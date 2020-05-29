МОЗ не рекомендує особам від 60 років виходити на роботу: мають перебувати на самоізоляції, - Степанов. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я України не рекомендує особам старшим за 60 років виходити на роботу, за винятком працівників критичної інфраструктури та органів влади.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
"У постанові уряду №391 чітко визначено, хто підлягає обов'язковій самоізоляції, в тому числі і люди з групи ризику - від 60 років. Там є і винятки, які стосуються насамперед людей, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування, на об'єктах критичної інфраструктури. Усі ці люди можуть працювати і не перебувати в самоізоляції, однак обов'язковим є дотримання правил, встановлених у країні, зокрема масковий режим, використання антисептиків, соціальна дистанція тощо. Усі інші люди, зокрема пенсійного віку, мають перебувати на самоізоляції", - сказав він.
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В том-то и дело, что они получается не имеют права выйти на работу (даже если работодатель в них заинтересован), потому что МОЗ выдает такие противозаконные "рекомендации".
Теперь ответь на вопрос, на который вы, "истинные украинцы", никак не можете ответить:
Ермак работает на пользу Украине или паРаше и почему?
"Ермак работает на пользу Украине или паРаше и почему?"
опять не будет?
Ты лугандонец или крысчанин?
гейРопейские ********* переживают за недополученную прибыль...
ща начнётся повальная вакцинация...
И вообще это напоминает дискриминацию по возрасту (не говоря уже про нарушение конституционного права труд).
И вообще трудно понять это ограничение. По сути МОЗ таким образом приравнивает всех людей старше 60 с инфицированными носителями вируса. Так наоборот, пенсионер, если подцепит вирус, он уже на другой день будет с температурой и его элементарно можно вычислить. В отличие от молодого, который даже будучи носителем вируса не имеет никаких симптомов и может свободно и долго гулять среди здоровых людей. Странная логика у нашего МОЗ.
Надо просто перестать выходить из дому.
"...які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування, на об'єктах критичної інфраструктури. Усі ці люди можуть працювати і не перебувати в самоізоляції..."
об уроках эпидемии коронавируса, результатах карантина и последствиях, с которыми столкнутся люди после отмены ограничительных мер.
Иегуда Леви, главный врач отделения интенсивной кардиотерапии
- У нас многие до сих пор не верят, что коронавирус - это серьезно. Российские медики вовсе заявили, что он не страшнее гриппа. Вы видели вирус в действии, что можете ответить?
- Такие сюрреалистические заявления ничего не стоят. От гриппа смертность - 0,1-0,2%. От коронавируса на данном этапе - 6,7-6,8%. То есть в 60 раз больше. Элементарная математика. Уже поняли, что это не грипп?
Я, как работающий в интенсивной терапии кардиолог, видел много больных с коронавирусом. 4-5% всех заболевших сталкиваются с фатальными проблемами из-за коронавируса. И в этой категории тяжелых пациентов смертность достигает 70-75%, - огромные цифры для медицины. Так что однозначно это не обычный вирус.
- Вы видели осложнения от других вирусных инфекций. Если сравнить их с коронавирусной, что принципиально разного?
- Самые серьезные процессы в организме у больных с поражением легочной системы. Это необратимые изменения, когда легочная ткань трансформируется в соединительную. Люди не способны дышать самостоятельно. Их нужно подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и довольно долго держать на аппарате. Пациенты с коронавирусом на ИВЛ находятся минимум две-три недели, в то время как при других диагнозах - два-три дня, максимум неделю. И это самый проблематичный момент.
- Никуда не уходит. Он будет циркулировать и дальше. Но благодаря изоляции количество контактов снизилось и вместе с ним - передача вируса от человека к человеку.
Эпидемиологически это можно объяснить на примере идеального мира: если всех больных взять под стражу на месяц, а все вокруг продезинфицировать, то в таком идеальном мире завтра не будет ни одного заболевшего. Просто потому, что от больных никто не заразится (они изолированы), а другого источника инфекции нет. В реальности такое невозможно. Но чем ближе к этому идеалу, тем ниже скорость передачи вируса. Именно этим объясняется эффективность карантина.
Израиль - маленькая страна. Карантин у нас оказался довольно действенным. Полиция строго контролировала соблюдение изоляции. Был случай, когда больной нарушил карантин, сел в автобус и поехал из Иерусалима в Тель-Авив. Его отследили по электронному устройству, автобус на полпути остановили, всех пассажиров высадили, нарушителя взяли под конвой и с большим штрафом отправили на изоляцию. И это способствовало тому, что эпидемия не приняла такие масштабы, как в Европе.
«У нас індекс 15,08, а має бути не більше 12. То про що говорити далі. Завтра будемо дивитись, як балансувати категорію здоров'я та категорію економіки», - каже Тарас Грень.
Він додав, що, швидше за все, карантин на Львівщині продовжать, але наголосив, що це його прогноз, а рішення ухвалюватимуть завтра 35 членів комісії.
Львів"яни перечасно розслабились ((