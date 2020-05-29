Кличко дав Останній дзвоник для випускників та змусив пам'ятники співати "Старий київський романс". ВIДЕО
Мер Києва Віталій Кличко дав Останній дзвоник для випускників столичних шкіл.
Як інформує Цензор.НЕТ, це мер зробив в онлайн-режимі під час своєї пресконференції.
"На жаль, карантин вніс корективи і в традиційний урочистий формат святкування Останнього дзвоника. Але він сьогодні пролунає. Аби підтримати цьогорічних випускників та їх вчителів, всіх столичних учнів, телеканал "Київ" організував свято онлайн. І майже 18 тисяч випускників столичних шкіл можуть долучитися до цього формату", - сказав Кличко.
Участь в онлайн-церемонії Останнього дзвоника взяли тисячі учнів та вчителів столичних шкіл, які долучилися до телетрансляції та трансляцій в соціальних мережах.
Мер Києва привітав всіх випускників, їх педагогів та батьків із закінченням школи та дав Останній дзвоник.
"Дорогі випускники, ви виходите в доросле життя в дуже непростий час. Але всі виклики можна подолати, коли є мета і є мрія! Бажаю вам успіхів, вдалих ЗНО і втілення планів, які ви собі намріяли!", - сказав Кличко і презентував музичний сюрприз для випускників, запропонувавши станцювати вальс під "спів" міських пам'ятників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И твой тупорылый боксёр двух слов связать не в состоянии -
если ЭТО для тебя имя-отчество, то ты такое же тупое, как оно.
Эх, помню себя 20 лет назад ...