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Суд відмовив ДБР у дозволі на обшук у музеї Гончара, слідчі діяли незаконно, - Головань. ВIДЕО

Силовий обшук музею Гончара, що відбувся 26 травня 2020 року, був незаконним. Печерський суд 28 травня відмовив слідчим ДБР в клопотанні про надання дозволу на обшук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань.

Виідео Прямий

Він процитував журналістам постанову суду і заявив, що вона була винесена 27 травня о 20.20, але ДБР досі цю інформацію не оприлюднює. Головань зазначив, що рішення суду остаточне і оскарженню не підлягає.

"Незаконний обшук, який був здійснений працівниками ДБР зі зломом дверей, з побиттям журналістів, з порушенням прав народних депутатів, з порушенням прав адвокатів, який відбувся 26 травня, то про цей обшук ДБР мовчить. Адже обшук був проведений без постанови суду, відверто незаконно, Кодекс вимагає, що в тих виняткових випадках, коли слідчий здійснює обшук без судового рішення, він повинен негайно звернутися до суду з клопотанням про надання такого дозволу на такий обшук і отримати це рішення постфактум", - підкреслив адвокат.

За словами Голованя, якщо суд відмовляє в задоволенні такого клопотання, то встановлюється факт незаконності обшуку і вся інформація, отримана в результаті обшуку, і докази визнаються неприпустимими.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Активісти зафіксували незаконне стеження за музеєм Гончара. ВIДЕО

"Ці "Брехт-шталмейстери" з ДБР весь час показують якісь "відосики", роблять якісь брифінги. У них ціла пресслужба, але вони чомусь мовчать. 27 травня 2020 року Постанова іменем України слідчий суддя Печерського районного суду Підпалий розглянувши на засіданні в залі суду клопотання слідчого ДБР Дощенко про проведення обшуку, постановив відмовити в задоволенні клопотання. Постанова оскарженню не підлягає. Повний текст постанови проголосити 27 травня 2020 на 20.20. Так що з 20 годин 20 хвилин 27 травня вони знають, що зробили протиправний незаконний обшук. І ДБР про це мовчить як риба", - зазначив адвокат.

"Попри на те що вже 27 травня було ясно, що обшук незаконний, стежити продовжують за музеєм, за кошти платників податків, тут за рахунок платників податків зганяють автомобілі і цілі підрозділи, відбувається використання потужностей створеного для боротьби з беззаконням органу виключно для того, щоб виправдовувати сказане на пресконференції глави держави - це сумно", - підсумував Головань

Також читайте: Зі ЗМІ дізналися, що Порошенко там, і працівники бюро поїхали вручати йому повістку на допит, - заява ДБР про події в музеї Гончара. ВIДЕО

Автор: 

музей (441) обшук (1971) суд (11674) ДБР (3488) Головань Ігор (114)


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Топ коментарі
+31
Суд отказал ГБР в разрешении на обыск в музее Гончара, следователи действовали незаконно, - Головань - Цензор.НЕТ 1163
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29.05.2020 12:19
+22
обшук проводило ГБР за прямою вказівкою бубочки
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29.05.2020 12:20
+19
Суд отказал ГБР в разрешении на обыск в музее Гончара, следователи действовали незаконно, - Головань - Цензор.НЕТ 411
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29.05.2020 12:34
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Силовков под суд, Рюкзакова в отставку!
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29.05.2020 12:18 Відповісти
обшук проводило ГБР за прямою вказівкою бубочки
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29.05.2020 12:20 Відповісти
Це ніяк не виправдовує ні відомство Авакова, ні його самого. Поліція ніяк не припинила незаконні дії "орлів" із ДБР, хоча отримала купу заяв і була присутня на місці події.
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29.05.2020 12:26 Відповісти
ну в отношении полицАйских - уголовка за преступное бездействие )))
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29.05.2020 12:40 Відповісти
Ты думаеш они "обшук" там проводили?! Может статься что они под этот безпредел,подменили на копии-наиболее ценные картины!!!!
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29.05.2020 13:16 Відповісти
Суд отказал ГБР в разрешении на обыск в музее Гончара, следователи действовали незаконно, - Головань - Цензор.НЕТ 1163
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29.05.2020 12:19 Відповісти
А кака разніца?
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29.05.2020 12:19 Відповісти
Я уже писал, что на поверку они оказались тупее яныков! Те хоть немного изобретательней были.
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29.05.2020 12:23 Відповісти
Это было видно и без поверки https://www.youtube.com/watch?v=uOTpES5Z508 Генератор случайных слов от зе.
Те бело-голубые бандюки, хоть понимали, что они уже типа не бандюки, а уже солидные пацаны, поэтому видели необходимость, соблюдения видимости законности. Поэтому сильных беспределов не творили. У тебя есть вся власть! Нахрена нарушать, когда ты всемогущ и можешь менять закон под себя?!
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29.05.2020 17:24 Відповісти
Як там Зєлєне - мій генпрокурор, мій ДБР, мій Аваков(суперміністр)? Обісрались?
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29.05.2020 12:23 Відповісти
Даже карманный Печерский не прикрыл?дупа дупная зебобе настает...
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29.05.2020 12:24 Відповісти
Ну если млять Печерский суд отказал ДБР, то это же насколько там все было лажево? 😂
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29.05.2020 12:25 Відповісти
Ватні ЗМІ стверджують що суд арештував виставку. Маємо дві паралельні реальності.
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29.05.2020 14:08 Відповісти
Кожна розумна людина розуміє хто в кінцевому результаті то організував.
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29.05.2020 12:32 Відповісти
Суд отказал ГБР в разрешении на обыск в музее Гончара, следователи действовали незаконно, - Головань - Цензор.НЕТ 411
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29.05.2020 12:34 Відповісти
ну "рейхстаг" хоть законно...
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29.05.2020 12:37 Відповісти
пора возвращать все ВЗАД? ))))))
или возбуждать уголовнон дело по поводу действий клоунов из гбр??
ждем видосик от моники))))))))))
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29.05.2020 12:38 Відповісти
Вон оно што - аказывается незаконно...
Теперь все могут спать спокойно - справидливость вастаржествавала...

Так и ментам что занимались пытками и изнасилованием - объявите что они действовали незаконно и отпустите - пусть им будет стыдно.
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29.05.2020 12:40 Відповісти
Опачки
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29.05.2020 12:40 Відповісти
Ты хоть само поняло,что написало?
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29.05.2020 13:00 Відповісти
Ну і придурок ти. А поповоду обшор --в законодавсві України немає вимог для переслідування за офшори,да вбубочки там міліони доларів, а всітовому законодавстві навіть немає такого поняття як офшори.
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29.05.2020 13:25 Відповісти
придурочне, ти вже знову під старим логіном? а куди https://censor.net/user/470972 поділо?
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29.05.2020 13:35 Відповісти
Ще тоді,коли гидке фотографувало майданівців з бульдозера,аби їх повбивали під Іловайськом пізніше-його рошисти-петюшки владу й узурпували-одівши вишиванки на поросячі грязні шкіри.Зараз,хоч всріться-реваншу поросячого не буде.
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30.05.2020 00:28 Відповісти
Ну, тоді виходить, що https://www.facebook.com/honcharmuseum/posts/3460751510621063 Петру Гончару вчора силовики втюхали фальшиве рішення печерського райсуду. ..
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29.05.2020 13:40 Відповісти
лошье тупое, как и их руководство.
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29.05.2020 13:45 Відповісти
Похужей, выработались хватательные рефлексы при упоминании фамилии Порошенко, волонтеров и патриотов.
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29.05.2020 15:55 Відповісти
Тупой Зеля снова об@срался, бггг....
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29.05.2020 16:19 Відповісти
Хто воно вже таке для українського народу?Відпрацьоване гімно.Ну,якби 1)хоча б один депутат ВР загинув на фронті за 5-ть років,коли керувало це офшорне,2)хочя б мордорові не дозволило в Раду Европи зайти,3)хочя б не орендувало 122 тис.га с/х землі під власний агрокомплекс,4)хочя б не гнало вугілля з ОДЛО через Білорусь,5)хоча б не дозволило медведчукам-захопити медіа,6)хоча б одного посадило за "Путин-введи войска,7)хоча б деп.недоторканість зняло,8)хоча б синка Мішу української мови навчило і т.д.по котлам,знищеним збройним складам,десяткам тисяч жертв А так-нехай лусне мов гнида з тими рембрантами награбованими.
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30.05.2020 00:31 Відповісти
 
 