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Кличко дав Останній дзвоник для випускників та змусив пам'ятники співати "Старий київський романс". ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко дав Останній дзвоник для випускників столичних шкіл.

Як інформує Цензор.НЕТ, це мер зробив в онлайн-режимі під час своєї пресконференції.

"На жаль, карантин вніс корективи і в традиційний урочистий формат святкування Останнього дзвоника. Але він сьогодні пролунає. Аби підтримати цьогорічних випускників та їх вчителів, всіх столичних учнів, телеканал "Київ" організував свято онлайн. І майже 18 тисяч випускників столичних шкіл можуть долучитися до цього формату", - сказав Кличко.

Участь в онлайн-церемонії Останнього дзвоника взяли тисячі учнів та вчителів столичних шкіл, які долучилися до телетрансляції та трансляцій в соціальних мережах.

Також читайте: "Останній дзвоник" у Києві проведуть онлайн, - КМДА

Мер Києва привітав всіх випускників, їх педагогів та батьків із закінченням школи та дав Останній дзвоник.

"Дорогі випускники, ви виходите в доросле життя в дуже непростий час. Але всі виклики можна подолати, коли є мета і є мрія! Бажаю вам успіхів, вдалих ЗНО і втілення планів, які ви собі намріяли!", -  сказав Кличко і презентував музичний сюрприз для випускників, запропонувавши станцювати вальс під "спів" міських пам'ятників.

Автор: 

Кличко Віталій (3512) пам’ятник (928) останній дзвоник (13)


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Топ коментарі
+11
Ох и бомбит же у зебилов от Виталия Владимировича. Так держать!!!
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29.05.2020 13:14
+5
Виталя +
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29.05.2020 13:21
+4
У Виталика сегодня под КМДА очередной митинг! а он сегодня с утра то диктора из себя строит, теперь решил с колокольчиком поулыбаться!
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29.05.2020 13:21
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Интересно чем звонил. Колокольню разобрал?
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29.05.2020 13:13 Відповісти
Кличко дав Останній дзвоник для випускників та змусив пам'ятники співати "Старий київський романс" - Цензор.НЕТ 1598
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29.05.2020 13:23 Відповісти
это бренд ,зеленого членограя,он один в этом спец.
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29.05.2020 13:23 Відповісти
Від твоїх мудєй відчепив.
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29.05.2020 14:00 Відповісти
- Вы жалкая, ничтожная личность, - заявил Паниковский, с отвращением глядя на собеседника.(с)
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29.05.2020 14:04 Відповісти
Ох и бомбит же у зебилов от Виталия Владимировича. Так держать!!!
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29.05.2020 13:14 Відповісти
Бот, лично я терпеть не могу ни клоуна, ни твоего кондитера.
И твой тупорылый боксёр двух слов связать не в состоянии -
если ЭТО для тебя имя-отчество, то ты такое же тупое, как оно.
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29.05.2020 13:35 Відповісти
Слава Богу що ви такий розумний.
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29.05.2020 13:57 Відповісти
у російських свиней думки ніхто не запитував, так що рило і пнх
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29.05.2020 15:46 Відповісти
Давай дальше , не останавливайся. Еще много есть людей, на которых Моська может тявкнуть, для осознания Своего величия.
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30.05.2020 05:44 Відповісти
Сколько под эту халтуру денег отмыли? Позорище несусветное..
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29.05.2020 13:20 Відповісти
Виталя +
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29.05.2020 13:21 Відповісти
У Виталика сегодня под КМДА очередной митинг! а он сегодня с утра то диктора из себя строит, теперь решил с колокольчиком поулыбаться!
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29.05.2020 13:21 Відповісти
Боксер молодец.
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29.05.2020 13:24 Відповісти
Пусть к зедебилам идут,они их выбрали и вислюк обещания давал ,что достроит.Виталиком кореша по бутылке будешь называть ,оборванец.
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29.05.2020 13:26 Відповісти
Не хватает только "рояля в кустах" с исполнением "собачьего вальса".
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29.05.2020 13:38 Відповісти
Молодец, хоть кто-то поздравил, не забыл! А ребята уже пойдут во взрослую жизнь, последний звонок, это как бы было символическое прощание с детством и вхождение во взрослую жизнь.
Эх, помню себя 20 лет назад ...
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29.05.2020 13:45 Відповісти
Кличко дав Останній дзвоник для випускників та змусив пам'ятники співати "Старий київський романс" - Цензор.НЕТ 7517
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29.05.2020 14:28 Відповісти
Ролик крутий, але невже не можна було хоча б програмно прибрати пташине лайно з деяких пам'ятників?
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29.05.2020 15:51 Відповісти
Действительно. Птичий след портит впечатление...
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29.05.2020 16:16 Відповісти
Ипать сенсация! Это покращэння, чы зрада?
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29.05.2020 18:28 Відповісти
бедная Украина..
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29.05.2020 18:53 Відповісти
Ну Вы переоцениваете свои возможности.
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30.05.2020 05:47 Відповісти
 
 