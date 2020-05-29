МОЗ не рекомендує особам від 60 років виходити на роботу: мають перебувати на самоізоляції, - Степанов. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я України не рекомендує особам старшим за 60 років виходити на роботу, за винятком працівників критичної інфраструктури та органів влади.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"У постанові уряду №391 чітко визначено, хто підлягає обов'язковій самоізоляції, в тому числі і люди з групи ризику - від 60 років. Там є і винятки, які стосуються насамперед людей, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування, на об'єктах критичної інфраструктури. Усі ці люди можуть працювати і не перебувати в самоізоляції, однак обов'язковим є дотримання правил, встановлених у країні, зокрема масковий режим, використання антисептиків, соціальна дистанція тощо. Усі інші люди, зокрема пенсійного віку, мають перебувати на самоізоляції", - сказав він.

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