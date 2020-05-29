Озброєну банду на чолі з кримінальним авторитетом Бубою, яка грабувала підприємства, затримано на Київщині, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

П'ятеро зловмисників, більшість з яких уже мали проблеми із законом, на чолі зі своїм кримінальним авторитетом на прізвисько Буба, ґрунтовно підозрюються у скоєнні щонайменше 11 розбійних нападів, сума завданого збитку сягає понад 1 млн гривень.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.

Встановили та затримали злодіїв працівники управління карного розшуку поліції Київщини за процесуальним керівництвом прокуратури області. Допомагали їм у цьому бійці КОРДу та спецпризначенці.

Зловмисники готувалися до кожного нападу ретельно, прораховували шляхи відходу, обирали місця, де немає камер відеоспостереження. За допомогою перук та накладних борід змінювали свою зовнішність, щоразу міняли транспорт.

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Нападали вони спочатку на охоронців, зв’язували їх, погрожували зброєю, після чого із сейфів викрадали готівку.

Під час проведених 18 невідкладних обшуків за місцем проживання фігурантів працівники поліції виявили та вилучили велику кількість різноманітної зброї, гранати, глушник, рації, пластид, димові шашки, щоб прикривати шляхи відходу, а також перуки, пластикові стяжки, кастети, ломи, мобільні телефони, банківські картки, резинові рукавиці, вартісні інструменти, приспособи та обладнання, таке як телескопічні драбини і палиці, наркотичні речовини, гроші.

Також поліцейські вилучили сім автівок, на яких пересувалися зловмисники.

Усі учасники бандитського угрупування затримані в порядку ст. 208 КПК України і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

На цей час чоловіки перевіряються на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів на території Київщини.

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Фігурантам оголошено про підозру за скоєння злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 (Розбій) та 257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Правоохоронці звернуться до суду з клопотанням про тримання під вартою. Триває слідство.















