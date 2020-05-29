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МОЗ не рекомендує особам від 60 років виходити на роботу: мають перебувати на самоізоляції, - Степанов. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я України не рекомендує особам старшим за 60 років виходити на роботу, за винятком працівників критичної інфраструктури та органів влади.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"У постанові уряду №391 чітко визначено, хто підлягає обов'язковій самоізоляції, в тому числі і люди з групи ризику - від 60 років. Там є і винятки, які стосуються насамперед людей, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування, на об'єктах критичної інфраструктури. Усі ці люди можуть працювати і не перебувати в самоізоляції, однак обов'язковим є дотримання правил, встановлених у країні, зокрема масковий режим, використання антисептиків, соціальна дистанція тощо. Усі інші люди, зокрема пенсійного віку, мають перебувати на самоізоляції", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на COVID-19 захворіли 66 дітей та 66 медиків, загалом 1693 дитини і 4411 медпрацівників, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Роботодавці їх звільнять і все.
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29.05.2020 10:03
+6
кто ответит за это?7https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F июня https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2010 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила отчёт, критикующий действия ВОЗ касательно пандемии гриппа H1N1 в 2009 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF#cite_note-32 [32] .Отчёт обвиняет Всемирную организацию здравоохранения, а также правительства стран Европы и учреждений Евросоюза в действиях, приведших к растрате государственных средств и внушению населению необоснованных страхов. Из-за ограниченного масштаба эпидемии, крупные партии закупленной вакцины не были использованы
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29.05.2020 10:06
+6
А как прожить на 1638 гр,тем более ,что никакой индексации не было.
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29.05.2020 10:10
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Роботодавці їх звільнять і все.
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29.05.2020 10:03 Відповісти
А де візьмуть інших дурнів працювати за ті сльози що платять пенсіонерам? Чи самі будуть працювати за них?
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29.05.2020 10:17 Відповісти
багато хто з 60+ на роботі просто тому що Є необхідний досвід,котрий молодняк ПРИ ПРОМИСЛОВОСТІ що падає просто не має де взяти
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29.05.2020 10:42 Відповісти
На каком основании? Это нарушение права человека на труд согласно Конституции.
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29.05.2020 11:12 Відповісти
А на каком основании их держать и платить ЗП, если они не работают?
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29.05.2020 13:08 Відповісти
Как это "не работают"? Для тебя новость что у нас полно работающих пенсионеров? Тем более когда сейчас рванула в Европу на зароботки.
В том-то и дело, что они получается не имеют права выйти на работу (даже если работодатель в них заинтересован), потому что МОЗ выдает такие противозаконные "рекомендации".
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29.05.2020 13:14 Відповісти
Я вообще то имел в виду, что, если работающий пенсионер не выходит на работу, а сидит дома на самоизоляции, как предлагает Степашка, то ему никто платить не будет и, в конце концов, уволят😡
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29.05.2020 13:24 Відповісти
Так в том-то и дело. И даже если не уволят, то на что он будет жить? На пенсию 1800 грн?
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29.05.2020 13:26 Відповісти
А на тій підставі що звільниш і будеш працювати сам.
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29.05.2020 20:18 Відповісти
Народников на самоизоляцию кому за шисят, хай дома сидят всякие мертвячуки
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29.05.2020 10:03 Відповісти
ОПЗЖ - сплошные совковые маразматики, ИХ ПОРА ПРОСТО ИЗОЛИРОВАТЬ ОТ ОБЩЕСТВА 😀😀😀
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29.05.2020 10:16 Відповісти
Вот надень намордник и сиди дома, нефиг шастать
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29.05.2020 13:09 Відповісти
Почему увеличили пенсионный возраст,если это так критично и опасно.Возвращайте 55 лет.Или все-таки пофиг на людей.
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29.05.2020 10:05 Відповісти
"Всё-таки пофиг".
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29.05.2020 10:07 Відповісти
Почему-почему,временно закрывали дырки в бюджете пенсионного фонда..
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29.05.2020 10:13 Відповісти
А какой у тебя стаж?
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29.05.2020 10:16 Відповісти
Я на себя.Мне стаж не нужен.
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29.05.2020 10:20 Відповісти
Понятное дело... Тогда с кем у тебя солидарная пенсионная система из которой ты хочешь пенсию получать и сколько ты на неё работал?
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29.05.2020 10:22 Відповісти
Мне пофиг на пенсию.Это раз.А два- я не о пенсиях, а о возрасте.Внимательно читай,пере тем,как написать.
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29.05.2020 10:24 Відповісти
И я о возрасте, когда говорил о стаже работы. Может в турборежиме изменили необходимое количество стажа работы, чтобы выйти на пенсию?
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29.05.2020 10:28 Відповісти
МОЗ не рекомендує особам від 60 років виходити на роботу: мають перебувати на самоізоляції, - Степанов - Цензор.НЕТ 61 ПТН-ПНХ
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29.05.2020 10:20 Відповісти
Хорошо, что напомнил.

Теперь ответь на вопрос, на который вы, "истинные украинцы", никак не можете ответить:

Ермак работает на пользу Украине или паРаше и почему?
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29.05.2020 10:23 Відповісти
ПНХ-погань *************
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29.05.2020 10:32 Відповісти
Т.е. ответа на вопрос

"Ермак работает на пользу Украине или паРаше и почему?"

опять не будет?

Ты лугандонец или крысчанин?
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29.05.2020 10:38 Відповісти
Єто Дмітро вродє. Він постить такі картинки і пише в такому ж стилі. 100% Діма, то шо зробив це разом. разом з іншими зебілами
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29.05.2020 13:12 Відповісти
До тебе козла ніхто не звертався і твоя думка нікому не цікава.Ти пил
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29.05.2020 19:11 Відповісти
Дмітро, тобі не соромно?
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29.05.2020 19:59 Відповісти
Спитай у дмитра,купи собі півня і довбай йому мозок.
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29.05.2020 20:11 Відповісти
Ти смердючий ************** прихвостень, а я українець з півночі.
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29.05.2020 19:07 Відповісти
кто ответит за это?7https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F июня https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2010 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила отчёт, критикующий действия ВОЗ касательно пандемии гриппа H1N1 в 2009 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF#cite_note-32 [32] .Отчёт обвиняет Всемирную организацию здравоохранения, а также правительства стран Европы и учреждений Евросоюза в действиях, приведших к растрате государственных средств и внушению населению необоснованных страхов. Из-за ограниченного масштаба эпидемии, крупные партии закупленной вакцины не были использованы
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29.05.2020 10:06 Відповісти
"...крупные партии закупленной вакцины не были использованы..."

гейРопейские ********* переживают за недополученную прибыль...
ща начнётся повальная вакцинация...
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29.05.2020 10:20 Відповісти
Логично. Кто сдохнет с голоду, тому коронавирус не страшен.
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29.05.2020 10:07 Відповісти
А какую помощь выделяет государство этой категории людей?
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29.05.2020 10:07 Відповісти
Из трёх пальцев 😀😀😀
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29.05.2020 10:15 Відповісти
Землю для погребения и то не бесплатно.
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29.05.2020 10:27 Відповісти
Умиляют такие "рекомендации", типа "руководителям офисов, магазинов, детсадов не допускать к работе лица старше 60 лет". Сейчас на старых заводах больше половины работающих это пенсионеры, на них эти заводы еще и держатся. А за счет чего будут жить все наши уборщицы, сторожа и прочий простой люд, им что государство помощь выпишет?
И вообще это напоминает дискриминацию по возрасту (не говоря уже про нарушение конституционного права труд).
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29.05.2020 10:29 Відповісти
значить треба жорсткіше перекривати кордон на виїзд
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29.05.2020 10:52 Відповісти
Можно еще пронять предписание о недопущение на стадион лиц старше 60 лет при проведении футбольных матчей (хотя в принципе это тоже дискриминация по возрасту).
И вообще трудно понять это ограничение. По сути МОЗ таким образом приравнивает всех людей старше 60 с инфицированными носителями вируса. Так наоборот, пенсионер, если подцепит вирус, он уже на другой день будет с температурой и его элементарно можно вычислить. В отличие от молодого, который даже будучи носителем вируса не имеет никаких симптомов и может свободно и долго гулять среди здоровых людей. Странная логика у нашего МОЗ.
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29.05.2020 11:11 Відповісти
А как прожить на 1638 гр,тем более ,что никакой индексации не было.
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29.05.2020 10:10 Відповісти
Рік тому тре було думати.
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29.05.2020 10:14 Відповісти
А 3 года назад платили больше?Может индексацию вовремя проводили?Может пенсия не "упала" на 50%?
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29.05.2020 10:25 Відповісти
Хай ще й вдома посидять без роботи, може, порозумнішають.
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29.05.2020 10:43 Відповісти
А шо индексации не было? Они же всю весну говорили, что в мае будет
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29.05.2020 10:14 Відповісти
Нет,не было.Кому чё,кому ничё,кому ... через плечё.(извиняюсь за сексизм)
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29.05.2020 10:23 Відповісти
А журналисты олигархов про это молчат 😀😀😀
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29.05.2020 10:25 Відповісти
Это у тебя не было.Пошукай причину,без эмоций.
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29.05.2020 10:28 Відповісти
Всё без эмоций,стаж 28лет (это оф),на пенсию вышел по закону,но в законе не писалось,что пенсия будет меньше прожиточного уровня.
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29.05.2020 10:32 Відповісти
Та я к тому,что категорично заявлять о том,что не было индексации-неправильно.А то,что у нас всё,что не делается,то всё,почему-то делается через ж..у-это факт!
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29.05.2020 11:00 Відповісти
Я о себе писал и фактически о тех кто получает такую пенсию,а это люди вышедшие на пенсию по закону,но закон не предусмотрел для нас индексацию,хотя пенсией это можно только обозвать.
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29.05.2020 11:06 Відповісти
Была,но для тех у кого есть стаж(не помню в цифрах)
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29.05.2020 10:26 Відповісти
Индексацию пенсий и ЗП отменили ещё при Пепе
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29.05.2020 13:14 Відповісти
ТО ЕСТЬ в органах власти безопаснее - там и тесты и Александровская больница - ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМЫХ 😀😀😀
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29.05.2020 10:13 Відповісти
Степанов жжёт !!!
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29.05.2020 10:13 Відповісти
Как не заразиться вирусом?
Надо просто перестать выходить из дому.
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29.05.2020 10:14 Відповісти
То по звільняйте всіх суддів, прокурорів,мусорів і тд, кому більше 60ти років.
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29.05.2020 10:15 Відповісти
"Истинный украинец" расскажи - сколько вакантных мест в судах?
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29.05.2020 10:21 Відповісти
ты шо? Страна рухнит!

"...які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування, на об'єктах критичної інфраструктури. Усі ці люди можуть працювати і не перебувати в самоізоляції..."
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29.05.2020 10:23 Відповісти
*****,моему рабовладельцу за шестьдесят,некуи ему дома сидеть,мне бабло нужно...
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29.05.2020 10:20 Відповісти
Писец какой-то, органам власти работать можно, а остальным нельзя. Шо за геноцид такой?
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29.05.2020 10:25 Відповісти
Вы прямо смешите - ИМ ЖЕ ЗАРПЛАТУ УКРАИНЦЫ ПЛАТЯТ ИЗ СОБСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 😀😀😀
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29.05.2020 10:26 Відповісти
КСТАТИ , подозреваю , что сотрудники офиса презедента и не понимают откуда у них зарплата
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29.05.2020 10:27 Відповісти
Моя покойная мать получала 120 руб., а проработав ещё 5 лет на пенсии получила 10% надбавку к пенсии.
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29.05.2020 10:29 Відповісти
И газировка была по 3 коп., и колбаса 20-50 коп. 100г., и бутылка 2.87. Житуха!
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29.05.2020 10:43 Відповісти
И 11 рублей стоили услуги ЖКХ за 2-х комнатную квартиру.
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29.05.2020 11:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3DLqWKO2hqw Тут всі відповіді на ваш е питання
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29.05.2020 12:46 Відповісти
Израильский врач: Сhttps://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/2020/5/28/380460/ мертность от коронавируса в 60 раз больше, чем от гриппа

об уроках эпидемии коронавируса, результатах карантина и последствиях, с которыми столкнутся люди после отмены ограничительных мер.
Иегуда Леви, главный врач отделения интенсивной кардиотерапии
- У нас многие до сих пор не верят, что коронавирус - это серьезно. Российские медики вовсе заявили, что он не страшнее гриппа. Вы видели вирус в действии, что можете ответить?
- Такие сюрреалистические заявления ничего не стоят. От гриппа смертность - 0,1-0,2%. От коронавируса на данном этапе - 6,7-6,8%. То есть в 60 раз больше. Элементарная математика. Уже поняли, что это не грипп?
Я, как работающий в интенсивной терапии кардиолог, видел много больных с коронавирусом. 4-5% всех заболевших сталкиваются с фатальными проблемами из-за коронавируса. И в этой категории тяжелых пациентов смертность достигает 70-75%, - огромные цифры для медицины. Так что однозначно это не обычный вирус.
- Вы видели осложнения от других вирусных инфекций. Если сравнить их с коронавирусной, что принципиально разного?
- Самые серьезные процессы в организме у больных с поражением легочной системы. Это необратимые изменения, когда легочная ткань трансформируется в соединительную. Люди не способны дышать самостоятельно. Их нужно подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и довольно долго держать на аппарате. Пациенты с коронавирусом на ИВЛ находятся минимум две-три недели, в то время как при других диагнозах - два-три дня, максимум неделю. И это самый проблематичный момент.
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29.05.2020 10:45 Відповісти
Есть предложение ( использовав карантин) отправить всех гос чиновников( да и депутатов) старше 60 на "заслуженный отдых" хватит им уже "трудиться".
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29.05.2020 10:47 Відповісти
Что же так! В стране ведь кадровый голод. На их места никто не пойдет. Если бы не этот "голод" власть бы еще не такое "натворила".
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29.05.2020 11:26 Відповісти
- Мы видим, что еще месяц назад во многих странах были критические уровни распространения коронавируса и смертности. Сегодня практически во всех государствах, которые ввели ограничительные меры, ситуация стабилизируется. Куда уходит вирус?


- Никуда не уходит. Он будет циркулировать и дальше. Но благодаря изоляции количество контактов снизилось и вместе с ним - передача вируса от человека к человеку.
Эпидемиологически это можно объяснить на примере идеального мира: если всех больных взять под стражу на месяц, а все вокруг продезинфицировать, то в таком идеальном мире завтра не будет ни одного заболевшего. Просто потому, что от больных никто не заразится (они изолированы), а другого источника инфекции нет. В реальности такое невозможно. Но чем ближе к этому идеалу, тем ниже скорость передачи вируса. Именно этим объясняется эффективность карантина.
Израиль - маленькая страна. Карантин у нас оказался довольно действенным. Полиция строго контролировала соблюдение изоляции. Был случай, когда больной нарушил карантин, сел в автобус и поехал из Иерусалима в Тель-Авив. Его отследили по электронному устройству, автобус на полпути остановили, всех пассажиров высадили, нарушителя взяли под конвой и с большим штрафом отправили на изоляцию. И это способствовало тому, что эпидемия не приняла такие масштабы, как в Европе.
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29.05.2020 10:47 Відповісти
Сьогоні, відбудеться засідання Львівської обласної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому вирішуватимуть, чи послабити, чи продовжити карантин. Як розповів у коментаріhttp://tvoemisto.tv/ Tvoemisto.tv заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень, наразі Львів та Львівщина не відповідають вимогам для послаблення карантину лише за одним показником - кількістю виявлених хворих на Covid-19 на сто тисяч населення за тиждень.
«У нас індекс 15,08, а має бути не більше 12. То про що говорити далі. Завтра будемо дивитись, як балансувати категорію здоров'я та категорію економіки», - каже Тарас Грень.
Він додав, що, швидше за все, карантин на Львівщині продовжать, але наголосив, що це його прогноз, а рішення ухвалюватимуть завтра 35 членів комісії.

Львів"яни перечасно розслабились ((
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29.05.2020 10:50 Відповісти
Мова йде у Степанова не про вік, а про безкоштовний проїзд! Такої межі немає в жодній країні світу. Нічого зайвого - тільки бізнес!
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29.05.2020 11:31 Відповісти
Как раз Степанов беспокоится не за проезд в транспорте (это не его епархия), а за самоизоляцию, т.е. сиди дома и не смей ходить даже на работу (даже если она у тебя есть).
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29.05.2020 12:18 Відповісти
Да ну нах, а денег дашь степанов...
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29.05.2020 13:47 Відповісти
государство хочет что бы побольше пенсионеров самоликвидировалось....
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30.05.2020 15:23 Відповісти
 
 