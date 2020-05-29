Суд відмовив ДБР у дозволі на обшук у музеї Гончара, слідчі діяли незаконно, - Головань. ВIДЕО

Силовий обшук музею Гончара, що відбувся 26 травня 2020 року, був незаконним. Печерський суд 28 травня відмовив слідчим ДБР в клопотанні про надання дозволу на обшук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань.

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Він процитував журналістам постанову суду і заявив, що вона була винесена 27 травня о 20.20, але ДБР досі цю інформацію не оприлюднює. Головань зазначив, що рішення суду остаточне і оскарженню не підлягає.

"Незаконний обшук, який був здійснений працівниками ДБР зі зломом дверей, з побиттям журналістів, з порушенням прав народних депутатів, з порушенням прав адвокатів, який відбувся 26 травня, то про цей обшук ДБР мовчить. Адже обшук був проведений без постанови суду, відверто незаконно, Кодекс вимагає, що в тих виняткових випадках, коли слідчий здійснює обшук без судового рішення, він повинен негайно звернутися до суду з клопотанням про надання такого дозволу на такий обшук і отримати це рішення постфактум", - підкреслив адвокат.

За словами Голованя, якщо суд відмовляє в задоволенні такого клопотання, то встановлюється факт незаконності обшуку і вся інформація, отримана в результаті обшуку, і докази визнаються неприпустимими.

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"Ці "Брехт-шталмейстери" з ДБР весь час показують якісь "відосики", роблять якісь брифінги. У них ціла пресслужба, але вони чомусь мовчать. 27 травня 2020 року Постанова іменем України слідчий суддя Печерського районного суду Підпалий розглянувши на засіданні в залі суду клопотання слідчого ДБР Дощенко про проведення обшуку, постановив відмовити в задоволенні клопотання. Постанова оскарженню не підлягає. Повний текст постанови проголосити 27 травня 2020 на 20.20. Так що з 20 годин 20 хвилин 27 травня вони знають, що зробили протиправний незаконний обшук. І ДБР про це мовчить як риба", - зазначив адвокат.

"Попри на те що вже 27 травня було ясно, що обшук незаконний, стежити продовжують за музеєм, за кошти платників податків, тут за рахунок платників податків зганяють автомобілі і цілі підрозділи, відбувається використання потужностей створеного для боротьби з беззаконням органу виключно для того, щоб виправдовувати сказане на пресконференції глави держави - це сумно", - підсумував Головань

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