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Озброєну банду на чолі з кримінальним авторитетом Бубою, яка грабувала підприємства, затримано на Київщині, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

П'ятеро зловмисників, більшість з яких уже мали проблеми із законом, на чолі зі своїм кримінальним авторитетом на прізвисько Буба, ґрунтовно підозрюються у скоєнні щонайменше 11 розбійних нападів, сума завданого збитку сягає понад 1 млн гривень.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.

Встановили та затримали злодіїв працівники управління карного розшуку поліції Київщини за процесуальним керівництвом прокуратури області. Допомагали їм у цьому бійці КОРДу та спецпризначенці.

Зловмисники готувалися до кожного нападу ретельно, прораховували шляхи відходу, обирали місця, де немає камер відеоспостереження. За допомогою перук та накладних борід змінювали свою зовнішність, щоразу міняли транспорт.

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Нападали вони спочатку на охоронців, зв’язували їх, погрожували зброєю, після чого із сейфів викрадали готівку.

Під час проведених 18 невідкладних обшуків за місцем проживання фігурантів працівники поліції виявили та вилучили велику кількість різноманітної зброї, гранати, глушник, рації, пластид, димові шашки, щоб прикривати шляхи відходу, а також перуки, пластикові стяжки, кастети, ломи, мобільні телефони, банківські картки, резинові рукавиці, вартісні інструменти, приспособи та обладнання, таке як телескопічні драбини і палиці, наркотичні речовини, гроші.

Також поліцейські вилучили сім автівок, на яких пересувалися зловмисники.

Усі учасники бандитського угрупування затримані в порядку ст. 208 КПК України і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

На цей час чоловіки перевіряються на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів на території Київщини.

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Фігурантам оголошено про підозру за скоєння злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 (Розбій) та 257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Правоохоронці звернуться до суду з клопотанням про тримання під вартою. Триває слідство.

Озброєну банду на чолі з кримінальним авторитетом Бубою, яка грабувала підприємства, затримано на Київщині, - поліція 01
Озброєну банду на чолі з кримінальним авторитетом Бубою, яка грабувала підприємства, затримано на Київщині, - поліція 02
Озброєну банду на чолі з кримінальним авторитетом Бубою, яка грабувала підприємства, затримано на Київщині, - поліція 03
Озброєну банду на чолі з кримінальним авторитетом Бубою, яка грабувала підприємства, затримано на Київщині, - поліція 04
Озброєну банду на чолі з кримінальним авторитетом Бубою, яка грабувала підприємства, затримано на Київщині, - поліція 05
Озброєну банду на чолі з кримінальним авторитетом Бубою, яка грабувала підприємства, затримано на Київщині, - поліція 06

Автор: 

затримання (4339) Київська область (4017) організована злочинність (57) Нацполіція (15163) викрадення (819) розбій (206) злочинність (511)


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Топ коментарі
+22
Бубочка, ты?
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29.05.2020 11:26
+15
его и его банду, грабящую Украину, папизже.
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29.05.2020 11:27
+15
Буба криворожский оригинальный пианист
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29.05.2020 11:32
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Аваков на вихід!
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29.05.2020 11:26 Відповісти
За то что задержал?
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29.05.2020 12:31 Відповісти
Не підгорай, сам знаєш за що.
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29.05.2020 12:46 Відповісти
Бубочка, ты?
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29.05.2020 11:26 Відповісти
его и его банду, грабящую Украину, папизже.
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29.05.2020 11:27 Відповісти
Буба криворожский оригинальный пианист
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29.05.2020 11:32 Відповісти
Не ругайте писюниста, он играет чем умеет...
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29.05.2020 13:28 Відповісти
Не..Тот Бубен Оманской.
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29.05.2020 16:57 Відповісти
Он самый. Бубочка - потужный папередник.
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29.05.2020 22:12 Відповісти
Это Бубочка - старший.
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29.05.2020 11:27 Відповісти
якісь піздець твориться грабуют, стріляють, насилують, крадуть
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29.05.2020 11:28 Відповісти
Кловуни на троні - злодії в законі.
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29.05.2020 12:03 Відповісти
А Порох не клоун так дурачить украинцев?
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29.05.2020 12:07 Відповісти
В чем именно? Список и только с фактами или ссылки ... Не с больной фантазии журналистов а реальные факты с подтверждениями
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29.05.2020 12:56 Відповісти
Воно вигадує це від безсилля.
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29.05.2020 21:46 Відповісти
Сколько сброда!
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29.05.2020 11:28 Відповісти
Зелин старший брат - отпустят
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29.05.2020 11:29 Відповісти
Дві Буби країна не витримає.
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29.05.2020 11:31 Відповісти
у Авакова явно подгорает!
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29.05.2020 11:32 Відповісти
вопрос оргвыводов по МВС перезрел,и чем дольше его тянуть,тем хуже будет для всех..
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29.05.2020 11:34 Відповісти
Конкурентов зачищают)скоро у нас одна ОПГ останется - ДБР
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29.05.2020 11:34 Відповісти
Так, хорошо видно три удостоверения сотрудника полиции и еще одно непонятное без фотографии.
Небось, ветеран МВД.
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29.05.2020 11:36 Відповісти
Когда посадят,скольких посадят,где сидеть будут,в каких условиях?
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29.05.2020 11:38 Відповісти
этой весной не успеют. придётся следующей ждать.
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29.05.2020 11:40 Відповісти
Как только у Авакова прокол , то сразу находят банту и пиарятся
Аваков их шо придерживаете для своих проколов?
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29.05.2020 11:40 Відповісти
Теж спало на думку: після зашкварів поліції, потрібно поправляти імідж. Кіно, блд.
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29.05.2020 12:24 Відповісти
Выпускают и снова задерживают)))
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29.05.2020 12:57 Відповісти
Та Буба це кореш Бубочки... Нічого йому не буде
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29.05.2020 11:41 Відповісти
Грабившая предприятия вооруженная банда во главе с криминальным авторитетом Бубой задержана на Киевщине, - полиция - Цензор.НЕТ 3367
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29.05.2020 11:43 Відповісти
Може це Буба Касторский?
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29.05.2020 12:16 Відповісти
Вот он, *******, тот Буба...

Озброєну банду на чолі з кримінальним авторитетом Бубою, яка грабувала підприємства, затримано на Київщині, - поліція - Цензор.НЕТ 2698
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29.05.2020 13:32 Відповісти
недавно воровскую сходку задерживали в Буче по-моему, а через 1 день отпустили...
порешали, короче..
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29.05.2020 14:43 Відповісти
шмотки апестики ножи мне на халяву на осень носить
надо сначало хату изрикошетить с автоматов а оптом сдрасте говорить
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29.05.2020 14:54 Відповісти
От Бубочки до Бубы - раз хреном махнуть по роялю
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29.05.2020 15:49 Відповісти
Сколько Вас тут Дебилов, интересно какая зарплата. Вам что не сделай, плохо.
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29.05.2020 16:50 Відповісти
вава, ты же дебильнее на порядок.
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30.05.2020 10:17 Відповісти
Какие пожелания и распоряжения по этому делу у Бубочки Оманнского?
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29.05.2020 20:18 Відповісти
 
 