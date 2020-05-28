Патрульний катер ВМС України "Старобільськ" здійснив артилерійські стрільби в морі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Патрульний катер ВМС України "Старобільськ" здійснив вихід у море з відпрацюванням навчально-бойових вправ, серед яких виконання артилерійських стрільб із головного калібру катера - автоматичної корабельної артилерійської системи М110.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
За легендою навчань екіпаж вів бій одиночного катера з кораблем умовного противника, здійснював прикриття висадки морського десанту і придушення нападу механізованого підрозділу ворога. У взаємодії з підрозділами морської авіації, екіпаж катера також відпрацював відбиття повітряного нападу противника і вправлявся у веденні вогню по повітряних мішенях.
Крім основних стрільб із артилерійської системи екіпаж провів низку навчань у самому катері. Зокрема, екіпаж катера відбивав умовну атаку ворожих водолазів і диверсантів, залучаючи до роботи швидкісний бортовий катер для оперативного виявлення і знешкодження умовного противника, провів боротьбу за живучість, а також відпрацював порятунок людини, яка зазнала аварії.
Після закінчення навчально-бойових вправ українські моряки отримали завдання на супровід українського розвідувального корабля "Переяслав". Українські моряки виявили російські військові кораблі в районі окупованих газових родовищ - патрульний катер ФСБ РФ "Смарагд" і ракетний катер ЧФ РФ "Івановець", а також російський військовий літак, який кілька разів заходив на бойовий курс над українським катером.
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У них новый проект на сайте появился https://unikyachts.com/ru/skorostnoj-patrulnyj-kater-katran/ https://unikyachts.com/ru/skorostnoj-patrulnyj-kater-katran/ ПАТРУЛЬНЫЙ КАТЕР КАТРАН U53
І це не кулемет, а малокаліберна гармата, ще й автоматична і скорострільна, прошиває броню кацапських катерів/кораблів і може розпиляти надвоє кацапський гелікоптер/літак. Цього мало?
Ти про морських снайперів щось чув ? ))) Попитай у військових моряків що таке стріляти з рушниці з катеру ще й на ходу.
А ось коли наші моряки побачили задимлення на одному з російських окупаційних катерів, зв'язалися з ним і любезно поцікавилися, чи не потрібна їм допомога. У відповідь почули: "Все штатно - спасибі" і чекайте наступну окупацію ..
Так ще довго ми будемо звільняти свою рідну але тимчасово окуповану кремлівськими фашистами )(уйла суверенну українську землю Криму і Донбасу ... Видно разом з про-кремлівської продажної владою ЗЕбілів - капітулянтів повністю разлагаются і наші ЗСУ разом з ВМС України. Які скоро не зможуть не тільки звільняти але і захищати свою рідну Українську землю.
В той час як флот США шмаляє з лазерної зброї, наш "лінкор" гатить зі столітнього пулємйота. ЧФ Росії всрпався зі страху.. (