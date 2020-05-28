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Патрульний катер ВМС України "Старобільськ" здійснив артилерійські стрільби в морі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Патрульний катер ВМС України "Старобільськ" здійснив вихід у море з відпрацюванням навчально-бойових вправ, серед яких виконання артилерійських стрільб із головного калібру катера - автоматичної корабельної артилерійської системи М110.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

За легендою навчань екіпаж вів бій одиночного катера з кораблем умовного противника, здійснював прикриття висадки морського десанту і придушення нападу механізованого підрозділу ворога. У взаємодії з підрозділами морської авіації, екіпаж катера також відпрацював відбиття повітряного нападу противника і вправлявся у веденні вогню по повітряних мішенях.

Патрульний катер ВМС України Старобільськ здійснив артилерійські стрільби в морі 01
Патрульний катер ВМС України Старобільськ здійснив артилерійські стрільби в морі 02

Крім основних стрільб із артилерійської системи екіпаж провів низку навчань у самому катері. Зокрема, екіпаж катера відбивав умовну атаку ворожих водолазів і диверсантів, залучаючи до роботи швидкісний бортовий катер для оперативного виявлення і знешкодження умовного противника, провів боротьбу за живучість, а також відпрацював порятунок людини, яка зазнала аварії.

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Патрульний катер ВМС України Старобільськ здійснив артилерійські стрільби в морі 03

Патрульний катер ВМС України Старобільськ здійснив артилерійські стрільби в морі 04

Після закінчення навчально-бойових вправ українські моряки отримали завдання на супровід українського розвідувального корабля "Переяслав". Українські моряки виявили російські військові кораблі в районі окупованих газових родовищ - патрульний катер ФСБ РФ "Смарагд" і ракетний катер ЧФ РФ "Івановець", а також російський військовий літак, який кілька разів заходив на бойовий курс над українським катером.

Дивіться також: ВМС випробували новий артилерійський катер, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Патрульний катер ВМС України Старобільськ здійснив артилерійські стрільби в морі 05

Автор: 

ВМС (1382) корабель (1612) оборона (4779) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+5
Ну супротив кого можно выставить данное "военное" судно с одним пулеметом?!.. Пилять, и накуя тратить деньги на ненужную технику!?... хотя разве что браконьеров ловить... но как то дороговато получается)... пипец... конечно, стрелок тупо как на ладони для снайпера..... я х.з. но удивляют меня наши "конструкторы"...
https://censor.net/comments/locate/3198726/019214ea-86d4-720b-a8c9-e8587b99edbf
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28.05.2020 23:34
+5
Тобі назва "патрульний катер" про щось каже взагалі?
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28.05.2020 23:36
+5
концовка видео меня поразила наши дятлы предлогают помощь рашисткому военному кораблю.. это на 6 году войны против нас.. жесть.
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28.05.2020 23:41
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Ну супротив кого можно выставить данное "военное" судно с одним пулеметом?!.. Пилять, и накуя тратить деньги на ненужную технику!?... хотя разве что браконьеров ловить... но как то дороговато получается)... пипец... конечно, стрелок тупо как на ладони для снайпера..... я х.з. но удивляют меня наши "конструкторы"...
https://censor.net/comments/locate/3198726/019214ea-86d4-720b-a8c9-e8587b99edbf
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28.05.2020 23:34 Відповісти
Тобі назва "патрульний катер" про щось каже взагалі?
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28.05.2020 23:36 Відповісти
Да конечно! Патрульный катер ВМС Украины "Старобельск" провел артиллерийские стрельбы в море - Цензор.НЕТ 673Патрульный катер ВМС Украины "Старобельск" провел артиллерийские стрельбы в море - Цензор.НЕТ 8846
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28.05.2020 23:40 Відповісти
І що, там два кулемета? Яка принципова відмінність?
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28.05.2020 23:42 Відповісти
Пулемет там один, как вы видите, но на носу и корме уж точно не будет стоять стрелок))) разницу улавливаете!? Ладно судно подарили США (спасибо огромное) но уж то вооружение , нормальное, управляемое в автоматисеком режиме, могли же установить то!?
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28.05.2020 23:48 Відповісти
Зачем оно на пограничном катере?
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28.05.2020 23:54 Відповісти
так тогда вообще зачем пограничный катер!? для безопасности экипажа оно нужно!
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28.05.2020 23:57 Відповісти
Оружие пограничного катера скорее психологический момент воздействия на контрабандистов и браконьеров. Всерьёз стрелять из него вряд ли придётся. На американских тоже не ставят сложные автоматы.
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29.05.2020 00:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FsURMpvNIbE 2,41 минута! Не сложный автомат!.. ставят... но учения на видео, бой с кораблем!!!! вот я и спросил " супротив кого можно выставить данное судно, с таким вооружением, т.е против какого КОРАБЛЯ! против лодки или катера согласен.. но против корабля, это круто)
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29.05.2020 00:07 Відповісти
Ну якщо уважно придивитися, можна побачити на кулеметі упори під плечі. Так що стрілок стояти буде. Як доречи, й стоїть стрілок на даху.
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28.05.2020 23:54 Відповісти
не будет!https://www.youtube.com/watch?v=FsURMpvNIbE работа данного орудия на 2м 40сек!
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29.05.2020 00:03 Відповісти
Ну добре, не буде. Хоча видно упори під плечі. Але ж на даху стрілець стоїть. Доречи, в тому відео добре розповіли про роль патрульних катерів.
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29.05.2020 00:13 Відповісти
ну видать на всякий крайний случай))) упоры) а пулеметчик это уже ближний бой! хотя США могли бы и тут поставить автоматику)
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29.05.2020 00:26 Відповісти
а самое что меня удивляет, свои верфи стоят, а мы хлам , в принципе, собираем.. не такие уж это большие деньги (6 млн .дол. штука в США строительсто обходится) у нас должно быть по идее дешевле... было бы желание политиков это делать,а у них нет такого желания! им бы карманы набить.. недавно сомтрел о заводе порошенко что катера делает такого класса, так получается дороже чем купить в США и хуже в сотни раз... ну не козлина!?
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29.05.2020 00:29 Відповісти
ну есть же наши разработки.. блин 50 узлов скорость.. а прикольный беспилотник "тень"... а вообще этим должно заниматься именно государство,,, вернее властьимущие.. а они тупо штаны протирают..https://unikyachts.com/ru/category/portfolio/
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29.05.2020 00:41 Відповісти
Патрульний катер ВМС України "Старобільськ" здійснив артилерійські стрільби в морі - Цензор.НЕТ 5035Патрульний катер ВМС України "Старобільськ" здійснив артилерійські стрільби в морі - Цензор.НЕТ 8031

У них новый проект на сайте появился https://unikyachts.com/ru/skorostnoj-patrulnyj-kater-katran/ https://unikyachts.com/ru/skorostnoj-patrulnyj-kater-katran/ ПАТРУЛЬНЫЙ КАТЕР КАТРАН U53
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29.05.2020 10:15 Відповісти
Полудурок, это патрульный катер класса "Айленд" переданный на США. Это не пулемет а 25 мм автоматическая пушка.
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28.05.2020 23:48 Відповісти
Это американские конструкторы. Это Айленд подаренный нам США
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29.05.2020 04:38 Відповісти
Які снайпера у морі чоловіче на волнах ?
І це не кулемет, а малокаліберна гармата, ще й автоматична і скорострільна, прошиває броню кацапських катерів/кораблів і може розпиляти надвоє кацапський гелікоптер/літак. Цього мало?
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19.06.2020 21:08 Відповісти
А вы думаете что данный тип катеров ходит исключительно в открытом море? Дальность старой драгунова 1200 м, а если взять современное оружие то это два, три а то и все 5 км , так что снайпер легко сработает, да любой стрелок на соседнем катере, типа самали, снимет стрелка стоящего во весь рост , без брони! Данный вид орудия должно защищать так же стрелка, либо должно быть автоматизировано, что в 22 веке целесообразней (автоматизация) а боец должен быть в глубине судна, за метрами брони! или вы не согласны?
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19.06.2020 21:33 Відповісти
Спочатку треба знати дальність стрільби цієї автоматичної гармати, а потім казати. У разі виникненя конфлікту стрільба буде з безпечної відстанні від стрільця.

Ти про морських снайперів щось чув ? ))) Попитай у військових моряків що таке стріляти з рушниці з катеру ще й на ходу.
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19.06.2020 21:39 Відповісти
я же написал, что катер не ходит постоянно в открытом море, и с дистанции до 3 км, снайпер легко сработает с берега.... и по вашей логике , если на воде, то тогда и это орудие бесполезно)) качает же)) вы не задумывались тогда , там фото ниже, новых американсих судов, и почему там орудия управляются дистанционно!? Дурни вони?
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19.06.2020 21:50 Відповісти
Да уж автоматическая система))))) Вот бы говнокомандувача пострелять бы поставить!!!>]
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28.05.2020 23:38 Відповісти
концовка видео меня поразила наши дятлы предлогают помощь рашисткому военному кораблю.. это на 6 году войны против нас.. жесть.
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28.05.2020 23:41 Відповісти
В мозку деяких військовослужбовців досі сидить вірус під назвою "адіннарот", "братья". До них ще не дійшло, що на 6 році війни в кацапів не те, що можна стріляти; в них ТРЕБА стріляти. "Помощьніку", герою з відео, треба перед сном в казармі прокручувати відео тарана касабським військовим кораблем українського буксира в Керченській протоці, під радісне улюлюкання москало-виродка "Даві, даві єво, с#ка!!!".
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29.05.2020 00:26 Відповісти
Це не ДОПОМОГА, а прікол, питання про подальщі дії супротивника, розуміти треба, тупо стріляти у супротивника не можна, спочатку треба на це дозвіл штабу, а до цього треба бути в курсі що коїться у супротивника, тому і такі питання. Що за наїнвність.
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19.06.2020 21:13 Відповісти
Особенно посмеялся когда камни пардон, гранаты в воду бросал. Враг в ужасе. Главное близко не подплывать к захваченным окупантами нашим газовым вышкам, которые откачивают наш же газ
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29.05.2020 00:25 Відповісти
У цього катера під потаємним люком в палубі ховається пускова установка з 12-ма "Нептунами". Це небезпечна для ворогів військова хитрість: замаскувати морський носій для тактичних протикорбельних ракет під списане омериганське корито з кишеньковою гарматою на носі.
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29.05.2020 00:31 Відповісти
Так это стандартные меры ПДСС. Боевые пловцы ничем не отличаются от рыбы, в том плане, что их очень удобно глушить гранатой. У противодиверсионной вахты именно для этого подсумки с гранатами по уставу. Любой салабон в карауле знал, увидел рябь на воде, пузырьки воздуха или просто всплеск непонятный..... мечи гранату и будет тебе счастье в виде отпуска на родину, если всплывет тушка. А в особо стремных местах стоянки, так просто развлекались. Идет вдоль борта "матрас" или кто из летех борзых и мечит эти гранаты за борт. А какой ни будь "черпак" целый ящик этих гранат за ним тарабанит. Иногда и "дедушкам" позволялось так погулеванить. Особенно прикольно в отсеках ниже ватерлинии, если бухой "матрас" под борт метнул.
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29.05.2020 01:55 Відповісти
Чого ж - як що будеш у радіусі 20 метрів плавати під водою при спрацюванні гранати тобі поразриває слухові перетинки і може легені від тиску води. Бачив як рибу глушать?
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19.06.2020 21:15 Відповісти
В терминах и определениях ООН между Украиной и РФ-ей идет вооруженный конфликт с боевыми действиями, гибелью военнослужащих и мирного населения и аннексией территорий. Т.е. идет настоящая война. Вовремя войны, военнослужащие (команды) арт. катеров ВМФ Украины имеющие оружие и боеприпасы в нейтральных водах не выполнив боевой приказ, не оказав сопротивления и не уничтожив секретные документы сдались врагу в плен. Это нарушение присяги и воинское преступление. Эти военнослужащие - трусы, которые опозорили государство Украина.
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29.05.2020 01:40 Відповісти
28 травня 2020. Під час навчань українського патрульного катера "Старобільськ" і розвідувального корабля "Переяслав". Українські катера зустріли в морі два ворожих російські судна - патрульний катер ФСБ РФ "Смарагд" і ракетний катер Чорноморського флоту Росії "Івановець". Ці окупаційні кораблі проклятої паРаші охороняли район навколо захоплених російськими фашистами українських газових родовищ.
А ось коли наші моряки побачили задимлення на одному з російських окупаційних катерів, зв'язалися з ним і любезно поцікавилися, чи не потрібна їм допомога. У відповідь почули: "Все штатно - спасибі" і чекайте наступну окупацію ..
Так ще довго ми будемо звільняти свою рідну але тимчасово окуповану кремлівськими фашистами )(уйла суверенну українську землю Криму і Донбасу ... Видно разом з про-кремлівської продажної владою ЗЕбілів - капітулянтів повністю разлагаются і наші ЗСУ разом з ВМС України. Які скоро не зможуть не тільки звільняти але і захищати свою рідну Українську землю.
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29.05.2020 06:50 Відповісти
Братушки. Ізумруд цей в керченській протоці катери наші захоплював, чого ж не допомогти.
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29.05.2020 07:27 Відповісти
Дармоїди з порожніми головами з МінОборони показують "кіпучую дєятєльность".
В той час як флот США шмаляє з лазерної зброї, наш "лінкор" гатить зі столітнього пулємйота. ЧФ Росії всрпався зі страху.. (
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29.05.2020 07:31 Відповісти
 
 