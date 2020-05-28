Патрульний катер ВМС України "Старобільськ" здійснив артилерійські стрільби в морі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Патрульний катер ВМС України "Старобільськ" здійснив вихід у море з відпрацюванням навчально-бойових вправ, серед яких виконання артилерійських стрільб із головного калібру катера - автоматичної корабельної артилерійської системи М110.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

За легендою навчань екіпаж вів бій одиночного катера з кораблем умовного противника, здійснював прикриття висадки морського десанту і придушення нападу механізованого підрозділу ворога. У взаємодії з підрозділами морської авіації, екіпаж катера також відпрацював відбиття повітряного нападу противника і вправлявся у веденні вогню по повітряних мішенях.





Крім основних стрільб із артилерійської системи екіпаж провів низку навчань у самому катері. Зокрема, екіпаж катера відбивав умовну атаку ворожих водолазів і диверсантів, залучаючи до роботи швидкісний бортовий катер для оперативного виявлення і знешкодження умовного противника, провів боротьбу за живучість, а також відпрацював порятунок людини, яка зазнала аварії.

Читайте також: Нацгвардійці пройшли 15-тижневий навчальний курс за стандартами НАТО

Після закінчення навчально-бойових вправ українські моряки отримали завдання на супровід українського розвідувального корабля "Переяслав". Українські моряки виявили російські військові кораблі в районі окупованих газових родовищ - патрульний катер ФСБ РФ "Смарагд" і ракетний катер ЧФ РФ "Івановець", а також російський військовий літак, який кілька разів заходив на бойовий курс над українським катером.

Дивіться також: ВМС випробували новий артилерійський катер, - Міноборони. ФОТОрепортаж