказывая его легитимность.
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28.05.2020 17:06 Відповісти
Самий гуманий суд)) В іспанії сєпари получили по 12років , а в нас з таким терміном сєпар завтра може і другий референдум провести
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28.05.2020 17:46 Відповісти
Та за це треба 15 років мінімум давати. Українських патріотів і військових садять за надумані злочини на реальні строки, а посібників окупації на якісь умовно. Зеленський любить росіян і ненавидить українців і Україну.
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28.05.2020 17:52 Відповісти
По УК за це й мають давати від 10 до 15 і не умовного строку. Судді порушують закон.
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28.05.2020 18:26 Відповісти
Тоесть одна из мразей в результате действий которой тысячи погибших , сотни тысяч лишились своего крова , миллионам сломаны жизни , получила за все за это условный срок !
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28.05.2020 18:42 Відповісти
Як Корчинський вірно каже: "найменший в Україні злочин - це державна зрада". Зараз 5 років умовно, а колись - розстріл.
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28.05.2020 18:46 Відповісти
За такое должно быть пожизненое!
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28.05.2020 19:06 Відповісти
Блт...Як умовно? Та під час 2 СВ таких привселюдно вішали а тут 5 років умовно.
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28.05.2020 19:58 Відповісти
Судили судьи донбасские - их родственники тоже организовывали тот референдум и активно за него агитировали.Своих судить не будут.
Такие дела о госизмене надо рассматривать не обычным судом, и не по месту проживания "лица".
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28.05.2020 20:02 Відповісти
Навіть по 110й її дії призвели до загибелі людей а це 10-12 років. Таких суддів треба судити як співучасників злочину. І нема чого жаліти що баба-дура, агітувати і референдум організувати була не дура?
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29.05.2020 01:56 Відповісти
 
 